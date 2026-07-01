НИДЕРЛАНДСКАЯ ШКОЛА (ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО)
НИДЕРЛАНДСКАЯ ШКОЛА (изобразительное искусство) - одна из крупнейших школ в изобразительном искусстве Европы в периоды позднего Средневековья и Возрождения.
Сформировалась на рубеже XIV и XV веков после объединения Южных и Северных Нидерландов под властью Бургундии и просуществовала вплоть до отделения Соединённых провинций от Испанских Нидерландов в 1609 году.
Нидерландская школа прошла эволюцию от интернациональной готики (крупнейшими центрами которой на данной исторической территории были дворы герцогов Беррийских в Бурже, Бургундских в Дижоне, при которых работали братья Лимбург, К. Слютер, Ж. Малуэль, М. Брудерлам, многочисл. миниатюристы) к стилю т. н. арс нова, который расцвёл в XV веке в городах Южных Нидерландов (творчество Р. Кампена и Рогира ван дер Вейдена в Турне и Брюсселе, Я. ван Эйка, Х. ван дер Гуса, П. Кристуса, Г. Давида в Брюгге и Генте, И. Босха в Хертогенбосе), но имел последователей на севере страны (А. ван Ауватер и Гертген тот Синт-Янс в Харлеме).
В XVI веке нидерландская школа стала одной из важнейших составляющих Северного Возрождения, в её главном центре - Антверпене развивалось творчество многочисл. представителей романизма, а также П. Брейгеля Старшего. Наследниками нидерландской школы с XVII века выступили фламандская (см. в статье Бельгия) и голландская (см. в статье Нидерланды) школы.