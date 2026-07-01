НИДЕРЛАНДСКАЯ ШКОЛА (ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО)

НИДЕРЛАНДСКАЯ ШКОЛА (изобразительное искусство) - од­на из круп­ней­ших школ в изо­бра­зительном искусстве Ев­ро­пы в пе­рио­ды позд­не­го Сред­не­ве­ко­вья и Воз­ро­ж­де­ния.

Сфор­ми­ро­ва­лась на ру­бе­же XIV и XV веков по­сле объ­е­ди­не­ния Южных и Северных Ни­дер­лан­дов под вла­стью Бур­гун­дии и про­су­ще­ст­во­ва­ла вплоть до от­де­ле­ния Со­еди­нён­ных про­вин­ций от Испанских Ни­дер­лан­дов в 1609 году.

Нидерландская школа про­шла эво­лю­цию от ин­тер­на­цио­наль­ной го­ти­ки (круп­ней­ши­ми цен­тра­ми ко­то­рой на дан­ной ис­то­рической тер­ри­то­рии бы­ли дво­ры гер­цо­гов Бер­рий­ских в Бур­же, Бур­гунд­ских в Ди­жо­не, при ко­то­рых ра­бо­та­ли братья Лим­бург, К. Слю­тер, Ж. Ма­лу­эль, М. Бру­дер­лам, мно­го­числ. ми­ниа­тю­ри­сты) к сти­лю т. н. арс но­ва, ко­то­рый рас­цвёл в XV веке в го­ро­дах Южных Ни­дер­лан­дов (твор­че­ст­во Р. Кам­пе­на и Ро­ги­ра ван дер Вей­де­на в Тур­не и Брюс­се­ле, Я. ван Эй­ка, Х. ван дер Гу­са, П. Кри­сту­са, Г. Да­ви­да в Брюг­ге и Ген­те, И. Бос­ха в Хер­то­ген­бо­се), но имел по­сле­до­ва­те­лей на се­ве­ре стра­ны (А. ван Ау­ва­тер и Герт­ген тот Синт-Янс в Хар­ле­ме).

В XVI веке нидерландская школа ста­ла од­ной из важ­ней­ших со­став­ляю­щих Се­вер­но­го Воз­ро­ж­де­ния, в её главном цен­тре - Ан­твер­пе­не раз­ви­ва­лось твор­че­ст­во мно­го­числ. пред­ста­ви­те­лей ро­ма­низ­ма, а так­же П. Брей­ге­ля Стар­ше­го. На­след­ни­ка­ми нидерландской школы с XVII века вы­сту­пи­ли фла­манд­ская (см. в статье Бель­гия ) и гол­ланд­ская (см. в статье Ни­дер­лан­ды) шко­лы.

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