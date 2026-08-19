НИДЕРЛАНДСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ XVI ВЕКА

НИДЕРЛАНДСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ XVI ВЕКА - ре­ли­ги­оз­но-идео­ло­ги­че­ский, по­ли­тический и со­ци­аль­но-эко­но­мический кон­фликт в Ни­дер­лан­дах, при­няв­ший фор­му национально-ос­во­бо­дительной борь­бы про­тив испанского гос­под­ства; за­вер­ши­лась от­де­ле­ни­ем тер­ри­то­рии Северных Ни­дер­лан­дов и об­ра­зо­ва­ни­ем там но­во­го го­су­дар­ст­ва - Рес­пуб­ли­ки Со­еди­нён­ных про­вин­ций Ни­дер­лан­дов.

По­сле от­ре­че­ния Кар­ла V Ни­дер­лан­ды, од­но из вла­де­ний Габс­бур­гов ( см. Ни­дер­лан­ды ис­то­ри­че­ские ), унас­ле­до­вал его сын Фи­липп II, рас­смат­ри­вав­ший этот гус­то­на­се­лён­ный и бо­га­тый ре­ги­он в ка­че­ст­ве гл. ис­точ­ни­ка де­неж­ных средств для ве­де­ния ак­тив­ной внеш­ней по­ли­ти­ки. Од­на­ко к середине XVI века эко­но­мическая си­туа­ция в Ни­дер­лан­дах за­мет­но ухуд­ши­лась. Это бы­ло вы­зва­но кри­зи­сом городского це­хо­во­го ре­мес­ла в ста­рых цен­трах сук­но­де­лия (Гент, Брюг­ге, Ипр), со­про­во­ж­дав­шим­ся бы­ст­рой пау­пе­ри­за­ци­ей на­се­ле­ния, «ре­во­лю­ци­ей цен», а так­же не­уро­жая­ми и го­ло­дом 1556-1557 годы. Тем­пы и сте­пень раз­ло­же­ния феодальных от­но­ше­ний, пер­во­на­чаль­но­го на­ко­п­ле­ния ка­пи­та­ла (см. в ст. Ка­пи­тал) и фор­ми­ро­ва­ния ка­пи­та­ли­стического ук­ла­да на юге и се­ве­ре Ни­дер­лан­дов бы­ли раз­лич­ны­ми. Ма­ну­фак­тур­ное про­из-во, ка­пи­та­ли­стическое фер­мер­ст­во и сво­бод­ное зем­ле­вла­де­ние по­лу­чи­ли в сев. про­вин­ци­ях (Гол­лан­дия и Зе­лан­дия) боль­шее раз­ви­тие, хо­тя ма­ну­фак­ту­ры на се­ве­ре стра­ны по объ­ё­му вы­пус­кае­мой про­дук­ции и ус­ту­па­ли флан­д­р­ским и бра­бант­ским. Со­вре­мен­ни­ки счи­та­ли, что эко­но­мич. упа­док и ухуд­ше­ние ус­ло­вий жиз­ни бы­ли вы­зва­ны ис­поль­зо­ва­ни­ем исп. вла­стя­ми но­вых ме­то­дов управ­ле­ния, их нев­ни­ма­ни­ем к на­сущ­ным ин­те­ре­сам Ни­дер­лан­дов. Фи­нан­со­вая экс­плуа­та­ция Ни­дер­лан­дов Ис­па­ни­ей, вы­ра­жав­шая­ся в суб­си­ди­ях ис­пан­цам, во­ти­ро­вав­ших­ся че­рез Ге­не­раль­ные шта­ты, кос­вен­ном на­ло­го­об­ло­же­нии и т. д., и эко­но­мическое дав­ле­ние (взи­ма­ние ог­ром­ных по­шлин и по­да­тей, напр. по­шли­ны на ввоз испанской шер­сти; за­кры­тие дос­ту­па ни­дерл. куп­цам в испанские ко­ло­нии, ли­ше­ние их тор­го­вых свя­зей с Анг­ли­ей из-за анг­ло-испанского кон­флик­та) вы­зы­ва­ли на­рас­та­ние ан­ти­ис­пан­ских на­строе­ний во всех сло­ях ни­дерландского об­ще­ст­ва.

Главной опо­рой испанского аб­со­лю­тиз­ма в Ни­дер­лан­дах яв­ля­лась ка­то­лическая Цер­ковь, по­это­му пер­во­на­чаль­но про­те­ст­ные на­строе­ния ме­ст­но­го на­се­ле­ния об­ле­ка­лись в фор­му ре­фор­ма­ци­он­но­го дви­же­ния - лю­те­ран­ст­ва, ана­бап­тиз­ма, позд­нее каль­ви­низ­ма . С точ­ки зре­ния ис­пан­цев, рас­про­стра­не­ние ина­ко­мыс­лия яв­ля­лось основной при­чи­ной со­кра­ще­ния на­ло­го­вых по­сту­п­ле­ний. Ре­шив ис­ко­ре­нить каль­ви­низм, Фи­липп II уси­лил ре­лигиозные го­не­ния, ук­ре­пил власть ка­то­лич. Церк­ви в Ни­дер­лан­дах; бо­лее ак­тив­но, чем при Кар­ле V, там ста­ла дей­ст­во­вать ин­кви­зи­ция. Фи­липп II за­нял бо­лее не­при­ми­ри­мую по­зи­цию и в от­но­ше­нии су­ще­ст­во­вав­ше­го в стра­не пар­тику­ля­риз­ма про­вин­ций - не при­ни­мая во вни­ма­ние их тра­диционную обо­соб­лен­ность, ме­ст­ные воль­но­сти и при­ви­ле­гии, он уре­зал пра­ва ор­га­нов са­мо­управ­ле­ния (Ге­не­раль­ных и про­вин­ци­аль­ных шта­тов, Государственного со­ве­та). Же­лая при­влечь на свою сто­ро­ну ни­дерландского дво­рян­ст­во, он при­гла­сил вид­ней­ших его пред­ста­ви­те­лей в Государственный со­вет (принц Виль­гельм I Оран­ский, гр. Л. Эг­монт, адм. Ф. Горн, ба­рон Х. Бре­де­ро­де и др.), при этом Виль­гель­ма I Оран­ско­го на­зна­чил стат­хау­де­ром Гол­лан­дии, Зе­лан­дии и Ут­рех­та (1559 год), а гр. Эг­мон­та - стат­хау­де­ром Флан­д­рии. Од­на­ко по­сте­пен­но вся власть со­сре­до­то­чи­лась в ру­ках вхо­див­ших в Государвственный со­вет ис­пан­цев, управ­ле­ние осу­ще­ст­в­ля­лось че­рез на­ме­ст­ни­цу Мар­га­ри­ту Парм­скую и воз­глав­ляв­ший­ся кар­ди­на­лом А.П. де Гран­ве­лой Тай­ный со­вет.

Про­те­ст­ные на­строе­ния рань­ше все­го про­яви­лись сре­ди пред­ста­ви­те­лей дво­рян­ст­ва, не­до­воль­но­го за­силь­ем ис­пан­цев и ка­то­лич. Цер­ко­вью. Они стре­ми­лись улуч­шить своё эко­но­мическое по­ло­же­ние за счёт кон­фи­ска­ции цер­ков­но­го иму­ще­ст­ва в рам­ках цер­ков­ной ре­фор­мы. По­сте­пен­но во­круг Виль­гель­ма I Оран­ско­го и гр. Эг­мон­та сло­жи­лась дво­рян­ская груп­пи­ров­ка, счи­тав­шая, что ин­те­ре­сы Ни­дер­лан­дов при­но­сят­ся в жерт­ву Ис­па­нии, а по­ли­ти­ка Фи­лип­па II ве­дёт к народному вы­сту­п­ле­нию. Они до­би­ва­лись уст­ра­не­ния ис­пан­цев из Государственного со­ве­та и пре­дос­тав­ле­ния выс­ших долж­но­стей ме­ст­ной зна­ти, спо­соб­ной ус­пеш­но раз­ре­шить на­зре­ваю­щий со­ци­аль­ный кон­фликт. В 1563 году ари­сто­кра­тическая оп­по­зи­ция в Государственном со­ве­те по­тре­бо­ва­ла от­став­ки А.П. де Гран­ве­лы. Вслед за этим пред­ста­ви­те­ли мел­ко­го дво­рян­ст­ва по­да­ли Мар­га­ри­те Парм­ской про­ше­ние о вос­ста­нов­ле­нии преж­них сво­бод и при­ви­ле­гий про­вин­ций, вы­во­де исп. войск, от­ме­не или смяг­че­нии «пла­ка­тов» про­тив ере­ти­ков. Под их дав­ле­ни­ем ко­роль был вы­ну­ж­ден от­пра­вить Гран­ве­лу в от­став­ку (1564 год).

Не ви­дя су­ще­ст­вен­ных из­ме­не­ний в по­ли­ти­ке исп. вла­стей, оп­по­зи­ци­он­ное ни­дерл. дво­рян­ст­во в 1565 году об­ра­зо­ва­ло со­юз «Ком­про­мисс». В те­че­ние 1566 года его уча­ст­ни­ки два­ж­ды по­да­ва­ли на­ме­ст­ни­це пе­ти­ции с из­ло­же­ни­ем сво­их тре­бо­ва­ний (пре­кра­тить на­ру­ше­ние воль­но­стей, со­звать Ге­не­раль­ные шта­ты, смяг­чить за­ко­ны про­тив ере­ти­ков), ука­зы­вая, что их не­вы­пол­не­ние мо­жет по­влечь за со­бой «все­об­щее вос­ста­ние и бунт». Од­на­ко от­ве­та вла­стей не по­сле­до­ва­ло. Тем вре­ме­нем ши­ро­кие мас­сы об­ни­щав­ше­го на­се­ле­ния всё ак­тив­нее во­вле­ка­лись в ре­лигиозные дви­же­ния, а каль­ви­ни­ст­ские кон­си­сто­рии раз­вер­ну­ли аги­та­цию про­тив ка­то­лической Церк­ви и испанского ре­жи­ма.

Пер­вым ак­том Нидерландской революции ста­ло на­чав­шее­ся во Флан­д­рии Ико­но­бор­че­ское вос­ста­ние 1566 год. Осе­нью оно рас­про­стра­ни­лось на Бра­бант, Гол­лан­дию, Зе­лан­дию и Ут­рехт. Раз­мах дви­же­ния на­пу­гал не толь­ко Мар­га­ри­ту Парм­скую, по­обе­щав­шую от­ме­нить ин­кви­зи­цию, смяг­чить «пла­ка­ты» и до­пус­тить каль­ви­ни­ст­ские про­по­ве­ди в спе­ци­аль­но от­ве­дён­ных мес­тах, но и ни­дерландское оп­по­зи­ци­он­ное дво­рян­ст­во и бур­жуа­зию. Вос­поль­зо­вав­шись рас­ко­лом в ико­но­борч. дви­же­нии, исп. вла­сти к вес­не 1567 года по­да­ви­ли вос­ста­ние и от­ка­за­лись вы­пол­нять дан­ные на­ме­ст­ни­цей обе­ща­ния.

В августе 1567 года в Ни­дер­лан­ды во гла­ве 18-ты­сяч­но­го вой­ска при­был но­вый на­ме­ст­ник гер­цог Ф. Аль­ба. Не­за­дол­го до его по­яв­ле­ния мн. оп­по­зиц. дея­те­ли по­ки­ну­ли стра­ну. Виль­гельм I Оран­ский и его брат Лю­до­вик Нас­сау­ский от­пра­ви­лись в Гер­ма­нию, где на­ча­ли фор­ми­ро­вать на­ём­ную ар­мию для втор­же­ния в Ни­дер­лан­ды (в 1568 году она три­ж­ды с пе­ре­мен­ным ус­пе­хом всту­па­ла в сра­же­ния с вой­ска­ми Аль­бы).

Пе­ред Ф. Аль­бой стоя­ла за­да­ча ис­ко­ре­нить ересь в стра­не и по­лу­чить от Ни­дер­лан­дов не­об­хо­ди­мые Ис­па­нии день­ги. Гер­цог уч­ре­дил Со­вет по де­лу о мя­те­жах, про­зван­ный в на­ро­де «кро­ва­вым со­ве­том», ог­ра­ни­чил пол­но­мо­чия ме­ст­ных ор­га­нов вла­сти, за­пре­тил вы­езд из стра­ны. На­ча­лись аре­сты, кон­фи­ска­ции иму­ще­ст­ва и каз­ни (в ию­ле 1568 года в Брюс­се­ле бы­ли каз­не­ны ли­де­ры дво­рян­ской оп­по­зи­ции Эг­монт и Горн). Для по­пол­не­ния исп. каз­ны Аль­ба ввёл по­сто­ян­ный на­лог – аль­ка­ба­лу, по ко­то­ро­му пред­по­ла­га­лось взи­мать 10% с ка­ж­дой тор­го­вой сдел­ки. Для Ни­дер­лан­дов, тор­го­вой стра­ны, где ка­ж­дый то­вар про­хо­дил че­рез мно­же­ст­во по­сред­ни­ков, та­кая на­ло­го­вая по­ли­ти­ка бы­ла рав­но­силь­на эко­но­мич. ка­та­ст­ро­фе. Это при­ве­ло к за­кры­тию мн. ма­ну­фак­тур и ла­вок, бан­крот­ст­ву бан­ков, мас­со­вой без­ра­бо­ти­це. В 1571 году в от­вет на тре­бо­ва­ние вы­пла­ты аль­ка­ба­лы и др. на­ло­гов до­ве­дён­ное до от­чая­ния на­се­ле­ние Ни­дер­лан­дов взя­лось за ору­жие. Гор. бед­но­та и кре­сть­ян­ст­во, ру­ко­во­ди­мые ра­ди­каль­но на­стро­ен­ной ча­стью бур­жуа­зии, соз­да­ва­ли воо­руженные от­ря­ды, свер­га­ли исп. ор­га­ны вла­сти, гро­ми­ли церк­ви и мо­на­сты­ри. Борь­бу с ис­пан­ца­ми в Ни­дер­лан­дах ве­ли и гё­зы. При под­держ­ке ме­ст­но­го на­се­ле­ния они дей­ст­во­ва­ли как на су­ше (в ле­сах Флан­д­рии и Ген­не­гау), так и на мо­ре в Сев. Ни­дер­лан­дах, где под ко­ман­до­ва­ни­ем дво­рян-каль­ви­ни­стов за­хва­ты­ва­ли и то­пи­ли испанские су­да, на­па­да­ли на пор­ты, дос­тав­ля­ли про­ви­ант в оса­ж­дён­ные ис­пан­ца­ми го­ро­да. По­пыт­ки ока­зать по­мощь вос­став­шим пред­при­ни­мал Виль­гельм I Оран­ский, два­ж­ды на­прав­ляв­ший ар­мию в Ни­дер­лан­ды. Од­на­ко она по­тер­пе­ла ряд по­ра­же­ний и в сентябре 1572 года бы­ла рас­пу­ще­на.

Из­вес­тие о за­хва­те гё­за­ми 1 апреля 1572 года зе­ланд­ско­го г. Брил­ле по­слу­жи­ло сиг­на­лом к на­ча­лу все­об­ще­го вос­ста­ния про­тив ис­пан­цев в сев. про­вин­ци­ях Ни­дер­лан­дов. 14 апреля Виль­гельм I Оран­ский при­звал на­се­ле­ние по­все­ме­ст­но ока­зы­вать со­про­тив­ле­ние испанским вла­стям, зло­упо­т­реб­ляв­шим до­ве­ри­ем ко­ро­ля, и от­стаи­вать свои ис­кон­ные воль­но­сти. Вско­ре Зе­лан­дия и Гол­лан­дия, кро­ме Ам­стер­да­ма, ока­за­лись во вла­сти гё­зов. Со­зван­ные в августе 1572 года шта­ты Гол­лан­дии при­зна­ли Виль­гель­ма I Оран­ско­го за­кон­ным стат­хау­де­ром Фи­лип­па II в Гол­лан­дии и Зе­лан­дии и пе­ре­да­ли ему вер­хов­ное во­ен. ко­ман­до­ва­ние и выс­шую ис­пол­нительная власть в про­вин­ци­ях. Шта­ты обя­за­лись при­влечь к это­му со­гла­ше­нию и др. от­де­лив­шие­ся про­вин­ции и не за­клю­чать с Фи­лип­пом II какого-либо со­гла­ше­ний без ве­до­ма Виль­гель­ма I Оран­ско­го и в ущерб его ин­те­ре­сам. Про­вал пла­нов вклю­чить Ни­дер­лан­ды в со­став Свя­щен­ной Римской им­пе­рии на пра­вах кур­фюр­ше­ст­ва, не­воз­мож­ность по­сле Вар­фо­ло­ме­ев­ской но­чи рас­счи­ты­вать на по­мощь франц. гу­ге­но­тов и ус­пе­хи вос­ста­ния на се­ве­ре стра­ны по­бу­ди­ли Виль­гель­ма I Оран­ско­го пе­рей­ти на сто­ро­ну фак­ти­че­ски от­де­лив­ших­ся про­вин­ций. В октябре 1572 года он при­был в Гол­лан­дию и воз­гла­вил борь­бу про­тив ис­пан­цев. Его под­дер­жи­ва­ли все слои на­се­ле­ния, но пре­ж­де все­го бо­га­тое ку­пе­че­ст­во и каль­ви­ни­ст­ские кон­си­сто­рии, ко­то­рые, как Виль­гельм I Оран­ский и его спод­виж­ни­ки, вы­сту­па­ли лишь про­тив «край­но­стей» исп. ре­жи­ма и всё ещё на­дея­лись за­клю­чить со­гла­ше­ние с Фи­лип­пом II, счи­тав­шим­ся ими за­кон­ным су­ве­ре­ном Ни­дер­лан­дов.

Аль­ба бро­сил все си­лы на по­дав­ле­ние вос­ста­ния на се­ве­ре, од­на­ко по­сле бле­стя­щей по­бе­ды гол­ланд­цев в сра­же­нии за Лей­ден (октябрь 1574 год) во­енные дей­ст­вия бы­ли при­ос­та­нов­ле­ны.

Про­вал по­ли­ти­ки гер­цо­га Аль­бы стал оче­ви­ден, он был ото­зван в Ис­па­нию. Так­ти­ка исп. вла­стей в Ни­дер­лан­дах из­ме­ни­лась. Но­вый на­ме­ст­ник Л. де Ре­ке­сенс-и-Сунь­и­га в феврале 1575 года в Бре­де на­чал пе­ре­го­во­ры с вос­став­ши­ми про­вин­ция­ми. Они за­кон­чи­лись про­ва­лом, а ухуд­ше­ние эко­но­мического по­ло­же­ния в са­мой Ис­па­нии уже не по­зво­ля­ло исп. вла­стям дер­жать под кон­тро­лем Ни­дер­лан­ды, где по­сле смер­ти Ре­ке­сен­са-и-Сунь­и­ги власть в мар­те 1576 года пе­ре­шла к Государственному со­ве­ту.

Ле­том 1576 года в испанской ар­мии, дав­но не по­лу­чав­шей жа­ло­ва­нья и про­до­воль­ст­вия, на­чал­ся бунт - испанские от­ря­ды дви­ну­лись на юг Ни­дер­лан­дов, за­хва­ты­вая и ра­зо­ряя го­ро­да. В этих ус­ло­ви­ях Флан­д­рия и Бра­бант так­же вы­сту­пи­ли про­тив ис­пан­цев. 4 сентября 1576 года в Брюс­се­ле вос­став­шие аре­сто­ва­ли чле­нов Государственного со­ве­та, ли­к­ви­ди­ро­вав по­след­ний ор­ган испанского вла­ды­че­ст­ва в стра­не. Власть пе­ре­шла к Ге­не­раль­ным шта­там, бы­ст­ро сфор­ми­ро­вав­шим ар­мию, спо­соб­ную вы­сту­пить про­тив войск ко­ро­ля. Од­на­ко в юж. про­вин­ци­ях, в от­ли­чие от се­вер­ных, по­ли­тическая ини­циа­ти­ва в боль­шин­ст­ве слу­ча­ев ока­зы­ва­лась в ру­ках феодального дво­рян­ст­ва, оп­по­зи­ци­он­но на­стро­ен­но­го к испанскому пра­ви­тель­ст­ву, но не же­лав­ше­го до­пус­тить «гос­под­ства чер­ни» и «тор­же­ст­ва ере­си». По­сле раз­граб­ле­ния исп. вой­ска­ми Ан­твер­пе­на (4 ноября 1576 год) южные и северные про­вин­ции Ни­дер­лан­дов 8 ноября 1576 года за­клю­чи­ли со­гла­ше­ние (см. «Гент­ское уми­ро­тво­ре­ние»), в ко­то­ром за­яв­ля­ли о вер­но­сти Фи­лип­пу II, стрем­ле­нии обес­пе­чить един­ст­во стра­ны, о со­хра­не­нии ка­то­лич. ве­ры в юж­ных и каль­ви­низ­ма в северных Ни­дер­лан­дах. По су­ти, это был врем. ком­про­мисс ме­ж­ду об­лас­тя­ми, раз­ли­чав­ши­ми­ся не толь­ко по ве­ре, но и по хо­зяйственному ук­ла­ду, эко­но­мическим, внеш­не­по­ли­тическим ин­те­ре­сам и ис­то­рическому про­шло­му. Со­юз ме­ж­ду ни­ми не мог быть дол­го­веч­ным и проч­ным.

В но­ябре 1576 года в Ни­дер­лан­ды при­был дон Ху­ан Ав­ст­рий­ский . Не­смот­ря на воз­ра­же­ния Виль­гель­ма I Оран­ско­го, Ге­не­раль­ные шта­ты, в ко­то­рых власть за­хва­ти­ло ка­то­лич. дво­рян­ст­во и кон­сер­ва­тив­ное бюр­гер­ст­во, всту­пи­ли с ним в пе­ре­го­во­ры и по­сле под­пи­са­ния «Веч­но­го эдик­та» (февраль 1577 год), по ко­то­ро­му дон Ху­ан обя­зал­ся со­блю­дать «Гент­ское уми­ро­тво­ре­ние», при­зна­ли его на­ме­ст­ни­ком. Зе­лан­дия и Гол­лан­дия под дав­ле­ни­ем Виль­гель­ма I Оран­ско­го от­ка­за­лись по­ви­но­вать­ся но­во­му на­ме­ст­ни­ку, ко­то­рый, на­ме­ре­ва­ясь вос­ста­но­вить преж­ние по­ряд­ки и уре­зать пра­ва каль­ви­ни­стов, уже в ию­не 1577 года на­ру­шил «Веч­ный эдикт». По­ки­нув Брюс­сель, дон Ху­ан за­хва­тил кре­пость в На­мю­ре (24 ию­ля) и вы­сту­пил про­тив Ге­не­раль­ных шта­тов.

Дей­ст­вия на­ме­ст­ни­ка вы­зва­ли рас­кол сре­ди ни­дерл. дво­рян­ст­ва и но­вый подъ­ём ан­ти­ис­пан­ской борь­бы. В Брюс­се­ле, Ан­твер­пе­не, Ип­ре и Ген­те обо­ро­ну го­ро­дов воз­гла­ви­ли каль­ви­ни­ст­ские кон­си­сто­рии. Они ор­га­ни­зо­ва­ли «ко­ми­те­ты 18-ти» - ре­во­люционные ор­га­ны вла­сти, ко­то­рые, сверг­нув ма­ги­ст­ра­ты, бра­ли в свои ру­ки городское управ­ле­ние. Ко­ми­тет Брюс­се­ля вы­дви­нул тре­бо­ва­ния уда­лить из Ге­не­раль­ных шта­тов сто­рон­ни­ков ис­панцев, ре­ор­га­ни­зо­вать Государственный со­вет и воо­ру­жить на­род. Вос­став­шие при­зва­ли Вильгель­ма I Оран­ско­го воз­гла­вить воо­руженную борь­бу про­тив на­ме­ст­ни­ка. В стра­не раз­вер­ну­лась гражданская вой­на: ни­дерландское дво­рян­ст­во стре­ми­лось об­ра­зо­вать ари­сто­кра­тич. рес­пуб­ли­ку, но бо­га­тое ку­пе­че­ст­во не со­гла­ша­лось ус­ту­пать ему пер­вен­ст­во. Мел­кие тор­гов­цы и гор. бед­но­та, ви­дя их ра­зоб­щён­ность и не­ре­ши­тель­ность, дей­ст­во­ва­ли са­мо­стоя­тель­но. Од­но­вре­мен­но с вы­сту­п­ле­ния­ми го­ро­жан прак­ти­че­ски по­все­ме­ст­но раз­вер­ну­лось мощ­ное ан­ти­фео­даль­ное кре­сть­ян­ское дви­же­ние (осо­бен­но в Ове­рэйс­се­ле, Гро­нин­ге­не и Дрен­те). Кре­сть­я­не пре­кра­ща­ли уп­ла­ту феод. по­бо­ров, за­хва­ты­ва­ли зем­ли дво­рян и ка­то­лическое ду­хо­вен­ст­ва, гро­ми­ли зам­ки. Виль­гельм I Оран­ский, ко­то­ро­го осе­нью 1577 года шта­ты Бра­бан­та под дав­ле­ни­ем воо­руженного брюс­сель­ско­го плеб­са из­бра­ли стат­хау­де­ром про­вин­ции, пы­тал­ся ла­ви­ро­вать. Он тре­бо­вал ре­ши­тель­ной борь­бы с до­ном Хуа­ном, не под­вер­гая при этом со­мне­нию вер­хов­ную власть Фи­лип­па II.

В но­ябре 1578 года скон­чав­ше­го­ся до­на Хуа­на Ав­ст­рий­ско­го сме­нил А. Фар­не­зе, гер­цог Парм­ский, та­лант­ли­вый пол­ко­во­дец и ис­кус­ный по­ли­тик. Испанские вой­ска, ос­та­вав­шие­ся лишь в юж. про­вин­ци­ях, на­ча­ли на­сту­п­ле­ние на се­вер. Фар­не­зе, ис­поль­зуя раз­но­гла­сия ме­ж­ду про­вин­ция­ми, го­ро­да­ми и различными слоя­ми ни­дерландского об­ще­ст­ва, су­мел до­го­во­рить­ся с ка­то­лическим дво­рян­ст­вом юга и раз­ру­шить со­юз южных и северных про­вин­ций.

Вал­лон­ские про­вин­ции Ген­не­гау, Ар­туа, Дуэ 6 января 1579 года за­клю­чи­ли се­па­рат­ный со­юз с Фар­не­зе (см. Ар­рас­ская уния), к ко­то­ро­му в те­че­ние 1579 года при­сое­ди­ни­лись Лилль, Ор­ши, Ме­хе­лен, Ва­лан­сь­ен и не­ко­то­рые др. го­ро­да. Ар­рас­ская уния пре­ду­смат­ри­ва­ла со­блю­де­ние ста­тей «Гент­ско­го уми­ро­тво­ре­ния» и «Веч­но­го эдик­та», не­при­кос­но­вен­ность ка­то­ли­циз­ма, при­зна­ние су­ве­ре­ни­те­та Фи­лип­па II при ус­ло­вии со­хра­не­ния при­ви­ле­гий ни­дерл. дво­рян­ст­ва, вы­вод испанских войск и вос­ста­нов­ле­ние преж­них по­ли­тич. по­ряд­ков. В этих ус­ло­ви­ях сев. про­вин­ции 23 января 1579 года в Ут­рех­те за­клю­чи­ли Ут­рехт­скую унию, в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рой Гол­лан­дия, Зе­лан­дия, Ут­рехт, Гел­дерн, Гро­нин­ген, Фрис­лан­дия и Ове­рэйс­сел, а так­же отдельные го­ро­да Флан­д­рии и Бра­бан­та объ­я­ви­ли о со­вме­ст­ном ве­де­нии во­енные дей­ст­вий до по­бед­но­го кон­ца за по­ли­тическую не­за­ви­си­мость и сво­бо­ду ве­ро­ис­по­ве­да­ния, оп­ре­де­ли­ли сис­те­му ор­га­нов государственной вла­сти, фак­ти­че­ски не ос­тав­ляв­шую мес­та ко­ро­лю (хо­тя фор­маль­но речь об этом не шла).

За­клю­че­ние Ут­рехт­ской унии по­ло­жи­ло на­ча­ло но­во­му го­су­дар­ст­ву на се­ве­ре Ни­дер­лан­дов. Виль­гельм I Оран­ский не сра­зу под­дер­жал этот со­юз, т. к. ка­кое-то вре­мя ещё на­де­ял­ся на при­со­еди­не­ние к не­му юж. про­вин­ций. Ко­гда эти на­де­ж­ды рух­ну­ли, он под­пи­сал унию (3 мая 1579 год). Од­но­вре­мен­но им бы­ла вы­дви­ну­та идея за­ме­ны Фи­лип­па II но­вым су­ве­ре­ном, ко­то­рая по­лу­чи­ла ши­ро­кую под­держ­ку как в се­вер­ных, так и в юж. про­вин­ци­ях Ни­дер­лан­дов. Фи­липп II в из­дан­ном в ию­не 1580 года «Ба­не и эдик­те» объ­я­вил Виль­гель­ма I Оран­ско­го мя­теж­ни­ком и по­ста­вил вне за­ко­на. В от­вет на это Виль­гельм I Оран­ский 13 декабря 1580 года опуб­ли­ко­вал «Апо­ло­гию», в ко­то­рой ука­зал на на­ру­ше­ние за­ко­нов и пре­сту­п­ле­ния испанского ре­жи­ма и са­мо­го Фи­лип­па II. Опи­ра­ясь на ре­фор­мат­ские го­су­дар­ст­вен­но-пра­во­вые кон­цеп­ции и тео­рии мо­нар­хо­ма­хов, он зая­вил о пра­ве на со­про­тив­ле­ние го­су­да­рю-ти­ра­ну, вплоть до его низ­ло­же­ния, под­черк­нув, что толь­ко сам на­род мо­жет оп­ре­де­лять свою участь. Виль­гельм I Оран­ский от­кры­то зая­вил о сво­ём не­по­ви­но­ве­нии ко­ро­лю и в свою оче­редь объ­я­вил его вне за­ко­на.

По­сле не­сколь­ких не­удач­ных по­пы­ток за­ру­чить­ся под­держ­кой Фран­ции и Анг­лии, а так­же най­ти но­во­го су­ве­ре­на шта­ты Гол­лан­дии, Зе­лан­дии и Ут­рех­та в ию­ле 1581 года при­нес­ли при­ся­гу Виль­гель­му I Оран­ско­му как сво­ему стат­хау­де­ру, на­де­лён­но­му чрез­вы­чай­ны­ми пол­но­мо­чия­ми, со­про­во­див это ря­дом ого­во­рок и ус­ло­вий. Вслед за этим Ге­не­раль­ные шта­ты 26 июля 1581 года под­пи­са­ли акт о низ­ло­же­нии Фи­лип­па II как ти­ра­на, по­прав­ше­го обы­чаи и за­ко­ны стра­ны. Этот ре­во­люционый акт оз­на­чал окон­чательный раз­рыв северных про­вин­ций с Ис­па­ни­ей.

Во­енные ус­пе­хи А. Фар­не­зе в 1584-1585 годы, вер­нув­ше­го под свою власть б. ч. зе­мель к югу от Рей­на вплоть до Ан­твер­пе­на, ра­нее при­сое­ди­нив­ших­ся к Ут­рехт­ской унии, оз­на­ме­но­ва­ли по­ра­же­ние ос­во­бо­дительной вой­ны в Южных Ни­дер­лан­дах. Из южных про­вин­ций на се­вер Ни­дер­лан­дов на­ча­лась мас­со­вая эмиг­ра­ция куп­цов, пред­при­ни­ма­те­лей, ре­мес­лен­ни­ков.

По­сле ги­бе­ли Виль­гель­ма I Оран­ско­го (1584 год) стат­хау­де­ром Гол­лан­дии и Зе­лан­дии был из­бран его сын Мо­риц Нас­сау­ский (но­ябрь 1585 год). Ге­не­раль­ные шта­ты Со­еди­нён­ных про­вин­ций всё ещё про­дол­жа­ли по­ис­ки но­во­го су­ве­ре­на. По­сле от­ка­за французского ко­ро­ля Ген­ри­ха III они под­пи­са­ли до­го­вор о во­енном и по­ли­тическом сою­зе с Анг­ли­ей (августе 1585 года), пред­ло­жив стать су­ве­ре­ном Ни­дер­лан­дов ко­ро­ле­ве Ели­за­ве­те I Тю­дор. От­кло­нив пред­ло­же­ние, она от­пра­ви­ла в по­мощь Со­еди­нён­ным про­вин­ци­ям ар­мию под ко­манд. Ро­бер­та Дад­ли гр. Лес­те­ра, ко­то­рый в январе 1586 года за­нял пост на­ме­ст­ни­ка и ко­ман­дую­ще­го англ. вой­ска­ми. Од­на­ко Лес­тер не смог за­нять клю­че­вое по­ло­же­ние в управ­ле­нии Со­еди­нён­ны­ми про­вин­ция­ми, столк­нув­шись с не­до­ве­ри­ем со сто­ро­ны Ге­не­раль­ных шта­тов, воз­глав­ляе­мых с мар­та 1586 года ве­ли­ким пен­сио­на­ри­ем Гол­лан­дии Й. ван Ол­ден­бар­не­вел­том. По­сле то­го как ста­ло из­вест­но о том, что английское пра­ви­тель­ст­во пред­пи­сы­ва­ло Лес­те­ру за­клю­чить мир с А. Фар­не­зе и «при­ми­рить» Со­еди­нён­ные про­вин­ции с Фи­лип­пом II, Лес­тер был вы­ну­ж­ден от­быть в Анг­лию (декабрь 1587 год). Ге­не­раль­ные шта­ты пре­кра­ти­ли по­ис­ки но­во­го су­ве­ре­на. В 1588 году они взя­ли на се­бя управ­ле­ние стра­ной, фак­ти­че­ски по­ло­жив на­ча­ло Рес­пуб­ли­ке Со­еди­нён­ных про­вин­ций (официально про­воз­гла­ше­ния рес­пуб­ли­ки ни­ко­гда не бы­ло).

В 1590-х годах ар­мии Со­еди­нён­ных про­вин­ций под ко­манд. Мо­ри­ца Нас­сау­ско­го уда­лось ос­во­бо­дить тер­ри­то­рию стра­ны от исп. войск, ов­ла­деть ря­дом важ­ных кре­по­стей и пе­ре­не­сти во­енные дей­ст­вия в Юж. Ни­дер­лан­ды (в 1598 году су­ве­ре­ни­тет над ни­ми был пе­ре­дан эрц­гер­цо­гу Аль­бер­ту, всту­пив­ше­му в брак с до­че­рью Фи­лип­па II). К концу XVI века рес­пуб­ли­ка бы­ла при­зна­на со­юз­ни­ка­ми, а ус­пеш­ные во­енной опе­ра­ции её ар­мии на су­ше и со­вме­ст­ные анг­ло-голланлского дей­ст­вия на мо­ре - взя­тие Нью­пор­та (1600 год), бит­ва у Гиб­рал­та­ра (1607 год) - уп­ро­чи­ли не­за­ви­си­мость Со­еди­нён­ных про­вин­ций. На­чав­шая­ся в 1560-х годах ре­во­люционно-ос­во­бо­дительная борь­ба Ни­дер­лан­дов про­тив ис­пан­цев за­вер­ши­лась за­клю­че­ни­ем в Ан­твер­пе­не 9 апреля 1609 года на вы­год­ных для рес­пуб­ли­ки ус­ло­ви­ях Две­на­дца­ти­лет­не­го пе­ре­ми­рия с Ис­па­ни­ей. Со­еди­нён­ным про­вин­ци­ям фак­ти­че­ски бы­ла пре­дос­тав­ле­на не­за­ви­си­мость. За­клю­че­ние пе­ре­ми­рия зна­ме­но­ва­ло со­бой по­бе­ду Нидерландской революции и ос­во­бо­дительной вой­ны в северной час­ти Ни­дер­лан­дов.

Мо­риц Нас­сау­ский был про­тив­ни­ком пе­ре­ми­рия с Ис­па­ни­ей, по­сколь­ку, как и его отец, на­де­ял­ся, что ещё мож­но со­хра­нить це­ло­ст­ность стра­ны, ос­во­бо­див и Южные Ни­дер­лан­ды. Од­на­ко пра­во при­ни­мать окон­ча­тель­ные по­ли­тические ре­ше­ния при­над­ле­жа­ло не стат­хау­де­ру, а Ге­не­раль­ным шта­там и ру­ко­во­див­ше­му все­ми внутр. де­ла­ми ве­ли­ко­му пен­сио­на­рию Й. ван Ол­ден­бар­не­вел­ту, дей­ст­во­вав­ше­му в ин­те­ре­сах голландской ку­печеской оли­гар­хии, ко­то­рая пред­по­чла ком­про­мисс с Ис­па­ни­ей.

Во вре­мя Три­дца­ти­лет­ней вой­ны 1618-1648 годов во­енные дей­ст­вия ме­ж­ду Ис­па­ни­ей и Со­еди­нён­ны­ми про­вин­ция­ми во­зоб­но­ви­лись в 1621 году (см. Гол­ланд­ско-ис­пан­ские вой­ны XVI-XVII веков). Ис­па­ния по­тер­пе­ла по­ра­же­ние и офи­ци­аль­но при­зна­ла государственнуюне­за­ви­си­мость Со­еди­нён­ных про­вин­ций по Мюн­стер­ско­му ми­ру (30 января 1648 год), став­ше­му со­став­ной ча­стью Вест­фаль­ско­го ми­ра 1648 года.

В ре­зуль­та­те Нидерландской революции, пред­став­ляв­шей со­бой пер­вый удач­ный опыт соз­да­ния национальное го­су­дар­ст­ва, на кар­те Ев­ро­пы поя­ви­лась фе­де­ра­тив­ная по свое­му уст­рой­ст­ву рес­пуб­ли­ка Сое­ди­нён­ных про­вин­ций. Уже в конце XVI века в ней про­изо­шли ка­чест­вен­ные из­ме­не­ния: ут­вер­дил­ся каль­ви­низм с его оп­рав­да­ни­ем стрем­ле­ния к обо­га­ще­нию и силь­ной фор­мы ин­ди­ви­дуа­лиз­ма в со­че­та­нии с лич­ной от­вет­ст­вен­но­стью; бы­ли соз­да­ны все ус­ло­вия для быст­ро­го раз­ви­тия ка­пи­та­ли­стических форм про­из­вод­ст­ва и об­ме­на; на­ча­лось скла­ды­ва­ние са­мо­стоятельной ни­дерландской куль­ту­ры на ос­но­ве фор­ми­ро­вав­шей­ся общ­но­сти язы­ка.

По при­чи­не край­не слож­ной и про­ти­во­ре­чи­вой в тот пе­ри­од рас­ста­нов­ки со­ци­аль­но-по­ли­тических сил в Ни­дер­лан­дах в ис­то­ри­ог­ра­фии до­ста­точ­но ча­сто на пер­вый план вы­дви­га­ет­ся внеш­няя фор­ма Нидерладской революции - во­енные дейст­вия в хо­де национально-ос­во­бо­дительной вой­ны. В современной ни­дерландской ис­то­рической нау­ке со­бы­тия Нидерлажндской революции ча­сто на­зы­ва­ют «Ни­дерландским вос­ста­ни­ем» или «вос­ста­ни­ем», а ра­нее, как пра­ви­ло, они име­но­ва­лись «Вось­ми­де­ся­ти­лет­ней вой­ной 1568-1648 годов». Эта вой­на рас­смат­ри­ва­ет­ся как вос­ста­ние ни­дерландских об­ла­стей про­тив испанского аб­со­лю­тиз­ма, пе­ре­рос­шее в вой­ну за не­за­ви­си­мость се­ми северных про­вин­ций, в хо­де ко­то­рой про­изо­шёл рас­кол Ни­дер­лан­дов и сфор­ми­ро­ва­лась рес­пуб­ли­ка Сое­ди­нён­ных про­вин­ций. Пе­ри­од 1555-1567 годов вы­де­ля­ют как на­чаль­ный этап борь­бы про­тив Ис­па­нии.

Марк­сист­ская ис­то­рио­гра­фия трак­ту­ет со­бы­тия 1566-1609 годов в Ни­дер­лан­дах как бур­жу­аз­ную ре­во­лю­цию, идео­ло­гической док­три­ной ко­то­рой был каль­ви­низм; пе­ри­од 1609-1648 годов рас­смат­ри­ва­ет как ос­во­бо­дительную вой­ну. Осо­бен­но­сти Нидерладской революции вы­во­дят­ся из то­го, что она про­ис­хо­ди­ла в ма­ну­фак­тур­ный пе­ри­од раз­ви­тия ка­пи­та­лиз­ма, ког­да ни объ­ек­тив­ные, ни субъ­ек­тив­ные фак­то­ры не до­стиг­ли ещё долж­ной сте­пе­ни зре­ло­сти, а фе­одальные фор­мы про­из­водственных от­но­ше­ний ещё не пол­но­стью из­жи­ли се­бя. Современная российская ис­то­рическая нау­ка, учи­ты­вая глу­би­ну и ост­ро­ту вспых­нув­ше­го в Ни­дер­лан­дах ре­лигиозно-по­ли­тического и со­ци­аль­но­го кон­флик­та, склон­на рас­смат­ри­вать про­ис­шед­шие там ра­ди­каль­ные пе­ре­ме­ны так же, как ре­во­лю­цию.

Дополнительная литература:

Fruin R. Het voorspel van de tachti­gja­rige oorlog. s’Gravenhage, 1859;

Мот­лей Д. Ис­то­рия Ни­дер­ланд­ской ре­во­лю­ции и ос­но­ва­ния Рес­пуб­ли­ки со­еди­нен­ных про­вин­ций. СПб., 1865–1871. Т. 1–3;

Кон­ра­ди А. Ис­то­рия ре­во­лю­ций от Ни­дер­ланд­ско­го вос­ста­ния до Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции. М.; П., 1924. Т. I;

Па­куль М.Н. Ни­дер­ланд­ская ре­во­лю­ция XVI в. Л., 1936;

Пи­ренн А. Ни­дер­ланд­ская ре­во­лю­ция. М., 1937;

Чис­то­зво­нов А.Н. Ни­дер­ланд­ская бур­жу­аз­ная ре­во­лю­ция XVI в. М., 1958;

он же. Че­ты­ре­ста лет ни­дер­ланд­ской бур­жу­аз­ной ре­во­лю­ции // Во­про­сы ис­то­рии. М., 1967. № 2;

он же. Тра­ди­ции и но­ва­ции в со­вре­мен­ной на­цио­наль­ной ис­то­рио­гра­фии Ни­дер­ланд­ской бур­жу­аз­ной ре­во­лю­ции XVI в. // Сред­ние ве­ка. М., 1984. Вып. 47;

он же. От­ра­же­ние ти­ра­но­бор­че­ских идей в «Апо­ло­гии» Виль­гель­ма Оран­ско­го (1581) // Куль­ту­ра и об­ще­ст­вен­ная мысль: Ан­тич­ность. Сред­ние ве­ка. Эпо­ха Воз­ро­ж­де­ния. М., 1988.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)