НИДЕРЛАНДСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

НИДЕРЛАНДСКАЯ ЛИТЕРАТУРА - ли­те­ра­ту­ра гол­ланд­цев и фла­манд­цев на ни­дерландском языкае, сло­жив­шая­ся в Ни­дер­лан­дах ис­то­ри­че­ских. В даль­ней­шем раз­ви­ва­ет­ся на тер­ри­то­рии Бель­гии и Ни­дер­лан­дов (см. раз­де­лы Ли­те­ра­ту­ра).

Древ­ней­шим па­мят­ни­ком нидерландской литературы счи­та­ют­ся Ка­ро­линг­ские псал­мы (IX век). Твор­че­ст­во пер­во­го из­вест­но­го по име­ни пи­са­те­ля - мин­не­зин­ге­ра Ген­ри­ха фон Фель­де­ке (XII век), при­над­ле­жа­ще­го од­но­вре­мен­но немецким и ни­дерландским куль­ту­рам, вы­дер­жа­но в тра­ди­ци­ях кур­ту­аз­ной ли­те­ра­ту­ры. В XIII веке по­лу­ча­ют рас­про­стра­не­ние ры­цар­ский и «жи­вот­ный» («О ли­се Рей­нар­де», около 1235-1250 годы; ни­дерладская вер­сия «Ро­ма­на о Ли­се») эпо­сы; ро­ма­ны, свя­зан­ные с ар­ту­ров­ски­ми ле­ген­да­ми («Дея­ния Ва­ле­вей­на и шах­мат­ная дос­ка», около 1175-1210 годов, и др.), а так­же ка­ро­линг­ско­го («франк­ско­го») цик­ла, в т. ч. «Карл и Эле­гаст» (середина XIII века).

Средне-вековая ду­хов­ная тра­ди­ция пред­став­ле­на ди­дак­тической по­эзи­ей Я. ван Бун­да­ле («Зер­ца­ло ми­рян», около 1325-1330 годов) и Я. де Вер­та; мис­тической по­эзи­ей знат­ной да­мы Ха­де­вейх (Гед­ви­га из Ан­твер­пе­на). Круп­ней­ший пред­ста­ви­тель бюр­гер­ской литературы - по­эт Я. ван Мар­лант, ав­тор по­эм: са­ти­рическая - «Цве­ты при­ро­ды» (около 1266 года) и ди­дак­тическая - «Ис­то­ри­че­ское зер­ца­ло» (около 1288 года).

Ос­но­во­по­лож­ни­ком ни­дерландской про­зы счи­та­ет­ся Я. ван Рёйс­брук - мис­тик, ав­тор трак­та­та «Кра­со­та ду­хов­но­го бра­ка» (около 1350 года; русский перевод под названием «Одея­ние ду­хов­но­го бра­ка», 1910 год).

Фор­ми­ру­ют­ся жан­ры «бур­де» (народные анек­до­ты из жиз­ни кре­сть­ян) и «спро­ки» (ана­лог франц. фаб­льо и нем. шван­ка). Вид­ней­шие ав­то­ры «спро­ков» - В. ван Хил­де­гар­сберх и Дирк Пот­тер ван Ло, пе­ру ко­то­ро­го при­над­ле­жит так­же по­эма «По­при­ще люб­ви» (1411-1412 годы). Из «бур­де» раз­вил­ся жанр ко­рот­ких ко­мических сце­нок - «сот­тер­ни», близ­кий французской со­ти («Лип­пейн», «Гос­по­дин на три дня» и др.), позд­нее дав­ший на­ча­ло жан­ру «клухт» - ба­ла­ган­ных народных пред­став­ле­ний в ду­хе фар­са.

Ано­ним­ные пье­сы «Эс­мо­рейт», «Гло­ри­ант», «Лан­се­лот Дат­ский» и «О Зи­ме и Ле­те» (вторая половина XIV - начало XV веков) ста­ли пер­вы­ми об­раз­ца­ми жан­ра «абел­спел» (свет­ской дра­мы). Раз­ви­ва­ют­ся жан­ры мо­ра­ли­те, мис­те­рий (в т. ч. цикл из 7 час­тей о жи­тии Бо­го­ма­те­ри, пост. около 1448 года), игр («Иг­ра о пя­ти ра­зум­ных и пя­ти не­ра­зум­ных де­вах», конец XV века). Чер­ты пси­хо­ло­гиз­ма свой­ст­вен­ны ано­ним­но­му ми­рак­лю «Ма­ри­кен из Ним­ве­ге­на», на­пи­сан­но­му на ос­но­ве народной ле­ген­ды в от­вет на вы­пу­щен­ную в 1484 году па­пой Ин­но­кен­ти­ем VIII бул­лу про­тив ведьм. Ши­ро­кую из­вест­ность сни­ска­ло мо­ра­ли­те «Эл­кер­лейк» («Вся­кий че­ло­век», около 1475 года, опубликованно 1496 год); из­вест­но мно­же­ст­во пе­ре­ра­бо­ток это­го сю­же­та, в т. ч. Г. Сак­са и Г . фон Гоф­ман­ста­ля , а так­же эк­ра­ни­за­ция Й. Стел­лин­га (1975 год).

Боль­шой вклад в раз­ви­тие национальной дра­ма­тур­гии и по­эзии, а так­же в под­го­тов­ку Ре­фор­ма­ции вне­сли т. н. ка­ме­ры ре­де­рей­ке­ров (ри­то­ров), соз­да­вав­шие­ся в XIV-XVI веках по об­раз­цу средне-вековой гиль­дий (в основном во Флан­д­рии, Бра­бан­те, Ген­те, Ан­твер­пе­не) и объ­е­ди­няв­шие го­ро­жан в их со­вме­ст­ных уп­раж­не­ни­ях в сти­хо­сло­же­нии и те­ат­раль­ных пред­став­ле­ни­ях. Тео­ре­ти­ком ре­де­рей­ке­ров стал М. де Кас- те­лейн, ав­тор по­эмы-трак­та­та «Ис­кус­ст­во ри­то­ри­ки» (1548 год), от­ра­зив­ше­го влия­ние французских «ве­ли­ких ри­то­ри­ков» (Ж. Мо­ли­не). В ан­ти­про­тес­тант­ском клю­че вы­дер­жа­ны ди­дак­тическая по­эзия, са­ти­ры и лю­бов­ная ли­ри­ка пер­вой круп­ной по­этес­сы Ан­ны Бейнс.

Наи­бо­лее зна­чительные фе­но­ме­ны гу­ма­ни­стической ла­ти­ноя­зыч­ной литературы ни­дерландского Воз­ро­ж­де­ния про­за Эраз­ма Рот­тер­дам­ско­го, в т. ч. са­ти­рический трак­тат «По­хва­ла глу­по­сти» (1509 год) и хри­сти­ан­ско-гу­ма­ни­стический трак­тат «Вос­пи­та­ние хри­сти­ан­ско­го го­су­да­ря» (1515 год), а так­же по­эзия Ио­ан­на Се­кун­да. Боль­шой вклад в раз­ви­тие про­зы на национальном язы­ке вне­сли гу­ма­ни­сты Х.Л. Спи­гел, Д.В. Корнхерт (трак­тат «Эти­ка, или Ис­кус­ст­во пра­виль­но жить», 1586 год), К. ван Ман­дер («Кни­га о ху­дож­ни­ках», 1604 год, раз­ви­ваю­щая тра­ди­ции Дж. Ва­за­ри). В одах, со­не­тах, эле­ги­ях Я. ван дер Но­та ощу­ти­мо влия­ние Ф. Пет­рар­ки , П. де Рон­са­ра и Ж. Дю Бел­ле.

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© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)