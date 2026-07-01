НИДЕРЛАНДСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
НИДЕРЛАНДСКАЯ ЛИТЕРАТУРА - литература голландцев и фламандцев на нидерландском языкае, сложившаяся в Нидерландах исторических. В дальнейшем развивается на территории Бельгии и Нидерландов (см. разделы Литература).
Древнейшим памятником нидерландской литературы считаются Каролингские псалмы (IX век). Творчество первого известного по имени писателя - миннезингера Генриха фон Фельдеке (XII век), принадлежащего одновременно немецким и нидерландским культурам, выдержано в традициях куртуазной литературы. В XIII веке получают распространение рыцарский и «животный» («О лисе Рейнарде», около 1235-1250 годы; нидерладская версия «Романа о Лисе») эпосы; романы, связанные с артуровскими легендами («Деяния Валевейна и шахматная доска», около 1175-1210 годов, и др.), а также каролингского («франкского») цикла, в т. ч. «Карл и Элегаст» (середина XIII века).
Средне-вековая духовная традиция представлена дидактической поэзией Я. ван Бундале («Зерцало мирян», около 1325-1330 годов) и Я. де Верта; мистической поэзией знатной дамы Хадевейх (Гедвига из Антверпена). Крупнейший представитель бюргерской литературы - поэт Я. ван Марлант, автор поэм: сатирическая - «Цветы природы» (около 1266 года) и дидактическая - «Историческое зерцало» (около 1288 года).
Основоположником нидерландской прозы считается Я. ван Рёйсбрук - мистик, автор трактата «Красота духовного брака» (около 1350 года; русский перевод под названием «Одеяние духовного брака», 1910 год).
Формируются жанры «бурде» (народные анекдоты из жизни крестьян) и «спроки» (аналог франц. фабльо и нем. шванка). Виднейшие авторы «спроков» - В. ван Хилдегарсберх и Дирк Поттер ван Ло, перу которого принадлежит также поэма «Поприще любви» (1411-1412 годы). Из «бурде» развился жанр коротких комических сценок - «соттерни», близкий французской соти («Липпейн», «Господин на три дня» и др.), позднее давший начало жанру «клухт» - балаганных народных представлений в духе фарса.
Анонимные пьесы «Эсморейт», «Глориант», «Ланселот Датский» и «О Зиме и Лете» (вторая половина XIV - начало XV веков) стали первыми образцами жанра «абелспел» (светской драмы). Развиваются жанры моралите, мистерий (в т. ч. цикл из 7 частей о житии Богоматери, пост. около 1448 года), игр («Игра о пяти разумных и пяти неразумных девах», конец XV века). Черты психологизма свойственны анонимному мираклю «Марикен из Нимвегена», написанному на основе народной легенды в ответ на выпущенную в 1484 году папой Иннокентием VIII буллу против ведьм. Широкую известность снискало моралите «Элкерлейк» («Всякий человек», около 1475 года, опубликованно 1496 год); известно множество переработок этого сюжета, в т. ч. Г. Сакса и Г. фон Гофмансталя, а также экранизация Й. Стеллинга (1975 год).
Большой вклад в развитие национальной драматургии и поэзии, а также в подготовку Реформации внесли т. н. камеры редерейкеров (риторов), создававшиеся в XIV-XVI веках по образцу средне-вековой гильдий (в основном во Фландрии, Брабанте, Генте, Антверпене) и объединявшие горожан в их совместных упражнениях в стихосложении и театральных представлениях. Теоретиком редерейкеров стал М. де Кас- телейн, автор поэмы-трактата «Искусство риторики» (1548 год), отразившего влияние французских «великих риториков» (Ж. Молине). В антипротестантском ключе выдержаны дидактическая поэзия, сатиры и любовная лирика первой крупной поэтессы Анны Бейнс.
Наиболее значительные феномены гуманистической латиноязычной литературы нидерландского Возрождения проза Эразма Роттердамского, в т. ч. сатирический трактат «Похвала глупости» (1509 год) и христианско-гуманистический трактат «Воспитание христианского государя» (1515 год), а также поэзия Иоанна Секунда. Большой вклад в развитие прозы на национальном языке внесли гуманисты Х.Л. Спигел, Д.В. Корнхерт (трактат «Этика, или Искусство правильно жить», 1586 год), К. ван Мандер («Книга о художниках», 1604 год, развивающая традиции Дж. Вазари). В одах, сонетах, элегиях Я. ван дер Нота ощутимо влияние Ф. Петрарки, П. де Ронсара и Ж. Дю Белле.
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