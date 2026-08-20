НИДЕРЛАНДСКАЯ КОЛОНИАЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ

НИДЕРЛАНДСКАЯ КОЛОНИАЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ - совокупность территорий, находившихся в колониальной зависимости от Нидерландов в первой половине XVII - середине XX веков.

Основной це­лью внеш­ней экс­пан­сии рес­пуб­ли­ки Со­еди­нён­ные про­вин­ции на на­чаль­ном эта­пе бы­ли мо­но­по­ли­за­ция тор­гов­ли и из­вле­че­ние максимаотных при­бы­лей из ком­мерческих опе­ра­ций. Тер­ри­то­ри­аль­ные за­хва­ты со­вер­ша­лись не столь­ко ра­ди не­по­средственной экс­плуа­та­ции ме­ст­но­го на­се­ле­ния, сколь­ко для обес­пе­че­ния мо­но­поль­но­го по­ло­же­ния тор­го­вых фак­то­рий и вы­тес­не­ния кон­ку­рен­тов. Ни­дерландское про­ник­но­ве­ние (пер­вые ни­дерл. экс­пе­ди­ции дос­тиг­ли бе­ре­гов Западной Аф­ри­ки и Южной Аме­ри­ки в 1590-1593 годы, западные бе­ре­га о. Ява - в 1596 году) про­ис­хо­ди­ло, как пра­ви­ло, в три эта­па: тор­го­вый ко­рабль - сво­его ро­да стран­ст­вую­щий ба­зар; фак­то­рия - экс­тер­ри­то­ри­аль­ный уча­сток на по­бе­ре­жье; не­по­сред­ст­вен­но ок­ку­пи­ро­ван­ная тер­ри­то­рия.

Главными про­вод­ни­ка­ми экс­пан­сио­ни­ст­ской по­ли­ти­ки бы­ли тор­го­вые ком­па­нии, поль­зо­вав­шие­ся под­держ­кой го­су­дар­ст­ва: ни­дерл. Ост-Инд­ская ком­па­ния (ОИК, ос­но­ва­на в 1602 году, пол­ное название - Объ­е­ди­нён­ная Ост-Инд­ская ком­па­ния, De Verenigde Oost-Indische Compagnie; см. Ост-Инд­ские ком­па­нии); Ав­ст­ра­лий­ская (или Юж­ная) ком­па­ния (De Australische Com­pagnie, ос­но­ва­на в 1614 году Я. Ле­ме­ром), ни­дерл. Вест-Инд­ская ком­па­ния (ВИК, De West-Indische Compagnie, ос­но­ва­на в 1621).

Основные тер­ри­то­рии Нидерлагдской колониальной империи на­хо­ди­лись в Азии, где дей­ст­во­ва­ла ОИК. В 1609 году она вы­тес­ни­ла пор­ту­галь­цев с Мо­лукк­ских о-вов [в 1619 году соз­да­ла центр в Ба­та­вии (ны­не г. Джа­кар­та) на о. Ява], в 1623 году - анг­ли­чан с Ма­лай­ско­го ар­хи­пе­ла­га. Во второй половине XVII века Ни­дер­лан­ды ук­ре­пи­ли своё влия­ние на Ма­лай­ском ар­хи­пе­ла­ге, раз­гро­мив сул­та­на­ты и кня­же­ст­ва на Мо­лукк­ских о-вах, о. Су­ла­ве­си и на за­па­де Явы, и пе­ре­шли к пря­мым тер­ри­то­ри­аль­ным за­хва­там (под­чи­ни­ли се­бе б. ч. Явы и о. Ма­ду­ра). В 1641 году ОИК за­ня­ла пор­тугальскую Ма­лак­ку и ут­вер­ди­лась на Ма­лакк­ском п-ове. В Ин­дии она за­кре­пи­лась на Ма­ла­бар­ском бе­ре­гу, а так­же соз­да­ла фак­то­рии в Бен­га­лии и на Ко­ро­ман­дель­ском бе­ре­гу. В 1658 году под власть Ни­дер­лан­дов пе­ре­шла б. ч. о. Цей­лон (ны­не Шри-Лан­ка). Фак­то­рии ОИК воз­ник­ли так­же в Бир­ме, Сиа­ме, Вьет­на­ме, Ки­тае, Япо­нии. В 1624-1642 годы под её управ­ле­ни­ем на­хо­дил­ся о. Фор­мо­за (ны­не Тай­вань). Ни­дерландские фак­то­рии су­ще­ст­во­ва­ли так­же в Йе­ме­не, Ома­не и Ира­ке.

В первой половине XVII века ВИК, по­лу­чив­шая от Ге­не­раль­ных шта­тов мо­но­поль­ное пра­во на тор­гов­лю и ко­ло­ни­за­цию Западной Аф­ри­ки и Аме­ри­ки, на­ча­ла ак­тив­ное про­ник­но­ве­ние в эти ре­гио­ны. В Аф­ри­ке она за­кре­пи­лась на Западное (Гви­ней­ском) по­бе­ре­жье (Ар­гу­ин, Гу­ре, Эль­ми­на, Сьер­ра-Ле­о­не). В 1640-1650-х годах воз­ник­ли ни­дерландские ко­ло­нии на о. Мав­ри­кий и мы­се Доб­рой На­де­ж­ды (Кап­ская ко­ло­ния). Про­ник­но­ве­ние гол­ланд­цев в Южную Аме­ри­ку на­ча­лось по­сле за­хва­та в 1616 году Эс­се­ки­бо. В 1620-1650-х годах ВИК ут­вер­ди­лась на по­бе­ре­жье Бра­зи­лии. Под её кон­троль по­пал ряд Ан­тиль­ских о-вов (Ару­ба, Кю­ра­сао, Синт-Эс­та­ти­ус, Сен-Мар­тен, Вир­гин­ские о-ва и др.), в 1667 году гол­ланд­цы ов­ла­де­ли Ни­дерл. Гвиа­ной (Су­ри­на­мом). Апо­гей рас­ши­ре­ния Нидерландской колониальной империи при­шёл­ся на 1640-е годы, ко­гда толь­ко что от­де­лив­шая­ся от Ис­па­нии Пор­ту­га­лия при­зна­ла все тер­ри­то­ри­аль­ные за­хва­ты Ни­дер­лан­дов. По Вест­фаль­ско­му ми­ру 1648 года де­мар­ка­ци­он­ная ли­ния, де­лив­шая с конца XV века сфе­ры влия­ния Ис­па­нии и Пор­ту­га­лии (см. Ис­па­но-пор­ту­галь­ские до­го­во­ры о раз­де­ле ко­ло­ни­аль­ных вла­де­ний в XV-XVIII веков), раз­гра­ни­чи­ва­ла те­перь вла­де­ния Ис­па­нии и Ни­дер­лан­дов. На вост. по­бе­ре­жье Сев. Аме­ри­ки гол­ланд­ца­ми в 1624 году бы­ла ос­но­ва­на ко­ло­ния Но­вые Ни­дер­лан­ды, а в 1626 году её главный го­род - Но­вый Ам­стер­дам (ны­не Нью-Йорк).

В 1654-1661 годы гол­ланд­цы бы­ли вы­тес­не­ны из Бра­зи­лии, в 1664 году (окон­ча­тель­но в 1667 году) ус­ту­пи­ли анг­ли­ча­нам Но­вые Ни­дер­лан­ды в об­мен на мо­но­по­лию на вы­воз са­ха­ра из Су­ри­на­ма. Не­смот­ря на по­пыт­ку ре­ор­га­ни­за­ции в 1674-1675 годы, ВИК бы­ла ме­нее эко­но­ми­че­ски эф­фек­тив­ной, не­же­ли ОИК.

Ме­то­да­ми экс­плуа­та­ции под­чи­нён­ных тер­ри­то­рий в пе­ри­од дея­тель­но­сти ни­дер­ланд­ских ОИК и ВИК бы­ли мо­но­по­лия на тор­гов­лю ко­ло­ни­аль­ны­ми то­ва­ра­ми (пря­но­сти, ко­фе, са­хар), экс­плуа­та­ция ме­ст­но­го на­се­ле­ния (гл. обр. на Яве), ор­га­ни­за­ция план­тац. хо­зяйств, ра­бо­тор­гов­ля (пре­им. в амер. ко­ло­ни­ях) и пи­рат­ст­во. Су­ще­ст­во­ва­ние Нидерландской колониальной империи спо­соб­ст­во­ва­ло раз­ви­тию тор­гов­ли, су­до­ход­ст­ва, бан­ков­ско­го де­ла в Ни­дер­лан­дах. Од­на­ко при­бы­ли, из­вле­кае­мые из ко­ло­ний, прак­ти­че­ски не ис­поль­зо­ва­лись для сти­му­ли­ро­ва­ния национального промышленного про­изводства, что не по­зво­ли­ло Ни­дер­лан­дам ли­к­ви­ди­ро­вать тех­нич. от­ста­ва­ние от их главного ко­ло­ни­аль­но­го со­пер­ни­ка - Ве­ли­ко­бри­та­нии и ос­лаб­ля­ло са­му Ни­дер­ланд­скую ко­ло­ни­аль­ную им­пе­рию.

Анг­ло-голландская вой­на 1780-1784 годов (см. Анг­ло-гол­ланд­ские вой­ны XVII-XVIII веков) на­нес­ла боль­шой ущерб Нидерландской колониальной империи и ни­дерландским тор­го­вым ком­па­ни­ям. В 1792 году ВИК бы­ла ли­к­ви­ди­ро­ва­на, её вла­де­ния и дол­ги пе­ре­шли к Ге­не­раль­ным шта­там. По­сле об­ра­зо­ва­ния на тер­ри­то­рии Ни­дер­лан­дов в 1795 году Ба­тав­ской рес­пуб­ли­ки, «до­чер­ней рес­пуб­ли­ки» Фран­ции, Нидерландская колониальноя империя ста­ла объ­ек­том анг­ло-франц. со­пер­ни­че­ст­ва. В конце XVIII века часть ни­дерландских ко­ло­ний бы­ла ок­ку­пи­ро­ва­на Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей. В 1799 году ОИК пре­кра­ти­ла су­ще­ст­во­ва­ние. Ос­во­бо­див­шие­ся от французского гос­под­ства в но­ябре 1813 года Ни­дер­лан­ды 13 августа 1814 года под­пи­са­ли с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей со­гла­ше­ние, в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рым по­след­няя воз­вра­ща­ла им все ко­ло­нии, кро­ме Эс­се­ки­бо и Де­ме­ра­ры (Брит. Гвиа­на; ны­не Гай­а­на), Кап­ской ко­ло­нии и о. Цей­лон. По Лон­дон­ско­му до­го­во­ру 17 марта 1824 года Ни­дер­лан­ды от­ка­за­лись от Ма­лак­ки и фак­то­рий в Ин­дии, а Ве­ли­ко­бри­та­ния ус­ту­пи­ла им свои фак­то­рии на Су­мат­ре и пре­дос­та­ви­ла сво­бо­ду дей­ст­вий на Ма­лай­ском ар­хи­пе­ла­ге. С это­го вре­ме­ни Нидерландская колонильная империя, управ­ле­ние ко­то­рой на­хо­ди­лось в ру­ках ни­дерландского пра­ви­тель­ст­ва, вклю­ча­ла Ни­дер­ланд­скую Ин­дию, ко­ло­нии в Центральной Аме­ри­ке (Ни­дерландская Вест-Ин­дия в со­ста­ве Су­ри­на­ма и ост­ро­вов в Ка­риб­ском м. - Кю­ра­сао, Ару­ба, Бо­най­ре, Синт-Эс­та­ти­ус, Са­ба и южная часть о. Сен-Мар­тен) и фор­ты на зап. по­бе­ре­жье Аф­ри­ки. В 1866 году Ни­дерландская Гвиа­на офи­ци­аль­но по­лу­чи­ла ста­тус ко­ло­нии Ни­дер­лан­дов. В но­ябре 1871 года был под­пи­сан анг­ло-ни­дерландский Су­мат­ранс­кий до­го­вор, по ко­то­ро­му Ни­дер­лан­ды по­лу­чи­ли сво­бо­ду дей­ст­вий на Су­мат­ре, а в феврале 1872 года ра­ти­фи­ци­ро­ва­но анг­ло-ни­дерландское со­гла­ше­ние о пе­ре­да­че Ве­ли­ко­бри­та­нии ни­дерл. фор­тов на Зо­ло­том Бе­ре­гу в Аф­ри­ке. К началу XX века Ни­дер­лан­ды по чис­лу под­дан­ных в ко­ло­ни­ях ус­ту­па­ли лишь Ве­ли­ко­бри­та­нии и Фран­ции, а по пло­ща­ди сво­их ко­ло­ни­аль­ных вла­де­ний за­ни­ма­ли 5-е ме­сто в ми­ре (по­сле Ве­ли­ко­бри­та­нии, Фран­ции, Гер­ма­нии и Бель­гии).

До 1870-х годов эко­но­ми­ка в Ни­дерландской Ин­дии ос­но­вы­ва­лась на «сис­те­ме при­ну­ди­тель­ных куль­тур», в Вест-Ин­дии - на план­тационном хо­зяй­ст­ве (вы­ра­щи­ва­ние са­хар­но­го тро­ст­ни­ка, ко­фе, ка­као), в ко­то­ром ис­поль­зо­вал­ся сна­ча­ла раб­ский труд, а с от­ме­ной 1 июля 1863 года раб­ст­ва - труд бат­ра­ков и за­кон­трак­то­ван­ных индийский и китайских на­ём­ных ра­бо­чих. Ост­ров­ная часть Ни­дерландской Вест-Ин­дии иг­ра­ла роль важ­но­го тор­го­во-транс­порт­но­го уз­ла в бас­сей­не Ка­риб­ско­го м., её зна­че­ние ещё боль­ше воз­рос­ло с по­строй­кой Па­нам­ско­го ка­на­ла. В начале XX века на Кю­ра­сао на­ча­лось строи­тель­ст­во неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щих пред­при­ятий (пер­вый за­вод всту­пил в строй в 1916 году), ра­бо­тав­ших на ве­не­су­эль­ской неф­ти.

С по­след­ней тре­ти XIX века ни­дерландское пра­ви­тель­ст­во от­кры­ло дос­туп в свои ко­ло­ни­аль­ные вла­де­ния ча­ст­но­му ка­пи­та­лу, в ре­зуль­та­те че­го там ста­ли воз­ни­кать ко­ло­ни­аль­ные мо­но­по­лии, на­ча­лась ак­тив­ная раз­ра­бот­ка ме­сто­ро­ж­де­ний неф­ти, оло­ва, бок­си­тов. С пе­ре­хо­дом Ни­дер­лан­дов в начале XX века к по­ли­ти­ке «от­кры­тых две­рей» в Нидерландскую колониальную политикууст­ре­мил­ся иностранный ка­пи­тал, гл. обр. анг­лий­ский.

Подъ­ём ан­ти­ко­ло­ни­аль­но­го дви­же­ния в Нидерландской колониальной политике с начала XX века ни­дерландские вла­сти пы­та­лись ос­та­но­вить по­сред­ст­вом ре­форм («этичский курс» в Ин­до­не­зии). В пе­ри­од 2-й ми­ро­вой вой­ны в Ин­до­не­зии ус­та­но­вил­ся япон. ок­ку­па­ци­он­ный ре­жим (1942-1945 годы), в августе 1945 года воз­ник­ла Рес­пуб­ли­ка Ин­до­не­зия (РИ), от­сто­яв­шая в ни­дер­ланд­ско-ин­до­не­зий­ской вой­не свою не­за­ви­си­мость. В мае 1963 году по­сле во­оруж. столк­но­ве­ний с РИ Ни­дер­лан­ды уш­ли из Западного Ириа­на (зап. ча­сти о. Но­вая Гви­нея).

Вторая ми­ро­вая вой­на не за­тро­ну­ла Ни­дерландскую Вест-Ин­дию (там рас­по­ла­га­лись вой­ска и во­ен. ба­зы со­юз­ни­ков, штаб- квар­ти­ра ни­дерл. ком­па­нии «Philips»), но про­цесс де­ко­ло­ни­за­ции уси­лил тен­ден­ции к са­мо­сто­ят. раз­ви­тию и в этом ре­гио­не. В Су­ри­на­ме дви­же­ние Со­юз су­ри­нам­цев по­пы­та­лось со­вер­шить государственный пе­ре­во­рот и про­воз­гла­сить не­за­ви­си­мость стра­ны, но по­тер­пе­ло не­уда­чу. Что­бы со­хра­нить тер­ри­то­рии в Вест-Ин­дии, Ни­дер­лан­ды по­шли на по­ли­тич. ус­туп­ки и на­ча­ли там адм. ре­фор­мы (вве­де­ние час­тич­но­го внутреннего са­мо­управ­ле­ния). С 1948 года ост­ров­ную часть вла­де­ний Ни­дер­лан­дов в Ка­риб­ском м., име­но­вав­шую­ся до то­го по на­зва­нию са­мо­го круп­но­го из ост­ро­вов - Кю­ра­сао, ста­ли на­зы­вать Ни­дерландские Ан­тиль­ские о-ва.

С при­ня­ти­ем 15.12.1954 но­во­го Ста­ту­та Ко­ро­лев­ст­ва Ни­дер­лан­дов Ни­дерл. Вест-Ин­дия бы­ла объ­яв­ле­на «ав­то­ном­ной за­мор­ской ча­стью Ко­ро­лев­ст­ва Ни­дер­лан­дов, объ­е­ди­нив­шей­ся с Ни­дер­лан­да­ми для взаи­мо­по­мо­щи и за­щи­ты вза­им­ных ин­те­ре­сов». Ни­дер­лан­ды про­воз­гла­ша­лись ко­ро­лев­ст­вом «трёх рав­ных парт­нё­ров» – Ни­дер­лан­дов, Су­ри­на­ма и Ни­дерл. Ан­тиль­ских о-вов; ни­дерл. ко­ло­нии в Вест-Ин­дии ста­ли тем са­мым рав­но­прав­ны­ми, са­мо­управ­ляю­щи­ми­ся и фор­маль­но ав­то­ном­ны­ми во внутренних де­лах час­тя­ми ко­ро­лев­ст­ва.

Во­про­сы внеш­ней по­ли­ти­ки и обо­ро­ны Ни­дерл. Ан­тиль­ских о-вов на­хо­ди­лись в ве­де­нии гу­бер­на­то­ра, на­зна­чав­ше­го­ся ко­ро­ле­вой Ни­дер­лан­дов. Со­ве­щательным ор­га­ном управ­ле­ния был На­блю­дательный со­вет, ис­пол­ни­тель­ным - Ис­пол­нительный со­вет, от­вет­ст­вен­ный пе­ред За­ко­но­дательным со­б­ра­ни­ем, из­би­рав­шим­ся на­се­ле­ни­ем. Ка­ж­дый из ост­ро­вов управ­лял­ся ви­це-гу­бер­на­то­ром и со­ве­том ост­ро­ва. Ос­но­вой эко­но­ми­ки Ни­дерландских Ан­тиль­ских о-вов бы­ли: на Кю­ра­сао и Ару­бе - пе­ре­ра­бот­ка и транс­пор­ти­ров­ка ве­не­су­эль­ской неф­ти (что со­став­ля­ло по стои­мо­сти 98% экс­пор­та); на др. ост­ро­вах - зем­ле­де­лие и ско­то­вод­ст­во.

Су­ри­нам ещё до при­ня­тия но­во­го Ста­ту­та Ко­ро­лев­ст­ва Ни­дер­лан­дов по­лу­чил 9 сентября 1954 года бо́ль­шую ав­то­но­мию, чем ост­ров­ные тер­ри­то­рии: там бы­ло сфор­ми­ро­ва­но пра­ви­тель­ст­во во гла­ве с на­зна­чае­мым ко­ро­ле­вой гу­бер­на­то­ром, от­вет­ст­вен­ное пе­ред из­би­рае­мым За­ко­но­дательным со­ве­том. Основной стать­ёй экс­пор­та из Су­ри­на­ма бы­ли бок­си­ты, лес и пи­ло­ма­те­риа­лы. 25 ноября 1975 года Су­ри­нам про­воз­гла­шён не­за­ви­си­мой рес­пуб­ли­кой.

С 1 января 1986 года о. Ару­ба от­де­лил­ся от Ни­дерл. Ан­тиль­ских о-вов и по­лу­чил осо­бый ста­тус са­мо­управ­ле­ния (status aparte) в рам­ках Ко­ро­лев­ст­ва Ни­дер­лан­дов, там бы­ло об­ра­зо­ва­но пер­вое собств. пра­ви­тель­ст­во. В 2010 году на Ни­дерландские Ан­тиль­ских о-вах бы­ла про­ве­де­на важ­ная кон­сти­туц. ре­фор­ма. По ито­гам про­ве­дён­ных ре­фе­рен­ду­мов ин­тег­ри­ро­ван­ные в мае 2010 года в Ни­дер­лан­ды ост­ро­ва Бо­най­ре, Са­ба и Синт-Эс­та­ти­ус по­лу­чи­ли ста­тус специальных му­ни­ци­паль­ных об­ра­зо­ва­ний Ко­ро­лев­ст­ва Ни­дер­лан­дов. 10 октября 2010 года об­ра­зо­ва­ние Ни­дерл. Ан­тиль­ские о-ва пре­кра­ти­ло своё су­ще­ст­во­ва­ние. Ост­ро­ва Кю­ра­сао и Сен-Мар­тен с октября 2010 года ста­ли са­мо­управ­ляе­мы­ми го­су­дар­ст­ва­ми со зна­чительной ав­то­но­ми­ей в со­ста­ве Ко­ро­лев­ст­ва Ни­дер­лан­дов, ко­то­рое те­перь со­сто­ит из 4 час­тей - Ни­дер­лан­дов, о. Ару­ба, о. Кю­ра­сао и о. Сен-Мар­тен.

Дополнительная литература:

Klaveren I. I. The Dutch colonial system in the East Indies. Rotterdam, 1953;

Boxer C. R. The Dutch seaborne empire 1600–1800. L., 1965;

Encyclopædie van Nederlandsch West- Indië / Onder red. van H. D. Benjamins, Jon. F. Snelleman. Amst., 1981;

Gla­mann K. Dutch- Asiatic trade, 1620–1740. s’-Graven­ha­ge, 1981.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)