НИДЕРЛАНДСКАЯ КОЛОНИАЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ
НИДЕРЛАНДСКАЯ КОЛОНИАЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ - совокупность территорий, находившихся в колониальной зависимости от Нидерландов в первой половине XVII - середине XX веков.
Основной целью внешней экспансии республики Соединённые провинции на начальном этапе были монополизация торговли и извлечение максимаотных прибылей из коммерческих операций. Территориальные захваты совершались не столько ради непосредственной эксплуатации местного населения, сколько для обеспечения монопольного положения торговых факторий и вытеснения конкурентов. Нидерландское проникновение (первые нидерл. экспедиции достигли берегов Западной Африки и Южной Америки в 1590-1593 годы, западные берега о. Ява - в 1596 году) происходило, как правило, в три этапа: торговый корабль - своего рода странствующий базар; фактория - экстерриториальный участок на побережье; непосредственно оккупированная территория.
Главными проводниками экспансионистской политики были торговые компании, пользовавшиеся поддержкой государства: нидерл. Ост-Индская компания (ОИК, основана в 1602 году, полное название - Объединённая Ост-Индская компания, De Verenigde Oost-Indische Compagnie; см. Ост-Индские компании); Австралийская (или Южная) компания (De Australische Compagnie, основана в 1614 году Я. Лемером), нидерл. Вест-Индская компания (ВИК, De West-Indische Compagnie, основана в 1621).
Основные территории Нидерлагдской колониальной империи находились в Азии, где действовала ОИК. В 1609 году она вытеснила португальцев с Молуккских о-вов [в 1619 году создала центр в Батавии (ныне г. Джакарта) на о. Ява], в 1623 году - англичан с Малайского архипелага. Во второй половине XVII века Нидерланды укрепили своё влияние на Малайском архипелаге, разгромив султанаты и княжества на Молуккских о-вах, о. Сулавеси и на западе Явы, и перешли к прямым территориальным захватам (подчинили себе б. ч. Явы и о. Мадура). В 1641 году ОИК заняла португальскую Малакку и утвердилась на Малаккском п-ове. В Индии она закрепилась на Малабарском берегу, а также создала фактории в Бенгалии и на Коромандельском берегу. В 1658 году под власть Нидерландов перешла б. ч. о. Цейлон (ныне Шри-Ланка). Фактории ОИК возникли также в Бирме, Сиаме, Вьетнаме, Китае, Японии. В 1624-1642 годы под её управлением находился о. Формоза (ныне Тайвань). Нидерландские фактории существовали также в Йемене, Омане и Ираке.
В первой половине XVII века ВИК, получившая от Генеральных штатов монопольное право на торговлю и колонизацию Западной Африки и Америки, начала активное проникновение в эти регионы. В Африке она закрепилась на Западное (Гвинейском) побережье (Аргуин, Гуре, Эльмина, Сьерра-Леоне). В 1640-1650-х годах возникли нидерландские колонии на о. Маврикий и мысе Доброй Надежды (Капская колония). Проникновение голландцев в Южную Америку началось после захвата в 1616 году Эссекибо. В 1620-1650-х годах ВИК утвердилась на побережье Бразилии. Под её контроль попал ряд Антильских о-вов (Аруба, Кюрасао, Синт-Эстатиус, Сен-Мартен, Виргинские о-ва и др.), в 1667 году голландцы овладели Нидерл. Гвианой (Суринамом). Апогей расширения Нидерландской колониальной империи пришёлся на 1640-е годы, когда только что отделившаяся от Испании Португалия признала все территориальные захваты Нидерландов. По Вестфальскому миру 1648 года демаркационная линия, делившая с конца XV века сферы влияния Испании и Португалии (см. Испано-португальские договоры о разделе колониальных владений в XV-XVIII веков), разграничивала теперь владения Испании и Нидерландов. На вост. побережье Сев. Америки голландцами в 1624 году была основана колония Новые Нидерланды, а в 1626 году её главный город - Новый Амстердам (ныне Нью-Йорк).
В 1654-1661 годы голландцы были вытеснены из Бразилии, в 1664 году (окончательно в 1667 году) уступили англичанам Новые Нидерланды в обмен на монополию на вывоз сахара из Суринама. Несмотря на попытку реорганизации в 1674-1675 годы, ВИК была менее экономически эффективной, нежели ОИК.
Методами эксплуатации подчинённых территорий в период деятельности нидерландских ОИК и ВИК были монополия на торговлю колониальными товарами (пряности, кофе, сахар), эксплуатация местного населения (гл. обр. на Яве), организация плантац. хозяйств, работорговля (преим. в амер. колониях) и пиратство. Существование Нидерландской колониальной империи способствовало развитию торговли, судоходства, банковского дела в Нидерландах. Однако прибыли, извлекаемые из колоний, практически не использовались для стимулирования национального промышленного производства, что не позволило Нидерландам ликвидировать технич. отставание от их главного колониального соперника - Великобритании и ослабляло саму Нидерландскую колониальную империю.
Англо-голландская война 1780-1784 годов (см. Англо-голландские войны XVII-XVIII веков) нанесла большой ущерб Нидерландской колониальной империи и нидерландским торговым компаниям. В 1792 году ВИК была ликвидирована, её владения и долги перешли к Генеральным штатам. После образования на территории Нидерландов в 1795 году Батавской республики, «дочерней республики» Франции, Нидерландская колониальноя империя стала объектом англо-франц. соперничества. В конце XVIII века часть нидерландских колоний была оккупирована Великобританией. В 1799 году ОИК прекратила существование. Освободившиеся от французского господства в ноябре 1813 года Нидерланды 13 августа 1814 года подписали с Великобританией соглашение, в соответствии с которым последняя возвращала им все колонии, кроме Эссекибо и Демерары (Брит. Гвиана; ныне Гайана), Капской колонии и о. Цейлон. По Лондонскому договору 17 марта 1824 года Нидерланды отказались от Малакки и факторий в Индии, а Великобритания уступила им свои фактории на Суматре и предоставила свободу действий на Малайском архипелаге. С этого времени Нидерландская колонильная империя, управление которой находилось в руках нидерландского правительства, включала Нидерландскую Индию, колонии в Центральной Америке (Нидерландская Вест-Индия в составе Суринама и островов в Карибском м. - Кюрасао, Аруба, Бонайре, Синт-Эстатиус, Саба и южная часть о. Сен-Мартен) и форты на зап. побережье Африки. В 1866 году Нидерландская Гвиана официально получила статус колонии Нидерландов. В ноябре 1871 года был подписан англо-нидерландский Суматранский договор, по которому Нидерланды получили свободу действий на Суматре, а в феврале 1872 года ратифицировано англо-нидерландское соглашение о передаче Великобритании нидерл. фортов на Золотом Берегу в Африке. К началу XX века Нидерланды по числу подданных в колониях уступали лишь Великобритании и Франции, а по площади своих колониальных владений занимали 5-е место в мире (после Великобритании, Франции, Германии и Бельгии).
До 1870-х годов экономика в Нидерландской Индии основывалась на «системе принудительных культур», в Вест-Индии - на плантационном хозяйстве (выращивание сахарного тростника, кофе, какао), в котором использовался сначала рабский труд, а с отменой 1 июля 1863 года рабства - труд батраков и законтрактованных индийский и китайских наёмных рабочих. Островная часть Нидерландской Вест-Индии играла роль важного торгово-транспортного узла в бассейне Карибского м., её значение ещё больше возросло с постройкой Панамского канала. В начале XX века на Кюрасао началось строительство нефтеперерабатывающих предприятий (первый завод вступил в строй в 1916 году), работавших на венесуэльской нефти.
С последней трети XIX века нидерландское правительство открыло доступ в свои колониальные владения частному капиталу, в результате чего там стали возникать колониальные монополии, началась активная разработка месторождений нефти, олова, бокситов. С переходом Нидерландов в начале XX века к политике «открытых дверей» в Нидерландскую колониальную политикуустремился иностранный капитал, гл. обр. английский.
Подъём антиколониального движения в Нидерландской колониальной политике с начала XX века нидерландские власти пытались остановить посредством реформ («этичский курс» в Индонезии). В период 2-й мировой войны в Индонезии установился япон. оккупационный режим (1942-1945 годы), в августе 1945 года возникла Республика Индонезия (РИ), отстоявшая в нидерландско-индонезийской войне свою независимость. В мае 1963 году после вооруж. столкновений с РИ Нидерланды ушли из Западного Ириана (зап. части о. Новая Гвинея).
Вторая мировая война не затронула Нидерландскую Вест-Индию (там располагались войска и воен. базы союзников, штаб- квартира нидерл. компании «Philips»), но процесс деколонизации усилил тенденции к самостоят. развитию и в этом регионе. В Суринаме движение Союз суринамцев попыталось совершить государственный переворот и провозгласить независимость страны, но потерпело неудачу. Чтобы сохранить территории в Вест-Индии, Нидерланды пошли на политич. уступки и начали там адм. реформы (введение частичного внутреннего самоуправления). С 1948 года островную часть владений Нидерландов в Карибском м., именовавшуюся до того по названию самого крупного из островов - Кюрасао, стали называть Нидерландские Антильские о-ва.
С принятием 15.12.1954 нового Статута Королевства Нидерландов Нидерл. Вест-Индия была объявлена «автономной заморской частью Королевства Нидерландов, объединившейся с Нидерландами для взаимопомощи и защиты взаимных интересов». Нидерланды провозглашались королевством «трёх равных партнёров» – Нидерландов, Суринама и Нидерл. Антильских о-вов; нидерл. колонии в Вест-Индии стали тем самым равноправными, самоуправляющимися и формально автономными во внутренних делах частями королевства.
Вопросы внешней политики и обороны Нидерл. Антильских о-вов находились в ведении губернатора, назначавшегося королевой Нидерландов. Совещательным органом управления был Наблюдательный совет, исполнительным - Исполнительный совет, ответственный перед Законодательным собранием, избиравшимся населением. Каждый из островов управлялся вице-губернатором и советом острова. Основой экономики Нидерландских Антильских о-вов были: на Кюрасао и Арубе - переработка и транспортировка венесуэльской нефти (что составляло по стоимости 98% экспорта); на др. островах - земледелие и скотоводство.
Суринам ещё до принятия нового Статута Королевства Нидерландов получил 9 сентября 1954 года бо́льшую автономию, чем островные территории: там было сформировано правительство во главе с назначаемым королевой губернатором, ответственное перед избираемым Законодательным советом. Основной статьёй экспорта из Суринама были бокситы, лес и пиломатериалы. 25 ноября 1975 года Суринам провозглашён независимой республикой.
С 1 января 1986 года о. Аруба отделился от Нидерл. Антильских о-вов и получил особый статус самоуправления (status aparte) в рамках Королевства Нидерландов, там было образовано первое собств. правительство. В 2010 году на Нидерландские Антильских о-вах была проведена важная конституц. реформа. По итогам проведённых референдумов интегрированные в мае 2010 года в Нидерланды острова Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус получили статус специальных муниципальных образований Королевства Нидерландов. 10 октября 2010 года образование Нидерл. Антильские о-ва прекратило своё существование. Острова Кюрасао и Сен-Мартен с октября 2010 года стали самоуправляемыми государствами со значительной автономией в составе Королевства Нидерландов, которое теперь состоит из 4 частей - Нидерландов, о. Аруба, о. Кюрасао и о. Сен-Мартен.
Дополнительная литература:
Klaveren I. I. The Dutch colonial system in the East Indies. Rotterdam, 1953;
Boxer C. R. The Dutch seaborne empire 1600–1800. L., 1965;
Encyclopædie van Nederlandsch West- Indië / Onder red. van H. D. Benjamins, Jon. F. Snelleman. Amst., 1981;
Glamann K. Dutch- Asiatic trade, 1620–1740. s’-Gravenhage, 1981.
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