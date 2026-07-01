НИДЕРЛАНДСКАЯ ИНДИЯ
НИДЕРЛАНДСКАЯ ИНДИЯ - колониальные владения Нидерландов на Малайском архипелаге, Малаккском полуострове и в Западном Ириане (Новая Гвинея), со столицей в Батавии (ныне Джакарта).
Первая нидерл. экспедиция достигла Малайского архипелага в 1596 году. Главным орудием экспансии Нидерландов в этом регионе стала созданная в 1602 году Нидерланлдска Ост-Индская компания (ОИК, полное название - Объединённая Ост-Индская компания, De Verenigde Oost-Indische Compagnie; см. Ост-Индские компании).
В 1602-1799 годы ОИК, опираясь на основанную в 1619 году крепость Батавия, начала распространять своё морское господство и торговую монополию в регионе. В трёх т. н. молуккских войнах (1635-1638, 1650-1656, 1679-1683 годы) ОИК покорила султанаты Тернате, Тидоре и Бачан, по Бонгайскому трактату (1667 год) с султанатом Гова на о. Сулавеси добилась права единоличной торговли на островах архипелага. В 1683 году она установила контроль над султанатом Бантам (Бантен), в ходе «яванских войн за престолонаследие» (1704-1708, 1719-1723, 1749-1755 годы) положила конец существованию Матарама Позднего. В 1641 году голландцы захватили у португальцев г. Малакка и начали создавать торговые фактории на Малаккском п-ове. В результате войн 1756-1758 и 1783-1784 годы ОИК поставила под свой контроль султанат Джохор (южная часть Малаккского п-ова и острова между Малайей и о. Суматра). Однако по результатам англо-голландской войны 1780-1784 годы (см. Англо-голландские войны XVII-XVIII веков) ОИК потеряла фактории на западном берегу Суматры и главный опорный пункт в этом районе - Паданг.
После создания в 1795 году на территории Нидерландов «дочерней» Франции Батавской республики Нидерландской Индии стала объектом англо-французского соперничества, что в конечном счёте привело к упадку ОИК. 31 декаюря 1799 года она была ликвидирована, управление Нидерландской Индией перешло к нидерландскому правительству. По Лондонскому договору 1824 года Нидерланды уступили Великобритании свои владения на Малаккском п-ове, но сохранили Суматру.
В конце XIX - начале XX веков Нидерланды продолжили завоевание сохранявших независимость регионов (Падри война; Ачехская война; экспедиция на о. Ломбок в 1894 году; покорение внутрених районов островов Суматра, Калимантан и Сулавеси в 1901-1908 годы). К 1913 году Нидерландская Индия с населением около 40 млн. человек охватила всю территорию (1,9 млн. км2) современной Индонезии. Нидерландская Индия стала для метрополии источником аграрно-сырьевых ресурсов, главным образом нефти (в 1907 году была создана крупнейшая англо-голл. нефтяная монополия «Royal Dutch Shell»), рынком сбыта нидерландская промышленая товаров и источником дешёвой рабочей силы. С 1830 года в ряде областей Нидерландской Индии введена «система принудительных культур», предусматривавшая замену земельного налога разведением экспортных культур (кофе, сахарный тростник, индиго, табак и др.) и их продажу администрации по низким фиксированным ценам. По «аграрному» и «сахарному» законам 1870 года часть земель Нидерландской Индии перешла в государственную собственность и передана в аренду по льготным ценам частным лицам или компаниям. Наряду с аграрным перенаселением и повышением эксплуатации, это привело к пауперизации крестьянства. Для привлечения частного иностранного капитала колониальное правительство начало проводить в Нидерландской Индии политику «открытых дверей» и снизило таможенные пошлины, что сдерживало становление и развитие национальной буржуазии.
После прихода к власти в Нидерландах в 1901 парт. коалиции во главе с лидером Антиреволюционной партии А. Кёйпером правительств. кабинет начал осуществлять новый курс, целью которого было создание благоприятных условий для эксплуатации Н. И. экономич. методами (получил названия «этич. курс», «этич. политика»).
Структура управления Нидерландской Индией окончательно сложилась в начале XX века. Во главе колонии стоял генерал-губернатор, подчинявшийся министру колоний. При генерал-губернаторе действовал Индийский совет, куда входили в основном крупные чиновники. Существовали департаменты внутренних дел, юстиции, финансов, экономики, путей сообщения, просвещения и религии. Нидерландская Индия состояла из «правительственных земель» и «туземных государств». Одновременно она делилась на Внутренние (о. Ява, о. Мадура) и Внешние владения (с 1921 года Внешние провинции). Обе части состояли из резидентств (на Яве) и резидентств и губернаторств (во Внешних владениях). Резиденту подчинялись ассистент- резиденты, ведавшие афдеелингами (отделениями). Афдеелинг на «правительств. землях» одновременно являлся регентством во главе с местным регентом, подчинявшимся ассистент-резиденту. Регентства делились на дистрикты (округа) и ондедистрикты (подокруга) во главе с местными чиновниками (ведоно и ассистент-ведоно). Во Внешних провинциях, где в «туземных государствах» сохранялась старая знать, регентов не было, во главе афдеелингов, как правило, стояли воен. коменданты, которым подчинялись главы округов и подокругов. После Первой мировой войны в Нидерландской Индии были проведены реформы: появился фольксраад - совещательный орган при генерал-губернаторе, созданы провинции с местными советами на Яве, а также городские советы в крупных городах Явы и Суматры.
Недостаточно гибкая колониальная политика Нидерландов в Нидерландской Индии, их нежелание идти на серьёзные компромиссы (накануне Второй мировой войны индонезийцы составляли менее 7% высших чиновников; ни один индонезиец не стал резидентом и/или ассистент-резидентом), а также ухудшавшееся положение населения вызывали как недовольство либеральной части общества и значит. части служилой аристократии, так и открытое сопротивление радикальных националистов. В начале 1920-х годов в Нидерландской Индии развернулось забастовочное движение. В ноябре 1926 года в Батавии и в западных районах Явы, а в январе 1927 гоа на западе Суматры произошли вооруженные антиколониальные восстания под руководством Коммунистической партии Индонезии, разгромленные нидерландскими властями. В конце 1920-х - начала 1930-х годов в Нидерландской Индии активизировались демократические силы, усилилось влияние Национальной партии Индонезии, выступавшей за достижение независимости. С началом Второй мировой войны Нидерландская Индия попала в сферу экспансионистских интересов Японии. В январе 1942 гоад Япония начала военные действия в Восточном Калимантане, в феврале японские ВМС разгромили англо-нидерландскую эскадру в Яванском море, высадились на Яве и Суматре, захватили столицу Нидерландской Индии и 9 марта 1942 года приняли капитуляцию нидерландской колониальной армии, что фактически положило конец существованию Нидерландской Индии.