НИДЕРЛАНДСКАЯ ИНДИЯ

НИДЕРЛАНДСКАЯ ИНДИЯ - колониальные владения Нидерландов на Малайском архипелаге, Малаккском полуострове и в Западном Ириа­не (Но­вая Гви­нея), со сто­ли­цей в Ба­та­вии (ны­не Джа­кар­та).

Пер­вая ни­дерл. экс­пе­ди­ция дос­тиг­ла Ма­лай­ско­го ар­хи­пе­ла­га в 1596 году. Главным ору­ди­ем экс­пан­сии Ни­дер­лан­дов в этом ре­гио­не ста­ла соз­дан­ная в 1602 году Ни­дерланлдска Ост-Инд­ская ком­па­ния (ОИК, пол­ное название - Объ­е­ди­нён­ная Ост-Инд­ская ком­па­ния, De Verenigde Oost-Indische Com­pagnie; см. Ост-Инд­ские ком­па­нии).

В 1602-1799 годы ОИК, опи­ра­ясь на ос­но­ван­ную в 1619 году кре­пость Ба­та­вия, на­ча­ла рас­про­стра­нять своё морское гос­под­ство и тор­го­вую мо­но­по­лию в ре­гио­не. В трёх т. н. мо­лукк­ских вой­нах (1635-1638, 1650-1656, 1679-1683 годы) ОИК по­ко­ри­ла сул­та­на­ты Тер­на­те, Ти­до­ре и Ба­чан, по Бон­гай­ско­му трак­та­ту (1667 год) с сул­та­на­том Го­ва на о. Су­ла­ве­си до­би­лась пра­ва еди­но­лич­ной тор­гов­ли на ост­ро­вах ар­хи­пе­ла­га. В 1683 году она ус­та­но­ви­ла кон­троль над сул­та­на­том Бан­там (Бан­тен), в хо­де «яван­ских войн за пре­сто­ло­нас­ле­дие» (1704-1708, 1719-1723, 1749-1755 годы) по­ло­жи­ла ко­нец су­ще­ст­во­ва­нию Ма­та­ра­ма Позд­не­го. В 1641 году гол­ланд­цы за­хва­ти­ли у пор­ту­галь­цев г. Ма­лак­ка и на­ча­ли соз­да­вать тор­го­вые фак­то­рии на Ма­лакк­ском п-ове. В ре­зуль­та­те войн 1756-1758 и 1783-1784 годы ОИК по­ста­ви­ла под свой кон­троль сул­та­нат Джо­хор (южная часть Ма­лакк­ско­го п-ова и ост­ро­ва ме­ж­ду Ма­лай­ей и о. Су­мат­ра). Од­на­ко по ре­зуль­та­там анг­ло-голландской вой­ны 1780-1784 годы (см. Анг­ло-гол­ланд­ские вой­ны XVII-XVIII веков) ОИК по­те­ря­ла фак­то­рии на западном бе­ре­гу Су­мат­ры и главный опор­ный пункт в этом рай­оне - Па­данг.

По­сле соз­да­ния в 1795 году на тер­ри­то­рии Ни­дер­лан­дов «до­чер­ней» Фран­ции Ба­тав­ской рес­пуб­ли­ки Нидерландской Индии ста­ла объ­ек­том анг­ло-французского со­пер­ни­че­ст­ва, что в ко­неч­ном счё­те при­ве­ло к упад­ку ОИК. 31 декаюря 1799 года она бы­ла ли­к­ви­ди­ро­ва­на, управ­ле­ние Нидерландской Индией пе­ре­шло к ни­дерландскому пра­ви­тель­ст­ву. По Лон­дон­ско­му до­го­во­ру 1824 года Ни­дер­лан­ды ус­ту­пи­ли Ве­ли­ко­бри­та­нии свои вла­де­ния на Ма­лакк­ском п-ове, но со­хра­ни­ли Су­мат­ру.

В конце XIX - начале XX веков Ни­дер­лан­ды про­дол­жи­ли за­вое­ва­ние со­хра­няв­ших не­за­ви­си­мость ре­гио­нов (Пад­ри вой­на; Ачех­ская вой­на; экс­пе­ди­ция на о. Лом­бок в 1894 году; по­ко­ре­ние внутрених рай­онов ост­ро­вов Су­мат­ра, Ка­ли­ман­тан и Су­ла­ве­си в 1901-1908 годы). К 1913 году Нидерландская Индия с на­се­ле­ни­ем около 40 млн. человек ох­ва­ти­ла всю тер­ри­то­рию (1,9 млн. км2) современной Ин­до­не­зии. Нидерландская Индия ста­ла для мет­ро­по­лии ис­точ­ни­ком аг­рар­но-сырь­е­вых ре­сур­сов, главным образом неф­ти (в 1907 году бы­ла соз­да­на круп­ней­шая анг­ло-голл. неф­тя­ная мо­но­по­лия «Royal Dutch Shell»), рын­ком сбы­та ни­дерландская промышленая то­ва­ров и ис­точ­ни­ком де­шё­вой ра­бо­чей си­лы. С 1830 года в ря­де об­лас­тей Нидерландской Индии вве­де­на «сис­те­ма при­ну­ди­тель­ных куль­тур», пре­ду­смат­ри­вав­шая за­ме­ну зе­мель­но­го на­ло­га раз­ве­де­ни­ем экс­порт­ных куль­тур (ко­фе, са­хар­ный тро­ст­ник, ин­ди­го, та­бак и др.) и их про­да­жу ад­ми­ни­ст­ра­ции по низ­ким фик­си­ро­ван­ным це­нам. По «аг­рар­но­му» и «са­хар­но­му» за­ко­нам 1870 года часть зе­мель Нидерландской Индии пе­ре­шла в государственную соб­ст­вен­ность и пе­ре­да­на в арен­ду по льгот­ным це­нам ча­ст­ным ли­цам или ком­па­ни­ям. На­ря­ду с аг­рар­ным пе­ре­на­се­ле­ни­ем и по­вы­ше­ни­ем экс­плуа­та­ции, это при­ве­ло к пау­пе­ри­за­ции кре­сть­ян­ст­ва. Для при­вле­че­ния ча­ст­но­го иностранного ка­пи­та­ла ко­ло­ни­аль­ное пра­ви­тель­ст­во на­ча­ло про­во­дить в Нидерландской Индии по­ли­ти­ку «от­кры­тых две­рей» и сни­зи­ло та­мо­жен­ные по­шли­ны, что сдер­жи­ва­ло ста­нов­ле­ние и раз­ви­тие национальной бур­жуа­зии.

По­сле при­хо­да к вла­сти в Ни­дер­лан­дах в 1901 парт. коа­ли­ции во гла­ве с ли­де­ром Ан­ти­ре­во­лю­ци­он­ной пар­тии А. Кёй­пе­ром пра­ви­тельств. ка­би­нет на­чал осу­ще­ст­в­лять но­вый курс, це­лью ко­то­ро­го бы­ло соз­да­ние бла­го­при­ят­ных ус­ло­вий для экс­плуа­та­ции Н. И. эко­но­мич. ме­то­да­ми (по­лу­чил на­зва­ния «этич. курс», «этич. по­ли­ти­ка»).

Струк­ту­ра управ­ле­ния Нидерландской Индией окон­ча­тель­но сло­жи­лась в начале XX века. Во гла­ве ко­ло­нии сто­ял генерал-гу­бер­на­тор, под­чи­няв­ший­ся ми­ни­ст­ру ко­ло­ний. При генерал-гу­бер­на­то­ре дей­ст­во­вал Индийский со­вет, ку­да вхо­ди­ли в основном круп­ные чи­нов­ни­ки. Су­ще­ст­во­ва­ли де­пар­та­мен­ты внутренних дел, юс­ти­ции, фи­нан­сов, эко­но­ми­ки, пу­тей со­об­ще­ния, про­све­ще­ния и ре­ли­гии. Нидерландская Индия со­стоя­ла из «пра­ви­тельственных зе­мель» и «ту­зем­ных го­су­дарств». Од­но­вре­мен­но она де­ли­лась на Внут­рен­ние (о. Ява, о. Ма­ду­ра) и Внеш­ние вла­де­ния (с 1921 года Внеш­ние про­вин­ции). Обе час­ти со­стоя­ли из ре­зи­дентств (на Яве) и ре­зи­дентств и гу­бер­на­торств (во Внеш­них вла­де­ни­ях). Ре­зи­ден­ту под­чи­ня­лись ас­си­стент- ре­зи­ден­ты, ве­дав­шие аф­дее­лин­га­ми (от­де­ле­ния­ми). Аф­дее­линг на «пра­ви­тельств. зем­лях» од­но­вре­мен­но яв­лял­ся ре­гент­ст­вом во гла­ве с ме­ст­ным ре­ген­том, под­чи­няв­шим­ся ас­си­стент-ре­зи­ден­ту. Ре­гент­ст­ва де­ли­лись на ди­ст­рик­ты (ок­ру­га) и он­де­ди­ст­рик­ты (по­док­ру­га) во гла­ве с ме­ст­ны­ми чи­нов­ни­ка­ми (ве­до­но и ас­си­стент-ве­до­но). Во Внеш­них про­вин­ци­ях, где в «ту­зем­ных государствах» со­хра­ня­лась ста­рая знать, ре­ген­тов не бы­ло, во гла­ве аф­дее­лин­гов, как пра­ви­ло, стоя­ли во­ен. ко­мен­дан­ты, ко­то­рым под­чи­ня­лись гла­вы ок­ру­гов и по­док­ру­гов. По­сле Первой ми­ро­вой вой­ны в Нидерландской Индии бы­ли про­ве­де­ны ре­фор­мы: поя­вил­ся фолькс­ра­ад - со­ве­щательный ор­ган при генерал-гу­бер­на­то­ре, соз­да­ны про­вин­ции с ме­ст­ны­ми со­ве­та­ми на Яве, а так­же городские со­ве­ты в круп­ных го­ро­дах Явы и Су­мат­ры.

Не­дос­та­точ­но гиб­кая ко­ло­ни­аль­ная по­ли­ти­ка Ни­дер­лан­дов в Нидерландской Индии, их не­же­ла­ние ид­ти на серь­ёз­ные ком­про­мис­сы (на­ка­ну­не Второй ми­ро­вой вой­ны ин­до­не­зий­цы со­став­ля­ли ме­нее 7% выс­ших чи­нов­ни­ков; ни один ин­до­не­зи­ец не стал ре­зи­ден­том и/или ас­си­стент-ре­зи­ден­том), а так­же ухуд­шав­шее­ся по­ло­же­ние на­се­ле­ния вы­зы­ва­ли как не­до­воль­ст­во ли­бе­раль­ной час­ти об­ще­ст­ва и зна­чит. час­ти слу­жи­лой ари­сто­кра­тии, так и от­кры­тое со­про­тив­ле­ние ра­ди­каль­ных на­цио­на­ли­стов. В начале 1920-х годов в Нидерландской Индии раз­вер­ну­лось за­бас­то­воч­ное дви­же­ние. В но­ябре 1926 года в Ба­та­вии и в западных рай­онах Явы, а в январе 1927 гоа на за­па­де Су­мат­ры про­изо­шли воо­руженные ан­ти­ко­ло­ни­аль­ные вос­ста­ния под руководством Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Ин­до­не­зии, раз­гром­лен­ные ни­дерландскими вла­стя­ми. В конце 1920-х - начала 1930-х годов в Нидерландской Индии ак­ти­ви­зи­ро­ва­лись де­мо­кра­тические си­лы, уси­ли­лось влия­ние На­цио­наль­ной пар­тии Ин­до­не­зии, вы­сту­пав­шей за до­сти­же­ние не­за­ви­си­мо­сти. С на­ча­лом Второй ми­ро­вой вой­ны Нидерландская Индия по­па­ла в сфе­ру экс­пан­сио­ни­ст­ских ин­те­ре­сов Япо­нии. В январе 1942 гоад Япо­ния на­ча­ла во­енные дей­ствия в Восточном Ка­ли­ман­та­не, в фев­ра­ле японские ВМС раз­гро­ми­ли анг­ло-ни­дерландскую эс­кад­ру в Яван­ском море, вы­са­ди­лись на Яве и Су­мат­ре, за­хва­ти­ли сто­ли­цу Нидерландской Индии и 9 марта 1942 года при­ня­ли ка­пи­ту­ля­цию ни­дерландской ко­ло­ни­аль­ной ар­мии, что фак­ти­че­ски по­ло­жи­ло ко­нец су­ще­ст­во­ва­нию Ни­дер­ланд­ской Ин­дии.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)