Нидерла́ндская револю́ция XVI в.
Нидерла́ндская револю́ция XVI в. — религиозно-идеологический, политический и социально-экономический конфликт в Нидерландах, принявший форму национально-освободительной борьбы против испанского господства.
В 1556 Нидерланды исторические стали частью владений испанского короля Филиппа II, рассматривавшего этот богатый регион как главный финансовый источник: Нидерланды приносили в королевскую казну почти половину ее дохода. Однако к середине XVI в. экономическая ситуация в Нидерландах заметно ухудшилась, что было вызвано кризисом городского цехового ремесла в старых центрах сукноделия (Гент, Брюгге, Ипр), сопровождавшимся быстрой пауперизацией населения, «революцией цен», а также неурожаями и голодом 1556–1557. При этом темпы и степень подрыва феодальных отношений процессом первоначального накопления и формирования капиталистического уклада на Юге и Севере Нидерландов были различными. Мануфактурное производство, торговля, капиталистическое фермерство и свободное землевладение имели в наиболее развитых северных провинциях Голландии и Зеландии гораздо более прочную основу, хотя их мануфактуры по объему продукции уступали фландрским и брабантским. Современники же видели причины экономического упадка и ухудшения условий жизни во введении испанскими властями новых методов управления, в их невнимании к насущным интересам Нидерландов. Финансовая эксплуатация Нидерландов Испанией, выражавшаяся в субсидиях испанцам, и ее экономическое давление (взимание огромных пошлин и податей, например пошлин на ввоз испанской шерсти; закрытие доступа нидерландским купцам в испанские колонии, лишение их торговых связей с Англией из-за англо-испанского конфликта) вызывали нарастание антииспанских настроений во всех слоях нидерландского общества.
Главной опорой испанского абсолютизма в Нидерландах являлась Католическая церковь, поэтому первоначально протест местного населения облекался в форму реформационного движения — лютеранства, анабаптизма, позже кальвинизма. Решив искоренить кальвинизм, Филипп II усилил религиозные гонения, укрепил власть Католической церкви в Нидерландах; более активно, чем при Карле V, там стала действовать инквизиция. Филипп II занял более непримиримую позицию и в отношении существовавшего в стране партикуляризма провинций: невзирая на традиционную их обособленность, местные вольности и привилегии, он урезал права органов самоуправления (Генеральных и провинциальных штатов, Государственного совета).
Из-за активизации военных действий Испании налоговое бремя и акцизы возрастали, что вызывало и рост сопротивления в Нидерландах испанским властям. Все тяжелее проходила процедура вотирования в Генеральных штатах испрашиваемых ими денежных средств на военные кампании. Желая привлечь на свою сторону нидерландское дворянство, Филипп II пригласил виднейших его представителей в Государственный совет (Вильгельма I Оранского, графа Л. Эгмонта, адмирала Ф. Горна, барона Х. Бредероде и др.), при этом назначив некоторых из них статхаудерами ведущих нидерландских провинций. Но постепенно вся власть сосредоточилась в руках входивших в Государственный совет испанцев, управление Нидерландами осуществлялось через наместницу Маргариту Пармскую (с 1559) и ее главного советника А. Гранвелу.
Представители нидерландского дворянства стали открыто выражать недовольство засильем испанцев и Католической церковью. Конфликт обострился, когда в 1561 произошел разрыв отношений между Гранвелой и принцем Оранским (одним из главных вопросов, по которому разошлись их позиции, стало размещение в Нидерландах испанских войск). Вокруг Вильгельма Оранского сложилась дворянская группировка, считавшая, что интересы Нидерландов приносятся в жертву Испании, а политика Филиппа II ведет к народному выступлению.
Они добивались устранения испанцев из Государственного совета и предоставления высших должностей местной знати, способной успешно разрешить назревающий социальный конфликт. Но ни отставка по требованию аристократической оппозиции в 1563 кардинала Гранвелы, ни подача прошений мелкого дворянства (объединившегося в 1565 в союз «Компромисс») наместнице Маргарите Пармской с изложением своих требований (прекратить нарушение вольностей, созвать Генеральные штаты, смягчить законы против еретиков) и указаниями, что их невыполнение может повлечь за собой «всеобщее восстание и бунт», мало что изменили в политике испанских властей. Тем временем широкие массы обнищавшего населения все активнее вовлекались в религиозные движения, а кальвинистские консистории развернули агитацию против Католической церкви и испанского режима.
Сопротивление нидерландского населения вылилось в мощное Иконоборческое восстание, начавшееся в августе 1566 во Фландрии и ставшее первым актом Н. р. Воспользовавшись расколом в иконоборческом движении, испанские власти к весне 1567 его подавили, но укрепились в решимости усмирить непокорные Нидерланды.
В августе 1567 в Нидерланды во главе 18‑тысячного войска прибыл новый наместник герцог Ф. Альба. Незадолго до его появления многие оппозиционные деятели покинули страну. Принц Оранский и его брат Людовик Нассауский отправились в Германию, где начали формировать наемную армию для вторжения в Нидерланды (в 1568 она трижды с переменным успехом вступала в сражения с войсками Альбы).
Перед Альбой стояла задача искоренить ересь в стране и получить от Нидерландов необходимые Испании деньги. Герцог учредил Совет по делу о мятежах, прозванный в народе «кровавым советом», ограничил полномочия местных органов власти, запретил выезд из страны. Начались аресты, конфискации имущества и казни. Для пополнения испанской казны Альба ввел постоянный налог — алькабалу, по которому предполагалось взимать 10 % с каждой торговой сделки. Это привело к закрытию многих мануфактур и лавок, банкротству банков, массовой безработице. В 1571 в ответ на требование выплаты алькабалы и других налогов доведенное до отчаяния население Нидерландов взялось за оружие. Городская беднота и крестьянство, руководимые радикально настроенной частью буржуазии, создавали вооруженные отряды, свергали испанские органы власти, громили церкви и монастыри. Борьбу с испанцами в Нидерландах вели лесные и морские гёзы. Попытки оказать помощь восставшим предпринимал Вильгельм Оранский, дважды направлявший армию в Нидерланды. Однако она потерпела ряд поражений и в сентябре 1572 была распущена.
Известие о захвате гёзами 1 апреля 1572 зеландского г. Брилле послужило сигналом к началу всеобщего восстания против испанцев в северных провинциях. 14 апреля Вильгельм Оранский призвал население повсеместно оказывать сопротивление испанским властям, злоупотреблявшим доверием короля, и отстаивать свои исконные вольности. Вскоре Зеландия и Голландия (кроме Амстердама) оказались во власти гёзов. Созванные в августе 1572 штаты Голландии признали Вильгельма Оранского законным статхаудером Филиппа II в Голландии и Зеландии и передали ему верховное военное командование и высшую исполнительную власть в провинциях. Провал планов включить Н. в состав Священной Римской империи на правах курфюршества, невозможность после Варфоломеевской ночи рассчитывать на помощь французских протестантов и успехи восстания на севере страны побудили принца Оранского перейти на сторону фактически отделившихся провинций. В октябре 1572 он прибыл в Голландию и возглавил борьбу против испанцев. Его поддерживали все слои населения, но прежде всего богатое купечество и кальвинистские консистории, которые, как принц и его сподвижники, выступали лишь против «крайностей» испанского режима и все еще надеялись заключить соглашение с Филиппом II, считавшимся ими законным сувереном Нидерландов.
Альба бросил все силы на подавление восстания на севере, однако после блестящей победы голландцев в сражении за Лейден (октябрь 1574) военные действия были приостановлены.
Провал политики герцога Альбы стал очевиден, он был отозван в Испанию. Тактика испанских властей в Нидерландах изменилась, новый наместник Луис де Рекесенс в феврале 1575 в Бреде начал переговоры с восставшими провинциями. Они закончились неудачей, а ухудшение экономического положения в самой Испании уже не позволяло испанским властям держать под контролем Нидерланды, где после смерти Рекесенса власть в марте 1576 перешла к Государственному совету.
Летом 1576 в испанской армии, давно не получавшей жалования и продовольствия, начался бунт — испанские отряды двинулись на юг Нидерландов, захватывая и разоряя города. В этих условиях Фландрия и Брабант также выступили против испанцев. 4 сентября 1576 в Брюсселе восставшие арестовали членов Государственного совета, ликвидировав последний орган испанского владычества в стране. Власть перешла к Генеральным штатам, быстро сформировавшим армию, способную выступить против войск короля. Однако в южных провинциях в отличие от северных политическая инициатива в большинстве случаев оказывалась в руках феодального дворянства, оппозиционно настроенного к испанскому правительству, но не желавшего допустить «господства черни» и «торжества ереси». После разграбления испанскими войсками Антверпена (4 ноября 1576) южные и северные провинции Нидерландов 8 ноября 1576 заключили соглашение (Гентское умиротворение), в котором заявляли о верности Филиппу II, стремлении обеспечить единство страны, о сохранении католической веры в южных и кальвинизма в северных Нидерландах.
В ноябре 1576 в Нидерланды прибыл дон Хуан Австрийский, в переговоры с которым, несмотря на возражения Вильгельма Оранского, вступили Генеральные штаты. Их результатом стало подписание в феврале 1577 «Вечного эдикта», по которому дон Хуан обязался соблюдать Гентское умиротворение и был признан наместником Нидерландов. Но в июне 1577 он нарушил «Вечный эдикт», покинул Брюссель, 24 июля захватил крепость в Намюре и выступил против Генеральных штатов.
Действия наместника вызвали раскол среди нидерландского дворянства и новый подъем борьбы. В Брюсселе, Антверпене, Ипре и Генте оборону городов возглавили кальвинистские консистории. Они организовали «комитеты 18‑ти» — революционные органы власти, которые, свергнув магистраты, брали в свои руки городское управление. Комитет Брюсселя выдвинул требования удалить из Генеральных штатов сторонников испанцев, реорганизовать Государственный совет и вооружить народ. Восставшие призвали Вильгельма Оранского возглавить вооруженную борьбу против наместника. Одновременно с выступлениями горожан практически повсеместно развернулось мощное антифеодальное крестьянское движение (особенно в Оверэйсселе, Гронингене и Дренте): крестьяне не платили феодальные поборы, захватывали земли дворян и католического духовенства, громили замки. Вильгельм Оранский, которого осенью 1577 штаты Брабанта под давлением вооруженного брюссельского плебса избрали рувартом провинции (должностное лицо, которому давались полномочия для охраны общественного порядка), пытался лавировать: требовал решительной борьбы с доном Хуаном, но не подвергал при этом сомнению верховную власть Филиппа II.
В ноябре 1578 скончавшегося дона Хуана сменил А. Фарнезе, герцог Пармский. Под его командованием испанские войска, остававшиеся лишь в южных провинциях, начали наступление на север. Используя разногласия между провинциями, городами и различными слоями нидерландского общества, Фарнезе сумел договориться с католическим дворянством юга и разрушить союз южных и северных провинций.
6 января 1579 валлонские провинции южных Нидерландов (Артуа, Геннегау, Дуэ и др.) подписали с испанскими властями сепаратный договор — Аррасскую унию. Это побудило северонидерландские провинции заключить между собой 23 января 1579 военно-политический союз — Утрехтскую унию, направленный не только против Испании, но и против внутренней феодально-католической реакции и заложивший основы будущего самостоятельного государства на территории Сев. Нидерландов. В прописанной Унией системе органов государственной власти фактически не оставалось места королю (хотя формально речь об этом не шла).
Идея Вильгельма Оранского о замене Филиппа II новым сувереном постепенно получала все более широкую поддержку и в северных, и в южных провинциях. Филипп II считал принца Оранского своим злейшим врагом, в опубликованном в июне 1580 «Бане и эдикте» король объявил его мятежником и поставил принца вне закона. Ответом на эти обвинения стала «Апология» Вильгельма Оранского (13 декабря 1580), в которой он указывал на правонарушения и преступления испанского режима и самого Филиппа II. Опираясь на реформатские государственно-правовые концепции и теории монархомахов, он заявил о праве на сопротивление вплоть до низложения государей-тиранов. Свою деятельность принц рассматривал как «служение народу», считая, что только он может определить его участь. Вильгельм Оранский открыто заявил о своем неповиновении королю и сам объявил его вне закона.
После нескольких неудачных попыток заручиться поддержкой Франции и Англии, а также поисков нового суверена страны, штаты Голландии, Зеландии и Утрехта в июле 1581 принесли присягу Вильгельму Оранскому как своему статхаудеру, наделенному чрезвычайными полномочиями, сопроводив это рядом оговорок и условий. Только после этого Генеральные штаты северных провинций 26 июля 1581 подписали акт о низложении Филиппа II как тирана, поправшего обычаи и законы страны. Этот революционный акт означал окончательный разрыв северных провинций с Испанией.
Управление страной было возложено на Вильгельма I Оранского как статхаудера важнейших северных провинций (Голландии, Зеландии и Утрехта), наделенного чрезвычайными полномочиями, а после его гибели в 1584 на должность статхаудера Голландии и Зеландии и главнокомандующего армией северных провинций был избран в ноябре 1585 его сын Мориц Нассауский. Военно-политическое положение в Нидерландах было сложным. В 1585 испанским войскам под командованием Фарнезе удалось вернуть под свою власть большую часть земель к югу от Рейна вплоть до Антверпена, что означало поражение освободительной войны в Южн. Нидерландах.
Северным провинциям удалось отстоять свою свободу. После отказа французского короля Генриха III, отклонения предложения стать сувереном Нидерландов королевой Елизаветой I Тюдор и провала политики отправленного ею в Сев. Нидерланды во главе армии Роберта Дадли графа Лестера (получившего указания заключить мир с Фарнезе и «примирить» отложившиеся провинции с Филиппом II), Генеральные штаты прекратили поиски нового суверена. В 1588 они взяли на себя управление страной, фактически положив начало Республике Соединенных провинций (официального провозглашения которой никогда не было).
В 1590‑х армии Республики под командованием Морица Нассауского удалось освободить территорию страны от испанских войск, овладеть рядом важных крепостей и перенести военные действия в Южн. Нидерланды. К концу XVI в. Республика была признана союзниками, а успешные военные операции ее армии на суше и совместные англо-голландские действия на море — взятие Ньюпорта (1600), битва у Гибралтара (1607) — упрочили ее независимость. Начавшаяся в 1560‑х революционно-освободительная борьба Нидерландов против испанцев завершилась заключением в Антверпене 9 апреля 1609 на выгодных для Соединенных провинций условиях Двенадцатилетнего перемирия с Испанией. Мориц Нассауский, стремившийся сохранить целостность страны и еще надеявшийся освободить Южн. Нидерланды, был противником перемирия. Однако голландская купеческая олигархия, интересы которой в Генеральных штатах отстаивал пенсионарий Й. ван Олденбарневелт, предпочла компромисс с Испанией, де-факто предоставившей Соединенным провинциям независимость. Заключение Двенадцатилетнего перемирия знаменовало собой победу Н. р. и освободительной войны в северной части Нидерландов.
Во время Тридцатилетней войны 1618–1648 военные действия между Испанией и Соединенными провинциями возобновились в 1621. Испания потерпела поражение и де-юре признала государственную независимость Соединенных провинций по Мюнстерскому миру от 30 января 1648, ставшему составной частью Вестфальского мира 1648. Единство комплекса земель Исторических Нидерландов перестало существовать.
Н. р. завершилась отложением территории северных Нидерландов и образованием там нового государства — Республики Соединенных провинций. Утверждение в северных провинциях кальвинизма с его оправданием стремления к обогащению, индивидуализма в сочетании с личной ответственностью, создание государственного строя в форме конфедеративной республики, фактическая децентрализация власти в регионе, всегда отличавшемся стойким партикуляризмом (политическим и экономическим), создали все условия для быстрого развития в новом государстве капиталистических форм производства и обмена, складывание самостоятельной нидерландской культуры на основе формировавшейся общности языка.
Марксистская историография (в том числе и советская) трактовала события 1566–1609 в Нидерландах как буржуазную революцию (подчеркивая особенности и коренное отличие Н. р. от последующих буржуазных революций — Английской революции середины XVII в., Французской революции XVIII в.), а период 1609–1648 рассматривала как освободительную войну. В современной российской исторической науке Н. р. практически не изучалась. Однако значительная часть российских историков склонна рассматривать происшедшие в Нидерландах перемены, учитывая глубину и остроту вспыхнувшего там религиозно-политического и социального конфликта, как революцию. В современной нидерландской историографии события Н. р. в основном называют «Нидерландским восстанием» или «Восстанием», «Восьмидесятилетней войной 1568–1648» (нидерл. de Nederlandse Opstand; de Tachtigjarige Oorlog).
Лит.: Motley J. L. The Rise of the Dutch Republi. 3 vols. London, 1856; Fruin R. Het voorspel van de 80‑jarige oorlog. ‘s-Gravenhage, 1859; Конради А. История революций от Нидерландского восстания до Французской революции. Т. I. М. – Петроград, 1924; Пакуль М. Н. Нидерландская революция XVI в. М., 1931; Geyl P. The Revolt of the Netherlands, 1555–1609. New York, 1932; Пиренн А. Нидерландская революция / Пер. с фр. М., 1937; Чистозвонов А. Н. Нидерландская буржуазная революция XVI в. М., 1958; Graaf R. de. Oorlog, mijn arme schapen. Een andere kijk op de Tachtigjarige Oorlog, 1565–1648. Franeker, 2004; Deursen A. Th. De last van veel geluk. Geschiedenis van Nederland 1555–1702. Amsterdam, 2004; Шатохина-Мордвинцева Г. А. Нидерланды с древнейших времен до конца XVI в. М., 2004; Groenveld S., Leeuwenberg H., Mout M., Zappey W. M. De Tachtigjarige Oorlog: opstand en consolidatie in de Nederlanden (ca. 1560–1650). Zutphen, 2022. Г. А. Шатохина-Мордвинцева.