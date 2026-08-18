Нидерла́ндская Ост-­И́ндская компа́­ния

Нидерла́ндская Ост-­И́ндская компа́­ния (ОИК, нидерл . De Verenigde Oost-­Indische Compagnie, VOC) — акционерная торговая компания XVII–XVIII вв., обладавшая монопольным правом на торговлю со странами Востока, прежде всего с Ост-­Индией.

Создана в Республике Соединенных провинций 20 марта 1602 по предложению пенсионария Й. ван Олденбарневелта . От Генеральных штатов в Нидерландах получила право сроком на 21 год (с возможностью продления) на монопольную торговлю со странами к востоку от м. Доброй Надежды до Магелланова пролива. Доли уставного капитала (6,429 млн флоринов) распределялись между городами и провинциями, среди которых доминировали г. Амстердам (57 %) и провинция Зеландия (20 %), что давало им преимущество в системе управления ОИК, осуществлявшейся шестью секциями (палатами), находившимися в портовых городах страны. Каждая секция была представлена в Совете директоров (Совете семнадцати), которому принадлежала вся полнота власти в ОИК. Важнейшими пайщиками ОИК были великий пенсионарий и статхаудер , директорами и ее членами — представители кальвинистской церкви, богатейших купеческих регентских семей, видные государственные деятели. В начале XVII в. Республика являлась крупнейшей колониальной европейской державой и располагала передовым торговым и военным флотом. На первом этапе ОИК обеспечивала себе монополию на вывоз из Юго-­Вост. Азии пряностей и на ввоз туда нидерландских товаров путем заключения договоров с местными князьями и создания факторий и фортов в важных торговых и стратегических пунктах. К прямым территориальным захватам ОИК перешла во 2‑й половине XVII в. Основная вотчина ОИК находилась преимущественно на берегах Южн. и Юго-­Вост. Азии. О. Ява со столицей в Батавии (ныне Джакарта) стал центром Нидерландской Индии (см. Нидерландская колониальная империя ), в Батавии располагалась администрация ОИК во главе с генерал-­губернатором. В 1‑й половине XVII в. компания проникла также в Африку: в 1617 завладела мысом Зелёный в Зап. Африке, в 1640 начала колонизацию о. Маврикий, а в 1652 по заданию ОИК была основана Капская колония .

В своей политике ОИК широко применяла метод косвенного управления захваченными территориями: через местных правителей чиновники компании насильственно внедряли в крестьянских хозяйствах (главным образом, на о. Ява) новые экспортные культуры и регулировали производство традиционных товаров. Пользовалась значительной государственной поддержкой и привилегиями. Помимо права на монопольную торговлю колониальными товарами (специями, фарфором, шелком, позже к ним добавились чай, кофе, сахар, хлопок и опиум), обладала правом снаряжать торговый и военный флоты, заключать официальные контракты с местными вождями и осуществлять юрисдикцию на подвластных ей землях, имела свою армию. К концу XVII в. нидерландская ОИК являлась самой богатой акционерной компанией в мире. Ее упадок начинается в 1‑й половине XVIII в. Основными причинами стали растущая конкуренция со стороны англичан и потеря ряда торговых факторий и крепостей, финансовый кризис на фоне снижения торговли пряностями. Правительство Батавской республики реорганизовало управление ОИК и декретом от 24 декабря 1795 национализировало ее имущество, но в условиях вой­ны с Великобританией оживить деятельность компании с долгом на 1796 в 100 млн флоринов не удалось. Указом от 17 марта 1798 ОИК была ликвидирована, после 1814 ее владения перешли под управление нидерландского правительства.

Лит. : Dam P. van. Beschryvinge van de Oostindische Compagnie / Uitgegeven door F. W. Stapel. 7 vol. ’s-­Gravenhage, 1976; Gaastra F. S. Geschiedenis van de VOC. Zutphen, 2012. Г. А. Шатохина-­Мордвинцева.