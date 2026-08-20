Нидерла́ндская колониа́льная импе́­рия

Нидерла́ндская колониа́льная импе́рия — совокупность территорий, находившихся в колониальной зависимости от Нидерландов в 1‑й половине XVII в. — 1970‑е.

Основной целью внешней экспансии Республики Соединенных провинций на начальном этапе были монополизация торговли и извлечение максимальных прибылей из коммерческих операций. Территориальные захваты совершались не столько ради непосредственной эксплуатации местного населения, сколько для обеспечения монопольного положения торговых факторий и вытеснения конкурентов. Первые голландские экспедиции в 1590–1593 достигли берегов Зап. Африки и Южн. Америки, в 1596 — западного берега Явы. Нидерландское проникновение происходило, как правило, в три этапа: торговый корабль — своего рода странствующий базар; фактория — экстерриториальный участок на побережье; непосредственно оккупированная территория. Главными проводниками экспансионистской политики были нидерландские торговые компании, пользовавшиеся поддержкой государства: основанная в 1602 Нидерландская Ост-­Индская компания (ОИК) и Вест-­Индская компания (нидерландская) (ВИК, основанная в 1621).

Основные территории Н. к. и. находились в Азии, где действовала ОИК. В 1609 ОИК вытеснила португальцев с Молуккских о-вов, в 1623 — англичан с Малайского архипелага. Во 2‑й половине XVII в. Нидерланды укрепили свое влияние на Малайском архипелаге, разгромив султанаты и княжества на Молуккских о-вах, о. Сулавеси и Зап. Яве, и перешли к прямым территориальным захватам (подчинили себе бо́льшую часть Явы и о. Мадура). В 1641 ОИК заняла португальскую Малакку и утвердилась на Малаккском п-ове. В Индии закрепилась на Малабарском берегу, а также создала фактории в Бенгалии и на Коромандельском побережье. В 1658 под власть Нидерландов перешла бо́льшая часть о. Цейлон. Фактории ОИК возникли также в Бирме, Сиаме, Вьетнаме, Китае, Японии. В 1624–1642 под ее управлением находился о. Формоза (ныне Тайвань). Нидерландские фактории существовали также в Йемене, Омане и Ираке. Центром Нидерландской Индии с 1619 являлась Батавия (ныне Джакарта).

В 1‑й половине XVII в. ВИК, получившая от Генеральных штатов в Нидерландах монопольное право на торговлю и колонизацию Зап. Африки и Америки, начала активное проникновение в эти регионы. В Африке закрепилась на Зап. (Гвинейском) побережье (Аргуин, Гуре, Эльмина, Сьерра-­Леоне). В 1640–1650‑х возникли нидерландские колонии на о. Маврикий и мысе Доброй Надежды (Капская колония). Проникновение нидерландцев в Южн. Америку началось после захвата в 1616 Эссекибо. В 1620–1650‑х ВИК утвердилась на побережье Бразилии. Под ее контроль попал ряд Антильских о-вов (Аруба, Кюрасао, Синт-­Эстатиус, Сен-­Мартен, Виргинские о-ва и др.), в 1667 голландцы овладели Гвианой нидерландской (Суринамом). Апогей расширения Н. к. и. пришелся на 1640‑е, когда только что отделившаяся от Испании Португалия признала все территориальные захваты Нидерландов. По Вестфальскому миру 1648 демаркационная линия, делившая с конца XV в. сферы влияния Испании и Португалии, разграничивала теперь владения Испании и Нидерландов. На восточном побережье Сев. Америки нидерландцами в 1624 была основана колония Новые Нидерланды , а в 1626 ее главный город — Новый Амстердам (ныне Нью-­Йорк ).

В 1654–1661 нидерландцы были вытеснены из Бразилии, в 1664 (окончательно в 1667) уступили англичанам Новые Нидерланды в обмен на монополию на вывоз сахара из Суринама. Несмотря на попытку реорганизации в 1674–1675, ВИК была менее экономически эффективной, нежели ОИК.

Методами эксплуатации подчиненных территорий в период деятельности ОИК и ВИК были монополия на торговлю колониальными товарами (пряности, кофе, сахар), эксплуатация местного населения (главным образом, на Яве), организация плантационных хозяйств, работорговля (преимущественно, в американских колониях) и пиратство. Существование Н. к. и. способствовало развитию торговли, судоходства, банковского дела в Нидерландах. Однако прибыли, извлекаемые из колоний, практически не использовались для стимулирования национального промышленного производства, что не позволило Нидерландам ликвидировать техническое отставание от их главного колониального соперника — Великобритании и ослабляло саму Н. к. и.

4‑я англо-­голландская вой­на (1780–1784) нанесла большой ущерб Н. к. и. и нидерландским торговым компаниям. В 1792 ВИК была ликвидирована, ее владения и долги перешли к Генеральным штатам. После образования в 1795 на территории Нидерландов Батавской республики , Н. к. и. стала объектом англо-­французского соперничества. В конце XVIII в. часть нидерландских колоний была оккупирована Великобританией. В 1798 ОИК прекратила существование. Освободившиеся от французского господства в ноябре 1813 Нидерланды 3 августа 1814 подписали с Великобританией соглашение, в соответствии с которым последняя возвращала нидерландцам все колонии, кроме Эссекибо и Демерары (Британская Гвиана; ныне Гайана ), Капской колонии и о. Цейлон (ныне Шри-­Ланка ). По Лондонскому договору 17 марта 1824 Нидерланды отказались от Малакки и факторий в Индии, а Великобритания уступила им свои фактории на Суматре и предоставила свободу действий на Малайском архипелаге. С этого времени Н. к. и., управление которой находилось в руках нидерландского правительства, включала Нидерландскую Индию (Индонезию) и колонии в Центральной Америке (так называемая Нидерландская Вест-­Индия, включавшая Нидерландскую Гвиану (Суринам) и острова в Карибском море — Кюрасао, Аруба, Бонайре, Синт-­Эстатиус, Саба и юг о-ва Сен-­Мартен).

До 1870‑х экономика в Нидерландской Индии основывалась на системе принудительных культур, а в Вест-­Индии — на плантационном хозяйстве с использованием сначала рабского труда. 1 июля 1863 рабство в нидерландских колониях в Вест-­Индии было отменено; в 1866 Суринам официально получил статус колонии Нидерландов. В последней трети XIX в. на основании англо-­нидерландского соглашения, последовавшего за подписанием так называемого Суматранского договора от ноября 1871 (по нему Нидерланды получали свободу действий на Суматре, а Великобритания в 1872 в качестве уступки получила в Африке нидерландские форты на Золотом Берегу), в Нидерландской Вест-­Индии использовался (на плантациях сахарного тростника, кофейных и плантаций какао) труд батраков и законтрактованных индийских и китайских наемных рабочих. Островная часть Нидерландской Вест-­Индии являлась важным транспортно‑­торговым узлом в регионе, значение которого возросло с постройкой Панамского канала. Основными статьями экспорта этих островов были фрукты, овощи, натуральные красители. В начале XX в. на Кюрасао началось строительство нефтеперерабатывающих предприятий (первый завод в 1916), куда поступала венесуэльская нефть.

С последней трети XIX в. нидерландское правительство открыло доступ в свои колониальные владения частному капиталу, в результате чего там стали возникать колониальные монополии, началась активная разработка месторождений нефти, олова, бокситов. С переходом Нидерландов в начале XX в. к политике «открытых дверей» в Н. к. и. устремился иностранный капитал, главным образом английский.

К началу XX в. Нидерланды по числу подданных в колониях уступали лишь Великобритании и Франции, а по площади своих колониальных владений занимали 5‑е место в мире (после Великобритании, Франции, Германии и Бельгии).

Подъем антиколониального движения в Н. к. и. с начала XX в. нидерландские власти пытались остановить посредством реформ («этический курс» в Индонезии). В период Второй мировой вой­ны 1939–1945 в Индонезии установился японский оккупационный режим (1942–1945), в августе 1945 возникла Республика Индонезия (РИ), отстоявшая в Нидерландско-­индонезийской вой­не свою независимость. В мае 1963 после вооруженных столкновений с РИ Нидерланды ушли из Зап. Ириана (Новой Гвинеи).

Вторая мировая вой­на не затронула Нидерландскую Вест-­Индию (там располагались вой­ска и военные базы союзников; штаб-квартира нидерландской компании «Филипс»), но процесс деколонизации усилил тенденции к самостоятельному развитию и в этом регионе. Чтобы сохранить территории в Вест-­Индии, Нидерланды пошли на политические уступки и начали там административные реформы (введение частичного внутреннего самоуправления). С 1948 островную часть владений Нидерландов в Карибском море (пять островов и юг о. Сен-­Мартен), до этого именовавшуюся по названию самого большого из островов — Кюрасао, стали называть Нидерландские Антильские о-ва. В 1954 в соответствии с новым Статутом Королевства Нидерландов Суринам и Нидерландские Антильские о-ва стали его равноправными частями. В 1975 Суринам получил независимость, а в 1986 о. Аруба — самоуправление в составе Королевства Нидерландов. В результате конституционной реформы 2010 самоуправление в рамках Нидерландов получили также о-ва Кюрасао и Сен-­Мартен (Синт-­Мартен), а о-ва Бонайре, Саба и Синт-­Эстатиус стали специальными муниципальными образованиями королевства.

Лит. : Aller H. B. van. Van kolonie tot koninkrijksdeel. De staatkundige geschiedenis van de Nederlandse Antillen en Aruba van 1634 tot 1994. Groningen, 1994; Doel H. W. van den. Het rijk van Insulinde. Opkomst en ondergang van een Nederlandse kolonie. Amsterdam, 1996; Jong J. J. P. de. De waaier van het fortuin. Van handelscompagnie tot koloniaal imperium. De Nederlanders in Azië en de Indonesische archipel 1595–1950. Den Haag, 1998. Г. А. Шатохина-­Мордвинцева .