НИЦШЕ ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ

НИЦШЕ (Nietzsche) ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ - немецкий фи­ло­соф, пи­са­тель, фи­ло­лог.

Ро­дил­ся в се­мье лю­те­ран­ско­го свя­щен­ни­ка. В 1858-1864 годы учил­ся в Пфор­те (близ На­ум­бур­га) - за­кры­той при­виле­ги­ро­ван­ной шко­ле для ода­рён­ных де­тей; здесь про­явил­ся его ин­те­рес к ан­тич­но­сти и му­зы­ке. В 1864-1865 годы изу­чал клас­сическую фи­ло­ло­гию и про­тес­тант­скую тео­ло­гию в Бонн­ском университете. По­сле зна­ком­ст­ва с тру­да­ми Д.Ф. Штрау­са, Л. Фей­ер­ба­ха и Б. Бау­эра ос­та­вил тео­ло­гию, из­брав сво­ей спе­ци­аль­но­стью клас­сич. фи­ло­ло­гию. В эти го­ды он ув­ле­ка­ет­ся фи­ло­со­фи­ей А. Шо­пен­гау­эра и ис­кус­ст­вом Р. Ваг­не­ра , лич­ное зна­ком­ст­во с ко­то­рым со­стоя­лось в но­ябре 1868 года. С 1869 года профессор клас­сической фи­ло­ло­гии Ба­зель­ско­го университета. Сла­га­ет с се­бя прусского гра­ж­дан­ст­во, но в 1870 году в ка­че­ст­ве са­ни­та­ра доб­ро­воль­но при­ни­ма­ет уча­стие во фран­ко-прус­ской вой­не 1870-1871 годов.

В сво­ём пер­вом со­чи­не­нии, по­лу­чив­шем ши­ро­кий ре­зо­нанс, «Ро­ж­де­ние тра­ге­дии из ду­ха му­зы­ки» («Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik», 1872 год; 2-е изд., 1874 год, под названием «Ро­ж­де­ние тра­ге­дии, или Эл­лин­ст­во и пес­си­мизм» - «Von Griechenthum und Pes­simismus») Ф.В. Ницше ус­та­нав­ли­ва­ет два ти­па куль­ту­ры и два веч­ных прин­ци­па вся­ко­го ис­кус­ст­ва - «дио­ни­сов­ский» (му­зы­каль­ный) и «апол­ло­нов­ский» (пла­сти­че­ский) - и ус­мат­ри­ва­ет в дио­ни­сий­ских ор­ги­ях гре­ков про­яв­ле­ние пло­до­твор­но­го жиз­не­ощу­ще­ния, ос­но­ван­но­го на тра­гич. при­ятии не­рас­чле­нён­ной кол­лек­тив­ной сти­хии ста­нов­ле­ния - бес­соз­на­тель­ной тём­ной глу­би­ны жиз­ни во всех её про­яв­ле­ни­ях. Это­му «дио­ни­сов­ско­му» прин­ци­пу Ф.В. Ницше про­ти­во­пос­тав­ля­ет «апол­ло­нов­ское» на­ча­ло ин­ди­ви­дуа­ли­зи­рую­ще­го соз­на­ния, чёт­ко раз­де­ляю­ще­го про­ти­во­по­лож­но­сти и соз­даю­ще­го мир свет­лой по­верх­но­сти яв­ле­ний. Оба на­ча­ла (ге­неа­ло­ги­че­ски свя­зан­ные с шо­пен­гау­эров­ским опи­са­ни­ем ми­ра как «во­ли» и как «пред­став­ле­ния») ил­лю­зор­ны, но ес­ли пер­вое уси­ли­ва­ет жизнь, то вто­рое её ос­лаб­ля­ет. Дио­ни­сов­ское на­ча­ло (ко­то­рое Ф.В. Ницше на­хо­дит не толь­ко в «са­ти­ров­ских» музыкальных дра­мах в честь Дио­ни­са и в ар­ха­ической греческой ли­ри­ке, но и в фи­ло­со­фии Эм­пе­док­ла и Ге­рак­ли­та) дос­ти­га­ет иде­аль­но­го ра­но­ве­сия с апол­ло­нов­ским в ат­ти­че­ской тра­ге­дии (осо­бен­но у Эс­хи­ла и Со­фок­ла). По­сле Со­фок­ла «тен­ден­ция Со­кра­та» на­ру­ша­ет най­ден­ную гар­мо­нию и по­ро­ж­да­ет тип «тео­ре­тичеоского че­ло­ве­ка», ко­то­рый во­пло­тил­ся в оп­ти­ми­стической «алек­сан­д­рий­ской куль­ту­ре», ос­но­ван­ной на цен­но­стях ра­зум­но­го по­зна­ния ми­ра яв­ле­ний. Счи­тая не­об­хо­ди­мым воз­ро­ж­де­ние «дио­ни­сов­ско­го» ис­кус­ст­ва, Ф.В. Ницше ви­дит его в твор­че­ст­ве Р. Ваг­не­ра, в музыкальных дра­мах ко­то­ро­го «Дио­нис го­во­рит язы­ком Апол­ло­на, Апол­лон же в кон­це кон­цов - язы­ком Дио­ни­са».

Прин­ци­пи­аль­но лич­но­ст­ный ха­рак­тер фи­ло­соф­ст­во­ва­ния Ф.В. Ницше обу­сло­вил не­сис­те­ма­тич­ность из­ло­же­ния в его со­чи­не­ни­ях, мно­гие из ко­то­рых на­пи­са­ны в афо­ри­стической фор­ме, со­дер­жат ав­то­био­гра­фические и ху­дожественые эле­мен­ты. В «Не­свое­вре­мен­ных мыс­лях» («Unzeitgem ̈aß e Betrach­tun­gen», Bd 1-3, 1873-1876 годы) он при­хо­дит к вы­во­ду о не­при­год­но­сти тра­диц. ис­то­рич. ме­то­дов по­зна­ния, без­лич­ной объ­ек­тив­но­сти ко­то­рых («бо­лезнь ис­то­ри­циз­ма» у Д. Ф. Штрау­са и т. п.) про­ти­во­пос­тав­ля­ет ху­дожественный ме­тод по­зна­ния куль­ту­ры. Те­мой кн. «Че­ло­ве­че­ское, слиш­ком че­ло­ве­че­ское» («Menschliches, Allzumens­chliches», Bd 1-2, 1878-1879 годы, под­за­го­ло­вок «Кни­га для сво­бод­ных умов» - «Buch für freie Geister») ста­но­вит­ся ос­во­бо­ж­де­ние лич­но­сти от тра­диционных кол­лек­тив­ных норм, прин­ци­пов мыш­ле­ния и от­но­ше­ния к жиз­ни. Кри­ти­ке с точ­ки зре­ния «на­уч­но­сти» (т. е. сверх­ра­цио­наль­но­го скеп­си­са) под­вер­га­ют­ся фи­ло­со­фия, ре­ли­гия, мо­раль и нра­вы, ис­кус­ст­во, пси­хо­ло­гия обы­ден­но­го по­ве­де­ния, во­об­ще идеа­лы, тра­ди­ция и ав­то­ри­тет как та­ковые в ка­че­ст­ве «слиш­ком че­ло­ве­че­ских» пред­рас­суд­ков и ил­лю­зий, ско­вы­ваю­щих ста­нов­ле­ние лич­но­сти («сво­бод­но­го ума»). 1-й том «Че­лове­че­ско­го, слиш­ком че­ло­ве­че­ско­го» вы­звал рез­кое не­при­ятие у Р. Ваг­не­ра и при­вёл к раз­ры­ву их тес­ных дру­же­ских от­но­ше­ний. В даль­ней­шем ис­кус­ст­во Ваг­не­ра не­ус­тан­но под­вер­га­ет­ся кри­ти­ке В.Г. Ницше, объ­ек­том её ста­но­вят­ся хри­сти­ан­ский мис­ти­цизм позд­не­го Ваг­не­ра, его им­пер­ский на­цио­на­лизм, апел­ля­ция к «мо­ра­ли сла­бых», под­рыв прин­ци­па музыкальной фор­мы [«Слу­чай "Ваг­нер"» («Der Fall Wagner»), «Nietzsche contra Wagner», обе 1888 год].

В 1879 году Ф.В. Ницше по со­стоя­нию здо­ро­вья ос­тав­ля­ет служ­бу и ве­дёт ски­таль­че­скую жизнь, пы­та­ясь най­ти кли­мат и ланд­шафт, наи­бо­лее бла­го­при­ят­ные для его те­лес­но­го и ду­шев­но­го са­мо­чув­ст­вия (Ниц­ца, Ге­нуя, Зильс-Ма­рия, Ту­рин и др.). В книге «Ут­рен­няя за­ря. Мыс­ли о мо­раль­ных пред­рас­суд­ках» («Die Mor­gen­röthe. Gedanken über moralische Vorur­teile», 1881 год) Ф.В. Ницше на­чи­на­ет свой «по­ход про­тив мо­ра­ли» как гл. фор­мы обез­ли­че­ния ин­ди­ви­да, оты­ски­вая кор­ни мо­ра­ли в скры­тых мо­ти­вах по­ве­де­ния и мыш­ле­ния (аф­фект со­стра­да­ния, идеи до­б­ра и доб­ро­де­те­ли как выс­ше­го бла­га и т. п.), не осоз­на­вае­мых их но­си­те­ля­ми, мо­ти­вах, под­лин­ной ос­но­вой ко­то­рых яв­ля­ет­ся кол­лек­тив­ный ин­стинкт са­мо­со­хра­не­ния боль­шин­ст­ва - сла­бых, «обой­дён­ных жиз­нью» лю­дей. На ос­но­ве это­го ин­стинк­та фор­ми­ру­ют­ся от­вер­гае­мые В.Г. Ницше кол­лек­тив­ные цен­но­сти, ко­то­рые за­тем по­лу­ча­ют идей­ное обос­но­ва­ние, в т. ч. по­сред­ст­вом «ме­та­фи­зи­ки» (на­чи­ная с Пла­то­на) и ре­ли­гии с их пред­став­ле­ния­ми о по­тус­то­рон­нем «ис­тин­ном ми­ре», обу­слов­лен­ны­ми ин­стинк­тив­ным стрем­ле­ни­ем оп­рав­дать че­ло­ве­че­ское су­ще­ст­во­ва­ние, то­гда как жизнь са­ма по се­бе не ну­ж­да­ет­ся в оп­рав­да­нии - в нём ну­ж­да­ет­ся толь­ко по­вре­ж­дён­ная и ос­лаб­лен­ная жизнь. Ес­ли ин­стинкт силь­ных оди­но­чек («гос­под») ис­поль­зу­ет ре­ли­гию как жиз­не­ут­вер­ждаю­щую ил­лю­зию (ан­тич­ная ре­ли­гия, иу­да­изм), то ин­стинкт сла­бых («ра­бов», «ста­да») - как ил­лю­зию жиз­не­от­ри­цаю­щую (хри­сти­ан­ст­во, буд­дизм). Бу­ду­щую без­ре­ли­ги­оз­ную куль­ту­ру «сво­бод­ных умов» Ф.В. Ницше ха­рак­те­ри­зу­ет как «им­мо­ра­лизм», свя­зан­ный с тра­гическим ми­ро­ощу­ще­ни­ем и от­ка­зом от какой-либо ил­лю­зий.

На­чи­ная с «Ве­сё­лой нау­ки» («Fr ̈oh­liche Wissenschaft», Bd 1-4, 1882 год, 2-е изд. с книги 5 и сти­хотворном при­ло­же­ни­ем «Пес­ни кня­зя Воль­но­ле­та» - «Lieder des Prin­zen Vogelfrei», 1887 год) Ф.В. Ницше всё боль­ше осоз­на­ёт свою мис­сию как пе­да­го­га и те­ра­пев­та все­го че­ло­ве­че­ст­ва (реа­ли­за­ции этой мис­сии по­свя­ще­ны его позд­ние ра­бо­ты 1886-1888 годов). С та­ким осоз­на­ни­ем свя­за­на и его оцен­ка се­бя как «че­ло­ве­ка ро­ка» и «по­слан­ца ра­до­сти»: «Не­ко­гда с мо­им име­нем бу­дет свя­за­но вос­по­ми­на­ние о чём-то чу­до­вищ­ном - о кри­зи­се‚ рав­но­го ко­то­ро­му до­се­ле не бы­ва­ло на све­те‚ о глу­бо­чай­шей кол­ли­зии со­вес­ти‚ об осу­ди­тель­ном при­го­во­ре, на­кли­кан­ном на всё‚ во что лю­ди ве­ри­ли‚ к че­му стре­ми­лись‚ что счи­та­ли свя­тым» (Ниц­ше Ф. Полн. собр. соч. М., 2006 год. Т. 13. С. 575). От­сю­да же эпа­ти­рую­щие чер­ты его позд­не­го твор­че­ст­ва, усу­губ­ляю­щие труд­но­сти по­ни­ма­ния фи­ло­со­фии Ф.В. Ницше в це­лом, ко­то­рой как жи­во­му ди­на­ми­че­ско­му един­ст­ву свой­ст­вен­ны про­бле­ма­тич­ность и ан­ти­но­мич­ность.

Соз­дан­ное в 1883-1885 годы наи­бо­лее из­вест­ное сочинение Ф.В, Ницше «Так го­во­рил За­ра­туш­тра» («Also sprach Zarathustra», опубл. в 1884-1885 годы), на­пи­сан­ное в ху­дожественной фор­ме и ис­поль­зую­щее язык прит­чи, афо­риз­ма и по­эзии, по за­мыс­лу Ф.В. Ницше долж­но бы­ло стать «но­вым еван­ге­ли­ем» че­ло­ве­че­ст­ва (Ф.В. ницше соз­на­тель­но сти­ли­сти­че­ски со­от­но­сил свой текст с тек­стом Биб­лии ). Ге­рой кни­ги, про­об­ра­зом ко­то­ро­го по­слу­жил древне-иранский про­рок За­ра­туш­тра, стре­мит­ся уп­разд­нить мо­раль, уни­жаю­щую че­ло­ве­ка, и воз­вес­тить но­вое уче­ние о жиз­ни, за­клю­чаю­щее в се­бе идеи «сверх­че­ло­ве­ка», «веч­но­го воз­вра­ще­ния» и «во­ли к вла­сти». Сверх­че­ло­век - сле­дую­щая сту­пень эво­лю­ции че­ло­ве­че­ст­ва и раз­ви­тия отдельной лич­но­сти («че­ло­век от­но­сит­ся к не­му так же, как обезь­я­на от­но­сит­ся к че­ло­ве­ку»). Че­ло­век в этом но­вом уче­нии по­ни­ма­ет­ся как «мост, а не цель: в че­ло­ве­ке мож­но лю­бить толь­ко то, что он пе­ре­ход» к сверх­че­ло­ве­ку как «смыс­лу зем­ли». Им­мо­ра­лист и ате­ист, сверх­че­ло­век За­ра­туш­тра раз­ру­ша­ет всё, что ос­лаб­ля­ет жизнь, и ут­вер­жда­ет но­вые цен­но­сти, уси­ли­ваю­щие её, при­ни­мая жизнь во всех её про­яв­ле­ни­ях, в т. ч. гу­би­тель­ных. За­им­ст­во­ван­ная из ан­тич­ных ис­точ­ни­ков (воз­мож­но, вос­хо­дя­щих к зо­роа­ст­риз­му) идея веч­но­го воз­вра­ще­ния оз­на­ча­ет бес­ко­неч­ный кру­го­во­рот, по­вто­ре­ние аб­со­лют­но то­ж­де­ст­вен­ных ве­щей и их от­но­ше­ний, из­веч­ность стра­да­ния, не­из­беж­но­го во вся­кой жиз­ни; осоз­на­ние этой тра­гич­но­сти су­ще­ст­во­ва­ния и её му­же­ст­вен­ное при­ятие со­став­ля­ет удел из­бран­ных, силь­ных лич­но­стей. Во­ля к вла­сти (мо­щи) - это при­су­щее вся­кой жиз­ни ин­стинк­тив­ное стрем­ле­ние к рос­ту, уси­ле­нию во всех от­но­ше­ни­ях (от фи­зи­че­ско­го до ду­хов­но­го), не под­чи­няю­щее­ся мо­ра­ли и соз­на­нию (ра­зу­му) во­об­ще. Всё жи­вое из­на­чаль­но соз­да­ёт соб­ст­вен­ную пер­спек­ти­ву ок­ру­жаю­ще­го и ис­тол­ко­вы­ва­ет мир, ис­хо­дя из неё (т. н. перс­пек­ти­визм), но при этом од­ни пер­спек­ти­вы мо­гут вес­ти к уси­ле­нию жиз­ни, а дру­гие к её ос­лаб­ле­нию. Ус­та­нав­ли­вая ие­рар­хию че­ло­ве­че­ских ти­пов, Ф.В. Ницше свя­зы­ва­ет лич­ность че­ло­ве­ка с тра­гической пол­но­той бес­ко­неч­но ста­но­вя­щей­ся жиз­ни и ут­вер­жда­ет её выс­шую цен­ность в срав­не­нии с ин­ди­ви­дом как без­ли­ким пред­ста­ви­те­лем кол­лек­ти­ва.

В позд­них со­чи­не­ни­ях - «За пре­де­ла­ми до­б­ра и зла. Про­лог к фи­ло­со­фии бу­ду­ще­го» («Jenseits von Gut und Böse», 1886 год) и «О ге­неа­ло­гии мо­ра­ли» («Zur Genealogie der Moral», 1887 год) Ф.В. Ницше рас­смат­ри­ва­ет роль мо­ра­ли в ис­то­рии куль­ту­ры и эво­лю­ции че­ло­ве­че­ст­ва, про­ти­во­пос­тав­ляя мо­раль «ра­бов» и мо­раль «гос­под» как вы­ра­же­ние двух про­ти­во­бор­ст­вую­щих ти­пов жиз­ни - со­от­вет­ст­вен­но нис­хо­дя­ще­го, с ха­рак­тер­ны­ми для не­го рес­сен­ти­мен­том (по­дав­лен­ной бес­силь­ной мсти­тель­но­стью), «пас­сив­ным ни­ги­лиз­мом» и «пес­си­миз­мом сла­бо­сти», и вос­хо­дя­ще­го, с при­су­щи­ми ему «ак­тив­ным ни­ги­лиз­мом» и «пес­си­миз­мом си­лы», ари­сто­кра­тич. прин­ци­пом ие­рар­хии цен­но­стей, ко­то­рый Н. сбли­жа­ет с прин­ци­пом куль­ту­ры во­об­ще.

Что­бы про­ло­жить до­ро­гу в бу­ду­щее выс­ше­му че­ло­ве­че­ско­му ти­пу, не­об­хо­ди­ма, по Ф.В. Ницше, «пе­ре­оцен­ка всех цен­но­стей» - от­каз от кол­лек­тив­ных цен­но­стей мо­ра­ли и ре­ли­гии, де­мо­кра­тические ни­ве­ли­ро­ва­ния, рас­су­доч­ной ра­цио­наль­но­сти и ори­ен­та­ции на по­тус­то­рон­нее и ут­вер­жде­ние ари­сто­кра­тич. «па­фо­са дис­тан­ции», ин­стинк­тив­ной, сти­хий­но ста­но­вя­щей­ся жиз­ни и по­сюс­то­рон­ней ори­ен­та­ции. Этой те­ме Ф.В. Ницше со­би­рал­ся по­свя­тить боль­шое со­чи­не­ние в 4 кни­гах, ос­тав­шее­ся, од­на­ко, не­за­вер­шён­ным; чер­но­ви­ки и на­бро­ски (1886-1888 годы) из­да­ны по­сле смер­ти Ф.В. Ницше его се­ст­рой Эли­за­бет Фёр­стер- Ниц­ше (1846-1935 годы) в про­из­воль­но ском­по­но­ван­ном и час­тич­но ис­ка­жён­ном ви­де под за­го­лов­ком «Во­ля к вла­сти» (под­лин­ный ав­тор­ский текст опубликован в ис­ход­ном ви­де К. Шлех­той, 1954 год, Дж. Кол­ли и М. Мон­ти­на­ри, 1967-1977 годы).

Своё по­ни­ма­ние су­деб ев­ропейской куль­ту­ры Ф.В. Ницше по­ды­то­жи­ва­ет здесь в уче­нии о ни­ги­лиз­ме. Ни­ги­лизм как «ра­ди­каль­ное от­ри­ца­ние цен­но­сти, смыс­ла, идеа­лов» - за­ко­но­мер­ное и не­об­хо­ди­мое про­яв­ле­ние гло­баль­но­го кри­зи­са куль­ту­ры, ло­гич. след­ст­вие мо­ра­ли и её са­мо­раз­ру­ше­ние, вле­ку­щее за со­бой раз­ру­ше­ние всех преж­них цен­но­стей че­ло­ве­че­ст­ва, в т. ч. ре­ли­гии, фи­ло­со­фии и ис­кус­ст­ва, кри­зис са­мо­го че­ло­ве­че­ско­го ви­да. При­чи­на ни­ги­лиз­ма - «от­сут­ст­вие выс­ше­го ти­па» лю­дей, не­из­беж­ное при де­мо­кра­тии: «мас­са, гос­под­ствуя, ти­ра­нит лю­дей ис­клю­чи­тель­ных, и те ут­ра­чи­ва­ют ве­ру в се­бя, пре­вра­ща­ясь в ни­ги­ли­стов» (Ниц­ше Ф. Полн. собр. соч. М., 2005. Т. 12. С. 328–329). Как и вся­кое кри­зис­ное яв­ле­ние, ни­ги­лизм, по Ф.В, Ницше, двой­ст­вен: «Ни­ги­лизм как яв­ле­ние нор­маль­ное мо­жет быть сим­пто­мом рас­ту­щей си­лы или рас­ту­щей сла­бо­сти» (Там же. С. 336). Это со­от­вет­ст­вен­но ак­тив­ный ни­ги­лизм (соз­на­тель­ное унич­то­же­ние преж­них цен­но­стей в поль­зу но­вых) и пас­сив­ный ни­ги­лизм (са­мо­раз­ру­ше­ние). Свою по­зи­цию - пе­ре­оцен­ку всех цен­но­стей -Ф.В. Ницше счи­та­ет про­яв­ле­ни­ем ак­тив­но­го ни­ги­лиз­ма. В ка­че­ст­ве та­ко­во­го он есть «иде­ал вы­со­чай­шей мо­щи ду­ха, пре­из­быт­ка жиз­ни: на­по­ло­ви­ну раз­ру­ши­тель­ный, на­по­ло­ви­ну иро­ни­че­ский» (Там же. С. 325).

В по­след­них про­из­ве­де­ни­ях, соз­дан­ных в конце 1887 - нчале 1888 годов, «Ан­ти­христиа­нин. Про­кля­тье хри­сти­ан­ст­ву» («Der Antichrist. Fluch auf das Chris­ten­tum», опубл. в 1894 году), «Ги­бель ку­ми­ров» («Götzen-Dämmerung», опубл. в 1889 году), «Се че­ло­век» («Ecce homo», опубл. в 1908 году) Ф.В. Ницше под­вёл итог сво­ему ста­нов­ле­нию как фи­ло­со­фа и лич­но­сти. Творческая дея­тель­ность Ф.В. Ницше обор­ва­лась на ру­бе­же 1888-1889 годы в свя­зи с по­ра­зив­шей его ду­шев­ной бо­лез­нью.

Ф.В, Ницше ока­зал ог­ром­ное и - в си­лу про­ти­во­ре­чи­во­сти его взгля­дов - не­од­но­знач­ное влия­ние на всю ду­хов­ную жизнь Ев­ро­пы XX- начаоа XXI веков. В фи­ло­со­фии жиз­ни, эк­зи­стен­циа­лиз­ме, пси­хо­ана­ли­зе, эс­те­ти­ке сим­во­лиз­ма и аван­гар­диз­ма, со­ци­аль­но-фи­лоской кри­ти­ке мас­со­во­го об­ще­ст­ва, французском по­стмо­дер­низ­ме ус­ваи­ва­лись и раз­ра­ба­ты­ва­лись разл. ас­пек­ты и мо­ти­вы его твор­че­ст­ва: кри­ти­ка ис­то­рического де­тер­ми­низ­ма (Н.К. Ми­хай­лов­ский), уче­ние о сти­хий­ном ста­нов­ле­нии (А. Берг­сон), о рес­сен­ти­мен­те в мо­ра­ли (М. Ше­лер), о ни­ги­лиз­ме, о веч­ном воз­вра­ще­нии и во­ле к вла­сти (М. Хай­дег­гер), кон­цеп­ция бес­соз­на­тель­но­го (З. Фрейд, К.Г. Юнг), ир­ра­цио­на­лизм (Л. Шес­тов, Л. Кла­гес), пред­вес­тие «но­во­го ре­ли­ги­оз­но­го соз­на­ния» (Д. С. Ме­реж­ков­ский и др.) и «ре­ли­гии без бо­га» (т. н. бо­го­строи­тель­ст­во А. В. Лу­на­чар­ско­го и др.), «дио­ни­сов­ский» те­атр как про­об­раз но­во­го ми­фо­твор­че­ст­ва и гря­ду­ще­го ре­лигиозно-эс­те­тического пре­об­ра­же­ния ми­ра (Вяч. И. Ива­нов и русской сим­во­лизм), твор­че­ст­во как оп­рав­да­ние жиз­ни (Н.А. Бер­дя­ев), этич. прин­цип «люб­ви к даль­не­му» (С.Л. Франк), ти­по­ло­гия ан­тич­ной «апол­ло­нов­ской» и но­во­ев­ро­пей­ской «фау­стов­ской» куль­ту­ры (О. Шпенг­лер), но­вый под­ход в ис­тол­ко­ва­нии древне-греческой куль­ту­ры (Ф. Ф. Зе­лин­ский, В.В. Ве­ре­са­ев, А.Ф. Ло­сев, Я.Э. Го­ло­сов­кер), кри­тический ана­лиз мас­со­вой куль­ту­ры и са­мо­раз­ру­ше­ния ра­зу­ма в ев­роп. ци­ви­ли­за­ции («Диа­лек­тика Про­све­ще­ния» М. Хорк­хай­ме­ра и Т. Адор­но), ге­неа­ло­гия «вла­сти-зна­ния» и мо­раль­но­го субъ­ек­та (М. Фу­ко) и др. Влия­ние Н. ис­пы­та­ли мно­го­числ. пред­ста­ви­те­ли ху­дож. куль­ту­ры (Р. Штра­ус, А. Стринд­берг, К. Гам­сун, Р.М. Риль­ке, С. Ге­ор­ге, Т. Манн, Г. Гес­се, Г. Бенн, ран­ний М. Горь­кий, А. Бе­лый, Л.Н. Ан­д­ре­ев, Б. Шоу, У.Б. Йейтс, А. Жид, А. Маль­ро, А. Ка­мю и др.). В мас­со­вом соз­на­нии на ру­бе­же XIX-XX веков сло­жил­ся вуль­гар­ный об­раз Ф.В. Ницше- про­по­вед­ни­ка амо­ра­лиз­ма, фаль­си­фи­ци­ро­ван­ный конг­ло­ме­рат идей Ф.В, ицше ис­поль­зо­ва­ли идео­ло­ги на­цио­нал-со­циа­лиз­ма (при рез­кой кри­ти­ке на­цио­на­лиз­ма и со­циа­лиз­ма у са­мо­го Ф.В, Ницше). В 1894 году ос­но­ван Ар­хив Ф.В. Ницше (с 1896 году в Вей­ма­ре), в раз­ных стра­нах су­ще­ст­ву­ют об­ще­ст­ва Ф.В. Ницше, из­да­ют­ся ниц­шев­ские еже­год­ни­ки.

Сочинения:

Полн. собр. соч. М., 1909–1912. Т. 1–3, 9;

Соч.: В 2 т. / Сост., вступ. ст., прим. К. А. Свась­я­на. М., 1990;

Так го­во­рил За­ра­ту­ст­ра. Сти­хо­тво­ре­ния / Пер. Я. Э. Го­ло­сов­ке­ра, В. Б. Ми­ку­ше­ви­ча. М., [1994];

Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe / Hrsg. von G. Colli, M. Montinari. Münch., 1999–2005. Bd 1–15;

Ро­ж­де­ние тра­ге­дии / Пер. А. В. Ми­хай­ло­ва. М., [2001];

Sämtliche Briefe. Kri­tische Stu­die­na­usgabe / Hrsg. von G. Colli, M. Mon­tinari. 2. Aufl. Münch. u. a., 2003;

Полн. собр. соч. М., 2005–2012– . Т. 1, 2, 4–8, 10–13–;

Пись­ма / Сост. и пер. И. А. Эба­но­ид­зе. М., 2007;

Ут­рен­няя за­ря / Пер., сост., прим. В. М. Ба­ку­се­ва. М., 2008.

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