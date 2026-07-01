НИБУР РЕЙНХОЛЬД

НИБУР РЕЙНХОЛЬД - американский про­тес­тант­ский тео­лог, по­ли­то­лог.

Ро­дил­ся в се­мье лю­те­ран­ско­го пас­то­ра . По­сле окон­ча­ния се­ми­на­рии в Сент-Луи­се стал пас­то­ром (1913 год), окон­чил Йель­ский университет (1915 год).

Пас­тор в Дет­рой­те (1915-1928 годы). Профессор со­ци­аль­ной эти­ки Объ­е­ди­нён­ной бо­го­слов­ской се­ми­на­рии Нью-Йор­ка (1928-1960 годы). В 1931 годы ос­но­вал Общество со­циа­ли­стического хри­сти­ан­ст­ва, в рам­ках ко­то­ро­го с 1935 года из­да­вал журнал «Ра­ди­каль­ная ре­ли­гия». Один из ли­де­ров ан­ти­ком­му­ни­стической ор­га­ни­за­ции «Аме­ри­кан­цы за де­мо­кра­ти­че­ское дей­ст­вие» (1941 год) и Ли­бе­раль­ной пар­тии Нью-Йор­ка (1944 год). С 1941 года из­да­вал журнал «Хри­сти­ан­ст­во и кри­зис», цель ко­то­ро­го за­клю­ча­лась в про­ти­во­дей­ст­вии на­циз­му и ком­му­низ­му. Уча­ст­ник эку­ме­нической окс­форд­ской кон­фе­рен­ции «Жизнь и де­ло» (1937 год), пер­во­го со­б­ра­ния Все­мир­но­го со­ве­та церк­вей в Ам­стер­да­ме (1948 год). На­гра­ж­дён выс­шей на­гра­дой США для гражданских лиц - Пре­зи­дент­ской ме­да­лью сво­бо­ды (1964 год).

В ран­ний пе­ри­од твор­че­ст­ва Р. Нибура об­ра­щал­ся к про­бле­мам ре­лигиозного ли­бе­ра­лиз­ма и со­циа­лиз­ма. В пер­вой книге «Нуж­на ли ци­ви­ли­за­ции ре­ли­гия?» (1927 год) он раз­де­лял оп­ти­ми­стическая на­стро­ен­ность ли­бе­раль­ной тео­ло­гии, ут­вер­ждаю­щей воз­мож­ность при­бли­же­ния к со­ци­аль­но­му Цар­ст­ву Бо­жию на пу­ти дея­тель­но­го ис­пол­не­ния за­по­ве­ди о люб­ви к ближ­не­му. Од­на­ко в ра­бо­те «Мо­раль­ный че­ло­век и амо­раль­ное об­ще­ст­во» (1932 год) Р. Нибур го­во­рил уже о не­воз­мож­но­сти дос­ти­же­ния со­ци­аль­ной спра­вед­ли­во­сти по­сред­ст­вом ин­ди­ви­ду­аль­ной ре­ли­ги­оз­но­сти. Под влия­ни­ем опы­та пас­тыр­ско­го слу­же­ния в ра­бо­чей об­щи­не Дет­рой­та в твор­че­ст­ве Р. Нибура ко­рот­кое вре­мя пре­об­ла­да­ли мар­кси­ст­ские идеи. В Джиф­форд­ских лек­ци­ях, про­чи­тан­ных в 1939 году в Эдин­бур­ге (из­да­ны под назваием «The nature and destiny of man»), он об­ра­щал­ся к ан­тро­по­ло­гич. про­бле­ма­ти­ке, со­еди­няя идеи С. Кьер­ке­го­ра и блж. Ав­гу­сти­на: под­чёр­ки­вал ам­би­ва­лент­ность гре­хов­ной эго­цен­трич­но­сти че­ло­ве­ка и его спо­соб­но­сти к са­мо­транс­цен­ди­ро­ва­нию. Здесь об­на­ру­жи­ва­ет­ся бли­зость тео­ло­гической по­зи­ции Р. Нибура к про­тес­тант­ской нео­ор­то­док­сии. В про­из­ве­де­ни­ях позд­не­го пе­рио­да Р. Нибур раз­ра­ба­ты­вал во­про­сы фи­ло­со­фии ис­то­рии. При этом в цен­тре его вни­ма­ния - ка­те­го­рия гре­ха, диа­лек­тическая со­от­не­сён­ность люб­ви и спра­вед­ли­во­сти, ве­ры и по­ли­ти­ки, борь­ба с идо­ла­ми бо­гат­ст­ва, по­литической вла­сти, ра­со­во­го пре­вос­ход­ст­ва. Позд­ние ра­бо­ты Р. Нибура от­ме­че­ны влия­ни­ем диа­ло­гические фи­ло­со­фии М. Бу­бе­ра .

Брат Р. Нибур - Ри­чард Хель­мут (3 сентября 1894 года - 5 июля 1962 год), американский про­те­стант­ский тео­лог, спе­циа­лист в об­ла­сти хри­сти­ан­ской эти­ки, пи­са­тель, об­щественный дея­тель. Пас­тор Еван­ге­лической церк­ви в г. Сент- Лу­ис, профессор Йель­ской тео­ло­гической шко­лы (с 1931 год). Ис­пы­тал влия­ние идей со­ци­аль­но­го еван­ге­лиз­ма, позд­нее - про­те­стант­ской нео­ор­то­док­сии. Со­чи­не­ния: «Со­ци­аль­ные ис­то­ки ве­ро­ис­по­ве­да­ний» («The social sources of denominationa­lism», 1929 год), «Зна­че­ние От­кро­ве­ния» («The meaning of Revelation», 1941 год), «Хри­стос и куль­ту­ра» («Christ and cul­ture», 1951 год), «Ра­ди­каль­ный мо­но­те­изм и за­пад­ная куль­ту­ра» («Radical monotheism and Western culture», 1960 год) и др.

Сочинения:

Beyond tragedy: essays on the Christian interpretation of history. N. Y., 1937;

The na­ture and destiny of man. N. Y., 1941–1943. Vol. 1–2;

The children of light and the chil­dren of darkness: a vindication of democracy and a critique of its traditional defense. N. Y., 1944;

Christian realism and political problems. N. Y., 1953;

The self and the dramas of history. N. Y., 1955;

Хри­стос и куль­ту­ра: из­бран­ные тру­ды Ри­чар­да Ни­бу­ра и Рай­нхоль­да Ни­бу­ра. М., 1996.