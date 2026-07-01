НИБУР РЕЙНХОЛЬД
НИБУР РЕЙНХОЛЬД - американский протестантский теолог, политолог.
Родился в семье лютеранского пастора. После окончания семинарии в Сент-Луисе стал пастором (1913 год), окончил Йельский университет (1915 год).
Пастор в Детройте (1915-1928 годы). Профессор социальной этики Объединённой богословской семинарии Нью-Йорка (1928-1960 годы). В 1931 годы основал Общество социалистического христианства, в рамках которого с 1935 года издавал журнал «Радикальная религия». Один из лидеров антикоммунистической организации «Американцы за демократическое действие» (1941 год) и Либеральной партии Нью-Йорка (1944 год). С 1941 года издавал журнал «Христианство и кризис», цель которого заключалась в противодействии нацизму и коммунизму. Участник экуменической оксфордской конференции «Жизнь и дело» (1937 год), первого собрания Всемирного совета церквей в Амстердаме (1948 год). Награждён высшей наградой США для гражданских лиц - Президентской медалью свободы (1964 год).
В ранний период творчества Р. Нибура обращался к проблемам религиозного либерализма и социализма. В первой книге «Нужна ли цивилизации религия?» (1927 год) он разделял оптимистическая настроенность либеральной теологии, утверждающей возможность приближения к социальному Царству Божию на пути деятельного исполнения заповеди о любви к ближнему. Однако в работе «Моральный человек и аморальное общество» (1932 год) Р. Нибур говорил уже о невозможности достижения социальной справедливости посредством индивидуальной религиозности. Под влиянием опыта пастырского служения в рабочей общине Детройта в творчестве Р. Нибура короткое время преобладали марксистские идеи. В Джиффордских лекциях, прочитанных в 1939 году в Эдинбурге (изданы под назваием «The nature and destiny of man»), он обращался к антропологич. проблематике, соединяя идеи С. Кьеркегора и блж. Августина: подчёркивал амбивалентность греховной эгоцентричности человека и его способности к самотрансцендированию. Здесь обнаруживается близость теологической позиции Р. Нибура к протестантской неоортодоксии. В произведениях позднего периода Р. Нибур разрабатывал вопросы философии истории. При этом в центре его внимания - категория греха, диалектическая соотнесённость любви и справедливости, веры и политики, борьба с идолами богатства, политической власти, расового превосходства. Поздние работы Р. Нибура отмечены влиянием диалогические философии М. Бубера.
Брат Р. Нибур - Ричард Хельмут (3 сентября 1894 года - 5 июля 1962 год), американский протестантский теолог, специалист в области христианской этики, писатель, общественный деятель. Пастор Евангелической церкви в г. Сент- Луис, профессор Йельской теологической школы (с 1931 год). Испытал влияние идей социального евангелизма, позднее - протестантской неоортодоксии. Сочинения: «Социальные истоки вероисповеданий» («The social sources of denominationalism», 1929 год), «Значение Откровения» («The meaning of Revelation», 1941 год), «Христос и культура» («Christ and culture», 1951 год), «Радикальный монотеизм и западная культура» («Radical monotheism and Western culture», 1960 год) и др.
Сочинения:
Beyond tragedy: essays on the Christian interpretation of history. N. Y., 1937;
The nature and destiny of man. N. Y., 1941–1943. Vol. 1–2;
The children of light and the children of darkness: a vindication of democracy and a critique of its traditional defense. N. Y., 1944;
Christian realism and political problems. N. Y., 1953;
The self and the dramas of history. N. Y., 1955;
Христос и культура: избранные труды Ричарда Нибура и Райнхольда Нибура. М., 1996.