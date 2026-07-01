НИБУР БАРТОЛЬД ГЕОРГ

НИ́БУР БАРТОЛЬД ГЕОРГ - немецкий ис­то­рик ан­тич­но­сти, действительный член Прусской Академии наук, почетный член Пе­тербургской Академии наук (1826 год).

Сын датского пу­те­ше­ст­вен­ни­ка-ори­ен­та­ли­ста Кар­сте­на Ни­бу­ра. По­лу­чил пре­крас­ное до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние; в Киль­ском университете в 1794-1796 годы изу­чал ма­те­ма­ти­ку, фи­зи­ку, хи­мию, био­ло­гию, фи­ло­со­фию, фи­ло­ло­гию. В 1798-1799 годы в ка­че­ст­ве сти­пен­диа­та датского пра­ви­тель­ст­ва Б.Г. Нибур пу­те­ше­ст­во­вал по Анг­лии и Шот­лан­дии, за­ни­мал­ся в Эдин­бург­ском университете.

Ди­рек­тор Национального бан­ка Да­нии в 1804-1806 годы, Национального бан­ка Прус­сии в 1806-1810 годы. Па­рал­лель­но за­ни­мал­ся изу­че­ни­ем язы­ков (23 язы­ка, вклю­чая рус­ский), а так­же ан­тич­ной фи­ло­ло­гии. В 1810-1813 годы чи­тал лек­ции по римской ис­то­рии в Бер­лин­ском университете. В 1816-1823 годы по­сол Прус­сии в Ва­ти­ка­не. С 1825 года профессор Бонн­ско­го университета.

Б.Г. Нибур ув­ле­кал­ся ис­то­ри­ей Древ­ней Гре­ции , в ча­ст­но­сти её взаи­мо­от­но­ше­ния­ми с Вос­то­ком. В 1805 году ано­ним­но опуб­ли­ко­вал свой пе­ре­вод 1-й фи­лип­пи­ки Де­мосфе­на, изу­чал ру­ко­пи­си Пин­да­ра. В 1811 году об­ра­тил­ся к ис­то­рии Ри­ма и Ита­лии. Главный труд Б.Г. Нибура - «Рим­ская ис­то­рия» («Römische Geschichte», Bd 1-3, 1811-1832 годы) ос­тал­ся не­за­вер­шён­ным, со­бы­тия до­ве­де­ны до 1-й Пу­ни­че­ской вой­ны (264-241 годы до н. э.). Другие ан­ти­ко­ведческие ра­бо­ты опуб­ли­ко­ва­ны в сборниках «Kleine historische und philologische Schriften» (Bd 1-2, 1828-1843 годы), «Historische und phi­lo­logische Vorträge» (Abt. 1-4, Bd 1-8, 1846-1858 годы).

Б.Г. НИбур ос­но­вал кри­тический ме­тод в ис­точ­ни­ко­ве­де­нии. В про­ти­во­вес ап­ри­ор­но­му скеп­ти­циз­му французских учё­ных, по­сле­до­ва­те­лей Л. де Бо­фо­ра, в от­но­ше­нии к ан­тич­ной тра­ди­ции о Ри­ме до III века до н. э. Б.Г. Нибур счи­тал не­об­хо­ди­мым ис­кать в ней зёр­на дос­то­вер­но­сти, час­то скры­тые у Ти­та Ли­вия и в пер­во­ис­точ­ни­ках, на ко­то­рые он опи­рал­ся. Не по­ла­га­ясь лишь на све­де­ния ан­на­ли­стов, Б.Г. Нибур ис­поль­зо­вал из­вест­ные к его вре­ме­ни па­мят­ни­ки сло­вес­но­сти, дан­ные эпи­гра­фи­ки, лин­гвис­ти­ки и эт­но­гра­фии, со­пос­тав­ляя их и при­ме­няя ме­тод ана­ло­гии с ис­то­ри­ей других на­ро­дов. Это при­ве­ло его к от­кры­тию ро­до­вой ор­га­ни­за­ции у рим­лян (хо­тя при этом Б.Г. Нибур оши­боч­но пред­став­лял род как ис­кус­ст­вен­ное объ­е­ди­не­ние се­мей), а так­же к ут­вер­жде­нию та­ко­го при­зна­ка на­ли­чия ин­сти­ту­та го­су­дар­ст­ва, как раз­де­ле­ние на­се­ле­ния по тер­ри­то­ри­аль­но­му прин­ци­пу, про­ис­шед­шее при Сер­вии Тул­лии . Б.Г. Нибуру при­над­ле­жит ха­рак­те­ри­сти­ка пат­ри­ци­ев как ав­то­хто­нов и пле­бе­ев как де­пор­ти­ро­ван­ных ла­ти­нов и объ­яс­не­ние их про­ис­хо­ж­де­ния. Ра­цио­наль­но кри­ти­че­ский взгляд Б.Г. Нибура на письменную тра­ди­цию о ран­нем Ри­ме, не от­вер­гаю­щий её пол­но­стью, дал ему воз­мож­ность при­знать ис­то­рич­ность не толь­ко со­ци­аль­ных и куль­тур­ных про­цес­сов ран­не­го Ри­ма, но и мн. со­бы­тий и лиц цар­ско­го вре­ме­ни и ран­ней Рес­пуб­ли­ки. Ис­сле­до­ва­ние Б.Г. Нибура ка­те­го­рий вла­де­ния и соб­ст­вен­но­сти у рим­лян вне­сло вклад в изу­че­ние рим­ско­го пра­ва.

Б.Г. Нибур яв­ля­ет­ся ав­то­ром «пе­сен­ной тео­рии», со­глас­но ко­то­рой у рим­лян бы­ли не­за­пи­сан­ный ге­ро­ический эпос, народное пе­сен­ное твор­че­ст­во на­ря­ду с се­мей­ны­ми пре­да­ния­ми. Современное ан­ти­ко­ве­де­ние не без ос­но­ва­ний от­ри­ца­ет су­ще­ст­во­ва­ние в Ри­ме ху­дожественных эпи­чес­ких по­эм, но не от­вер­га­ет пер­вич­но­сти по­этической фор­мы из­ло­же­ния да­же до­ку­мен­таль­ных тек­стов (Две­на­дца­ти таб­лиц за­ко­ны). Не­ко­то­рые вы­во­ды Б.Г. Нибура бы­ли при­ня­ты ев­ропейской нау­кой, в т. ч. рус­ской (П.Н. Куд­ряв­цев, Н.А. По­ле­вой, Т.Н. Гра­нов­ский и др.).

В конце XX - начале XXI веков, бла­го­да­ря ус­пе­хам в об­лас­ти лин­гвис­ти­ки и эпи­гра­фи­ки (итальянский ис­сле­до­ва­тель Э. Пе­руц­ци), а так­же ар­хео­ло­гии (итальянские учё­ные А. Ка­ран­ди­ни, П. Ка­ра­фа, Г. Би­ет­ти-Се­сть­е­ри и др.), с ис­поль­зо­ва­ни­ем ме­то­дов ес­тественных на­ук и но­вей­шей тех­ни­ки при­ве­де­ны убе­ди­тель­ные до­ка­за­тель­ст­ва су­ще­ст­во­ва­ния обо­ро­нительной сис­те­мы в Ри­ме на Па­ла­ти­не (VIII-VI века до н. э.), что под­твер­жда­ет со­зда­ние Ро­му­ло­ва по­ме­рия (свя­щен­ных гра­ниц го­ро­да) и строи­тель­ст­во Ри­ма пер­вым ца­рём, а так­же ме­сто­по­ло­же­ние уте­рян­но­го по­сле XVI века. Лу­пер­ка­ла (мес­та, где, со­глас­но ле­ген­де, вол­чи­ца вскор­ми­ла Ро­му­ла и Ре­ма). Но­вей­шие ис­точ­ни­ки, т. о., по­ка­за­ли пра­виль­ность ис­точ­ни­ко­вед­че­ских прин­ци­пов Б.Г. Нибура и его важ­ней­ших вы­во­дов, под­вер­гае­мых сом­не­нию современными не­га­ти­ви­ста­ми (ги­пер­кри­ти­ка­ми).

Дополнительная литература:

Гра­нов­ский Т. Н. Полн. собр. соч. СПб., 1905. Т. 1;

Lewis J. C. Niebuhr e la critica dei fonti // Momigliano A. Contributo alla storia degli studi classici. Roma, 1955.