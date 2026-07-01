НИБУР БАРТОЛЬД ГЕОРГ
НИ́БУР БАРТОЛЬД ГЕОРГ - немецкий историк античности, действительный член Прусской Академии наук, почетный член Петербургской Академии наук (1826 год).
Сын датского путешественника-ориенталиста Карстена Нибура. Получил прекрасное домашнее образование; в Кильском университете в 1794-1796 годы изучал математику, физику, химию, биологию, философию, филологию. В 1798-1799 годы в качестве стипендиата датского правительства Б.Г. Нибур путешествовал по Англии и Шотландии, занимался в Эдинбургском университете.
Директор Национального банка Дании в 1804-1806 годы, Национального банка Пруссии в 1806-1810 годы. Параллельно занимался изучением языков (23 языка, включая русский), а также античной филологии. В 1810-1813 годы читал лекции по римской истории в Берлинском университете. В 1816-1823 годы посол Пруссии в Ватикане. С 1825 года профессор Боннского университета.
Б.Г. Нибур увлекался историей Древней Греции, в частности её взаимоотношениями с Востоком. В 1805 году анонимно опубликовал свой перевод 1-й филиппики Демосфена, изучал рукописи Пиндара. В 1811 году обратился к истории Рима и Италии. Главный труд Б.Г. Нибура - «Римская история» («Römische Geschichte», Bd 1-3, 1811-1832 годы) остался незавершённым, события доведены до 1-й Пунической войны (264-241 годы до н. э.). Другие антиковедческие работы опубликованы в сборниках «Kleine historische und philologische Schriften» (Bd 1-2, 1828-1843 годы), «Historische und philologische Vorträge» (Abt. 1-4, Bd 1-8, 1846-1858 годы).
Б.Г. НИбур основал критический метод в источниковедении. В противовес априорному скептицизму французских учёных, последователей Л. де Бофора, в отношении к античной традиции о Риме до III века до н. э. Б.Г. Нибур считал необходимым искать в ней зёрна достоверности, часто скрытые у Тита Ливия и в первоисточниках, на которые он опирался. Не полагаясь лишь на сведения анналистов, Б.Г. Нибур использовал известные к его времени памятники словесности, данные эпиграфики, лингвистики и этнографии, сопоставляя их и применяя метод аналогии с историей других народов. Это привело его к открытию родовой организации у римлян (хотя при этом Б.Г. Нибур ошибочно представлял род как искусственное объединение семей), а также к утверждению такого признака наличия института государства, как разделение населения по территориальному принципу, происшедшее при Сервии Туллии. Б.Г. Нибуру принадлежит характеристика патрициев как автохтонов и плебеев как депортированных латинов и объяснение их происхождения. Рационально критический взгляд Б.Г. Нибура на письменную традицию о раннем Риме, не отвергающий её полностью, дал ему возможность признать историчность не только социальных и культурных процессов раннего Рима, но и мн. событий и лиц царского времени и ранней Республики. Исследование Б.Г. Нибура категорий владения и собственности у римлян внесло вклад в изучение римского права.
Б.Г. Нибур является автором «песенной теории», согласно которой у римлян были незаписанный героический эпос, народное песенное творчество наряду с семейными преданиями. Современное антиковедение не без оснований отрицает существование в Риме художественных эпических поэм, но не отвергает первичности поэтической формы изложения даже документальных текстов (Двенадцати таблиц законы). Некоторые выводы Б.Г. Нибура были приняты европейской наукой, в т. ч. русской (П.Н. Кудрявцев, Н.А. Полевой, Т.Н. Грановский и др.).
В конце XX - начале XXI веков, благодаря успехам в области лингвистики и эпиграфики (итальянский исследователь Э. Перуцци), а также археологии (итальянские учёные А. Карандини, П. Карафа, Г. Биетти-Сестьери и др.), с использованием методов естественных наук и новейшей техники приведены убедительные доказательства существования оборонительной системы в Риме на Палатине (VIII-VI века до н. э.), что подтверждает создание Ромулова померия (священных границ города) и строительство Рима первым царём, а также местоположение утерянного после XVI века. Луперкала (места, где, согласно легенде, волчица вскормила Ромула и Рема). Новейшие источники, т. о., показали правильность источниковедческих принципов Б.Г. Нибура и его важнейших выводов, подвергаемых сомнению современными негативистами (гиперкритиками).
Дополнительная литература:
Грановский Т. Н. Полн. собр. соч. СПб., 1905. Т. 1;
Lewis J. C. Niebuhr e la critica dei fonti // Momigliano A. Contributo alla storia degli studi classici. Roma, 1955.