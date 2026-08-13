Ниаме́й

Ниаме́й — столица Республики Нигер (с 1960). Расположен на юго-западе страны, на обоих берегах р. Нигер на границе Сахеля. Площадь — 239 кв. км. Численность населения — 1,334 млн человек (2020, оценка); более 90 % — мусульмане. Крупнейшие этнические группы — сонгай, джерма и хауса.

Основан в 1890 как административный центр французского владения Нигер на пересечении торговых путей. С 1970‑х Н. переживал градостроительный бум, что связано с разработкой урановых рудников и ростом доходов государственной казны. После строительства моста Кеннеди в 1970 началась активная застройка правого берега р. Нигер.

В Н. работают университет (1974), несколько институтов и Национальный музей Нигера (1959, являлся частью проекта по созданию культурной долины Н., предложенного Бубу Хамой). В декабре 2005 принимал Франкофонные игры.

Лит. : Низская Л. О. Республика Нигер. Справочник. М., 1989; Idrissa A., Decalo S. Historical Dictionary of Niger. Lanham (Md.), 2012. Л. В. Иванова.