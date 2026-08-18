Ни́ппур

Ни́ппур ( аккадск. ; шумерск . Нибру, совр . арабск . Ниффар) — один из крупнейших центров древней Месопотамии . Основные раскопки (с перерывами), начиная с Э. Лэйарда, в 1841–1990. Поселение (с перерывами) существовало с VI тысячелетия до н. э. (фаза Убейд II = Хаджи Мухаммад). В середине IV тысячелетия до н. э. культура Убейд сменилась в Н. культурой Урук, что отвечает, вероятно, приходу шумеров. С IV тысячелетия до н. э. — шумерский город-­государство, главный центр почитания Энлиля, верховного божества шумерского пантеона. Возможно, в эпоху Урук Н. был центром культово-­политической конфедерации шумерских городов. В III тысячелетии до н. э. (Раннединастическая эпоха) Н. рассматривался в шумеро-­аккадской Нижней Месопотамии как наиболее почитаемый культовый центр; цари-гегемоны Шумера добивались признания в храме Н. (как своего рода инвеституры на гегемонию). Согласно «Хронике Туммаля», Энмебарагеси, царь Киша (около 2650 до н. э., Раннединастический период II) возвел в Н. храм Энлиля — Экур. К концу III тысячелетия Н. достиг площади 150 га. Входил в державы Аккада , III династии Ура (провела в городе масштабное строительство), Вавилонии Хаммурапи и его преемников. Царство Приморья отнимало Н. у Вавилонии около 1720–1715 до н. э. и при падении династии Хаммурапи в 1595 до н. э. (с аннексией всего Приморья Касситской Вавилонией в середине XV в. до н. э. Н. вернулся в ее состав). В конце XVIII — XV в. до н. э. Н. находился в упадке. Новый расцвет приходится на власть касситских царей Вавилонии XIV–XIII вв. до н. э., когда Н. был одним из ее главных провинциальных центров. В XIII в. до н. э. городская община Н. получила автономию и освобождение от налогов. Н. был разорен набегом арамейско-­сутийских племен в середине XI в. до н. э. при Адад-апла-иддине. В середине VII в. до н. э. ассирийцы провели большие строительные работы в Н.; город ориентировался на Ассирию и в конце VII в. до н. э., оставаясь на ее стороне, долго (до 620 до н. э.) выдерживал осаду сил Набопаласара . Запустел и превратился в деревню на рубеже VIII–IX вв. н. э. Важнейшие памятники — храмы и частные дома, около 12 тыс. табличек учено-­литературного, административного, хозяйственного и юридического содержания, в том числе ученой шумероязычной писцовой традиции Старовавилонского времени.

Лит. : Zettler R. L. Nippur // Oxford Encyclopedia of Archaeology in the Near East. Vol. 4. P. 148–152. А. А. Немировский .