Ни́ппердей, Томас

Ни́ппердей ( нем . Nipperdey) , Томас (27.10.1927, Кёльн — 14.06.1992, Мюнхен) — крупный немецкий историк, ведущий специалист по истории Германии Нового времени, представитель Билефельдской школы социальной истории. Из семьи крупного юриста. Закончил гимназию в Кёльне (1946), на заключительном этапе Второй мировой вой­ны отбывал трудовую повинность. Изучал философию и историю в университетах Гёттингена, Кембриджа и Кёльна. В 1961 защитил диссертацию «Организация политических партий до 1918 г.» («Die Organisation der deutschen Parteien vor 1918»), ставшую эталонным, глубоко фундированным исследованием темы, ранее обойденной вниманием историков. Преподавал в Техническом университете Карлсруэ (1963–1967), Свободном университете Берлина (1967–1971) и Университете Мюнхена (1971–1992).

В 1980‑е — начале 1990‑х вышла в свет его трехтомная «Германская история в XIX в.», ставшая удачной попыткой создания всеобъемлющей истории Германии, написанной в русле постулатов Билефельдской школы социальной истории.

Будучи деканом философского факультета в Свободном университете Берлина (1968–1969), выступил против методов студенческой борьбы 1969, один из основателей «Чрезвычайного общества для Свободного университета», выступавшего за академические свободы против студенческого радикализма. Иностранный почетный член Американской академии искусств и наук (1985), действительный член Баварской академии наук (1990). Награжден Орденом за заслуги ФРГ (1989) и Баварским орденом за заслуги (1992).

Соч. : Reformation, Revolution, Utopie. Studien zum 16. Jahrhundert. Göttingen, 1975; Deutsche Geschichte 1800–1866. Bürgerwelt und starker Staat. München 1983; Religion im Umbruch. Deutschland 1870–1918. München, 1988; Deutsche Geschichte 1866–1918. Bd I. Arbeitswelt und Bürgergeist. München, 1990; Deutsche Geschichte 1866–1918. Bd II. Machtstaat vor der Demokratie. München, 1992; Kann Geschichte objektiv sein? Historische Essays / Hrsg. von P. Nolte. München, 2013.

Лит. : Nolte P. Lebens Werk. Thomas Nipperdeys „Deutsche Geschichte“. Biographie eines Buches. München, 2018. А. Г. Матвеева.