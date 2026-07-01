Ни́ксон, Ричард Милхаус

Ни́ксон ( англ. Nixon) , Ричард Милхаус (09.01.1913, Йорба-­Линда, шт. Калифорния — 22.04.1994, Нью-­Йорк) — 37‑й президент США. Из небогатой семьи квакеров. Получил юридическое образование: в 1934 окончил колледж в г. Уиттиер (Калифорния), в 1937 — университет Дьюка в г. Дарем (Сев. Каролина). С 1937 занимался юридической практикой в Калифорнии. В январе 1942 поступил на работу в федеральную Администрацию по контролю над ценами. В августе 1942 — январе 1946 служил в ВМФ США, вышел в отставку в звании капитан-­лейтенанта. В 1946–1950 член Палаты представителей Конгресса США от Респуб­ликанской партии США. В 1950–1953 сенатор от штата Калифорния. В 1953–1961 — вице-президент США в администрации Д. Эйзенхауэра . В июле 1959 открыл Американскую выставку в Москве, вел дебаты с Н. С. Хрущевым о преимуществах капитализма. В 1960 уступил на президентских выборах Дж. Ф. Кеннеди . В 1962 потерпел поражение в борьбе за пост губернатора Калифорнии. В 1963 переехал в Нью-Йорк, вернулся к юридической практике.

Вновь выдвинулся на пост президента США 1 февраля 1968. Вел предвыборную агитацию, ориентируясь на консервативное «тихое большинство» среднего класса. Избран 5 ноября 1968, президент США с 20 января 1969 (в 1972 переизбран на второй срок). Проводил активную внешнюю политику, разработав с Г. Киссинджером курс разрядки международной напряженности, который, в условиях относительного ослабления США, предусматривал сокращение международных обязательств, налаживание отношений, в том числе экономических, и с КНР, и с СССР (см. Разрядка ). 25 июля 1969 в Гуаме выдвинул так называемую доктрину Н., которая означала сокращение прямого участия вооруженных сил США в локальных вой­нах и самостоятельное обеспечение союзниками (при поддержке США) своей безопасности. Заключил в 1973 Парижские соглашения, завершившие Вьетнамскую вой­ну . С июля 1973 всеобщая воинская повинность была отменена, вооруженные силы США переведены на контрактную основу.

21–28 января 1972 первым из президентов США посетил КНР, провел переговоры с Мао Цзэдуном и Чжоу Эньлаем . 22–30 мая 1972 посетил Москву, где подписал договоры по ПРО и об ограничении стратегических вооружений ОСВ‑1 (см. Ядерное разоружение ), Основы взаимоотношений между СССР и США, ряд соглашений о сотрудничестве, в том числе в космосе.

В экономике Н., несмотря на консервативную риторику, придерживался неокейнсианских методов: в условиях спада 1969–1970 и кризиса 1973–1975 (следствие стремительного роста цен на нефть после арабского нефтяного эмбарго) социальные расходы государства резко выросли, с 1970 федеральный бюджет США стал дефицитным. Опираясь на Акт об экономической стабилизации (принят Конгрессом США в 1970), Н. неоднократно замораживал цены и зарплату, 15 августа 1971 отказался от золотого стандарта доллара.

Второй срок президентства Н. омрачен «уотергейтским делом» — вскрывшимися фактами слежки за деятельностью Демократической партии США. 9 мая 1974 контролируемый демократами Конгресс США приступил к процедуре импичмента. Под тяжестью обвинений 9 августа 1974 Н. подал в отставку. Помилован 8 сентября 1974 сменившим его на посту президента Дж. Р. Фордом.

Выйдя в отставку, неоднократно совершал зарубежные поездки, в том числе как неофициальный представитель администрации США, писал воспоминания. 19 июля 1990 открыл президентскую библиотеку своего имени в родном городе.

Соч. : RN: The Memoirs. New York, 1978; На арене. Воспоминания о победах, поражениях и возрождении. М., 1992.

Ист .: Public Papers of the Presidents of the United States: R. Nixon. 1969–1974. 6 vols. Washington (D.C.), 1971–1975; Советско-­американские отношения. Годы разрядки. 1969–1976: Cб. документов. В 2‑х кн. М., 2007.

Лит. : Ambrose S. E. Nixon. 3 vols. New York, 1987–1991; Фурсенко А. А. Президенты и политика США, 70‑е годы. Л., 1989; Parmet H. S. R. Nixon and his America. New York, 1990; Morgan I. W. Nixon. London, 2002; Perlstein R. Nixonland: The Rise of a President and the Fracturing of America. New York, 2008; Farrell J. A. Richard Nixon: The Life. New York, 2018. А. А. Исэров .