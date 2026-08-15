Ни́киев мир

Ни́киев мир — мирный договор 421 до н. э. между Афинами и Спартой, завершивший первый период Пелопоннесской вой­ны (Архидамову вой­ну). Был заключен по инициативе антивоенных группировок, возглавлявшихся в Афинах — Никием (в честь которого мир получил свое название), в Спарте — царем Плистоанактом. Условия договора, подписанного сроком на 50 лет (его полный текст сохранил Фукидид), предполагали возвращение к положению, существовавшему до вой­ны; стороны обязывались возвратить друг другу территории, захваченные в ходе военных действий: Афины — Пилос, Киферу и др., Спарта — полисы на северном берегу Эгейского моря. Мир, не разрешивший имевшихся противоречий, ожидаемо оказался непрочным; его условия были выполнены сторонами не полностью, и он неоднократно нарушался. В 414 до н. э. договор был расторгнут.

Лит .: Kagan D. The Peace of Nicias and the Sicilian Expedition. Ithaca (N.Y.), 1981. И. Е. Суриков.