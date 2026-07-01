НГУЕНЫ

НГУЕНЫ - правящий феодальный род на территории Центрального и Южного Вьетнама в 1558-1802 годах, последняя императорская династия Вьетнама в 1802-1945 годах.

Нгуены уси­ли­лись в начале XVI века в хо­де борь­бы за власть в Дай­вье­те с феодальными до­ма­ми Мак и Чинь. По­сле свер­же­ния Мак Данг Зун­гом в 1527 году пра­вя­щей ди­на­стии Ле Позд­них и ос­но­ва­ния ди­на­стии Мак (офи­ци­аль­но на­хо­ди­лась у вла­сти в 1527-1533 годах, фак­ти­че­ски в 1527-1593 годах) Нгуены вы­сту­пи­ли в под­держ­ку Ле Позд­них. В 1533 году гла­ва Нгуенов - Нгу­ен Ким (умер 1543 год, по др. дан­ным, 1545 год), за­кре­пив­шись вме­сте с прин­цем из ро­да Ле Позд­них в пред­горь­ях провинции Тхань­хоа, про­воз­гла­сил его им­пе­ра­то­ром под име­нем Ле Чанг Тонг (1533-1548 годы), од­на­ко ре­аль­ную власть со­сре­до­то­чил в сво­их ру­ках.

В конце XVI века в ре­зуль­та­те пе­ре­хо­да опе­ки над прин­ца­ми Ле Позд­них к ро­ду Чинь под вла­стью Нгуенов ос­та­лись вьетнамские зем­ли к югу от провинции Тхань­хоа. К XVII веку Дай­вьет , фор­маль­но ос­та­ва­ясь еди­ным го­су­дар­ст­вом, фак­ти­че­ски был раз­де­лён на 2 кня­же­ст­ва: се­вер­ное - Дангн­го­ай (тер­ри­то­рия современного Северного и Центрального Вьет­на­ма до провинции Нге­ан), управ­ляв­шее­ся сто­яв­ши­ми за им­пе­ра­то­ра­ми Ле Позд­них пред­ста­ви­те­ля­ми ро­да Чинь, и юж­ное - Данг­ча­унг (б. ч. тер­ри­то­рии современного Центрального Вьет­на­ма) во гла­ве с Нгуенами, так­же при­зна­вав­ши­ми вер­хов­ную власть Ле Позд­них, од­на­ко яв­ляв­ши­ми­ся пол­но­вла­ст­ны­ми пра­ви­те­ля­ми этих зе­мель.

В XVII-XVIII веках Нгуены не­пре­рыв­но рас­ши­ря­ли к югу под­вла­ст­ную им тер­ри­то­рию. Во вре­мя Тэй­шо­нов вос­ста­ния власть Нгуенов бы­ла сверг­ну­та. В 1790-х годах борь­бу с тэй­шо­на­ми во­зоб­но­вил один из уце­лев­ших пред­ста­ви­те­лей ро­да - Нгу­ен Фук Ань, опи­рав­ший­ся на Си­ам и Фран­цию. Одер­жав по­бе­ду, в 1802 году он объ­еди­нил Вьет­нам, про­воз­гла­сил се­бя им­пе­ра­то­ром и ос­но­вал ди­на­стию Нгуеныов. В том же го­ду он объ­я­вил о на­ча­ле но­вой эры прав­ле­ния, по на­зва­нию ко­то­рой и во­шёл в ис­то­рию - Зя Лонг . В 1804 году стра­на по­лу­чи­ла современное название.

К 1860-м годам Южный Вьет­нам был за­хва­чен фран­цу­за­ми. В 1884 году, по­тер­пев по­ра­же­ние в вой­не с Фран­ци­ей, Нгуены при­зна­ли французский про­тек­то­рат так­же над Северным и Центральным Вьет­на­мом. Ди­на­стия Нгуенов пре­кра­ти­ла су­ще­ст­во­ва­ние в ре­зуль­та­те по­бе­ды Ав­гу­стов­ской ре­во­лю­ции 1945 года; 25.08.1945 года по­след­ний им­пе­ра­тор из династии - Бао Дай (1926-1945 годы) от­рёк­ся от пре­сто­ла.

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