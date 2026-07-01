НГУЕНЫ
НГУЕНЫ - правящий феодальный род на территории Центрального и Южного Вьетнама в 1558-1802 годах, последняя императорская династия Вьетнама в 1802-1945 годах.
Нгуены усилились в начале XVI века в ходе борьбы за власть в Дайвьете с феодальными домами Мак и Чинь. После свержения Мак Данг Зунгом в 1527 году правящей династии Ле Поздних и основания династии Мак (официально находилась у власти в 1527-1533 годах, фактически в 1527-1593 годах) Нгуены выступили в поддержку Ле Поздних. В 1533 году глава Нгуенов - Нгуен Ким (умер 1543 год, по др. данным, 1545 год), закрепившись вместе с принцем из рода Ле Поздних в предгорьях провинции Тханьхоа, провозгласил его императором под именем Ле Чанг Тонг (1533-1548 годы), однако реальную власть сосредоточил в своих руках.
В конце XVI века в результате перехода опеки над принцами Ле Поздних к роду Чинь под властью Нгуенов остались вьетнамские земли к югу от провинции Тханьхоа. К XVII веку Дайвьет, формально оставаясь единым государством, фактически был разделён на 2 княжества: северное - Дангнгоай (территория современного Северного и Центрального Вьетнама до провинции Нгеан), управлявшееся стоявшими за императорами Ле Поздних представителями рода Чинь, и южное - Дангчаунг (б. ч. территории современного Центрального Вьетнама) во главе с Нгуенами, также признававшими верховную власть Ле Поздних, однако являвшимися полновластными правителями этих земель.
В XVII-XVIII веках Нгуены непрерывно расширяли к югу подвластную им территорию. Во время Тэйшонов восстания власть Нгуенов была свергнута. В 1790-х годах борьбу с тэйшонами возобновил один из уцелевших представителей рода - Нгуен Фук Ань, опиравшийся на Сиам и Францию. Одержав победу, в 1802 году он объединил Вьетнам, провозгласил себя императором и основал династию Нгуеныов. В том же году он объявил о начале новой эры правления, по названию которой и вошёл в историю - Зя Лонг. В 1804 году страна получила современное название.
К 1860-м годам Южный Вьетнам был захвачен французами. В 1884 году, потерпев поражение в войне с Францией, Нгуены признали французский протекторат также над Северным и Центральным Вьетнамом. Династия Нгуенов прекратила существование в результате победы Августовской революции 1945 года; 25.08.1945 года последний император из династии - Бао Дай (1926-1945 годы) отрёкся от престола.