НГУЕН ЗЯ ЧИ
НГУЕН ЗЯ ЧИ - вьетнамский живописец.
Из семьи конфуцианских учёных, бывших также ремесленниками (поставщиками костюмов и вышивок для императорского двора Нгуенов, последней правящей династии Вьетнама). Учился в Высшей школе изящных искусств Индокитая в Ханое (1928-1936 годы) у французских мастеров В. Тардьё и Ж. Энгемберти. Работал в технике масляной живописи на холсте и шёлке, однако наибольший интерес проявил к лаковой живописи, стал её основоположником во вьетнамском искусстве XX века.
Создал свой стиль, искусно комбинируя традиционные техники с приёмами западных мастеров (перспектива, светотень, построение композиции и т. д.). Писал романтические пейзажи и идиллические сцены, представляющие юных девушек, задумчиво стоящих у лотосовых озёр, ловящих бабочек или собирающих цветы. Обогатил цветовую палитру лаковых красок, изображая золотой бамбук с красноватыми листьями или зелёные стволы бамбука с добавлением голубого и серебристо-белого цветов. Для усиления художественного эффекта применял инкрустацию яичной скорлупой, перламутром и драгоценными камнями, использовал золотую и серебряную фольгу, наклеивание красочных крылышек насекомых, также тщательную полировку на последнем этапе работы.
Его произведения отмечены элегантностью линий, игрой света, искусно созданными эффектами ритмично волнистой поверхности картин в сочетании с приглушённым золотистым мерцанием: «Пагода Тхай», «Девушка у лотосового пруда», «Осенний свет», «В деревенском храме», триптих «Рождество» (выполнен для ордена доминиканцев), «Парадиз», «У Озера Возвращённого меча» (все - конец 1930-х - начало 1940-х годов). Работал также в технике резного лака и в области графики (карикатуры для газет, ксилографии и книжные иллюстрации, 1930-е годы). В 1946-1951 годах жил в Гонконге, после 1954 года переехал в Сайгон (ныне Хошимин), где обратился к абстрактным композициям (1960-1970 годы), продолжая создавать романтические пейзажи: «Битва на реке Батьданг» (1957-1958 годы), «Рыбацкие лодки в заливе Халонг» (1960 год), «Танец под луной» (1968-1969 годы), серия «Весенний сад на Юге, в Центре и на Севере» (1970-1975 годы). Его работы хранятся в музеях изобразительных искусств Ханоя и Хошимина, а также в частных собраниях мира.