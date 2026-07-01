НГУЕН ЗЯ ЧИ

НГУЕН ЗЯ ЧИ - вьетнамский живописец.

Из се­мьи кон­фу­ци­ан­ских учё­ных, бывших так­же ре­мес­лен­ни­ками (по­став­щи­ками кос­тю­мов и вы­ши­вок для императорского дво­ра Нгуе­нов , по­след­ней пра­вя­щей ди­на­стии Вьет­на­ма). Учил­ся в Выс­шей шко­ле изящ­ных ис­кусств Ин­до­ки­тая в Ха­ное (1928-1936 годы) у французских мас­те­ров В. Тар­дьё и Ж. Эн­гем­бер­ти. Ра­бо­тал в тех­ни­ке мас­ля­ной жи­во­пи­си на хол­сте и шёл­ке, од­на­ко наи­боль­ший ин­те­рес про­явил к ла­ко­вой жи­во­пи­си, стал её ос­но­во­по­лож­ни­ком во вьетнамском искусстве XX века.

Соз­дал свой стиль, ис­кус­но ком­би­ни­руя тра­диционные тех­ни­ки с приё­ма­ми западных мас­те­ров (пер­спек­ти­ва, све­то­тень, по­строе­ние ком­по­зи­ции и т. д.). Пи­сал ро­ман­тические пей­за­жи и идил­лические сце­ны, пред­став­ляю­щие юных де­ву­шек, за­дум­чи­во стоя­щих у ло­то­со­вых озёр, ло­вя­щих ба­бо­чек или со­би­раю­щих цве­ты. Обо­га­тил цве­то­вую па­лит­ру ла­ко­вых кра­сок, изо­бра­жая зо­ло­той бам­бук с крас­но­ва­ты­ми ли­сть­я­ми или зе­лё­ные ство­лы бам­бу­ка с до­бав­ле­ни­ем го­лу­бо­го и се­реб­ри­сто-бе­ло­го цве­тов. Для уси­ле­ния ху­дожественного эф­фек­та при­ме­нял ин­кру­ста­цию яич­ной скор­лу­пой, пер­ла­мут­ром и дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми, ис­поль­зо­вал зо­ло­тую и се­реб­ря­ную фоль­гу, на­клеи­ва­ние кра­соч­ных кры­лы­шек на­се­ко­мых, так­же тща­тель­ную по­ли­ров­ку на по­след­нем эта­пе работы.

Его про­из­ве­де­ния от­ме­че­ны эле­гант­но­стью ли­ний, иг­рой све­та, ис­кус­но соз­дан­ны­ми эф­фек­та­ми рит­мич­но вол­ни­стой по­верх­но­сти кар­тин в со­че­та­нии с при­глу­шён­ным зо­ло­ти­стым мер­ца­ни­ем: «Па­го­да Тхай», «Де­вуш­ка у ло­то­со­во­го пру­да», «Осен­ний свет», «В де­ре­вен­ском хра­ме», трип­тих «Ро­ж­де­ст­во» (вы­пол­нен для ор­де­на до­ми­ни­кан­цев), «Па­ра­диз», «У Озе­ра Воз­вра­щён­но­го ме­ча» (все - конец 1930-х - начало 1940-х годов). Ра­бо­тал так­же в тех­ни­ке рез­но­го ла­ка и в об­лас­ти гра­фи­ки ( ка­ри­ка­ту­ры для га­зет, кси­ло­гра­фии и книж­ные ил­лю­ст­ра­ции, 1930-е годы). В 1946-1951 годах жил в Гон­кон­ге, по­сле 1954 года пе­ре­ехал в Сай­гон (ны­не Хо­ши­мин), где об­ра­тил­ся к аб­ст­ракт­ным ком­по­зи­ци­ям (1960-1970 годы), про­дол­жая соз­да­вать ро­ман­тические пей­за­жи: «Бит­ва на ре­ке Бать­данг» (1957-1958 годы), «Ры­бац­кие лод­ки в за­ли­ве Ха­лонг» (1960 год), «Та­нец под лу­ной» (1968-1969 годы), се­рия «Ве­сен­ний сад на Юге, в Цен­тре и на Се­ве­ре» (1970-1975 годы). Его ра­бо­ты хра­нят­ся в му­зе­ях изо­бра­зительных ис­кусств Ха­ноя и Хо­ши­ми­на, а так­же в ча­ст­ных со­б­ра­ни­ях ми­ра.