НГУЕН ЗУ

НГУЕН ЗУ - вьетнамский поэт, общественный деятель.

Пи­сал на вьетнамском языке и на хан­ва­не. Сын вы­со­ко­по­став­лен­но­го чи­нов­ни­ка императорского дво­ра ди­на­стии Ле Позд­них . В 1783 году, сдав эк­за­мен на учёную сте­пень, по­сту­пил на военную службу. Во вре­мя Тэй­шо­нов вос­ста­ния уда­лил­ся в Тьен­дь­ен, от­ку­да в 1802 году пе­ре­брал­ся ко дво­ру Зя Лон­га , по­сту­пил на государственную служ­бу; за­ни­мал долж­но­сти уезд­но­го пра­ви­те­ля, сек­ре­та­ря императорского ка­би­не­та, про­вин­ци­аль­но­го ви­це-гу­бер­на­то­ра. По­сле ус­пеш­но вы­пол­нен­ной ди­пло­ма­тических мис­сии в Ки­тае (1813-1814 годы) на­зна­чен ви­це-ми­ни­ст­ром при­двор­но­го це­ре­мо­ниа­ла.

Сре­ди ран­них про­из­ве­де­ний - близ­кое по сти­лю к народной пес­не ли­рический стих. «От­вет юно­ши из мас­тер­ской ост­ро­вер­хих шляп в Тьен­ди­ен» («Thác lò’i trai phu’ ̀o’ng nón Tiên Đi ̀ 0en»). Од­ной из вер­шин вьетнамской клас­сической литературы ста­ла ли­ро-эпическая по­эма «Сте­на­ния ис­тер­зан­ной ду­ши» («Đo[an tru’ ̀o’ng tân thanh», 1804-1809 годы). Ри­сую­щая ши­ро­кую кар­ти­ну жиз­ни вьетнамского об­ще­ст­ва по­эма от­ли­ча­ет­ся яр­кой об­раз­но­стью, ис­кус­ной ин­ст­ру­мен­тов­кой и ла­ко­нич­ным сти­лем; она сыг­ра­ла зна­чительную роль в эво­лю­ции вьетнамского литературного языка.

В ду­хе буд­дий­ско­го ри­ту­аль­но­го со­чи­не­ния на­пи­са­на по­эма «Воз­зва­ние к не­при­ка­ян­ным ду­шам» («Văn t̂́e th[âp lo[ai chúng sinh», в русском переводе - «Всё жи­вое», 1965 год). Про­из­ве­де­ния Нгуен Зу на хан­ва­не пред­став­ле­ны сборника­ми: «Сти­хи Тхань Хие­на» («Thanh Hiên thi t[âp»), «Из­бран­ные сти­хи с Юга» («Nam trung t[ ap ng ̂am»), «Раз­но­об­раз­ные за­пи­си о пу­те­ше­ст­вии на Се­вер» («B ́ ) ac h ̀anh t[ ap l[ uc», 1813-1814 годы).