НГУЕН ЗУ
НГУЕН ЗУ - вьетнамский поэт, общественный деятель.
Писал на вьетнамском языке и на ханване. Сын высокопоставленного чиновника императорского двора династии Ле Поздних. В 1783 году, сдав экзамен на учёную степень, поступил на военную службу. Во время Тэйшонов восстания удалился в Тьендьен, откуда в 1802 году перебрался ко двору Зя Лонга, поступил на государственную службу; занимал должности уездного правителя, секретаря императорского кабинета, провинциального вице-губернатора. После успешно выполненной дипломатических миссии в Китае (1813-1814 годы) назначен вице-министром придворного церемониала.
Среди ранних произведений - близкое по стилю к народной песне лирический стих. «Ответ юноши из мастерской островерхих шляп в Тьендиен» («Thác lò’i trai phu’ ̀o’ng nón Tiên Đi ̀ 0en»). Одной из вершин вьетнамской классической литературы стала лиро-эпическая поэма «Стенания истерзанной души» («Đo[an tru’ ̀o’ng tân thanh», 1804-1809 годы). Рисующая широкую картину жизни вьетнамского общества поэма отличается яркой образностью, искусной инструментовкой и лаконичным стилем; она сыграла значительную роль в эволюции вьетнамского литературного языка.
В духе буддийского ритуального сочинения написана поэма «Воззвание к неприкаянным душам» («Văn t̂́e th[âp lo[ai chúng sinh», в русском переводе - «Всё живое», 1965 год). Произведения Нгуен Зу на ханване представлены сборниками: «Стихи Тхань Хиена» («Thanh Hiên thi t[âp»), «Избранные стихи с Юга» («Nam trung t[ ap ng ̂am»), «Разнообразные записи о путешествии на Север» («B ́ ) ac h ̀anh t[ ap l[ uc», 1813-1814 годы).