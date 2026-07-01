НГУЕН ЧАЙ
НГУЕН ЧАЙ - вьетнамский поэт, государственный деятель.
Писал на вьетнамском языке и на ханване. Из состоятельной семьи. Между 1401 и 1406 годами сдал экзамены на учёную степень. С 1406 года активно выступал против китайской экспансии, в 1417 году стал соратником Ле Лоя. В 1430-х годах удалился от двора, переехал в родную деревню. Казнён по ложному обвинению.
Созданный Нгуен Чай «Сборник стихотворений на родном языке» («Qu ́ 0oc âm thi ṭ̂a p») - древнейший сохранившийся литературный памятник на вьетнамском языке Лирике Нгуен Чай, развивающей конфуцианские понятия о справедливом правлении и верности нравственному долгу, присуща неторопливая рассудительность; стиль отличается лаконизмом, недосказанностью, частым использованием олицетворения и аллегории.
Значительное место занимает пейзажная лирика, в которой виртуозно переданы оттенки эмоционального состояния человека. Широкую известность снискали публицистические труды Нгуен Чай, в т. ч. письма к китайским военачальникам, а также написанное ритмизованной прозой «Великое воззвание на замирение китайцев» («Bình Ngô đ[ai cáo», на ханване), посвящённое бедствиям вьетнамского народа.