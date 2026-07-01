НГУЕН ЧАЙ

НГУЕН ЧАЙ - вьетнамский поэт, государственный деятель.

Пи­сал на вьетнамском языке и на хан­ва­не. Из со­стоя­тель­ной се­мьи. Ме­ж­ду 1401 и 1406 годами сдал эк­за­ме­ны на учё­ную сте­пень. С 1406 года ак­тив­но вы­сту­пал про­тив китайской экс­пан­сии, в 1417 году стал со­рат­ни­ком Ле Лоя . В 1430-х годах уда­лил­ся от дво­ра, пе­ре­ехал в род­ную де­рев­ню. Каз­нён по лож­но­му об­ви­не­нию.

Соз­дан­ный Нгуен Чай «Сбор­ник сти­хо­тво­ре­ний на род­ном язы­ке» («Qu ́ 0oc âm thi ṭ̂a p») - древ­ней­ший со­хра­нив­ший­ся литературный па­мят­ник на вьетнамском языке Ли­ри­ке Нгуен Чай, раз­ви­ваю­щей кон­фу­ци­ан­ские по­ня­тия о спра­вед­ли­вом прав­ле­нии и вер­но­сти нрав­ст­вен­но­му дол­гу, при­су­ща не­то­ро­п­ли­вая рас­су­ди­тель­ность; стиль от­ли­чает­ся ла­ко­низ­мом, не­дос­ка­зан­но­стью, час­тым ис­поль­зо­ва­ни­ем оли­це­тво­ре­ния и ал­ле­го­рии.

Зна­чительное ме­сто за­ни­ма­ет пей­заж­ная ли­ри­ка, в ко­то­рой вир­ту­оз­но пе­ре­да­ны от­тен­ки эмо­цио­наль­но­го со­стоя­ния че­ло­ве­ка. Ши­ро­кую из­вест­ность сни­ска­ли пуб­ли­ци­стические тру­ды Нгуен Чай, в т. ч. пись­ма к китайским вое­на­чаль­никам, а так­же на­пи­сан­ное рит­ми­зо­ван­ной про­зой «Ве­ли­кое воз­зва­ние на за­ми­ре­ние ки­тай­цев» («Bình Ngô đ[ai cáo», на хан­ва­не), по­свя­щён­ное бед­ст­ви­ям вьетнамского на­ро­да.