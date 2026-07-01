НГУЕН БИНЬ КХИЕМ

НГУЕН БИНЬ КХИЕМ - вьетнамский поэт.

Вы­хо­дец из знат­но­го ро­да. Сдав эк­за­мен на учё­ную сте­пень (1535 год), на­чал государственную служ­бу. Был вы­со­ко оце­нён при дво­ре, в 1542 году на­зна­чен ми­ни­ст­ром по де­лам гражданских чи­нов­ни­ков и «по­чёт­ным ми­ни­ст­ром». Раз­оча­ро­вав­шись в служ­бе, вер­нул­ся в род­ную де­рев­ню (1542 год), от­крыл шко­лу; жи­ли­ще Нгуен Бинь Кхиема по­лу­чи­ло название «При­ют Бе­ло­го об­ла­ка». Ав­тор сборников «Со­б­ра­ние сти­хов из "При­юта Бе­ло­го об­ла­ка"» - на вьетнамском язы­ке («B[ach vân qû́oc ngũ’ thi») и на вэнь­яне («B[ach vân am thi ṭ̂ap»). Про­ни­зан­ную кон­фу­ци­ан­ски­ми идея­ми по­эзию Нгуен Бинь Кхием от­ли­ча­ет ис­крен­ность ин­то­на­ции, рас­су­доч­ность, яс­ность и чёт­кость язы­ка.