НГУЕН БИНЬ КХИЕМ
НГУЕН БИНЬ КХИЕМ - вьетнамский поэт.
Выходец из знатного рода. Сдав экзамен на учёную степень (1535 год), начал государственную службу. Был высоко оценён при дворе, в 1542 году назначен министром по делам гражданских чиновников и «почётным министром». Разочаровавшись в службе, вернулся в родную деревню (1542 год), открыл школу; жилище Нгуен Бинь Кхиема получило название «Приют Белого облака». Автор сборников «Собрание стихов из "Приюта Белого облака"» - на вьетнамском языке («B[ach vân qû́oc ngũ’ thi») и на вэньяне («B[ach vân am thi ṭ̂ap»). Пронизанную конфуцианскими идеями поэзию Нгуен Бинь Кхием отличает искренность интонации, рассудочность, ясность и чёткость языка.