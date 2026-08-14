Нгуе́ны

Нгуе́ны ( вьет. Nguyên) — знатный род, правивший в центральной и южной части Дайвьета в 1558–1802, в 1802 объединивший страну под своей властью, став последней вьетнамской императорской династией (до 1945).

Начало возвышения семейства Н. в 1‑й половине XVI в. было связно с противоборством в Дайвьете родов Мак и Чинь . Н. поддержали свергнутую в 1527 Мак Данг Зунгом династию Ле Поздних . Глава Н. Нгуен Ким, выступая в союзе с Чинями, занял предгорья провинции Тханьхоа, где в 1533 провозгласил императором Ле Чанг Тонга (1533–1548), оставив при этом в своих руках реальное управление в центре и на юге страны. К концу XVI в. борьба привела к поражению династии Мак на севере Дайвьета и переходу контроля над ним к роду Чинь, под опекой которого также оказались и лишь формально сохранявшие свою власть императоры Поздних Ле. Н. продолжили управлять вьетнамскими землями к югу от центральной части провинции Куангбинь. В XVII в. Дайвьет, номинально остававшийся единым государством во главе с представителями Поздних Ле, фактически был разделен на два княжества: Дангнгоай на севере под властью рода Чинь (земли вплоть до провинции Нгеан в центральной части страны) и Дангчаунг на юге под властью Н. (большая часть территории современного Центрального Вьетнама со столицей в современном Хюэ). В XVII–­XVIII вв. контроль Н. расширялся все дальше на юг: продолжалась ассимиляция бывших земель Чампы , с конца XVII в. началось освоение перешедших от Камбоджи территорий в дельте Меконга. Власть Н. была свергнута в ходе восстания Тэйшонов , но один из выживших представителей рода — Нгуен Фук Ань сумел с французской и тайской помощью возобновить борьбу с восставшими в 1790‑х. После победы над ними в 1802 он объединил страну, провозгласил себя императором и объявил о начале новой эры правления Зя Лонг (под этим именем вошел в историю и он сам), а в 1804 страна получила название Вьетнам. При правлении Минь Манга Н. достигли максимального расширения подвластных им земель за счет присоединения части Камбоджи и Лаоса. Но развернувшиеся преследования христиан стали поводом для военного вмешательства французов, к концу 1860‑х захвативших Южный Вьетнам ( Кохинхину ) и превративших его в свою колонию. Поражение Н. в военных столкновениях с Францией в 1882–1884 привели к признанию ее протектората над центральной ( Аннамом ) и северной (Тонкином) частями страны. Династия Н. сохраняла свою номинальную власть до отречения 25 августа 1945 ее последнего императора Бао Дая (1926–1945) во время Августовской революции, приведшей к провозглашению независимости Вьетнама и образованию Демократической Республики Вьетнам во главе с президентом Хо Ши Мином.

Лит. : Рябинин А. Л . Рождение империи Нгуенов. М., 1988; Yang Baoyun . Contribution à l’histoire de la principauté des Nguyên au Vietnam méridional: 1600—1775. Genève, 1992; Деопик Д. В. История Вьетнама. Ч. 1. М., 1994. С. 208–239, 260–269, 294–307; Новакова О. В., Цветов П. Ю. История Вьетнама. Ч. 2. М., 1995. С. 20–111. М. А. Сюннерберг .