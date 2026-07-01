НГУАБИ МАРИАН

НГУАБИ МАРИАН - конголезский государственный и политический деятель.

Из кре­сть­ян­ской се­мьи. По эт­нической при­над­леж­но­сти ки­куйю. По­лу­чил сред­нее во­енное об­ра­зо­ва­ние в Браз­за­ви­ле; в 1957-1960 годах слу­жил в Убан­ги-Ша­ри и Вост. Ка­ме­ру­не. В по­сле­дую­щие го­ды во Фран­ции окон­чил во­енные шко­лы в Страс­бу­ре и Сен-Си­ре. В 1962 году воз­вра­тил­ся на ро­ди­ну, про­хо­дил служ­бу в городе Пу­энт-Ну­ар. По­сле свер­же­ния пра­ви­тель­ст­ва Ф. Юлу в хо­де т. н. ре­во­лю­ции трёх слав­ных дней 13-15.08.1963 года на­зна­чен начальником гар­ни­зо­на Пу­энт-Нуа­ра. В 1965-1966 годах командир па­ра­шют­но­го ба­таль­о­на.

В 1966-1968 годах член ЦК пар­тии Национальное ре­во­люционное дви­же­ние. Вы­сту­пал про­тив ре­жи­ма лич­ной вла­сти пре­зи­ден­та А. Мас­сам­бы-Де­бы . В ночь на 29.07.1968 года аре­сто­ван по ука­за­нию пре­зи­ден­та, 31 ию­ля ос­во­бо­ж­дён от­ря­дом де­сант­ни­ков; в августе - сентябре 1968 года один из ли­де­ров ан­ти­пра­ви­тель­ст­вен­ных вы­сту­п­ле­ний. В 1968-1970 годах гла­ва но­во­го вер­хов­но­го государственного ор­га­на - Национального со­ве­та ре­во­лю­ции.

С 1969 года пре­зи­дент (из­бран в 1970 году, пе­ре­из­бран в 1975 году) стра­ны; од­но­вре­мен­но председатель Государственного со­ве­та и глав­но­ко­мандующий кон­го­лез­ской ар­ми­ей. На по­сту пре­зи­ден­та вер­нул­ся к по­ли­ти­ке со­циа­ли­стических пре­об­ра­зо­ва­ний; один из соз­да­те­лей (1969 год) и председатель Кон­го­лез­ской пар­тии тру­да. Ини­ции­ро­вал при­ня­тие но­вой кон­сти­ту­ции (1969 год), за­кре­пив­шей од­но­пар­тий­ный ре­жим; в том же го­ду название стра­ны Рес­пуб­ли­ка Кон­го бы­ло из­ме­не­но на Народная Рес­пуб­ли­ка Кон­го. Убит пут­чи­ста­ми.