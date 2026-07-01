НГУАБИ МАРИАН
НГУАБИ МАРИАН - конголезский государственный и политический деятель.
Из крестьянской семьи. По этнической принадлежности кикуйю. Получил среднее военное образование в Браззавиле; в 1957-1960 годах служил в Убанги-Шари и Вост. Камеруне. В последующие годы во Франции окончил военные школы в Страсбуре и Сен-Сире. В 1962 году возвратился на родину, проходил службу в городе Пуэнт-Нуар. После свержения правительства Ф. Юлу в ходе т. н. революции трёх славных дней 13-15.08.1963 года назначен начальником гарнизона Пуэнт-Нуара. В 1965-1966 годах командир парашютного батальона.
В 1966-1968 годах член ЦК партии Национальное революционное движение. Выступал против режима личной власти президента А. Массамбы-Дебы. В ночь на 29.07.1968 года арестован по указанию президента, 31 июля освобождён отрядом десантников; в августе - сентябре 1968 года один из лидеров антиправительственных выступлений. В 1968-1970 годах глава нового верховного государственного органа - Национального совета революции.
С 1969 года президент (избран в 1970 году, переизбран в 1975 году) страны; одновременно председатель Государственного совета и главнокомандующий конголезской армией. На посту президента вернулся к политике социалистических преобразований; один из создателей (1969 год) и председатель Конголезской партии труда. Инициировал принятие новой конституции (1969 год), закрепившей однопартийный режим; в том же году название страны Республика Конго было изменено на Народная Республика Конго. Убит путчистами.