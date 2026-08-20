НГО ДИНЬ ЗЬЕМ
НГО ДИНЬ ЗЬЕМ - вьетнамский государственный и политический деятель.
Из аристократической семьи, принявшей католичество. Отец Нго Динь был министром обрядов и советником при императоре Тхань Тхае (1889-1907 годы). По окончании французской Школы права и администрации в городе Ханой получил в 1921 году должность административного инспектора в уезде Хыонгча, в окрестностях Хюэ. С 1923 года начальник уезда Куангдьен (Тхыатхьен), затем уезда Хайланг (Куангчи) и округа Ниньтхуан. С 1930 года губернатор провинции Биньтхуан. В мае 1933 года назначен министром по делам гражданских чиновников при императоре Бао Дае (1926-1945 годы). В июле того же года подал в отставку в знак протеста против политики французской колониальной администрации, не желавшей расширить самостоятельность вьетнамской монархии и ослабить контроль над внутренними делами Северного и Центрального Вьетнама.
До 1947 года отвечал последовательным отказом на все предложения о сотрудничестве, поступавшие как со стороны французов, так и Бао Дая. После победы Августовской революции 1945 года отклонил также предложение Хо Ши Мина о сотрудничестве (февраль 1946 года). В 1950-1954 годах неоднократно совершал поездки за рубеж, в т. ч. в Ватикан и США, где заручился поддержкой части политического истеблишмента. 16.06.1954 года под нажимом Вашингтона Бао Дай (глава государства в 1949-1955 года) назначил его премьер-министром и поручил ему сформировать правительство Южном Вьетнама. К июлю того же года фактически сосредоточил в своих руках власть в стране. Инициировал проведение референдума о форме государственного устройства (прошёл 23.10.1955 года), по результатам которого Южный Вьетнам был объявлен республикой, а Бао Дай окончательно отстранён от власти. 26.10.1955 года занял пост президента Южного Вьетнама.
В период президентства из Южного Вьетнама были полностью выведены французские войска, что положило конец колониальному режиму Франции во Вьетнаме, окончательно разгромлена религиозно-политическая группировка Бинь Сюйен, оказывавшая значительное влияние на экономику и органы власти страны. В результате последовавшей за этим антиопиумной кампании Сайгон на время перестал быть центром наркоторговли в Юго-Восточной Азии. Однако др. мероприятия, проведённые под руководством Нго Диня (поверхностная аграрная реформа, реорганизация армии, попытки создания агрогородов и т. н. стратегических деревень и др.), не встретили понимания у населения Южного Вьетнама и не получили поддержки со стороны США.
Отказ Нго Динь соблюдать Женевские соглашения о восстановлении мира в Индокитае и срыв в 1956 году всеобщих выборов во Вьетнаме способствовали усилению оппозиционных настроений, а его политика в религиозной сфере, направленная на укрепление позиций Римско-католической церкви в ущерб интересам др. религий, привела к ещё большему обострению ситуации в стране и стала причиной возникновения летом 1963 года т. н. буддийского кризиса. Нго Динь был свергнут в результате военного переворота 01.11.1963 года и на следующий день вместе со своим братом Нго Динь Ню застрелен мятежниками.