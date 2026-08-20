НГО ДИНЬ ЗЬЕМ

НГО ДИНЬ ЗЬЕМ - вьетнамский государственный и политический деятель.

Из ари­сто­кра­тической се­мьи, при­няв­шей ка­то­ли­че­ст­во. Отец Нго Динь был ми­ни­ст­ром об­ря­дов и со­вет­ни­ком при императоре Тхань Тхае (1889-1907 годы). По окон­ча­нии французской Шко­лы пра­ва и ад­ми­ни­ст­ра­ции в городе Ха­ной по­лу­чил в 1921 году долж­ность административного ин­спек­то­ра в уезде Хы­онг­ча, в ок­ре­ст­но­стях Хюэ. С 1923 года на­чаль­ник уезда Ку­ангдьен (Тхы­ат­хь­ен), за­тем уезда Хай­ланг (Ку­анг­чи) и округа Ниньтху­ан. С 1930 года гу­бер­на­тор провинции Биньтху­ан. В мае 1933 года на­зна­чен ми­ни­ст­ром по де­лам гражданских чи­нов­ни­ков при императоре Бао Дае (1926-1945 годы). В ию­ле то­го же го­да по­дал в от­став­ку в знак про­тес­та про­тив по­ли­ти­ки французской ко­ло­ни­аль­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции, не же­лав­шей рас­ши­рить са­мо­стоя­тель­ность вьетнамской мо­нар­хии и ос­ла­бить кон­троль над внутренними де­ла­ми Северного и Центрального Вьет­на­ма.

До 1947 года от­ве­чал по­сле­до­ва­тель­ным от­ка­зом на все пред­ло­же­ния о со­труд­ни­че­ст­ве, по­сту­пав­шие как со сто­ро­ны фран­цу­зов, так и Бао Дая. По­сле по­бе­ды Ав­гу­стов­ской ре­во­лю­ции 1945 года от­кло­нил так­же пред­ло­же­ние Хо Ши Ми­на о со­труд­ни­че­ст­ве (февраль 1946 года). В 1950-1954 годах не­одно­крат­но со­вер­шал по­езд­ки за ру­беж, в т. ч. в Ва­ти­кан и США, где за­ру­чил­ся под­держ­кой час­ти по­ли­тического ис­теб­лиш­мен­та. 16.06.1954 года под на­жи­мом Ва­шинг­то­на Бао Дай (гла­ва государства в 1949-1955 года) на­зна­чил его пре­мьер-ми­ни­ст­ром и по­ру­чил ему сфор­ми­ро­вать пра­ви­тель­ст­во Южном Вьет­на­ма. К ию­лю то­го же го­да фак­ти­че­ски со­средо­то­чил в сво­их ру­ках власть в стра­не. Ини­ции­ро­вал про­ве­де­ние ре­фе­рен­ду­ма о фор­ме государственного уст­рой­ст­ва (про­шёл 23.10.1955 года), по ре­зуль­та­там ко­то­ро­го Южный Вьет­нам был объ­яв­лен рес­пуб­ли­кой, а Бао Дай окон­ча­тель­но от­стра­нён от вла­сти. 26.10.1955 года за­нял пост пре­зи­ден­та Южного Вьет­на­ма.

В пе­ри­од пре­зи­дент­ст­ва из Южного Вьет­на­ма бы­ли пол­но­стью вы­ве­дены французские вой­ска, что по­ло­жи­ло ко­нец ко­ло­ни­аль­но­му ре­жи­му Фран­ции во Вьет­на­ме, окон­ча­тель­но раз­гром­ле­на ре­лигиозно-по­ли­тическая груп­пи­ров­ка Бинь Сюй­ен, ока­зы­вав­шая зна­чительное влия­ние на эко­но­ми­ку и ор­га­ны вла­сти стра­ны. В ре­зуль­та­те по­сле­до­вав­шей за этим ан­ти­опи­ум­ной кам­па­нии Сай­гон на вре­мя пе­ре­стал быть цен­тром нар­ко­тор­гов­ли в Юго-Восточной Азии. Од­на­ко др. ме­ро­прия­тия, про­ве­дён­ные под руководством Нго Диня (по­верх­но­ст­ная аг­рар­ная ре­фор­ма, ре­ор­га­ни­за­ция ар­мии, по­пыт­ки соз­да­ния аг­ро­го­ро­дов и т. н. стра­те­гических де­ре­вень и др.), не встре­ти­ли по­ни­ма­ния у на­селе­ния Южного Вьет­на­ма и не по­лу­чи­ли под­держ­ки со сто­ро­ны США.

От­каз Нго Динь со­блю­дать Же­нев­ские со­гла­ше­ния о вос­ста­нов­ле­нии ми­ра в Ин­до­ки­тае и срыв в 1956 году все­об­щих вы­бо­ров во Вьет­на­ме спо­соб­ст­во­ва­ли уси­ле­нию оп­по­зиционных на­строе­ний, а его по­ли­ти­ка в ре­лигиозной сфе­ре, на­прав­лен­ная на ук­ре­п­ле­ние по­зи­ций Рим­ско-ка­то­лической церк­ви в ущерб ин­те­ре­сам др. ре­ли­гий, при­ве­ла к ещё боль­ше­му об­остре­нию си­туа­ции в стра­не и ста­ла при­чи­ной воз­ник­но­ве­ния ле­том 1963 года т. н. буд­дий­ско­го кри­зи­са. Нго Динь был сверг­нут в ре­зуль­та­те во­енного пе­ре­во­ро­та 01.11.1963 года и на сле­дую­щий день вме­сте со сво­им бра­том Нго Динь Ню за­стре­лен мя­теж­ни­ка­ми.