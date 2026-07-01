НГИРСУ

НГИРСУ (устаревшее - Гирсу) - один из важнейших центров Шумера на юго-востоке современного Ира­ка (ны­не на его ме­сте рас­по­ла­га­ет­ся на­се­лён­ный пункт Тел­ло).

Впер­вые по­се­ле­ние поя­ви­лось здесь в конце VI-го тысячелетия до н. э., сво­его рас­цве­та го­род дос­тиг в XXVI-XXIV веках до н. э., ко­гда стал сто­ли­цей государства Ла­гаш . На тер­ри­то­рии го­су­дар­ст­ва, ко­то­рая дос­ти­га­ла, ве­ро­ят­но, 1600 км2, рас­по­ла­га­лись бо­лее 40 по­се­ле­ний, 17 не­боль­ших и 8 круп­ных го­ро­дов (в т. ч. соб­ст­вен­но Ла­гаш и Нгирсу). В Нгирсу на­хо­дил­ся храм главног бо­га ла­гаш­ско­го государства Нинн­гир­су и храм его суп­ру­ги бо­ги­ни Бау. В XXII веке до н. э. в прав­ле­ние ди­на­стии Гу­деа го­род пе­режил но­вый пе­ри­од рас­цве­та, его пло­щадь пре­вы­си­ла 1 км2. В конце III-го тысячелетия до н.э. Нгирсу был важ­ным административным цен­тром го­су­дар­ст­ва III ди­на­стии Ура, объ­е­ди­нив­ше­го под сво­ей вла­стью всю тер­ри­то­рию Южной Ме­со­по­та­мии. Со II-го тысячелетия до н. э. Нгирсу пол­но­стью ут­ра­тил своё эко­но­мическое и по­ли­тическое зна­че­ние, но ос­та­вал­ся за­се­лён­ным до II века н. э.

Нгирсу - пер­вый шу­мер­ский го­род, ко­торый стал из­вес­тен ис­сле­до­ва­те­лям. В 1877 году французская ар­хео­ло­гическая экс­пе­ди­ция под руководством ви­це-кон­су­ла Фран­ции в Бас­ре Э. де Сар­зе­ка об­на­ру­жи­ла не­из­вест­ную ра­нее куль­ту­ру, ко­то­рая бы­ла иден­ти­фи­ци­ро­ва­на как шу­мер­ская. В хо­де даль­ней­ших рас­ко­пок, ко­то­рые французские ис­сле­до­ва­те­ли про­дол­жа­ли до 1933 года, бы­ло най­де­но ог­ром­ное ко­ли­че­ст­во па­мят­ни­ков шу­мер­ско­го искусства, в т. ч. бу­ла­ва ца­ря Ме­си­ли­ма, се­реб­ря­ная ва­за Эн­ме­те­ны, «Сте­ла кор­шу­нов» в честь по­бе­ды пра­ви­те­ля Эа­на­ту­ма над со­сед­ним городом Ум­ма, ста­туи пра­ви­те­ля Гу­деа и его род­ствен­ни­ков и мно­же­ст­во дру­гих (б. ч. на­хо­док хра­нит­ся в Лув­ре ). Од­на­ко са­мым важ­ным дос­ти­же­ни­ем рас­ко­пок в Нгирсу бы­ло об­на­ру­же­ние ог­ром­но­го ко­ли­че­ст­ва письменных па­мят­ни­ков, в т. ч. гли­ня­ных таб­ли­чек (бо­лее 50000) и над­пи­сей на различных пред­ме­тах.

Изу­че­ние шу­мер­ских тек­стов из Нгирсу, боль­шин­ст­во из ко­то­рых пред­став­ля­ли со­бой хо­зяйственные за­пи­си, вклю­чая от­чё­ты хра­мо­вых хо­зяйств, по­зво­ли­ло немецкому шу­ме­ро­ло­гу А. Дай­ме­лю вы­дви­нуть ги­по­те­зу о тео­кра­тическом ха­рак­те­ре шу­мер­ских го­ро­дов-го­су­дарств, вся зем­ля в ко­то­рых, по его мне­нию, при­над­ле­жа­ла бо­гам (хра­мам). Впо­след­ст­вии тео­рия о хра­мо­вом го­су­дар­ст­ве и хра­мо­вой эко­но­ми­ке в Шу­ме­ре III-го тысячелетия до н. э. бы­ла в зна­чительной сте­пе­ни пе­ре­смот­ре­на, тем не ме­нее это пред­по­ло­же­ние ока­за­ло силь­ное влия­ние на даль­ней­шие ис­сле­до­ва­ния по ис­то­рии Ме­со­по­та­мии и на раз­ви­тие всей ис­то­рической нау­ки о Древ­нем Вос­то­ке.

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