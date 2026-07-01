НГИРСУ
НГИРСУ (устаревшее - Гирсу) - один из важнейших центров Шумера на юго-востоке современного Ирака (ныне на его месте располагается населённый пункт Телло).
Впервые поселение появилось здесь в конце VI-го тысячелетия до н. э., своего расцвета город достиг в XXVI-XXIV веках до н. э., когда стал столицей государства Лагаш. На территории государства, которая достигала, вероятно, 1600 км2, располагались более 40 поселений, 17 небольших и 8 крупных городов (в т. ч. собственно Лагаш и Нгирсу). В Нгирсу находился храм главног бога лагашского государства Ниннгирсу и храм его супруги богини Бау. В XXII веке до н. э. в правление династии Гудеа город пережил новый период расцвета, его площадь превысила 1 км2. В конце III-го тысячелетия до н.э. Нгирсу был важным административным центром государства III династии Ура, объединившего под своей властью всю территорию Южной Месопотамии. Со II-го тысячелетия до н. э. Нгирсу полностью утратил своё экономическое и политическое значение, но оставался заселённым до II века н. э.
Нгирсу - первый шумерский город, который стал известен исследователям. В 1877 году французская археологическая экспедиция под руководством вице-консула Франции в Басре Э. де Сарзека обнаружила неизвестную ранее культуру, которая была идентифицирована как шумерская. В ходе дальнейших раскопок, которые французские исследователи продолжали до 1933 года, было найдено огромное количество памятников шумерского искусства, в т. ч. булава царя Месилима, серебряная ваза Энметены, «Стела коршунов» в честь победы правителя Эанатума над соседним городом Умма, статуи правителя Гудеа и его родственников и множество других (б. ч. находок хранится в Лувре). Однако самым важным достижением раскопок в Нгирсу было обнаружение огромного количества письменных памятников, в т. ч. глиняных табличек (более 50000) и надписей на различных предметах.
Изучение шумерских текстов из Нгирсу, большинство из которых представляли собой хозяйственные записи, включая отчёты храмовых хозяйств, позволило немецкому шумерологу А. Даймелю выдвинуть гипотезу о теократическом характере шумерских городов-государств, вся земля в которых, по его мнению, принадлежала богам (храмам). Впоследствии теория о храмовом государстве и храмовой экономике в Шумере III-го тысячелетия до н. э. была в значительной степени пересмотрена, тем не менее это предположение оказало сильное влияние на дальнейшие исследования по истории Месопотамии и на развитие всей исторической науки о Древнем Востоке.