НГБАКА
НГБАКА - народ на северо-западе Демократической Республики Конго.
Живут на плато Гемена в излучине реки Убанги (в основном в провинции Южная Убанги). Численность 1,4 млн. человек (2011 год, оценка); 5 тыс. человек проживают по правому берегу Убанги, на северо-востоке Республики Конго (восток области Ликуала). К нгбака близки гбайя и манжа (мандза). Язык ветви гбайя-мандза-нгбака убангийской подсемьи адамава-убангийских языков. Письменность на основе латинской графики. Распространены также языки гбайя и лингала. В основном католики, есть приверженцы традиционных верований и афрохристианских церквей.
Переселились на современную территорию в 1920-х годах. Традиционная культура типична для народов Экваториальной Африки. Нгбака испытали сильное влияние занде (особенно в искусстве). Занимаются ручным земледелием (кукуруза, маниок, сорго, бананы), рыболовством (женщины), держат коз и птицу. Развиты кузнечество, обработка меди, резьба по дереву (табуреты, подголовники, антропоморфные курительные трубки, статуэтки, маски и др.) и слоновой кости, плетение циновок и корзин из волокон пальмы рафии с геометрическим рисунком. Поселения разбросанные, жилище круглое, одежда - набедренная повязка.
Основу традиционной социальной организации составляют деревенские и большесемейные общины, патрилинейные роды (зо). Система терминов родства бифуркативного типа с генерационным скосом «омаха». Сиблинги обозначаются общим термином без разделения по возрасту и полу. Существует тайное общество Ви-Лими. Распространена полигиния, практикуются мужское и женское обрезание и скарификация в виде вертикальных рубцов на лбу. Сформировалась кастоподобная общность профессиональных певцов-музыкантов ва-гбо нгомби. Известны сказки, песни, танцы; мифы о происхождении нгбака от инцеста брата и сестры Сето и Набо - посланников верховного божества Гале (Гбонбосо), фигурки которых хранятся на домашнем алтаре (твабозо).
Скульптура имеет обобщённые формы; статуэтки с длинным туловищем, короткими ногами и круглой головой. Маски (дагара) используются во время инициаций (газа), имеют миндалевидную форму, часто вогнутое лицо, на лбу изображены вертикальные рубцы скарификации. Музыкальные инструменты - барабан, основание которого сделано в виде фигурки быка или антилопы, арфа с декой в виде антропоморфной фигуры.