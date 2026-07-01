НГБАКА

НГБАКА - народ на северо-западе Демократической Рес­пуб­ли­ки Кон­го .

Жи­вут на пла­то Ге­ме­на в из­лу­чи­не реки Убан­ги (в основном в провинции Южная Убан­ги). Чис­лен­ность 1,4 млн. человек (2011 год, оцен­ка); 5 тыс. человек про­жи­ва­ют по пра­во­му бе­ре­гу Убан­ги, на се­ве­ро-вос­то­ке Рес­пуб­ли­ки Кон­го (вос­ток области Ли­куа­ла). К нгбака близ­ки гбайя и ман­жа (мандза). Язык вет­ви гбайя-ман­дза-нгбака убан­гий­ской под­се­мьи ада­ма­ва-убан­гий­ских язы­ков. Пись­мен­ность на осно­ве латинской гра­фи­ки. Рас­про­стра­не­ны так­же язы­ки гбайя и лин­га­ла. В основном ка­то­ли­ки , есть при­вер­жен­цы тра­диционных ве­ро­ва­ний и аф­ро­хри­сти­ан­ских це­рк­вей.

Пе­ре­се­ли­лись на современную тер­ри­то­рию в 1920-х годах. Тра­диционная куль­ту­ра ти­пич­на для на­ро­дов Эк­ва­то­ри­аль­ной Аф­ри­ки. Нгбака ис­пы­та­ли силь­ное влия­ние зан­де (осо­бен­но в ис­кус­ст­ве). За­ни­ма­ют­ся руч­ным зем­ле­де­ли­ем (ку­ку­ру­за, ма­ни­ок, сор­го, ба­на­ны), ры­бо­лов­ст­вом (жен­щи­ны), дер­жат коз и пти­цу. Раз­ви­ты куз­не­че­ст­во, об­ра­бот­ка ме­ди, резь­ба по де­ре­ву (та­бу­ре­ты, под­го­лов­ни­ки, ан­тро­по­морф­ные ку­ри­тель­ные труб­ки, ста­ту­эт­ки, мас­ки и др.) и сло­но­вой кос­ти, пле­те­ние ци­но­вок и кор­зин из во­ло­кон паль­мы ра­фии с гео­мет­рическим ри­сун­ком. По­се­ле­ния раз­бро­сан­ные, жи­ли­ще круг­лое, одеж­да - на­бед­рен­ная по­вяз­ка.

Ос­но­ву тра­диционной со­ци­аль­ной ор­га­ни­за­ции со­став­ля­ют де­ре­вен­ские и боль­ше­се­мей­ные об­щи­ны, пат­ри­ли­ней­ные ро­ды (зо). Си­сте­ма тер­ми­нов род­ст­ва би­фур­ка­тив­но­го ти­па с ге­не­рационным ско­сом «ома­ха». Сиб­лин­ги об­оз­на­ча­ют­ся об­щим тер­ми­ном без раз­де­ле­ния по воз­ра­сту и по­лу. Су­ще­ст­ву­ет тай­ное общество Ви-Ли­ми. Рас­про­стра­не­на по­ли­ги­ния, прак­ти­ку­ют­ся муж­ское и жен­ское об­ре­за­ние и ска­ри­фи­ка­ция в ви­де вер­ти­каль­ных руб­цов на лбу. Сфор­ми­ро­ва­лась ка­сто­по­доб­ная об­щность профессиональных пев­цов-му­зы­кан­тов ва-гбо нгом­би. Из­вест­ны сказ­ки, пес­ни , тан­цы; ми­фы о про­ис­хо­ж­де­нии нгбака от ин­це­ста бра­та и се­ст­ры Се­то и На­бо - по­слан­ни­ков вер­хов­но­го бо­же­ст­ва Га­ле (Гбон­бо­со), фи­гур­ки ко­то­рых хра­нят­ся на до­маш­нем ал­та­ре (тва­бо­зо).

Скульп­ту­ра име­ет обоб­щён­ные фор­мы; ста­ту­эт­ки с длин­ным ту­ло­ви­щем, ко­рот­ки­ми но­га­ми и круг­лой го­ло­вой. Мас­ки (да­га­ра) ис­поль­зу­ют­ся во вре­мя ини­циа­ций (га­за), име­ют миндалевидную фор­му, час­то во­гну­тое ли­цо, на лбу изо­бра­же­ны вер­ти­каль­ные руб­цы ска­ри­фи­ка­ции. Музыкальные ин­ст­ру­мен­ты - ба­ра­бан, ос­но­ва­ние ко­то­ро­го сде­ла­но в ви­де фи­гур­ки бы­ка или ан­ти­ло­пы, ар­фа с де­кой в ви­де ан­тро­по­морф­ной фи­гу­ры.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)