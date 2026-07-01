НГАНДОНГ

НГАНДОНГ - ме­сто­на­хо­ж­де­ние ис­ко­пае­мо­го че­ло­ве­ка (яван­троп; от 550 до 25 тысяч лет на­зад) на острове Ява ( Ин­до­не­зия ).

В 1931-1933 годах голландским гео­ло­гом Г. Тер-Хаа­ром об­на­ру­же­ны на реке Со­ло че­реп­ные крыш­ки и бер­цо­вые кос­ти 12 че­ло­век: 8 взрос­лых (муж­чи­ны: Со­ло 5, 9, 10, 11; жен­щи­ны: Со­ло 1, 4, 6, 8), 1 ре­бён­ка муж­ско­го по­ла (Со­ло 2) и 3 - не­оп­ре­де­лён­но­го воз­рас­та. В 1976-1980 годах экс­пе­ди­ци­ей Университета Гад­жа-Ма­да най­де­ны 2 че­реп­ные крыш­ки и фраг­мент та­зо­вой кос­ти.

На­ход­ки ха­рак­те­ризо­ва­лись ря­дом при­ми­тив­ных осо­бен­но­стей (низ­ким, но вы­ше, чем у че­ло­ве­ка из Сан­ги­ра­на, сво­дом, «кры­ше­об­раз­ной» фор­мой крыш­ки, силь­но раз­ви­тым над­глаз­нич­ным ва­ли­ком и т. д.) в со­че­та­нии с са­пи­ент­ны­ми (круп­ный сос­це­вид­ный от­рос­ток ви­соч­ной кос­ти и др.); объ­ём моз­га от 1035 до 1255 см3. Поч­ти у всех че­ре­пов бы­ло про­лом­ле­но ос­но­ва­ние (ве­ро­ят­но, при­знак кан­ни­ба­лиз­ма). Най­де­ны так­же гру­бые ка­мен­ные от­ще­пы , пла­сти­ны , ка­мен­ный шар; кос­тя­ные нож с от­по­ли­ро­ван­ным кра­ем и гар­пун, ост­ро­ко­неч­ное ору­дие из олень­е­го ро­га.

Ру­ко­во­ди­тель рас­ко­пок - голландский па­лео­ан­тро­по­лог В. Оп­пе­норт дал че­ло­ве­ку из Нгандонг название Homo ngandongensis, Homo soloensis, Homo Javanthropus so­lo­ensis; позд­нее он сбли­жал­ся с Homo erec­tus (Homo erectus soloensis), не­ан­дер­таль­цем (Homo neanderthalensis so­loe­nsis) и с Homo sapiens (Homo sapiens soloensis). Мо­заи­ка эрек­то­ид­ных и са­пи­ент­ных черт, сход­ст­во с че­ре­пом из Каб­ве по­зво­ля­ют от­не­сти его к гей­дель­берг­ско­му че­ло­ве­ку, а позд­ний воз­раст за­став­ля­ет счи­тать его ре­лик­то­вой по­пу­ля­ци­ей это­го ви­да.

Пред­ста­ви­те­ли по­ли­цен­триз­ма (А. Торн и М. Уол­пофф) ви­дят в че­ло­ве­ке из Нгандонга про­ме­жу­точ­ную фор­му ме­ж­ду яван­ски­ми Homo erectus и современными пред­ста­ви­те­ля­ми ав­ст­ра­ло­ид­ной ра­сы. Ана­ло­гич­ные Нгандонгу на­ход­ки сде­ла­ны в 1973 году в Сам­бун­гма­ка­не (Сам­бунг­ма­ча­не), так­же на реке Со­ло.

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