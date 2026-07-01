НГАНДОНГ
НГАНДОНГ - местонахождение ископаемого человека (явантроп; от 550 до 25 тысяч лет назад) на острове Ява (Индонезия).
В 1931-1933 годах голландским геологом Г. Тер-Хааром обнаружены на реке Соло черепные крышки и берцовые кости 12 человек: 8 взрослых (мужчины: Соло 5, 9, 10, 11; женщины: Соло 1, 4, 6, 8), 1 ребёнка мужского пола (Соло 2) и 3 - неопределённого возраста. В 1976-1980 годах экспедицией Университета Гаджа-Мада найдены 2 черепные крышки и фрагмент тазовой кости.
Находки характеризовались рядом примитивных особенностей (низким, но выше, чем у человека из Сангирана, сводом, «крышеобразной» формой крышки, сильно развитым надглазничным валиком и т. д.) в сочетании с сапиентными (крупный сосцевидный отросток височной кости и др.); объём мозга от 1035 до 1255 см3. Почти у всех черепов было проломлено основание (вероятно, признак каннибализма). Найдены также грубые каменные отщепы, пластины, каменный шар; костяные нож с отполированным краем и гарпун, остроконечное орудие из оленьего рога.
Руководитель раскопок - голландский палеоантрополог В. Оппенорт дал человеку из Нгандонг название Homo ngandongensis, Homo soloensis, Homo Javanthropus soloensis; позднее он сближался с Homo erectus (Homo erectus soloensis), неандертальцем (Homo neanderthalensis soloensis) и с Homo sapiens (Homo sapiens soloensis). Мозаика эректоидных и сапиентных черт, сходство с черепом из Кабве позволяют отнести его к гейдельбергскому человеку, а поздний возраст заставляет считать его реликтовой популяцией этого вида.
Представители полицентризма (А. Торн и М. Уолпофф) видят в человеке из Нгандонга промежуточную форму между яванскими Homo erectus и современными представителями австралоидной расы. Аналогичные Нгандонгу находки сделаны в 1973 году в Самбунгмакане (Самбунгмачане), также на реке Соло.