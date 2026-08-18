НГАНАСАНЫ
НГАНАСАНЫ - самодийский народ в России. Ссамоназвание - ня; устаревшее - тавги, тавгийцы, тавгийские самоеды.
Численность 0,9 тыс. человек (2010 год, перепись), в основном в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края (главным образом в посёлках Усть-Авам, Волочанка и Новая, а также в г. Дудинка). Говорят в основном на русском языке; свыше 100 человек сохраняют нганасанский язык. Придерживаются традиционных культов.
Первое упоминание о тавгийцах обнаружено в ясачной книге Мангазейского уезда за 1618 год. Предки нганасанов - автохтонное население, предположительно родственное юкагирам, в XVII веке обитали по всему Таймыру и далее к востоку, вплоть до низовьев реки Анабар. Позднее были потеснены с запада энцами (с которыми имели постоянные брачные связи и язык которых, по-видимому, переняли) и с востока долганами; в их состав вошли также выходцы с юга (эвенки) и востока (юкагиры). Сложились как этнос во второй половине XVII века. Делились на западных (авамских) и восточных (вадеевских) нганасанов.
Традиционная культура типична для народов севера Восточной Сибири (смотрите в разделе Народы и языки в томе «Россия»). Первоначально занимались полубродячей охотой на дикого оленя. К середине XIX века заимствовали у ненцев и энцев крупнотабунное оленеводство самодийского типа (вывели особую породу оленя, способного переносить многодневную пургу) и кочевой образ жизни. Летом мигрировали с оленями на север, до предгорий Бырранга, зимой - в зону лесотундры на юг. В конце лета и осенью промышляли дикого оленя на переправах через реки либо с лодок, загоняя в озеро (способ, сохранявшийся в начале XX века ещё лишь у некоторых групп эскимосов-карибу).
Вели загонную охоту на дикого оленя с помощью сетей из полос кожи, многокилометровых аллей из дерновых пирамидок летом и шестов с подвешенными гусиными крыльями («махавки») - зимой; практиковалась и индивидуальная охота с оленем-манщиком. Промышляли линного гуся, занимались рыболовством (на озере Таймыр - круглый год); с XVII века развивается пушной промысел. Были распространены косокопыльные нарты самодийского типа, для поездок на близкие расстояния использовали низкие прямокопыльные сани (турку); у соседей покупали дощатые или долблёные одноместные лодки (ранее делали каркасные лодки, обтянутые оленьей кожей); лыж у нганасанов не было.
Традиционное жилище - чум самодийского типа, до распространения оленеводства - полуземлянка с конической кровлей, крытой циновками и сверху - дёрном или глиной. Одежда идентична энецкой (таймырский тип). Праздничную (погребальную) одежду отличают вставки красного цвета (использовался местный минеральный краситель). Весной носили солнечные очки с узкими прорезями, в т. ч. из крупных монет или чайных ложек, обшитые ровдугой и расшитые бисером. Мужчины заплетали две косы, женщины - две большие и четыре маленькие связанные между собой косички; к концам кос привязывали металлические подвески, пуговицы, монеты, шестерёнки от часов и т. п. Основная пища - сырые оленьи мясо, жир, внутренности, весенние молодые рога, костный мозг; из крови делали похлёбку, кости вываривали, мясо сушили, коптили колбасу. Рыбу также ели сырой, вялили и сушили. Растительная пища отсутствовала.
В начале XX века разделялись на 5 (у авамских нганасан) и 7 (у вадеевских нганасан) патрилинейных родов (дедытын тансэ). Были запрещены браки с родственниками до 3-го колена. Практиковался сорорат. Система терминов родства бифуркативно-линейная со скользящим счётом поколений и генерационным скосом типа «омаха». Сиблинги делятся по относительному возрасту и по полу. Кочевые группы возглавлялись выборными старейшинами (барба), обычно каждая имела своего шамана (нга). В некоторых родах шаманский дар передавался по наследству, такие шаманы считались самыми сильными. Шаманство тунгусского типа заимствовано у энцев и эвенков. Шаман имел духа-помощника (дямада); обряд проводился при участии помощника (туоптуси) и аудитории, вторящих шаману, сопровождался звуками бубна (хеньдир) с колотушкой (хетаа), посоха (чире) с дерев. палочкой (хосихуа), подвесок-погремушек на костюме (кахя, хе).
Верили в духов болезней (коча). Существовали представления о создателе вселенной Нилыты нгуо. Шаманы проводили праздник Чистого чума (Мадуся), отмечающий окончание полярной ночи; с выпадением первого снега устраивали обряды, посвящённые Матери подземного льда. В связи с гонениями на служителей культа в советский период шаманство у нганасан отошло на периферию обрядовой жизни и возродились автохтонные культы богинь-матерей - создательниц всего сущего (нямы), которым родовые старейшины приносили в жертву оленей в связи с началом сезонных промыслов. Нямы был посвящён праздник летнего солнцестояния (Аны ’о-дялы - Большой день), который проводили уважаемые пожилые женщины. В связи с освобождением рек ото льда устраивали обряды, посвящённые Матери-воде; Матери-земле (Моу-нямы), представлявшейся в виде огромного оленя, посвящались промысловые культы. Культ Матери-огня был связан с культом домашнего очага, к которому мужчинам было запрещено прикасаться, а также вообще разжигать огонь (каждый нганасан носил на груди оберег в виде мешочка, наполненного золой родного очага).
С культом очага и Матери-солнца ассоциировался домашний идол в виде круглого бронзового зеркала (дялы-койка - идол дня), который можно было найти весной в тундре благодаря сверканию; для того чтобы его взять, требовалось надеть специальные очки и рукавицы и принести в жертву оленя. Покойника оставляли в тундре на его нарте, обёрнутым в шкуры, с ним оставляли все предметы, которые он сделал при жизни, над ним возводили шалаш. Считалось, что умерший уходил в мир Матери подземного льда, а его нечистая половина оставалась на могиле в виде одноногого, однорукого и одноглазого, опасного для живых, демона (баруси). Маленьких детей нганасаны хоронили в деревянных гробиках в развилках деревьев: считалось, что их души достаточно легки, чтобы взлететь к Матери-солнцу и потом снова возродиться среди людей. Христианства нганасан не знали, поэтому с возникновением поселковых кладбищ нганасанские могилы обозначаются вкопанными в землю палками.
Существуют мифы о возникновении мира, человека и отдельных элементов культуры нганасан, исторические предания (дюрымы, буквально - вести); перенятые у ненцев богатырские эпические повествования (ситабы) смешанной песенно-прозаической формы; у русских были заимствованы и переработаны волшебные сказки. Песенный фольклор включает: личные песни (нгонана балы; напев даётся человеку в детстве родителями, а текст импровизируется по обстоятельствам), «пьяные» песни (хоангкутуо балы), детские песни (нюо балы), уникальный жанр иносказательных песен ухаживания (кэйнгэрся); колыбельные укачивания (нюо ляндырсибся балы) исполняются на типовые напевы с использованием спец. темброартикуляционных приёмов.
К шаманскому репертуару относятся шаманские песни (нгаза балы), песни шаманского камлания - полного (нгатазачиа балы) и сокращённого (монютачиа балы). Танцы преимущественно круговые, среди них - уникальный медвежий танец (бетырся) с т. н. горлохрипением (звукоизвлечение на вдох и на выдох), изображающим «голос медведя». На уровне стилистики характерно противопоставление обрядовых (8-слоговой стих) и необрядовых (6-слоговой стих) песенных жанров; интонирование в разных жанрах отличается, но в целом относится к раннефольклорному типу. Важную роль играют специфические приёмы темброартикуляции. Музыкальные инструменты (необрядовые): музыкальный лук (кэйнгинтуо динта), свистки, жужжалки (гуделки), идиофоны в виде утвари, погремушки, звенящие подвески на женской и детской одежде.
В 1950-е годы нганасанские хозяйства были слиты с долганскими и возникли современные смешанные посёлки. Оленеводство нганасан при разросшихся стадах дикого оленя (промысел которого запрещён с 1930-х годов), уводившего с собой домашних оленей, пришло в упадок, и сельскохозяйственная администрация Таймыра отказалась от оленеводства. В 1960-е годы вместе с долганами занимались промышленным отстрелом дикого оленя. С 1980-х годов большинство нганасан было вынуждено переселиться в современные посёлки или в Дудинку. Включены в список коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Дополнительная литература:
Долгих Б. О. Происхождение нганасанов // Сибирский этнографический сборник. М., 1952. Вып. 1; он же. Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII в. М., 1960
Симченко Ю. Б. Праздник Аны’о дялы у авамских нганасан // Труды Института этнографии. М., 1963. Т. 84; он же. Нганасаны. Система жизнеобеспечения. М., 1992; он же. Традиционные верования нганасан. М., 1996. Ч. 1–2
Мифологические сказки и исторические предания нганасан / Сост. Б. О. Долгих. М., 1976
Грачева Г.Н. Традиционное мировоззрение охотников Таймыра. Л., 1983
Попов А. А. Нганасаны. Социальное устройство и верования. Л., 1984
Ojamaa Т. The Nganasan sound instrumentary. Tallinn, 1990.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.
Внутренний вид нганасанского чума. Над очагом (туй) на священном крюке (фо) висит котёл (нита). За очагом помещаются другие котлы, в одном видна голова оленя. Справа от очага сидят хозяин и две женщины, одна из которых чистит рыбу. У входа привязаны собаки и сидит женщина с трубкой. (По А. А. Попову.). Архив БРЭ.