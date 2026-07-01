НГАНАСАНСКИЙ ЯЗЫК

НГАНАСАНСКИЙ ЯЗЫК - язык нга­на­са­нов .

Тра­диционный аре­ал - центральная часть полуострова Тай­мыр от северной гра­ни­цы ле­со­тун­д­ры до хреб­та Быр­ран­га; с 1980-х годов его но­си­те­ли жи­вут в по­сёл­ках Усть- Авам, Во­ло­чан­ка, Но­вая. Ис­поль­зу­ет­ся пре­имущественно как язык бы­то­во­го об­ще­ния людь­ми стар­ше­го воз­рас­та. Чис­ло го­во­ря­щих 125 человек (2010 год, пе­ре­пись).

От­но­сит­ся к северной груп­пе са­мо­дий­ских язы­ков. Име­ет 2 диа­лек­та: авам­ский (ны­не в по­сёл­ках Усть-Авам и Во­ло­чан­ка) и ва­де­ев­ский (ны­не в поселке Но­вая). Внут­ри авам­ско­го диа­лек­та вы­де­ля­ют­ся 2 го­во­ра: соб­ст­вен­но авам­ский и тай­мыр­ский. Раз­ли­чия ме­ж­ду диа­лек­та­ми не­зна­чи­тель­ны.

От­ли­ча­ет­ся слож­ной мор­фо­но­ло­ги­ей: в нём есть 2 ме­ха­низ­ма че­ре­до­ва­ния сту­пе­ней со­глас­ных (в за­ви­си­мо­сти от за­кры­то­сти-от­кры­то­сти сло­га и от чёт­но­го-не­чёт­но­го но­ме­ра сло­га в сло­во­фор­ме), двой­ной син­гар­мо­низм (эти­мо­ло­ги­че­ский и син­хрон­ный), ряд др. мор­фо­но­ло­гических пра­вил. Для гла­го­ла ха­рак­тер­на раз­ветв­лён­ная сис­те­ма вре­мён, на­кло­не­ний и не­фи­нит­ных форм. Об­ла­да­ет ти­пич­ны­ми для са­мо­дий­ских язы­ков син­так­сическими чер­та­ми. Име­ет­ся боль­шой пласт за­им­ст­во­ван­ной лек­си­ки, ча­стич­но не­эти­мо­ло­ги­зи­руе­мой.

Са­мые ран­ние письменная фик­са­ции языка от­но­сят­ся к XVII веку, пер­вый текст - пе­ре­вод «От­че наш» (конец XVII века). Нор­ма­ли­зо­ван­ная пись­мен­ность на ки­рил­лической гра­фической ос­но­ве соз­да­на в 1980-х годах и мо­ди­фи­ци­ро­ва­на в 1990-х годах, ис­поль­зу­ет­ся для школь­ных учеб­ни­ков, сбор­ни­ков фольк­ло­ра, а так­же пе­рио­дической стра­ни­цы в газете «Тай­мыр». Осу­ще­ст­в­ля­ет­ся пре­по­да­ва­ние языка в шко­ле.

Сло­ва­ри:

Kortt I.R., Simčenko Ju. B. Wör­ter­verzeichnis der nganasanischen Sprache. B., 1985;

Кос­тер­ки­на Н.Т., Мом­де А.Ч., Жда­но­ва Т.Ю. Сло­варь нга­на­сан­ско-рус­ский и рус­ско-нга­на­сан­ский. СПб., 2001.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)