НГАНАСАНСКИЙ ЯЗЫК
НГАНАСАНСКИЙ ЯЗЫК - язык нганасанов.
Традиционный ареал - центральная часть полуострова Таймыр от северной границы лесотундры до хребта Бырранга; с 1980-х годов его носители живут в посёлках Усть- Авам, Волочанка, Новая. Используется преимущественно как язык бытового общения людьми старшего возраста. Число говорящих 125 человек (2010 год, перепись).
Относится к северной группе самодийских языков. Имеет 2 диалекта: авамский (ныне в посёлках Усть-Авам и Волочанка) и вадеевский (ныне в поселке Новая). Внутри авамского диалекта выделяются 2 говора: собственно авамский и таймырский. Различия между диалектами незначительны.
Отличается сложной морфонологией: в нём есть 2 механизма чередования ступеней согласных (в зависимости от закрытости-открытости слога и от чётного-нечётного номера слога в словоформе), двойной сингармонизм (этимологический и синхронный), ряд др. морфонологических правил. Для глагола характерна разветвлённая система времён, наклонений и нефинитных форм. Обладает типичными для самодийских языков синтаксическими чертами. Имеется большой пласт заимствованной лексики, частично неэтимологизируемой.
Самые ранние письменная фиксации языка относятся к XVII веку, первый текст - перевод «Отче наш» (конец XVII века). Нормализованная письменность на кириллической графической основе создана в 1980-х годах и модифицирована в 1990-х годах, используется для школьных учебников, сборников фольклора, а также периодической страницы в газете «Таймыр». Осуществляется преподавание языка в школе.
Словари:
Kortt I.R., Simčenko Ju. B. Wörterverzeichnis der nganasanischen Sprache. B., 1985;
Костеркина Н.Т., Момде А.Ч., Жданова Т.Ю. Словарь нганасанско-русский и русско-нганасанский. СПб., 2001.