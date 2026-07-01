Нга́та , Апирана Турупа

Нга́та ( маори Āpirana Turupa Ngata) , Апирана Турупа (03.07.1874, Те-­Арароа, Новая Зеландия — 14.07.1950, Вайомататини, Новая Зеландия) — новозеландский юрист и политик, маори из племени нгати пору (Ngāti Porou) по происхождению. Первый маори, получивший степень бакалавра (Кентерберийский колледж, политические науки, 1893), и первый новозеландец, получивший две степени (также по праву, в 1896 в Окленде). Посвятил жизнь улучшению социально-­экономического положения маори: развитие современного рыночного сельского хозяйства не должно было вести к обезземеливанию, социальному расслоению, задолженности. В 1912 основал сельскохозяйственный кооператив Вайапу (Waiapu). Член парламента в 1905–1943 (со времени договора Вайтанги 1840 маори играли заметно большую роль в жизни Новой Зеландии, чем коренное население других европейских колоний в Тихом океане). В годы Первой мировой вой­ны 1914–1918 способствовал созданию батальона маори и выделению земли его ветеранам. Министр по делам коренного населения (Native Affairs) c 10 декабря 1928 по 1 ноября 1934. Растущие траты на ввод земель маори в сельскохозяйственный оборот в годы экономического кризиса привели к отставке Н.

Автор книг о культуре маори.

В новозеландской политике и культуре участвовали дети Н.

Лит. : Walker R. He Tipua: The Life and Times of Sir Apirana Ngata. Auckland, 2001. А. А. Исэров .