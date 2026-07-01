НЕЗНАМОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
НЕЗНАМОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский и советский военный теоретик и историк, генерал-майор (1915 год).
Окончил Николаевское инженерное училище (1893 год), Николаевскую академию ГШ (1900 год) в Санкт-Петербурге. Из дворян. На военной службе с 1891 года, в РККА с 1918 года. В 1900-1904 годах служил в войсках на штабных должностях. Участвовал в русско-японской войне 1904-1905 годов - старший адъютант 35-й пехотной дивизии. С апреля 1905 года преподаватель стратегии, с 1908 года профессор Академии ГШ, одновременно (1906-1909 годы) член уставной комиссии российской императорской армии.
В Первую мировую войну начальник штаба пехотной дивизии, командир пехотного полка и бригады, генерал для поручений, генерал-квартирмейстер штаба 7-й армии и штаба главнокомандующего Румынским фронтом. После Октябрьской революции 1917 года перешёл на сторону советской власти. С 1918 года помощник начальника отделения управления Главного штаба, начальник отделения в управлении военных сообщений Всероссийского главного штаба. В 1918-1922 годах профессор Военно-инженерной академии РККА, одновременно (1919-1922 годы) член военно-исторической комиссии по исследованию и использованию опыта Первой мировой войны, в 1922-1925 годах - комиссии по разработке уставов РККА.
Незнамов - автор фундаментального трудов по стратегии, тактике, истории русско-японской и Первой мировой войн, в которых развил взгляды Г. А. Леера и Н. П. Михневича на сущность и характер войн массовых армий, планирование и ведение войны, сущность операции как нового явления в военном искусстве. Он также обосновал теорию операции как совокупность боёв и сражений, объединённых единством цели и замысла, выдвинул идею о последовательных операциях одной армии и группы армий. В своём основном труде «Современная война» (т. 1-2, 1911-1921 годы) Незнамов применительно к манёвренной войне массовых армий попытался раскрыть характер операции армии, особенности её подготовки и ведения. Внёс значительный вклад в разработку теории общевойскового боя, его инженерного обеспечения, взаимодействия родов войск и управления ими. Незнамов - один из первых историографов войн начала XX века.