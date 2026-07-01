НЕЗНАМОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

НЕЗНАМОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский и советский военный теоретик и историк, генерал-майор (1915 год).

Окон­чил Ни­ко­ла­ев­ское инженерное училище (1893 год), Ни­ко­ла­ев­скую ака­де­мию ГШ (1900 год) в Санкт-Пе­тер­бур­ге. Из дво­рян. На во­енной служ­бе с 1891 года, в РККА с 1918 года. В 1900-1904 годах слу­жил в вой­сках на штаб­ных долж­но­стях. Уча­ст­во­вал в русско-японской вой­не 1904-1905 годов - стар­ший адъ­ю­тант 35-й пехотной ди­ви­зии. С апреля 1905 года пре­по­да­ва­тель стра­те­гии, с 1908 года профессор Ака­де­мии ГШ, од­но­вре­мен­но (1906-1909 годы) член ус­тав­ной ко­мис­сии российской императорской ар­мии.

В Первую ми­ро­вую вой­ну начальник шта­ба пехотной ди­ви­зии, ко­ман­дир пехотного пол­ка и бри­га­ды, ге­не­рал для по­ру­че­ний, генерал-квар­тир­мей­стер шта­ба 7-й ар­мии и шта­ба глав­но­ко­мандующего Румынским фрон­том. По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года пе­ре­шёл на сто­ро­ну советской вла­сти. С 1918 года по­мощ­ник начальника от­де­ле­ния управ­ле­ния Главного шта­ба, начальник от­де­ле­ния в управ­ле­нии во­енных со­об­ще­ний Все­рос­сий­ско­го глав­но­го шта­ба. В 1918-1922 годах профессор Во­енно-инженерной ака­де­мии РККА, од­но­вре­мен­но (1919-1922 годы) член во­енно-ис­то­рической ко­мис­сии по ис­сле­до­ва­нию и ис­поль­зо­ва­нию опы­та Первой ми­ро­вой вой­ны, в 1922-1925 годах - ко­мис­сии по раз­ра­бот­ке ус­та­вов РККА.

Незнамов - ав­тор фун­даментального тру­дов по стра­те­гии, так­ти­ке, ис­то­рии русско-японской и Первой ми­ро­вой войн , в ко­то­рых раз­вил взгля­ды Г. А. Лее­ра и Н. П. Мих­не­ви­ча на сущ­ность и ха­рак­тер войн мас­со­вых ар­мий, пла­ни­ро­ва­ние и ве­де­ние вой­ны, сущ­ность опе­ра­ции как но­во­го яв­ле­ния в во­енном ис­кус­ст­ве. Он так­же обос­но­вал тео­рию опе­ра­ции как со­во­куп­но­сть бо­ёв и сра­же­ний, объ­е­ди­нён­ных един­ст­вом це­ли и за­мыс­ла, вы­дви­нул идею о по­сле­до­вательных опе­ра­ци­ях од­ной ар­мии и груп­пы ар­мий. В сво­ём основном тру­де «Со­вре­мен­ная вой­на» (т. 1-2, 1911-1921 годы) Незнамов при­ме­ни­тель­но к ма­нёв­рен­ной вой­не мас­со­вых ар­мий по­пы­тал­ся рас­крыть ха­рак­тер опе­ра­ции ар­мии, осо­бен­но­сти её под­го­тов­ки и ве­де­ния. Внёс зна­чительный вклад в раз­ра­бот­ку тео­рии об­ще­вой­ско­во­го боя, его инженерного обес­пе­че­ния, взаи­мо­дей­ст­вия ро­дов войск и управ­ле­ния ими. Незнамов - один из пер­вых ис­то­рио­гра­фов войн начала XX ве­ка.