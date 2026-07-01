НЕЖИН
НЕЖИН - город в северной части Украины, в Черниговской области.
Население 73,6 тыс. человек (2012 год). Расположен на реке Остёр (приток Десны). Узел железных и автомобильных дорог.
Впервые упоминается в 1381 году в жалованной грамоте (её подлинность является предметом дискуссии в российской и украинской историографии) великого князя киевского Владимира Ольгердовича (смотрите в статье Гедиминовичи) князю Юрию Ивантичу Половцу из Сквиры. С 1471 года центр староства в Киевском воеводстве Великого княжества Литовского (ВКЛ). В результате русско-литовской войны 1500-1503 годов по Московскому перемирию 1503 года вошёл в состав Русского государства. В Смутное время в результате Речи Посполитой интервенции начала XVII века перешёл под контроль Речи Посполитой, что закреплено Деулинским перемирием 1618 года.
В 1625 году построена дерево-земляная крепость (укреплена с устройством 5 бастионов в 1745-1749 годы, французский инженер Д. де Боскет; сгорела во время пожара 1797 года; частично сохранились валы). В том же году получил магдебургское право. В 1648 году, после начала Освободительной войны украинского и белорусского народов 1648-1654 годов, занят войсками под командованием Б. М. Хмельницкого. В 1648-1781 годах полковой город Нежинского полка. В 1650 году один из центров восстания против польско-литовской шляхты, вернувшейся в свои владения по условиям Зборовского договора 1649 года. После Белоцерковского договора 1651 года на непродолжительное время оказался под контролем Речи Посполитой.
В 1654 году в составе Левобережной Украины вошёл в Русское государство, что закреплено Андрусовским перемирием 1667 года. В 1650-х годах значительные привилегии в Нежине получили греческие купцы (с 1657 года имели право на самоуправление). Один из важнейших центров торговли Левобережной Украины (нежинские купцы торговали с Данцигом, Кёнигсбергом, Бреславлем, Константинополем, городами Крымского ханства, Молдавского княжества, с итальянскими городами). Население Нежина приняло участие в восстаниях М. Пушкаря (1658 год) и И. Богуна (1659 год) против гетмана И. Е. Выговского. В 1696 году в городе основано Греческое братство (в 1-й половина XVIII века реорганизовано в греческую купеческую общину; в 1785-1870 годах действовал греческий магистрат).
Полковой город Киевской губернии (1708-1764 годы), Малороссийской губернии (1764-1781 годах). Уездный город Черниговской губернии (1781-1796 годы, с 1802 года; до 1796 года Черниговское наместничество), Малороссийской губернии (1796-1802 год). В 1820 году в Нежине основана Гимназия высших наук (позднее Нежинский лицей, ныне Государственный университет им. Н. В. Гоголя). В 1828-1880-х ггодах один из важных центров хасидизма на территории Левобережной Украины. В 1868 году открыто движение по прошедшей через Нежин железнодорожной линии Ворожба - Бровары. Со 2-й половины XIX века развивалась промышленность.
18(31).01.1918 года в Нежине установлена советская власть. В Гражданскую войну 1917-1922 годов (в марте - ноябре 1918 года) оккупирован австро-германскими войсками, против которых было направлено Нежинское вооруженное восстание (август 1918 года, завершилось поражением восставших). В декабре 1918 года занят войсками Украинской директории. В январе - марте 1919 года находился под контролем РККА, в марте - ноябре 1919 года - Вооруженных сил Юга России. 21.11.1919 года занят частями РККА. Районный (с 1923 года), окружной (1923-1930 годы) центр Черниговской губернии УССР (до 1925 год), УССР (1925-1932 годы), Черниговской области УССР (с 1932 года). В 1925 году открыто движение по железнодорожной линии Нежин - Чернигов, в 1930 году - Нежин - Прилуки. В Великую Отечественную войну оккупирован германскими войсками с 13.09.1941 года до 15.09.1943 года. Освобождён частями Красной Армии в ходе Черниговско-Припятской операции, составной части Битвы за Днепр 1943 года.
На левом берегу реки Остёр, в пределах крепостных валов, сохранились Богоявленская замковая церковь (1721 год, колокольня - 1826 год), здания полковой канцелярии, пороховых складов, гауптвахты (все XVII-XVIII века). На территории, примыкавшей к крепости и также защищённой валами с деревянными стенами, сохранились казацкий крестообразный в плане Николаевский собор в стиле «украинского барокко» (1650-1660-е годы, реставрировался в 1980-е годы) и Благовещенский (Назарет-Богородичный) мужской монастырь (основан в 1716 году иждивением Стефана Яворского и его брата протоиерея П. И. Яворского; возрождён в 1990-х годах) с 5-главым Благовещенским собором, построенным в память победы над шведами (1702-1716 годы, московский зодчий Г. И. Устинов; перестроен в 1814 году), церковь Святых Петра и Павла со звонницей (1803 год), игуменским корпусом и трапезной (1808 год).
В Старом городе также расположены многочисленные церкви XVIII века: греческие - братская Архангелов Михаила и Гавриила в духе византийской архитектуры (1719-1729 годы; приписана к Благовещенскому монастырю) и классицистическая Всех Святых (1782-1786 годы, дорические портики XIX века); Троицкая (1727-1733 годы, перестроена в 1888 году), барочная Святого Иоанна Богослова (1752 год) и Покровская (1757-1765 годы, классицистическая колокольня начала XIX века). Среди др. построек XVIII - начала XX веков: жилой дом греческой общины (XVIII век), аптека полковника М. Лигды (1777 год), комплекс зданий почтовой станции (1770-е годы), здание греческого магистрата (1785 год), греческое Александровское училище (1817 год), церковь Святого Иоанна Предтечи (1842 год, перестроена в Дом культуры), торговые ряды и склады, здание купеческого собрания (1894 год), жилые (в т. ч. купеческие) дома, здание электростанции (1914-1916 годы, архитектор О. Г. Сластион; ныне спортивная школа). К западу от Старого города, в бывшем предместье Бабичевка (ныне район Галатовка), расположен Свято-Введенский женский монастырь (основан в начале XVIII века; закрыт в 1936 году, возрождён в 1998 году) с Введенским собором (1775-1778 годы), Ильинской тёплой церкви (1814 год) и колокольней (1840 год), зданием келий (1857 год) и гостиницей (1863 год). В районе Авдеевка - руины Вознесенской церкви (1805 год). Также в городе - церкви Святого Василия Великого (1788 год), Святого Иоанна Милостивого (середина XIX века).
Дополнительная литература:
Филарет (Гумилевский Д.Г.), архиепископ. Описание Нежинского Благовещенского второклассного монастыря, называемого «Назарет» Пресвятыя Богородицы. Чернигов, 1873
Нежин. Очерк-фотопутеводитель. К., 1986
Говденко М. Николаевский собор в Нежине // Русская культура второй половины XVII – нач. XVIII вв. М., 1993. Ч. 1
Шуст М.Н. У Ніжині, над Остром. Чернігів, 1995. Кн. 1–2
Самойленко Г.В. Нариси культури Ніжина. Ніжин, 1995–1998. Ч. 1–5
Уривалкін О. М. Сторінки історії Ніжинщини (з найдавніших часів до середини ХVII століття). Ніжин, 1998
Ніжинщина. Ніжин, 2004.