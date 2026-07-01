НЕЖИН

НЕЖИН - город в северной части Украины, в Черниговской области.

Население 73,6 тыс. человек (2012 год). Рас­по­ло­жен на реке Ос­тёр (при­ток Дес­ны). Узел же­лез­ных и ав­то­мо­биль­ных до­рог.

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1381 году в жа­ло­ван­ной гра­мо­те (её под­лин­ность яв­ля­ет­ся пред­ме­том дис­кус­сии в российской и украинской ис­то­рио­гра­фии) великого князя ки­ев­ско­го Вла­ди­ми­ра Оль­гер­до­ви­ча (смотрите в статье Ге­ди­ми­но­ви­чи ) князю Юрию Иван­ти­чу По­лов­цу из Скви­ры. С 1471 года центр ста­рос­тва в Ки­ев­ском вое­вод­ст­ве Великого княжества Ли­тов­ско­го (ВКЛ). В ре­зуль­та­те русско-ли­товской вой­ны 1500-1503 годов по Мо­с­ков­ско­му пе­ре­ми­рию 1503 года во­шёл в со­став Русского государства. В Смут­ное вре­мя в ре­зуль­та­те Ре­чи По­спо­ли­той ин­тер­вен­ции на­ча­ла XVII века пе­ре­шёл под кон­троль Ре­чи По­спо­ли­той, что за­кре­п­ле­но Де­улин­ским пе­ре­ми­ри­ем 1618 года.

В 1625 году по­строе­на де­ре­во-зем­ля­ная кре­пость (ук­ре­п­ле­на с уст­рой­ст­вом 5 бас­тио­нов в 1745-1749 годы, французский инженер Д. де Бос­кет; сго­ре­ла во вре­мя по­жа­ра 1797 года; час­тич­но со­хра­ни­лись ва­лы). В том же го­ду по­лу­чил ма­где­бург­ское пра­во. В 1648 году, по­сле на­ча­ла Ос­во­бо­ди­тель­ной вой­ны ук­ра­ин­ско­го и бе­ло­рус­ско­го на­ро­дов 1648-1654 годов, за­нят вой­ска­ми под ко­мандованием Б. М. Хмель­ниц­ко­го. В 1648-1781 годах пол­ко­вой го­род Не­жин­ско­го пол­ка. В 1650 году один из цен­тров вос­ста­ния про­тив поль­ско-ли­товской шлях­ты, вер­нув­шей­ся в свои вла­де­ния по ус­ло­ви­ям Збо­ров­ско­го до­го­во­ра 1649 года. По­сле Бе­ло­цер­ков­ско­го до­го­во­ра 1651 года на не­про­дол­жительное вре­мя ока­зал­ся под кон­тро­лем Ре­чи По­спо­ли­той.

В 1654 году в со­ста­ве Ле­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны во­шёл в Русское государство, что за­кре­п­ле­но Ан­д­ру­сов­ским пе­ре­ми­ри­ем 1667 года. В 1650-х годах зна­чительные при­ви­ле­гии в Нежине по­лу­чи­ли греческие куп­цы (с 1657 года име­ли пра­во на са­мо­управ­ле­ние). Один из важ­ней­ших цен­тров тор­го­в­ли Ле­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны (не­жин­ские куп­цы тор­гова­ли с Дан­ци­гом, Кё­нигс­бер­гом, Бре­слав­лем, Кон­стан­ти­но­по­лем, го­ро­да­ми Крым­ско­го хан­ст­ва, Мол­дав­ско­го княжества, с итальянскими го­ро­да­ми). На­се­ле­ние Нежина при­ня­ло уча­стие в вос­ста­ни­ях М. Пуш­ка­ря (1658 год) и И. Бо­гу­на (1659 год) про­тив гет­ма­на И. Е. Вы­гов­ско­го. В 1696 году в го­ро­де ос­но­ва­но Греческое брат­ст­во (в 1-й половина XVIII века ре­ор­га­ни­зо­ва­но в греческую ку­пе­че­скую об­щи­ну; в 1785-1870 годах дей­ство­вал греческий ма­ги­ст­рат).

Пол­ко­вой го­род Ки­ев­ской гу­бер­нии (1708-1764 годы), Ма­ло­рос­сий­ской гу­бер­нии (1764-1781 годах). Уезд­ный го­род Чер­ни­гов­ской гу­бер­нии (1781-1796 годы, с 1802 года; до 1796 года Чер­ни­гов­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во), Ма­ло­рос­сий­ской губернии (1796-1802 год). В 1820 году в Нежине ос­но­ва­на Гим­на­зия выс­ших на­ук (позд­нее Не­жин­ский ли­цей, ны­не Государственный университет им. Н. В. Го­го­ля). В 1828-1880-х ггодах один из важ­ных цен­тров ха­си­диз­ма на тер­ри­то­рии Ле­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны. В 1868 году от­кры­то дви­же­ние по про­шед­шей че­рез Нежин железнодорожной ли­нии Во­рож­ба - Бро­ва­ры. Со 2-й половины XIX века раз­ви­ва­лась промышленность.

18(31).01.1918 года в Нежине ус­та­нов­ле­на советская власть. В Гражданскую вой­ну 1917-1922 годов (в мар­те - но­ябре 1918 года) ок­ку­пи­ро­ван ав­ст­ро-германскими вой­ска­ми, про­тив ко­то­рых бы­ло на­прав­ле­но Не­жин­ское воо­руженное вос­ста­ние (август 1918 года, за­вер­ши­лось по­ра­же­ни­ем вос­став­ших). В декабре 1918 года за­нят вой­ска­ми Украинской ди­рек­то­рии. В январе - мар­те 1919 года на­хо­дил­ся под кон­тро­лем РККА, в мар­те - но­ябре 1919 года - Воо­руженных сил Юга Рос­сии. 21.11.1919 года за­нят час­тя­ми РККА. Рай­он­ный (с 1923 года), ок­руж­ной (1923-1930 годы) центр Чер­ни­гов­ской губернии УССР (до 1925 год), УССР (1925-1932 годы), Чер­ни­гов­ской области УССР (с 1932 года). В 1925 году от­кры­то дви­же­ние по железнодорожной ли­нии Не­жин - Чер­ни­гов, в 1930 году - Не­жин - При­лу­ки. В Великую Отечественную вой­ну ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми с 13.09.1941 года до 15.09.1943 года. Ос­во­бо­ж­дён час­тя­ми Крас­ной Ар­мии в хо­де Чер­ни­гов­ско-При­пят­ской опе­ра­ции, со­став­ной час­ти Бит­вы за Днепр 1943 года.

На ле­вом бе­ре­гу реки Ос­тёр, в пре­де­лах кре­по­ст­ных ва­лов, со­хра­ни­лись Бо­го­яв­лен­ская зам­ко­вая церковь (1721 год, ко­ло­коль­ня - 1826 год), зда­ния пол­ко­вой кан­це­ля­рии, по­ро­хо­вых скла­дов, га­упт­вах­ты (все XVII-XVIII века). На тер­ри­то­рии, при­мы­кав­шей к кре­по­сти и так­же за­щи­щён­ной ва­ла­ми с де­ревянными сте­на­ми, со­хра­ни­лись ка­зац­кий кре­сто­об­раз­ный в пла­не Ни­ко­ла­ев­ский со­бор в сти­ле «ук­ра­ин­ско­го ба­рок­ко» (1650-1660-е годы, рес­тав­ри­ро­вал­ся в 1980-е годы) и Бла­го­ве­щен­ский (На­за­рет-Бо­го­ро­дич­ный) муж­ской монастырь (ос­но­ван в 1716 году иж­ди­ве­ни­ем Сте­фа­на Явор­ско­го и его бра­та про­тои­е­рея П. И. Явор­ско­го; воз­ро­ж­дён в 1990-х годах) с 5-гла­вым Бла­го­ве­щен­ским со­бо­ром, по­стро­ен­ным в па­мять по­бе­ды над шве­да­ми (1702-1716 годы, московский зод­чий Г. И. Ус­ти­нов; пе­ре­стро­ен в 1814 году), церковь Свя­тых Пет­ра и Пав­ла со звон­ни­цей (1803 год), игу­мен­ским кор­пу­сом и тра­пез­ной (1808 год).

В Ста­ром го­ро­де так­же рас­по­ло­же­ны мно­го­численные церк­ви XVIII века: гре­че­ские - брат­ская Ар­хан­ге­лов Ми­хаи­ла и Гав­рии­ла в ду­хе ви­зантийской ар­хи­тек­ту­ры (1719-1729 годы; при­пи­са­на к Бла­го­ве­щен­ско­му монастырю) и клас­си­ци­стическая Всех Свя­тых (1782-1786 годы, до­рические пор­ти­ки XIX века); Тро­иц­кая (1727-1733 годы, пе­ре­строе­на в 1888 году), ба­роч­ная Святого Ио­ан­на Бо­го­сло­ва (1752 год) и По­кров­ская (1757-1765 годы, клас­си­ци­стическая ко­ло­коль­ня начала XIX века). Сре­ди др. по­стро­ек XVIII - начала XX веков: жи­лой дом греческой об­щи­ны (XVIII век), ап­те­ка полковника М. Ли­гды (1777 год), ком­плекс зда­ний поч­то­вой стан­ции (1770-е годы), зда­ние греческого ма­ги­ст­ра­та (1785 год), греческое Алек­сан­д­ров­ское училище (1817 год), церковь Святого Ио­ан­на Пред­те­чи (1842 год, пе­ре­строе­на в Дом куль­ту­ры), тор­го­вые ря­ды и скла­ды, зда­ние ку­пе­че­ско­го со­б­ра­ния (1894 год), жи­лые (в т. ч. ку­пе­че­ские) до­ма, зда­ние элек­тро­стан­ции (1914-1916 годы, архитектор О. Г. Сла­сти­он; ны­не спор­тив­ная шко­ла). К за­па­ду от Ста­ро­го го­ро­да, в бывшем пред­ме­стье Ба­би­чев­ка (ны­не район Га­ла­тов­ка), рас­по­ло­жен Свя­то-Вве­ден­ский жен­ский монастырь (ос­но­ван в начале XVIII века; за­крыт в 1936 году, воз­ро­ж­дён в 1998 году) с Вве­ден­ским со­бо­ром (1775-1778 годы), Иль­ин­ской тё­п­лой церкви (1814 год) и ко­ло­коль­ней (1840 год), зда­ни­ем ке­лий (1857 год) и гос­ти­ни­цей (1863 год). В районе Ав­де­ев­ка - руи­ны Воз­не­сен­ской церкви (1805 год). Так­же в го­ро­де - церк­ви Святого Ва­си­лия Ве­ли­ко­го (1788 год), Святого Ио­ан­на Ми­ло­сти­во­го (середина XIX века).

Дополнительная литература:

Фи­ла­рет (Гу­ми­лев­ский Д.Г.), ар­хи­епи­скоп. Опи­са­ние Не­жин­ско­го Бла­го­ве­щен­ско­го вто­ро­класс­но­го мо­на­сты­ря, на­зы­вае­мо­го «На­за­рет» Пре­свя­тыя Бо­го­ро­ди­цы. Чер­ни­гов, 1873

Не­жин. Очерк-фо­то­пу­те­во­ди­тель. К., 1986

Гов­ден­ко М. Ни­ко­ла­ев­ский со­бор в Не­жи­не // Рус­ская куль­ту­ра вто­рой по­ло­ви­ны XVII – нач. XVIII вв. М., 1993. Ч. 1

Шуст М.Н. У Ніжині, над Ост­ром. Черні­гів, 1995. Кн. 1–2

Са­мой­лен­ко Г.В. На­ри­си куль­ту­ри Ніжина. Ніжин, 1995–1998. Ч. 1–5

Уривалкін О. М. Сторінки історії Ніжин­щи­ни (з найдавніших часів до се­ре­ди­ни ХVII століття). Ніжин, 1998

Ніжинщина. Ніжин, 2004.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)