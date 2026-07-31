НЕЖДАНОВА АНТОНИНА ВАСИЛЬЕВНА
Российская певица, заслуженная артистка императорских театров, народная артистка СССР (1936 год), Герой Труда (1925 год).
Крупнейшая российская певица первой половины XX века. Из семьи народных учителей. Музыкой занималась с 1878 года под руководством отца, который играл на скрипке и руководил любительским хором. По окончании одесской Мариинской гимназии (1889 год) преподавала русский и немецкий языки в Городском женском училище. Брала уроки пения у С. Г. Рубинштейн (сестра А. Г. и Н. Г. Рубинштейнов). В 1902 году окончила Московскую консерваторию по классу У. А. Мазетти. В 1902-1934 годах солистка московского Большого театра.
Среди лучших партий: Антонида, Людмила («Жизнь за царя», «Руслан и Людмила» М. И. Глинки), Волхова, Шемаханская царица, Снегурочка, Марфа, Царевна-Лебедь, Царевна («Садко», «Золотой петушок», «Снегурочка», «Царская невеста», «Сказка о царе Салтане», «Кащей Бессмертный» Н. А. Римского-Корсакова), Иоланта («Иоланта» П. И. Чайковского), Микаэла («Кармен» Ж. Бизе), Маргарита («Фауст» Ш. Гуно; в 1903 году выступила в этой опере вместе с Шаляпиным и Собиновым), Виолетта («Травиата» Дж. Верди), Мими («Богема» Дж. Пуччини; в 1908 году вместе с Собиновым), Эльза («Лоэнгрин» Р. Вагнера; в 1911 году вместе с Собиновым). Участница премьерных исполнений опер «Добрыня Никитич» А. Т. Гречанинова (Забава Путятишна, 1903 год), «Оле из Нордланда» М. М. Ипполитова-Иванова (Герда, 1916 год).
Имела обширный камерный репертуар, в концертах ей аккомпанировали А. С. Аренский, А. Н. Скрябин, С. И. Танеев, С. В. Рахманинов (посвятил ей «Вокализ»), в 1919 году постоянным аккомпаниатором Неждановой стал её муж Н. С. Голованов. Выступала в симфонических концертах в Москве и Санкт-Петербурге, была участницей Исторических концертов, организованных С. Н. Василенко. С 1911 года гастролировала в России и за рубежом, в 1912 году выступила в партии Джильды («Риголетто» Дж. Верди) на сцене Парижской оперы (вместе с Э. Карузо и Т. Руффо). В 1912-1913 годах вместе с клавесинисткой В. Ландовской выступала в концертах старинной музыки.
В 1918 году Нежданова стала первой московской артисткой, согласившейся выступить для новообразованной Красной Армии. В 1922 году Нежданова и Голованов совершили турне (43 концерта) по странам Западной Европы и Прибалтики. В 1936-1941 годах и 1943 году преподавала в Оперно-драматической студии имени К. С. Станиславского, в 1943-1945 годах и 1947-1950 годах профессор Московской консерватории.
Среди учеников: Р. И. Атакишиев, В. А. Нечаев, А. П. Огнивцев. Многочисленные аудиозаписи (в т. ч. в ансамбле с Мазетти, 1904 год).