НЕЖДАНОВА АНТОНИНА ВАСИЛЬЕВНА

Российская певица, заслуженная артистка императорских театров, народная артистка СССР (1936 год), Ге­рой Тру­да (1925 год).

Круп­ней­шая российская пе­ви­ца первой половины XX века. Из се­мьи народных учи­те­лей. Му­зы­кой за­ни­ма­лась с 1878 года под руководством от­ца, ко­то­рый иг­рал на скрип­ке и ру­ко­во­дил лю­би­тель­ским хо­ром. По окон­ча­нии одес­ской Ма­ри­ин­ской гим­на­зии (1889 год) пре­по­да­ва­ла русский и немецкий язы­ки в Городском женском училище. Бра­ла уро­ки пе­ния у С. Г. Ру­бин­штейн (се­ст­ра А. Г. и Н. Г. Ру­бин­штей­нов ). В 1902 году окон­чи­ла Московскую консерваторию по клас­су У. А. Ма­зет­ти. В 1902-1934 годах со­ли­ст­ка московского Боль­шо­го те­ат­ра.

Сре­ди луч­ших пар­тий: Ан­то­ни­да, Люд­ми­ла («Жизнь за ца­ря», «Рус­лан и Люд­ми­ла» М. И. Глин­ки), Вол­хо­ва, Ше­ма­хан­ская ца­ри­ца, Сне­гу­роч­ка, Мар­фа, Ца­рев­на-Ле­бедь, Ца­рев­на («Сад­ко», «Зо­ло­той пе­ту­шок», «Сне­гу­роч­ка», «Цар­ская не­вес­та», «Сказ­ка о ца­ре Сал­та­не», «Ка­щей Бес­смерт­ный» Н. А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва), Ио­лан­та («Ио­лан­та» П. И. Чай­ков­ско­го ), Ми­ка­эла («Кар­мен» Ж. Би­зе), Мар­га­ри­та («Фа­уст» Ш. Гу­но; в 1903 году вы­сту­пи­ла в этой опе­ре вме­сте с Ша­ля­пи­ным и Со­би­но­вым), Вио­лет­та («Тра­виа­та» Дж. Вер­ди), Ми­ми («Бо­ге­ма» Дж. Пуч­чи­ни; в 1908 году вме­сте с Со­би­новым), Эль­за («Ло­эн­грин» Р. Ваг­не­ра; в 1911 году вме­сте с Со­би­но­вым). Уча­ст­ни­ца пре­мьер­ных ис­пол­не­ний опер «До­б­ры­ня Ни­ки­тич» А. Т. Гре­ча­ни­но­ва (За­ба­ва Пу­тя­тиш­на, 1903 год), «Оле из Норд­лан­да» М. М. Ип­по­ли­то­ва-Ива­но­ва (Гер­да, 1916 год).

Име­ла об­шир­ный ка­мер­ный ре­пер­ту­ар, в кон­цер­тах ей ак­ком­па­ни­ро­ва­ли А. С. Арен­ский, А. Н. Скря­бин, С. И. Та­не­ев, С. В. Рах­ма­ни­нов (по­святил ей «Во­ка­лиз»), в 1919 году по­сто­ян­ным ак­ком­па­ниа­то­ром Неждановой стал её муж Н. С. Го­ло­ва­нов. Вы­сту­па­ла в сим­фо­нических кон­цер­тах в Мо­ск­ве и Санкт-Пе­тер­бур­ге, бы­ла уча­ст­ни­цей Ис­то­ри­че­ских кон­цер­тов, ор­га­ни­зо­ван­ных С. Н. Ва­си­лен­ко. С 1911 года га­ст­ро­ли­ро­ва­ла в Рос­сии и за ру­бе­жом, в 1912 году вы­сту­пи­ла в пар­тии Джиль­ды («Ри­го­лет­то» Дж. Вер­ди) на сце­не Па­риж­ской опе­ры (вме­сте с Э. Ка­ру­зо и Т. Руф­фо). В 1912-1913 годах вме­сте с кла­веси­ни­ст­кой В. Лан­дов­ской вы­сту­па­ла в кон­цер­тах ста­рин­ной му­зы­ки.

В 1918 году Нежданова ста­ла пер­вой московской ар­ти­ст­кой, со­гла­сив­шей­ся вы­сту­пить для но­во­об­ра­зо­ван­ной Крас­ной Ар­мии. В 1922 году Нежданова и Го­ло­ва­нов со­вер­ши­ли тур­не (43 кон­цер­та) по стра­нам Западной Ев­ро­пы и При­бал­ти­ки. В 1936-1941 годах и 1943 году пре­по­да­ва­ла в Опер­но-дра­ма­тической сту­дии имени К. С. Ста­ни­слав­ско­го, в 1943-1945 годах и 1947-1950 годах профессор Московской кон­сер­ва­то­рии.

Сре­ди уче­ни­ков: Р. И. Ата­ки­ши­ев, В. А. Не­ча­ев , А. П. Ог­нив­цев. Мно­го­численные ау­дио­за­пи­си (в т. ч. в ан­самб­ле с Ма­зет­ти, 1904 год).