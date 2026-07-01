НЕЗАВИСИМОЕ ГОСУДАРСТВО КОНГО
НЕЗАВИСИМОЕ ГОСУДАРСТВО КОНГО - владение бельгийского короля Леопольда II в бассейне реки Конго; номинально суверенное государство, связанное личной унией с Бельгией.
Административный центр - город Бома. Образовано по решению Берлинской конференции 1884-1885 годов на территории, захваченной Международной ассоциацией Конго во второй половине 1870-х - начале 1880-х годов. С 1887 года возглавлялось генерал-губернатором.
Экономическое развитие НГК было связано с производством натурального каучука, монополизированным частными компаниями. Коренное население НГК подвергалось жестокой эксплуатации: африканцы облагались тяжёлыми налогами, трудовыми (в т. ч. на строительстве железных дорог) и натуральными повинностями, в 1894 году на них была возложена обязанность служить в созданной ранее колониальной армии «Форс пюблик».
В конце 1890-х годов в НГК вспыхнуло несколько восстаний африканцев; в начале XX века режим в НГК подвергся резкой критике в европейской печати. 15.11.1908 года Леопольд II уступил права на НГК государству, его владение было преобразовано в колонию Бельгии - Бельгийское Конго.