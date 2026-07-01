НЕЗАВИСИМОЕ ГОСУДАРСТВО КОНГО

НЕЗАВИСИМОЕ ГОСУДАРСТВО КОНГО - владение бельгийского короля Леопольда II в бассейне реки Конго; номинально суверенное государство, связанное личной унией с Бельгией.

Административный центр - город Бо­ма. Об­ра­зо­ва­но по ре­ше­нию Бер­лин­ской кон­фе­рен­ции 1884-1885 годов на тер­рито­рии, за­хва­чен­ной Ме­ж­ду­народной ас­со­циа­ци­ей Кон­го во второй половине 1870-х - начале 1880-х годов. С 1887 года воз­глав­ля­лось ге­не­рал-гу­бер­на­то­ром.

Эко­но­мическое раз­ви­тие НГК бы­ло свя­за­но с про­изводством на­ту­раль­но­го кау­чу­ка, мо­но­по­ли­зи­ро­ван­ным ча­ст­ны­ми ком­па­ния­ми. Ко­рен­ное на­се­ле­ние НГК под­вер­га­лось жес­то­кой экс­плуа­та­ции: аф­ри­кан­цы об­ла­га­лись тя­жё­лы­ми на­ло­га­ми , тру­до­вы­ми (в т. ч. на строи­тель­ст­ве же­лез­ных до­рог) и на­ту­раль­ны­ми повин­но­стя­ми, в 1894 году на них бы­ла воз­ло­же­на обя­зан­ность слу­жить в соз­дан­ной ра­нее ко­ло­ни­аль­ной ар­мии «Форс пюб­лик».

В конце 1890-х годов в НГК вспых­ну­ло несколько вос­ста­ний аф­ри­кан­цев; в начале XX века ре­жим в НГК под­верг­ся рез­кой кри­ти­ке в ев­ропейской пе­ча­ти. 15.11.1908 года Ле­о­польд II ус­ту­пил пра­ва на НГК государству, его вла­де­ние бы­ло пре­об­ра­зо­ва­но в ко­ло­нию Бель­гии - Бель­гий­ское Кон­го.

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