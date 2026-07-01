НЕЗАВИСИМАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ
НЕЗАВИСИМАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ - основана на общегерманской конференции социал-демократической оппозиции в городе Гота 06-08.04.1917 года деятелями Социал-демократической партии Германии, выступавшими против предоставления правительству военных кредитов и отвергавшими лозунг «гражданин мира».
В работе учредительного съезда участвовали представители 91 окружной организации СДПГ и 15 депутатов рейхстага от этой партии. НСДПГ объединила представителей левого крыла СДПГ [«Группа Спартака», с ноября 1918 года «Спартака союз»; лидеры - Р. Люксембург, К. Либкнехт, Ф. Меринг, В. Пик, К. Цеткин, Л. Йогихес (Я. Тышка), Ю. Мархлевский и др.], центристов (Г. Гаазе, К. Каутский, Р. Гильфердинг и др.) и ряд правых деятелей СДПГ, не согласных с политикой партийного руководства (Э. Бернштейн и др.).
Ведущую роль в НСДПГ играли центристы, представители которых В. Дитман и Г. Гаазе были избраны сопредседателями партии. «Спартака союз» имел в рамках НСДПГ статус автономной организации. Партия сыграла важную роль в Ноябрьской революции 1918 года в Германии и сформировала на паритетных началах с СДПГ демократическое правительство - Совет народных уполномоченных (СНУ; от НСДПГ в него вошли Гаазе, Дитман, Э. Барт). 29.12.1918 года представители НСДПГ вышли из СНУ в знак протеста против контрреволюционной политики правого крыла СДПГ во главе с Ф. Эбертом.
В конце 1918 года «Спартака союз» организационно отделился от НСДПГ и на съезде 30.12.1918 года - 01.01.1919 года преобразован в Коммунистическую партию Германии (КПГ). НСДПГ вместе с КПГ являлась одним из организаторов восстания рабочих в Берлине 05-12.01.1919 года и подавления Капповского путча 1920 года. На парламентских выборах 06.06.1920 года за НСДПГ проголосовали 17,9% избирателей, её фракция в рейхстаге (84 депутата) стала второй по численности после СДПГ (102 депутата). К сентябрю1920 года в рядах НСДПГ насчитывалось около 900 тыс. членов.
12.10.1920 года на съезде НСДПГ в городе Галле большинство делегатов (237 против 156) высказались за присоединение партии к Коммунистическому интернационалу. В декабре 1920 года большинство членов НСДПГ во главе с Э. Доймигом, Э. Тельманом и др. вышли из партии и объединились с КПГ. После раскола НСДПГ утратила политический вес. В октябре 1922 года значительная часть членов партии и её лидеры (А. Криспин, Дитман, Каутский, Гильфердинг) вернулись в СДПГ. В 1924 году НСДПГ вновь раскололась.
Малочисленная (к началу 1926 года не более 10 тыс. членов) и не пользовавшаяся поддержкой избирателей (к 1930 году за неё голосовали лишь 0,03% избирателей) НСДПГ под руководством Т. Либкнехта (родной брат К. Либкнехта) просуществовала до осени 1931 года и влилась в Социалистическую рабочую партию Германии, созданную группой левых, вышедших из СДПГ.