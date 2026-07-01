НЕЗАВИСИМАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ

НЕЗАВИСИМАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГЕРМАНИИ - основана на общегерманской конференции социал-демократической оппозиции в городе Гота 06-08.04.1917 года деятелями Социал-демократической партии Германии, выступавшими против предоставления правительству военных кредитов и отвергавшими лозунг «гражданин мира».

В ра­бо­те уч­ре­дительного съез­да уча­ст­во­ва­ли пред­ста­ви­те­ли 91 ок­руж­ной организации СДПГ и 15 депутатов рейхс­та­га от этой пар­тии. НСДПГ объ­е­ди­ни­ла пред­ста­ви­те­лей ле­во­го кры­ла СДПГ [«Груп­па Спар­та­ка», с но­ября 1918 года «Спар­та­ка со­юз»; ли­де­ры - Р. Люк­сем­бург , К. Либк­нехт, Ф. Ме­ринг, В. Пик, К. Цет­кин, Л. Йо­ги­хес (Я. Тыш­ка), Ю. Марх­лев­ский и др.], цен­три­стов (Г. Гаа­зе, К. Ка­ут­ский, Р. Гиль­фер­динг и др.) и ряд пра­вых дея­те­лей СДПГ, не со­глас­ных с по­ли­ти­кой партийного ру­ко­во­дства (Э. Берн­штейн и др.).

Ве­ду­щую роль в НСДПГ иг­ра­ли цен­три­сты, пред­ста­ви­те­ли ко­то­рых В. Дит­ман и Г. Гаа­зе бы­ли из­бра­ны со­пред­се­да­те­ля­ми пар­тии. «Спар­та­ка со­юз» имел в рам­ках НСДПГ ста­тус ав­то­ном­ной ор­га­ни­за­ции. Пар­тия сыг­ра­ла важ­ную роль в Но­ябрь­ской ре­во­лю­ции 1918 года в Гер­ма­нии и сфор­ми­ро­ва­ла на па­ри­тет­ных на­ча­лах с СДПГ де­мо­кра­тическое пра­ви­тель­ст­во - Со­вет народных упол­но­мо­чен­ных (СНУ; от НСДПГ в не­го во­шли Гаа­зе, Дит­ман, Э. Барт). 29.12.1918 года пред­ста­ви­те­ли НСДПГ вы­шли из СНУ в знак про­тес­та про­тив контр­ре­во­люционной по­ли­ти­ки пра­во­го кры­ла СДПГ во гла­ве с Ф. Эбер­том.

В конце 1918 года «Спар­та­ка со­юз» ор­га­ни­за­ци­он­но от­де­лил­ся от НСДПГ и на съез­де 30.12.1918 года - 01.01.1919 года пре­об­ра­зо­ван в Ком­му­ни­сти­че­скую пар­тию Гер­ма­нии (КПГ). НСДПГ вме­сте с КПГ яв­ля­лась од­ним из ор­га­ни­за­то­ров вос­ста­ния ра­бо­чих в Бер­ли­не 05-12.01.1919 года и по­дав­ле­ния Кап­пов­ско­го пут­ча 1920 года. На пар­ла­мент­ских вы­бо­рах 06.06.1920 года за НСДПГ про­го­ло­со­ва­ли 17,9% из­би­ра­те­лей, её фрак­ция в рейхс­та­ге (84 де­пу­та­та) ста­ла вто­рой по чис­лен­но­сти по­сле СДПГ (102 де­пу­та­та). К сентябрю1920 года в ря­дах НСДПГ на­счи­ты­ва­лось около 900 тыс. чле­нов.

12.10.1920 года на съез­де НСДПГ в городе Гал­ле боль­шин­ст­во де­ле­га­тов (237 про­тив 156) вы­ска­за­лись за при­сое­ди­не­ние пар­тии к Ком­му­ни­сти­че­ско­му ин­тер­на­цио­на­лу. В декабре 1920 года боль­шин­ст­во чле­нов НСДПГ во гла­ве с Э. Дой­ми­гом, Э. Тель­ма­ном и др. вы­шли из пар­тии и объ­е­ди­ни­лись с КПГ. По­сле рас­ко­ла НСДПГ ут­ра­ти­ла по­ли­тический вес. В октябре 1922 года зна­чительная часть чле­нов пар­тии и её ли­де­ры (А. Крис­пин, Дит­ман, Ка­ут­ский, Гиль­фер­динг) вер­ну­лись в СДПГ. В 1924 году НСДПГ вновь рас­ко­ло­лась.

Ма­ло­чис­лен­ная (к началу 1926 года не бо­лее 10 тыс. чле­нов) и не поль­зо­вав­шая­ся под­держ­кой из­би­ра­те­лей (к 1930 году за неё го­ло­со­ва­ли лишь 0,03% из­би­ра­те­лей) НСДПГ под руководством Т. Либк­нех­та (род­ной брат К. Либк­нех­та ) про­су­ще­ст­во­ва­ла до осе­ни 1931 года и вли­лась в Со­циа­ли­стическую ра­бо­чую пар­тию Гер­ма­нии, соз­дан­ную груп­пой ле­вых, вы­шед­ших из СДПГ.

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