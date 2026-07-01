НЕЙТРАЛИТЕТ
НЕЙТРАЛИТЕТ - правовой статус государства, при котором оно воздерживается от действий, способных вовлечь его в международный военный конфликт.
Понятие нейтралитета как юридического института, определяющего в полном объёме взаимные права и обязанности воюющих и не участвующих в войне государств, складывается в Новое время, когда формируется международное сообщество государств. Первоначально обязанности нейтрального государства ограничивались воздержанием от вооруженного участия в войне, но оно могло предоставлять свою территорию для прохода войск одного из воюющих и т. д. Позднее нейтралитет стал предполагать полное воздержание от какого бы то ни было содействия государству, ведущему войну, и строго беспристрастное отношение к обеим воюющим сторонам. В современном праве различают вооруженный нейтралитет, нейтралитет в вооруженном конфликте и постоянный нейтралитет.
Вооружённый нейтралитет - состояние готовности нейтральной державы или группы нейтральных держав защищать свою морскую торговлю от воюющих на море государств при помощи вооруженных сил. Впервые принцип вооруженного нейтралитета был выдвинут Россией в период борьбы североамериканских колоний Великобритании за свою независимость. Россия выступила с декларацией от 28.02(10.03).1780 года, адресованной Великобритании, Франции и Испании, в которой заявила о своих целях - защите торговли от насильственных действий британского флота в этой войне.
В декларации были выдвинуты основные положения, образовавшие принцип вооруженного нейтралитета: 1) нейтральные государства имеют право торговли с воюющими державами, а также право свободного плавания нейтральных судов у берегов воюющих государств; 2) собственность неприятеля, находящаяся на нейтральном корабле, если она не является военной контрабандой, неприкосновенна и не может быть захвачена воюющими державами; 3) военной контрабандой признаются только грузы, предназначенные непосредственно для ведения военных действий (оружие, амуниция); 4) блокированным воюющей стороной считается только такой порт нейтрального государства, вход в который представляет явную опасность вследствие угрозы со стороны расположенных вблизи военно-морских судов блокирующего государства. Принципы вооруженного нейтралитета нашли отражение и в Гаагских конвенциях 1907 года (о захвате торговых нейтральных судов), а также в Лондонском протоколе 1936 года и Нионском соглашении 1937 года (о действиях подводных лодок по отношению к торговым судам в военное время).
Нейтралитет в вооружённом конфликте - правовое положение государства, при котором оно не участвует в войне и не оказывает непосредственной помощи воюющим сторонам. Согласно Конвенции о правах и обязанностях нейтральных держав и лиц в случае сухопутной войны (1907 год), территория нейтральных держав неприкосновенна. Воюющим воспрещается: проводить через территорию нейтральной державы войска или обозы с военными или съестными припасами, устраивать на территории нейтральной державы станции беспроволочного телеграфа или приспособления, предназначенные служить средством сообщения с воюющими как на море, так и на суше; пользоваться сооружением подобного рода, установленным ими перед войной на территории нейтральной державы в целях исключительно военных и не открытым для надобностей общего пользования; на территории нейтральной державы в пользу воюющих не могут быть формируемы военные отряды и открываемы учреждения для вербовки.
Конвенция о правах и обязанностях нейтральных держав в случае морской войны (1907 год) обязывает воюющих уважать верховные права нейтральных держав и воздерживаться на нейтральной территории или в нейтральных водах от всяких действий, которые составили бы со стороны держав, которые их допускают, несоблюдение их нейтралитета. Воспрещаются всякие враждебные действия, включая захват и осуществление права осмотра гражданских судов, совершаемые военными судами воюющих держав. Воспрещается воюющим создавать из нейтральных портов и вод базу морских операций против своих неприятелей. Нейтральное государство может разрешить перевозку по своей территории раненых и больных, принадлежащих к воюющим армиям, под условием, чтоб везущие их поезда не перевозили ни войск, ни военных припасов. В этом случае нейтральное государство обязано принять необходимые меры предосторожности и надзора.
Постоянный нейтралитет - международно-правовой статус государства, в соответствии с которым оно обязано в случае войны не вступать в неё на стороне какого-либо воюющего государства и не оказывать воюющим непосредственную военную помощь. Постоянно нейтральные государства не принимают участия в военно-политических союзах, отказываются от размещения на своей территории иностранных военных баз, выступают против оружия массового поражения, не вмешиваются во внутренние дела др. государств и т. д.
Статус постоянного нейтралитета не лишает государства права на самооборону. Такой статус закрепляется международным договором или национальным законодательством. В XXI веке постоянного нейтралитета придерживаются Австрия (Закон о постоянном нейтралитете от 26.10.1955 года), Камбоджа (Соглашение, касающееся суверенитета, независимости, территориальной целостности, неприкосновенности, нейтралитета и национального единства от 23.10.1991 года), Лаос (Декларация о нейтралитете от 23.07.1962 года), Мальта (Декларация относительно нейтралитета от 14.05.1981 года), Туркмения (Закон о постоянном нейтралитете от 27.12.1995 года) и Швейцария [Акт относительно признания и гарантии постоянного нейтралитета Швейцарии и неприкосновенности ее территории от 08(20).11.1815 года].