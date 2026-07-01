НЕЙТРАЛИТЕТ

НЕЙТРАЛИТЕТ - правовой статус государства, при котором оно воздерживается от действий, способных вовлечь его в международный военный конфликт.

По­ня­тие нейтралитета как юри­дического ин­сти­ту­та, оп­ре­де­ляю­ще­го в пол­ном объ­ё­ме вза­им­ные пра­ва и обя­зан­но­сти воюю­щих и не уча­ст­вую­щих в вой­не го­су­дарств, скла­ды­ва­ет­ся в Но­вое вре­мя , ко­гда фор­ми­ру­ет­ся ме­ж­ду­народное со­об­ще­ст­во го­су­дарств. Пер­во­на­чаль­но обя­зан­но­сти ней­траль­но­го го­су­дар­ст­ва ог­ра­ни­чи­ва­лись воз­дер­жа­ни­ем от воо­руженного уча­стия в вой­не, но оно мог­ло пре­дос­тав­лять свою тер­ри­то­рию для про­хо­да войск од­но­го из воюю­щих и т. д. Позд­нее нейтралитет стал пред­по­ла­гать пол­ное воз­дер­жа­ние от ка­ко­го бы то ни бы­ло со­дей­ст­вия го­су­дар­ст­ву, ве­ду­ще­му вой­ну, и стро­го бес­при­стра­ст­ное от­но­ше­ние к обе­им воюю­щим сто­ро­нам. В современном пра­ве раз­ли­ча­ют воо­руженный нейтралитет, нейтралитет в воо­руженном кон­флик­те и по­сто­ян­ный ней­тра­ли­тет.

Воо­ру­жён­ный ней­тра­ли­тет - со­стоя­ние го­тов­но­сти ней­траль­ной дер­жа­вы или груп­пы ней­траль­ных дер­жав за­щи­щать свою морскую тор­гов­лю от воюю­щих на мо­ре го­су­дарств при по­мо­щи воо­руженных сил. Впер­вые прин­цип воо­руженного нейтралитета был вы­дви­нут Рос­си­ей в пе­ри­од борь­бы североамериканских ко­ло­ний Ве­ли­ко­бри­та­нии за свою не­за­ви­си­мость. Рос­сия вы­сту­пи­ла с дек­ла­ра­ци­ей от 28.02(10.03).1780 года, ад­ре­со­ван­ной Ве­ли­ко­бри­та­нии, Фран­ции и Ис­па­нии, в ко­то­рой зая­ви­ла о сво­их це­лях - за­щи­те тор­гов­ли от на­сильственных дей­ст­вий британского фло­та в этой вой­не.

В дек­ла­ра­ции бы­ли вы­дви­ну­ты основные по­ло­же­ния, об­ра­зо­вав­шие прин­цип во­оруженного нейтралитета: 1) ней­траль­ные го­су­дар­ст­ва име­ют пра­во тор­гов­ли с воюю­щи­ми державами, а так­же пра­во сво­бод­но­го пла­ва­ния ней­траль­ных су­дов у бе­ре­гов воюю­щих государств; 2) соб­ст­вен­ность не­при­яте­ля, на­хо­дя­щая­ся на ней­траль­ном ко­раб­ле, ес­ли она не яв­ля­ет­ся во­енной кон­тра­бан­дой, не­при­кос­но­вен­на и не мо­жет быть за­хва­че­на воюю­щи­ми державами; 3) во­енной кон­тра­бан­дой при­зна­ют­ся толь­ко гру­зы, пред­на­зна­чен­ные не­по­сред­ст­вен­но для ве­де­ния во­енных дей­ст­вий (ору­жие, аму­ни­ция); 4) бло­ки­ро­ван­ным воюю­щей сто­ро­ной счи­та­ет­ся толь­ко та­кой порт ней­траль­но­го го­су­дар­ст­ва, вход в ко­то­рый пред­став­ля­ет яв­ную опас­ность вслед­ст­вие уг­ро­зы со сто­ро­ны рас­по­ло­жен­ных вбли­зи во­енно-морских су­дов бло­ки­рую­ще­го го­су­дар­ст­ва. Принципы вооруженного нейтралитета нашли отражение и в Гаагских конвенциях 1907 года (о захва­те торговых нейтральных судов), а также в Лон­донском протоколе 1936 года и Ни­он­ском со­глашении 1937 года (о действиях под­вод­ных лодок по отношению к тор­говым судам в военное время).

Ней­тра­ли­тет в воо­ру­жён­ном кон­флик­те - пра­во­вое по­ло­же­ние го­су­дар­ст­ва, при ко­то­ром оно не уча­ст­ву­ет в вой­не и не ока­зы­ва­ет не­по­сред­ст­вен­ной по­мо­щи воюю­щим сто­ро­нам. Со­глас­но Кон­вен­ции о пра­вах и обя­зан­но­стях ней­траль­ных дер­жав и лиц в слу­чае су­хо­пут­ной вой­ны (1907 год), тер­ри­то­рия ней­траль­ных дер­жав не­при­кос­но­вен­на. Воюю­щим вос­пре­ща­ет­ся: про­во­дить че­рез тер­ри­то­рию ней­траль­ной дер­жа­вы вой­ска или обо­зы с во­ен­ны­ми или съест­ны­ми при­па­са­ми, уст­раи­вать на тер­ри­то­рии ней­траль­ной дер­жа­вы стан­ции бес­про­во­лоч­но­го те­ле­гра­фа или при­спо­соб­ле­ния, пред­на­зна­чен­ные слу­жить сред­ст­вом со­об­ще­ния с вою­ющи­ми как на мо­ре, так и на су­ше; поль­зо­вать­ся со­ору­же­ни­ем по­доб­но­го ро­да, ус­та­нов­лен­ным ими пе­ред вой­ной на тер­ри­то­рии ней­траль­ной дер­жа­вы в це­лях ис­клю­чи­тель­но во­ен­ных и не от­кры­тым для на­доб­но­стей об­ще­го поль­зо­ва­ния; на тер­ри­то­рии ней­траль­ной дер­жа­вы в поль­зу воюю­щих не мо­гут быть фор­ми­руе­мы во­енные от­ря­ды и от­кры­вае­мы уч­ре­ж­де­ния для вер­бов­ки.

Кон­вен­ция о пра­вах и обя­зан­но­стях ней­траль­ных дер­жав в слу­чае морской вой­ны (1907 год) обя­зы­ва­ет воюю­щих ува­жать вер­хов­ные пра­ва ней­траль­ных дер­жав и воз­дер­жи­вать­ся на ней­траль­ной тер­ри­то­рии или в ней­траль­ных во­дах от вся­ких дей­ст­вий, ко­то­рые со­ста­ви­ли бы со сто­ро­ны дер­жав, ко­то­рые их до­пус­ка­ют, не­со­блю­де­ние их ней­тра­ли­те­та. Вос­пре­ща­ют­ся вся­кие вра­ж­деб­ные дей­ст­вия, вклю­чая за­хват и осу­ще­ст­в­ле­ние пра­ва ос­мот­ра гражданских су­дов, со­вер­шае­мые во­енными су­да­ми воюю­щих дер­жав. Вос­пре­ща­ет­ся воюю­щим соз­да­вать из ней­траль­ных пор­тов и вод ба­зу морских опе­ра­ций про­тив сво­их не­при­яте­лей. Ней­траль­ное го­су­дар­ст­во мо­жет раз­ре­шить пе­ре­воз­ку по сво­ей тер­ри­то­рии ра­не­ных и боль­ных, при­над­ле­жа­щих к воюю­щим ар­ми­ям, под ус­ло­ви­ем, чтоб ве­зу­щие их по­ез­да не пе­ре­во­зи­ли ни войск, ни во­енных при­па­сов. В этом слу­чае ней­траль­ное го­су­дар­ст­во обя­за­но при­нять не­об­хо­ди­мые ме­ры пре­д­ос­то­рож­но­сти и над­зо­ра.

По­сто­ян­ный ней­тра­ли­тет - ме­ж­ду­на­род­но-пра­во­вой ста­тус го­су­дар­ст­ва , в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рым оно обя­за­но в слу­чае вой­ны не всту­пать в неё на сто­ро­не какого-либо воюю­ще­го го­су­дар­ст­ва и не ока­зы­вать воюю­щим не­по­сред­ст­вен­ную во­енную по­мощь. По­сто­ян­но ней­траль­ные го­су­дар­ст­ва не при­ни­ма­ют уча­стия в во­енно-по­ли­тических сою­зах, от­ка­зы­ва­ют­ся от раз­ме­ще­ния на сво­ей тер­ри­то­рии иностранных во­енных баз, вы­сту­па­ют про­тив ору­жия мас­со­во­го по­ра­же­ния, не вме­ши­ва­ют­ся во внутренние де­ла др. го­су­дарств и т. д.

Ста­тус по­сто­ян­но­го нейтралитета не ли­ша­ет го­су­дар­ст­ва пра­ва на са­мо­обо­ро­ну. Та­кой ста­тус за­кре­п­ля­ет­ся ме­ж­ду­народным до­го­во­ром или национальным за­ко­но­да­тель­ст­вом. В XXI веке по­сто­ян­но­го нейтралитета при­дер­жи­ва­ют­ся Ав­ст­рия (За­кон о по­сто­ян­ном ней­тра­ли­те­те от 26.10.1955 года), Кам­бод­жа (Со­гла­ше­ние, ка­саю­щее­ся су­ве­ре­ни­те­та, не­за­ви­си­мо­сти, тер­ри­то­ри­аль­ной це­ло­ст­но­сти, не­при­кос­но­вен­но­сти, ней­тра­ли­те­та и национального един­ст­ва от 23.10.1991 года), Ла­ос (Дек­ла­ра­ция о ней­тра­ли­те­те от 23.07.1962 года), Маль­та (Дек­ла­ра­ция от­но­си­тель­но ней­тра­ли­те­та от 14.05.1981 года), Турк­ме­ния (За­кон о по­сто­ян­ном ней­тра­ли­те­те от 27.12.1995 года) и Швей­ца­рия [Акт от­но­си­тель­но при­зна­ния и га­ран­тии по­сто­ян­но­го ней­тра­ли­те­та Швей­ца­рии и не­при­кос­но­вен­но­сти ее тер­ри­то­рии от 08(20).11.1815 года].

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