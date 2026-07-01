НЕЙСТРИЯ

НЕЙСТРИЯ - в раннее Средневековье историческая область на севере Франции, между Ла-Маншем и рекой Луара.

На за­па­де гра­ни­чи­ла с Бре­та­нью, юго-восточные рай­оны ко­то­рой (Нант, Ван) в отдельные пе­рио­ды яв­ля­лись ча­стью Нейстрии. Восточная гра­ни­ца Нейстрии ме­ня­лась и про­хо­ди­ла ино­гда по ре­кам Шель­да и Ма­ас, ино­гда по Сом­ме, верх­не­му те­че­нию Уа­зы и Маа­су. Главными го­ро­да­ми Нейстрии бы­ли в раз­ное вре­мя Суа­сон и Па­риж. Нейстрия воз­ник­ла в 486 году в ре­зуль­та­те за­вое­ва­ния фран­ка­ми по­след­них римских вла­де­ний на се­ве­ре Гал­лии , со­хра­няв­ших не­за­ви­си­мость по­сле па­де­ния Ри­ма в 476 году. В от­ли­чие от Ав­ст­ра­зии, в Нейстрии пре­об­ла­да­ло не гер­ман­ское, а гал­ло-римское на­се­ле­ние; гер­ман­цы бы­ли мно­го­чис­лен­ны лишь на край­нем се­ве­ро-вос­то­ке Нейстрии - в ны­неш­ней Флан­д­рии, а так­же в Ар­туа и в рай­оне города Ка­ле; к за­па­ду от Се­ны они поч­ти не се­ли­лись.

По­сле смер­ти Хло­дви­га I в 511 году Франк­ское го­су­дар­ст­во бы­ло раз­де­ле­но ме­ж­ду его 4 сы­новь­я­ми; Нейстрия по­лу­чи­ла ста­тус ко­ролев­ст­ва, пер­вым ко­ро­лём стал Хиль­де­берт I (умер 558 год). По­сле смер­ти в 592 году бур­гунд­ско­го ко­ро­ля Гун­трам­на ко­ро­ли Нейстрии, как пра­ви­ло, бы­ли так­же ко­ро­ля­ми Бур­гун­дии. В хо­де меж­до­усоб­ных войн Ме­ровин­гов VI-VII веков ко­ро­ли Нейстрии то под­чи­ня­лись ко­ро­лям Ав­ст­ра­зии, то бра­ли над ни­ми верх; в ре­зуль­та­те несколько раз (в т. ч. при Хло­та­ре I в 558-561 годах, Хло­та­ре II в 613-623 годах и Да­го­бер­те I в 629-639 годах) про­ис­хо­ди­ло объ­е­ди­не­ние двух го­су­дарств, окон­ча­тель­но - в 719 году. При этом по­ли­тическое един­ст­во Нейстрии обыч­но со­хра­ня­лось, гра­ни­цы ко­ро­лев­ст­ва из­ме­ня­лись срав­ни­тель­но ред­ко.

С середины VII века ре­шаю­щую роль в по­ли­тической жиз­ни Нейстрии ста­ла иг­рать ме­ст­ная знать во гла­ве с май­ор­до­ма­ми, по­нем­но­гу от­тес­нив­ши­ми ко­ро­лей от вла­сти. Май­ор­до­мы Нейстрии, в ча­ст­но­сти Эб­ро­ин (умер 680/681 год) и Бер­ха­рий (Бер­хар, Берт­хар; умер 688 год), ве­ли борь­бу за вер­хо­вен­ст­во с май­ор­до­ма­ми Ав­ст­ра­зии из ро­да Пи­пи­ни­дов (в 687 году по­след­ние одер­жа­ли по­бе­ду и объ­е­ди­ни­ли все франк­ские зем­ли). В VIII - начале IX веков в хо­де раз­де­лов им­пе­рии Ка­ро­лин­гов Нейстрия не раз обо­соб­ля­лась в отдельное ко­ро­лев­ст­во, как пра­ви­ло со­став­ляв­шее еди­ное це­лое с Ак­ви­та­ни­ей и Бур­гун­ди­ей. За этим конг­ло­ме­ра­том зе­мель по­сте­пен­но за­кре­пи­лось название Западная Фран­кия или про­сто Фран­ция.

С середины IX века «Нейстрией» на­зы­ва­ли пре­имущественно зем­ли ме­ж­ду Се­ной и Луа­рой. В 861 году для от­ра­же­ния на­па­де­ний нор­ман­нов и бре­тон­цев Карл II Лы­сый об­ра­зо­вал здесь т. н. Ней­стрий­скую мар­ку и пе­ре­дал её в управ­ле­ние Ро­бер­ту Силь­но­му (около 820-866 годов), ос­но­ва­те­лю ди­на­стии Ка­пе­тин­гов (Ро­бер­ти­нов). Од­на­ко это не по­ме­ша­ло бре­тон­цам за­хва­тить Нант, Май­ен (вре­мен­но) и не­ко­то­рые др. западные рай­оны Нейстрии, а нор­ман­нам за­кре­пить­ся в устье Се­ны.

С начала X века на тер­ри­то­рии Нейстрии поя­ви­лись са­мо­сто­ятельные кня­же­ст­ва: гер­цог­ст­во Нор­ман­дия, граф­ст­ва Флан­д­рия, Па­риж, Блуа, Тур, Ан­жу (Ан­же), Мен, Вер­ман­дуа, Шам­пань и др., по­сле че­го название «Нейстрия» бы­ст­ро вы­шло из упот­реб­ле­ния, хо­тя и встре­ча­ет­ся из­ред­ка в учё­ной литературе Сред­не­ве­ко­вья (например, у Рау­ля Гла­бе­ра, Ор­де­ри­ка Ви­та­лия, позд­нее - у То­ма­са Уол­син­ге­ма) для обо­зна­че­ния Северной Фран­ции или не­ко­то­рых её рай­онов, пре­ж­де все­го Нор­ман­дии; Фран­ци­ей в уз­ком смыс­ле сло­ва при этом ино­гда на­зы­ва­ли Иль-де-Франс.

Дополнительная литература:

McKitterick R. The Frankish Kingdoms under the Carolingians, 751–987. L., 1983

La Neustrie: les pays au nord de la Loire de Da­go­bert ̀a Charles le Chauve. Rouen, 1985

Geary P. Before France and Germany: the creation and transformation of the Merovingian world. N. Y.; Oxf., 1988

La Neustrie: les pays au nord de la Loire de 650 a 850. Sigmaringen, 1989. Vol. 1–2

Werner K. F. Die Urspr ̈unge Frankreichs bis zum Jahr 1000. Stuttg., 1989

Ле­бек С. Про­ис­хо­ж­де­ние фран­ков. V–IX вв. М., 1993

Wood I. The Merovingian kingdoms, 450–751. L., 1994

Le Jan R. Famille et pou­voir dans le monde franc (VII–X siècle). P., 1995; idem. Les Mé­ro­vingiens. P., 2010

Nelson J. The Frankish world: 750–900. L., 1996.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)