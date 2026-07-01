НЕЙСТРИЯ
НЕЙСТРИЯ - в раннее Средневековье историческая область на севере Франции, между Ла-Маншем и рекой Луара.
На западе граничила с Бретанью, юго-восточные районы которой (Нант, Ван) в отдельные периоды являлись частью Нейстрии. Восточная граница Нейстрии менялась и проходила иногда по рекам Шельда и Маас, иногда по Сомме, верхнему течению Уазы и Маасу. Главными городами Нейстрии были в разное время Суасон и Париж. Нейстрия возникла в 486 году в результате завоевания франками последних римских владений на севере Галлии, сохранявших независимость после падения Рима в 476 году. В отличие от Австразии, в Нейстрии преобладало не германское, а галло-римское население; германцы были многочисленны лишь на крайнем северо-востоке Нейстрии - в нынешней Фландрии, а также в Артуа и в районе города Кале; к западу от Сены они почти не селились.
После смерти Хлодвига I в 511 году Франкское государство было разделено между его 4 сыновьями; Нейстрия получила статус королевства, первым королём стал Хильдеберт I (умер 558 год). После смерти в 592 году бургундского короля Гунтрамна короли Нейстрии, как правило, были также королями Бургундии. В ходе междоусобных войн Меровингов VI-VII веков короли Нейстрии то подчинялись королям Австразии, то брали над ними верх; в результате несколько раз (в т. ч. при Хлотаре I в 558-561 годах, Хлотаре II в 613-623 годах и Дагоберте I в 629-639 годах) происходило объединение двух государств, окончательно - в 719 году. При этом политическое единство Нейстрии обычно сохранялось, границы королевства изменялись сравнительно редко.
С середины VII века решающую роль в политической жизни Нейстрии стала играть местная знать во главе с майордомами, понемногу оттеснившими королей от власти. Майордомы Нейстрии, в частности Эброин (умер 680/681 год) и Берхарий (Берхар, Бертхар; умер 688 год), вели борьбу за верховенство с майордомами Австразии из рода Пипинидов (в 687 году последние одержали победу и объединили все франкские земли). В VIII - начале IX веков в ходе разделов империи Каролингов Нейстрия не раз обособлялась в отдельное королевство, как правило составлявшее единое целое с Аквитанией и Бургундией. За этим конгломератом земель постепенно закрепилось название Западная Франкия или просто Франция.
С середины IX века «Нейстрией» называли преимущественно земли между Сеной и Луарой. В 861 году для отражения нападений норманнов и бретонцев Карл II Лысый образовал здесь т. н. Нейстрийскую марку и передал её в управление Роберту Сильному (около 820-866 годов), основателю династии Капетингов (Робертинов). Однако это не помешало бретонцам захватить Нант, Майен (временно) и некоторые др. западные районы Нейстрии, а норманнам закрепиться в устье Сены.
С начала X века на территории Нейстрии появились самостоятельные княжества: герцогство Нормандия, графства Фландрия, Париж, Блуа, Тур, Анжу (Анже), Мен, Вермандуа, Шампань и др., после чего название «Нейстрия» быстро вышло из употребления, хотя и встречается изредка в учёной литературе Средневековья (например, у Рауля Глабера, Ордерика Виталия, позднее - у Томаса Уолсингема) для обозначения Северной Франции или некоторых её районов, прежде всего Нормандии; Францией в узком смысле слова при этом иногда называли Иль-де-Франс.
Дополнительная литература:
McKitterick R. The Frankish Kingdoms under the Carolingians, 751–987. L., 1983
La Neustrie: les pays au nord de la Loire de Dagobert ̀a Charles le Chauve. Rouen, 1985
Geary P. Before France and Germany: the creation and transformation of the Merovingian world. N. Y.; Oxf., 1988
La Neustrie: les pays au nord de la Loire de 650 a 850. Sigmaringen, 1989. Vol. 1–2
Werner K. F. Die Urspr ̈unge Frankreichs bis zum Jahr 1000. Stuttg., 1989
Лебек С. Происхождение франков. V–IX вв. М., 1993
Wood I. The Merovingian kingdoms, 450–751. L., 1994
Le Jan R. Famille et pouvoir dans le monde franc (VII–X siècle). P., 1995; idem. Les Mérovingiens. P., 2010
Nelson J. The Frankish world: 750–900. L., 1996.