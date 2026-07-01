НЕЙРОЛИНГВИСТИКА

НЕЙРОЛИНГВИСТИКА - научная дисциплина, занимающаяся исследованиями мозговых механизмов речевой деятельности.

Изу­ча­ет моз­го­вую ор­га­ни­за­цию пси­хических про­цес­сов по­строе­ния и по­ни­ма­ния вы­сказы­ва­ния в их функ­цио­ни­ро­ва­нии, ста­нов­ле­нии и рас­па­де и вхо­дит в бо­лее ши­ро­кое объ­е­ди­не­ние ней­ро­ког­ни­тив­ных на­ук , вклю­чаю­щее ней­ро­био­ло­гические и со­ци­аль­но-пси­хо­ло­гические ас­пек­ты ис­сле­до­ва­ния че­ло­ве­ка.

Пер­вые ис­сле­до­ва­ния в об­лас­ти нейролингвистики от­но­сят­ся ко 2-й половине XIX века, ко­гда на ос­но­ве нев­ро­ло­гических и па­то­ло­го-ана­то­мических дан­ных и лин­гвис­тического опи­са­ния на­ча­ли вы­де­лять­ся фор­мы афа­зии: в 1861 году французский хи­рург и ан­тро­по­лог П. П. Бро­ка опи­сал мо­тор­ную афа­зию, в 1874 году немецкий врач К. Вер­ни­ке - сен­сор­ную. Для пер­вой (клас­си­че­ской) клас­си­фи­ка­ции афа­зий, раз­ра­бо­тан­ной Вер­ни­ке и швейцарским вра­чом Л. Лих­т­гей­мом, ха­рак­тер­но про­стое при­уро­чи­ва­ние ре­че­вых сим­пто­мов к моз­го­вым струк­ту­рам без учё­та пси­хо­ло­гического строе­ния ре­чи как выс­шей пси­хической функ­ции. Осо­бую по­зи­цию за­ни­мал Х. Джек­сон ( Ве­ли­ко­бри­та­ния ), от­стаи­вав­ший слож­ную ди­на­ми­че­скую «вер­ти­каль­ную» ор­га­ни­за­цию ре­че­вых про­цес­сов, вклю­чаю­щую со­зна­тель­ные, под­соз­на­тель­ные и пол­но­стью ав­то­ма­ти­зированные фу­нк­ции. Он, как и его по­сле­до­ва­тель Г. Хед (Ве­ли­ко­бри­та­ния), пред­ло­жив­ший линг­ви­стическую клас­си­фи­ка­цию сим­п­то­мов афа­зии, ут­ве­рж­дал, что мож­но ло­ка­ли­зо­вать си­м­п­том, но нель­зя ло­ка­ли­зо­вать фу­нк­цию. Ин­те­рес к язы­ко­вой па­то­ло­гии про­яв­ля­ли и линг­ви­сты, сре­ди них Ф. де Сос­сюр, И. А. Бо­ду­эн де Кур­те­нэ, В. А. Бо­го­ро­диц­кий, Л. В. Щер­ба. Осо­бую роль в нейролингвистике сы­грал Р. О. Якоб­сон, раз­ви­вав­ший пред­став­ле­ние о язы­ке как о функ­цио­наль­ной си­сте­ме. Фун­да­мент отечественной нейролингвистики за­ло­жен А. Р. Лу­ри­ей, ко­то­рый, во-пер­вых, на ос­но­ве пред­ло­жен­ных Л. С. Вы­гот­ским прин­ци­пов со­ци­аль­но­го про­ис­хож­де­ния, си­стем­но­го строе­ния и ди­на­мической ор­га­ни­за­ции выс­ших пси­хических фу­нк­ций объ­еди­нил идеи нев­ро­ло­гии и пси­хо­ло­гии, соз­дав ней­ро­пси­хо­ло­гию, и, во-вто­рых, при­со­еди­нил к ней идеи пси­хо­ло­гии ре­чи и струк­тур­но-фу­нк­ци­о­наль­ной лин­гви­сти­ки.

В со­от­вет­ст­вии с пред­став­ле­ния­ми современной ней­роп­си­хо­ло­гии , нейролингвистика рас­смат­ри­ва­ет речь как фун­кцио­наль­ную сис­те­му, со­стоя­щую из многих ком­по­нен­тов, ка­ж­дый из ко­то­рых опи­ра­ет­ся на ра­бо­ту оп­ре­де­лён­но­го уча­ст­ка моз­га и вно­сит в ра­бо­ту сис­те­мы спе­ци­фический вклад (А. Р. Лу­рия). Из сис­тем­но­го строе­ния ре­чи вы­те­ка­ет, что кар- ти­на лю­бой афа­зии со­сто­ит из пер­вич­но­го де­фек­та од­но­го из струк­тур­но-функ­цио­наль­ных ком­по­нен­тов ре­чи, из вто­рич­ных сим­пто­мов, яв­ляю­щих­ся сис­тем­ным след­ст­ви­ем пер­вич­но­го де­фек­та, а так­же из ком­пен­са­тор­ных функ­цио­наль­ных пе­ре­стро­ек. Объ­е­ди­не­ние сис­тем­но­го ана­ли­за на­ру­ше­ний ре­чи (Лу­рия) с тео­ре­тическими пред­став­ле­ния­ми лин­гвис­ти­ки и пси­хо­лин­гви­сти­ки (уче­ние о фо­не­ме, на­ли­чие раз­ных уров­ней син­так­си­са и др.) со­зда­ло ба­зис на­учных клас­си­фи­ка­ции афа­зий.

Во 2-й половине XX века в ре­зуль­та­те ис­сле­до­ва­ния афа­зий, воз­ни­каю­щих при по­ра­же­нии пе­ред­них от­де­лов моз­га, вы­де­ле­ны три вы­зы­ваю­щих их пер­вич­ных де­фек­та [А. Р. Лу­рия (и ин­тер­пре­та­ция его фак­тов, осу­ще­ст­влён­ная Р. О. Якоб­со­ном), Л. С. Цвет­ко­ва, Т. В. Аху­ти­на (Ря­бова)]. Это де­фек­ты син­та­гма­ти­че­ской (смотрите Син­таг­ма) ор­га­ни­за­ции ре­чи, а имен­но мо­тор­но­го (ки­не­ти­че­ско­го) про­грам­ми­ро­ва­ния ар­ти­ку­ля­ции, грам­ма­тического струк­ту­ри­ро­ва­ния, по­строе­ния внут­рен­не­ре­че­вой схе­мы вы­ска­зы­ва­ния. На­ру­ше­ния пер­вых двух опе­ра­ций ха­рак­тер­ны для эф­фе­рент­ной мо­тор­ной афа­зии, на­ру­ше­ния вто­рой - для пе­ред­не­го аг­рам­ма­тиз­ма, треть­ей - для ди­на­ми­че­ской афа­зии. На­зван­ные опе­ра­ции стро­ят об­щую рам­ку (фрейм) реп­ре­зен­та­ции оп­ре­де­лён­но­го уров­ня и тре­бу­ют опе­ра­ций за­пол­не­ния сло­тов фрей­ма, т. е. вы­бо­ра со­от­вет­ст­вую­щих еди­ниц из па­ра­дигм, что осу­ще­ст­в­ля­ет­ся зад­ни­ми от­де­ла­ми ко­ры ле­во­го по­лу­ша­рия. При по­ра­же­нии зад­них от­де­лов на­блю­да­ют­ся пер­вич­ные де­фек­ты сле­дую­щих па­ра­диг­ма­тических опе­ра­ций: вы­бо­ра ар­ти­ку­лем (мо­тор­ных схем ре­че­во­го зву­ка, струк­тур ак­тив­но­сти ор­га­нов ре­чи, не­об­хо­ди­мых для про­из­не­се­ния то­го или ино­го зву­ка); вы­бо­ра зву­ков по фо­не­тическим при­зна­кам; вы­бо­ра слов по зву­ча­нию; вы­бо­ра слов по зна­че­нию. Пер­вая опе­ра­ция на­ру­ша­ет­ся при аф­фе­рент­ной мо­тор­ной афа­зии, вто­рая и тре­тья - при сен­сор­ной, толь­ко тре­тья - при аку­сти­ко-мне­сти­че­ской, чет­вёр­тая - при се­ман­тической афа­зии (Лу­рия). Та­кое по­ни­ма­ние ме­ха­низ­мов афа­зии по­зво­ли­ло соз­дать ней­ро­лин­гви­стическую мо­дель по­ро­ж­де­ния ре­чи [Ахутина (Рябова)]. Она со­гла­су­ет­ся, во-пер­вых, с точ­кой зре­ния Л. С. Вы­гот­ско­го на пе­ре­ход от мыс­ли к сло­ву, ко­то­рый на­чи­на­ет­ся с мо­ти­ва вы­ска­зы­ва­ния, да­лее к мыс­ли, от неё к внутренней ре­чи, се­ман­тич. пла­ну и внеш­ней ре­чи, и, во-вто­рых, с дан­ны­ми пси­хо­лин­гви­сти­ки (тео­рии ре­че­вой дея­тель­но­сти), обоб­щён­ны­ми А. А. Ле­он­ть­е­вым. В за­ру­беж­ной нейролингвистике наи­бо­лее при­знан­ной яв­ля­ет­ся бо­стон­ская клас­си­фи­ка­ция афа­зий, пред­ло­жен­ная Х. Гуд­г­лас­сом и Э. Кап­лан.

В хо­де раз­ви­тия нейролингвистика рас­ши­ря­лась сфе­ра её ис­сле­до­ва­ний и на­бор ме­то­дов. Кро­ме изу­че­ния афа­зий, ис­сле­до­ва­лась речь у лиц с рас­ще­п­лён­ным моз­гом (по­сле опе­ра­ции рас­се­че­ния мо­зо­ли­сто­го те­ла) или с вре­мен­ным уг­не­те­ни­ем функ­ций од­но­го из по­лу­ша­рий (при од­но­сто­рон­ней элек­тро­су­до­рож­ной те­ра­пии). С 1990-х годов ста­ли ис­поль­зо­вать­ся но­вые ней­ро­ви­зуа­ли­за­ци­он­ные ме­то­ды [функ­цио­наль­ная маг­нит­но-ре­зо­нан­сная то­мо­гра­фия (фМРТ) и маг­ни­то­эн­це­фа­ло­гра­фия (МЭГ)], по­зво­ляю­щие вы­де­лять наи­бо­лее ак­тив­ные зо­ны при вы­пол­не­нии той или иной ре­че­вой за­да­чи. В Рос­сии эти ме­то­ды ис­поль­зу­ют­ся в круп­ней­ших кли­ни­ках и на­учных уч­реж­де­ни­ях.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)