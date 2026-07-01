НЕЙРОЛИНГВИСТИКА
НЕЙРОЛИНГВИСТИКА - научная дисциплина, занимающаяся исследованиями мозговых механизмов речевой деятельности.
Изучает мозговую организацию психических процессов построения и понимания высказывания в их функционировании, становлении и распаде и входит в более широкое объединение нейрокогнитивных наук, включающее нейробиологические и социально-психологические аспекты исследования человека.
Первые исследования в области нейролингвистики относятся ко 2-й половине XIX века, когда на основе неврологических и патолого-анатомических данных и лингвистического описания начали выделяться формы афазии: в 1861 году французский хирург и антрополог П. П. Брока описал моторную афазию, в 1874 году немецкий врач К. Вернике - сенсорную. Для первой (классической) классификации афазий, разработанной Вернике и швейцарским врачом Л. Лихтгеймом, характерно простое приурочивание речевых симптомов к мозговым структурам без учёта психологического строения речи как высшей психической функции. Особую позицию занимал Х. Джексон (Великобритания), отстаивавший сложную динамическую «вертикальную» организацию речевых процессов, включающую сознательные, подсознательные и полностью автоматизированные функции. Он, как и его последователь Г. Хед (Великобритания), предложивший лингвистическую классификацию симптомов афазии, утверждал, что можно локализовать симптом, но нельзя локализовать функцию. Интерес к языковой патологии проявляли и лингвисты, среди них Ф. де Соссюр, И. А. Бодуэн де Куртенэ, В. А. Богородицкий, Л. В. Щерба. Особую роль в нейролингвистике сыграл Р. О. Якобсон, развивавший представление о языке как о функциональной системе. Фундамент отечественной нейролингвистики заложен А. Р. Лурией, который, во-первых, на основе предложенных Л. С. Выготским принципов социального происхождения, системного строения и динамической организации высших психических функций объединил идеи неврологии и психологии, создав нейропсихологию, и, во-вторых, присоединил к ней идеи психологии речи и структурно-функциональной лингвистики.
В соответствии с представлениями современной нейропсихологии, нейролингвистика рассматривает речь как функциональную систему, состоящую из многих компонентов, каждый из которых опирается на работу определённого участка мозга и вносит в работу системы специфический вклад (А. Р. Лурия). Из системного строения речи вытекает, что кар- тина любой афазии состоит из первичного дефекта одного из структурно-функциональных компонентов речи, из вторичных симптомов, являющихся системным следствием первичного дефекта, а также из компенсаторных функциональных перестроек. Объединение системного анализа нарушений речи (Лурия) с теоретическими представлениями лингвистики и психолингвистики (учение о фонеме, наличие разных уровней синтаксиса и др.) создало базис научных классификации афазий.
Во 2-й половине XX века в результате исследования афазий, возникающих при поражении передних отделов мозга, выделены три вызывающих их первичных дефекта [А. Р. Лурия (и интерпретация его фактов, осуществлённая Р. О. Якобсоном), Л. С. Цветкова, Т. В. Ахутина (Рябова)]. Это дефекты синтагматической (смотрите Синтагма) организации речи, а именно моторного (кинетического) программирования артикуляции, грамматического структурирования, построения внутреннеречевой схемы высказывания. Нарушения первых двух операций характерны для эфферентной моторной афазии, нарушения второй - для переднего аграмматизма, третьей - для динамической афазии. Названные операции строят общую рамку (фрейм) репрезентации определённого уровня и требуют операций заполнения слотов фрейма, т. е. выбора соответствующих единиц из парадигм, что осуществляется задними отделами коры левого полушария. При поражении задних отделов наблюдаются первичные дефекты следующих парадигматических операций: выбора артикулем (моторных схем речевого звука, структур активности органов речи, необходимых для произнесения того или иного звука); выбора звуков по фонетическим признакам; выбора слов по звучанию; выбора слов по значению. Первая операция нарушается при афферентной моторной афазии, вторая и третья - при сенсорной, только третья - при акустико-мнестической, четвёртая - при семантической афазии (Лурия). Такое понимание механизмов афазии позволило создать нейролингвистическую модель порождения речи [Ахутина (Рябова)]. Она согласуется, во-первых, с точкой зрения Л. С. Выготского на переход от мысли к слову, который начинается с мотива высказывания, далее к мысли, от неё к внутренней речи, семантич. плану и внешней речи, и, во-вторых, с данными психолингвистики (теории речевой деятельности), обобщёнными А. А. Леонтьевым. В зарубежной нейролингвистике наиболее признанной является бостонская классификация афазий, предложенная Х. Гудглассом и Э. Каплан.
В ходе развития нейролингвистика расширялась сфера её исследований и набор методов. Кроме изучения афазий, исследовалась речь у лиц с расщеплённым мозгом (после операции рассечения мозолистого тела) или с временным угнетением функций одного из полушарий (при односторонней электросудорожной терапии). С 1990-х годов стали использоваться новые нейровизуализационные методы [функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ) и магнитоэнцефалография (МЭГ)], позволяющие выделять наиболее активные зоны при выполнении той или иной речевой задачи. В России эти методы используются в крупнейших клиниках и научных учреждениях.