НЕЙРАТ ОТТО

НЕЙРАТ ОТТО - австрийский философ, социолог, экономист, один из организаторов и лидеров Венского кружка.

Ав­тор мно­го­численных ра­бот по ви­зу­аль­но­му об­ра­зо­ва­нию, эко­но­ми­ке, эм­пи­рической со­цио­ло­гии, фи­ло­со­фии и ме­то­до­ло­гии нау­ки. В 1901-1906 годах учил­ся в Ве­не и Бер­ли­не. В 1907-1914 годах пре­по­да­вал в Вен­ском ком­мерческом кол­лед­же, с 1917 года до­цент по­ли­тической эко­но­мии в Гей­дель­берг­ском университете. В эко­но­мических ра­бо­тах это­го пе­рио­да раз­ви­вал кон­цеп­цию на­ту­раль­ной («без­де­неж­ной») эко­но­ми­ки. При со­ци­ал-де­мокра­тическом пра­ви­тель­ст­ве Ба­ва­рии и во вре­мя Ба­вар­ской со­вет­ской рес­пуб­ли­ки 1919 года, бу­ду­чи не­за­ви­си­мым со­циа­ли­стом, ру­ко­во­дил от­де­лом пла­ни­ро­ва­ния, пы­та­ясь про­во­дить про­грам­му пол­ной со­циа­ли­за­ции эко­но­ми­ки. В 1921 году на­пи­сал книгу «Ан­ти-Шпен­г­лер».

Од­ним из пер­вых совместно с немецким ху­дож­ни­ком Г. Арн­цем (1900-1988 годы) раз­ра­ба­ты­вал гра­фический ди­зайн - сис­те­му ви­зу­аль­ной ком­му­ника­ции, ис­поль­зую­щую пик­то­грам­мы («изо­ти­пы») для луч­ше­го вос­при­ятия ста­ти­стических дан­ных. С 1925 года ди­рек­тор Со­ци­аль­но-эко­но­мического му­зея в Ве­не. Му­зей со­труд­ни­чал с Институтом изо­бра­зи­тель­ной ста­ти­сти­ки (ИЗОСТАТ) в Мо­ск­ве, от­ку­да Нейрат в 1934 году, по­сле Фев­раль­ско­го во­ору­жён­но­го вы­сту­п­ле­ния 1934 года в Ав­ст­рии, уе­хал сра­зу в Гол­лан­дию . В ос­но­ван­ном им в Гаа­ге Ме­ж­ду­народном фон­де ви­зу­аль­но­го об­ра­зо­ва­ния про­дол­жил раз­ра­бот­ку ме­то­да ви­зу­аль­ной ста­ти­сти­ки. С 1940 года в эмиг­ра­ции в Ве­ли­ко­бри­та­нии.

Один из вид­ней­ших пред­ста­ви­те­лей ло­гического по­зи­ти­виз­ма (смотрите Ана­ли­ти­че­ская фи­ло­со­фия), Нейрат счи­тал важ­ней­шей за­да­чей фи­ло­со­фии ус­та­нов­ле­ние един­ст­ва зна­ний с по­мо­щью «уни­фи­ци­ро­ван­но­го язы­ка нау­ки», опи­раю­ще­го­ся на язы­ки фи­зи­ки и ма­те­ма­ти­ки (ра­ди­каль­ный фи­зи­ка­лизм) и очи­щен­но­го от не­точ­ных, «ме­та­фи­зи­че­ских» по­ня­тий, не имею­щих ло­гического или эм­пи­рического эк­ви­ва­лен­та. На этот язык, со­глас­но Нейрату, долж­ны быть пе­ре­ве­де­ны все по­ня­тия пси­хо­ло­гии и со­цио­ло­гии. Из­да­ние «Ме­ж­ду­на­род­ной эн­цик­ло­пе­дии уни­фи­ци­ро­ван­ной нау­ки» («International encyclopedia of unified science», с 1938 года) на­ря­ду с раз­ра­бот­кой язы­ка «изо­ти­пов» долж­но бы­ло сде­лать нау­ку дос­туп­ной для ус­вое­ния ши­ро­ки­ми мас­са­ми (про­ле­та­ри­ат он счи­тал по­тен­ци­аль­ным «но­си­те­лем нау­ки без ме­та­фи­зи­ки»).