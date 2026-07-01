НЕЙРАТ ОТТО
НЕЙРАТ ОТТО - австрийский философ, социолог, экономист, один из организаторов и лидеров Венского кружка.
Автор многочисленных работ по визуальному образованию, экономике, эмпирической социологии, философии и методологии науки. В 1901-1906 годах учился в Вене и Берлине. В 1907-1914 годах преподавал в Венском коммерческом колледже, с 1917 года доцент политической экономии в Гейдельбергском университете. В экономических работах этого периода развивал концепцию натуральной («безденежной») экономики. При социал-демократическом правительстве Баварии и во время Баварской советской республики 1919 года, будучи независимым социалистом, руководил отделом планирования, пытаясь проводить программу полной социализации экономики. В 1921 году написал книгу «Анти-Шпенглер».
Одним из первых совместно с немецким художником Г. Арнцем (1900-1988 годы) разрабатывал графический дизайн - систему визуальной коммуникации, использующую пиктограммы («изотипы») для лучшего восприятия статистических данных. С 1925 года директор Социально-экономического музея в Вене. Музей сотрудничал с Институтом изобразительной статистики (ИЗОСТАТ) в Москве, откуда Нейрат в 1934 году, после Февральского вооружённого выступления 1934 года в Австрии, уехал сразу в Голландию. В основанном им в Гааге Международном фонде визуального образования продолжил разработку метода визуальной статистики. С 1940 года в эмиграции в Великобритании.
Один из виднейших представителей логического позитивизма (смотрите Аналитическая философия), Нейрат считал важнейшей задачей философии установление единства знаний с помощью «унифицированного языка науки», опирающегося на языки физики и математики (радикальный физикализм) и очищенного от неточных, «метафизических» понятий, не имеющих логического или эмпирического эквивалента. На этот язык, согласно Нейрату, должны быть переведены все понятия психологии и социологии. Издание «Международной энциклопедии унифицированной науки» («International encyclopedia of unified science», с 1938 года) наряду с разработкой языка «изотипов» должно было сделать науку доступной для усвоения широкими массами (пролетариат он считал потенциальным «носителем науки без метафизики»).