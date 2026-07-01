НЕЙРАТ КОНСТАНТИН

НЕЙРАТ КОНСТАНТИН БАРОН ФОН - германский государственный деятель и дипломат, обергруппенфюрер СС.

Из дворянской помещичьей семьи.Изу­чал пра­во в Тю­бин­ген­ском и Бер­лин­ском университетах. С 1892 года со­труд­ник Министерства юс­ти­ции Вюр­тем­бер­га. С 1901 года на служ­бе в Министерстве иностранных дел Гер­ма­нии. В 1903-1908 годах германский ви­це-кон­сул в Лон­до­не, с 1909 года ле­га­ци­он­ный со­вет­ник германского по­соль­ст­ва в Ве­ли­ко­бри­та­нии . В 1914-1916 годах со­вет­ник германского по­соль­ст­ва в Кон­стан­ти­но­по­ле. Уча­ст­ник Первой ми­ро­вой вой­ны. В 1917-1918 годах председатель пра­ви­тель­ст­ва Вюр­тем­бер­га. С 1919 года по­сла­ник в Да­нии, в 1921-1930 годах по­сол в Ита­лии, в 1930-1932 годах по­сол в Ве­ли­ко­бри­та­нии.

С 1932 года министр иностранных дел. При Нейрате Гер­ма­ния вы­шла из Ли­ги На­ций (1933 год), от­ка­за­лась со­блю­дать во­енные ог­ра­ни­че­ния, на­ло­жен­ные на неё Вер­саль­ским мир­ным до­го­во­ром 1919 года, вве­ла свои вой­ска в Рейн­скую де­ми­ли­та­ри­зованную зо­ну (1936 год), за­клю­чи­ла во­енный со­юз с Ита­ли­ей («Ось Бер­лин - Рим») и «Ан­ти­ко­мин­тер­нов­ский пакт» c Япо­ни­ей (1936 год). В 1937 году Нейрат всту­пил в На­цио­нал-со­циа­ли­сти­че­скую не­мец­кую ра­бо­чую пар­тию , в том же го­ду ему бы­ло при­свое­но зва­ние груп­пен­фю­ре­ра СС. 04.02.1938 года Нейрат пе­ре­дал пост министра иностранных дел И. фон Риб­бен­тро­пу, за­няв долж­ность ми­ни­ст­ра без порт­феля и члена им­пер­ско­го со­ве­та обо­ро­ны.

По­сле ан­нек­сии Гер­ма­ни­ей Че­хии в мар­те 1939 года на­зна­чен им­пер­ским на­ме­ст­ни­ком «про­тек­то­ра­та Бо­ге­мия и Мо­ра­вия», в за­да­чи ко­то­ро­го вхо­ди­ло по­дав­ле­ние по­ли­тической жиз­ни на тер­ри­то­рии «про­тек­то­ра­та» и про­ве­де­ние в жизнь ра­со­вых Нюрн­берг­ских за­ко­нов 1935 года. В 1941 году в свя­зи с не­дос­та­точ­ной ре­ши­тель­но­стью в вы­пол­не­нии по­став­лен­ных пе­ред ним за­дач «ото­зван в от­пуск» и в августе 1943 года окон­ча­тель­но от­стра­нён от за­ни­мае­мой долж­но­сти. К 70-ле­тию по­лу­чил от А. Гит­ле­ра «до­та­цию» в раз­ме­ре 250 тыс. ма­рок. В на­ча­ле мая 1945 года аре­сто­ван французскими ок­ку­пационными вла­стя­ми и пе­ре­дан в рас­по­ря­же­ние Нюрн­берг­ско­го ме­ж­ду­народного во­енного три­бу­на­ла в ка­че­ст­ве од­но­го из главных на­ци­ст­ских во­енных пре­ступ­ни­ков. Был при­знан ви­нов­ным по всем пунк­там предъ­яв­лен­ных об­ви­не­ний и при­го­во­рён к 15 го­дам ли­ше­ния сво­бо­ды. В но­ябре 1954 года по со­стоя­нию здо­ро­вья дос­роч­но ос­во­бо­ж­дён. По­след­ние ме­ся­цы жиз­ни про­вёл в сво­ём ро­до­вом име­нии.