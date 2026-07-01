НЕЙРАТ КОНСТАНТИН
НЕЙРАТ КОНСТАНТИН БАРОН ФОН - германский государственный деятель и дипломат, обергруппенфюрер СС.
Из дворянской помещичьей семьи.Изучал право в Тюбингенском и Берлинском университетах. С 1892 года сотрудник Министерства юстиции Вюртемберга. С 1901 года на службе в Министерстве иностранных дел Германии. В 1903-1908 годах германский вице-консул в Лондоне, с 1909 года легационный советник германского посольства в Великобритании. В 1914-1916 годах советник германского посольства в Константинополе. Участник Первой мировой войны. В 1917-1918 годах председатель правительства Вюртемберга. С 1919 года посланик в Дании, в 1921-1930 годах посол в Италии, в 1930-1932 годах посол в Великобритании.
С 1932 года министр иностранных дел. При Нейрате Германия вышла из Лиги Наций (1933 год), отказалась соблюдать военные ограничения, наложенные на неё Версальским мирным договором 1919 года, ввела свои войска в Рейнскую демилитаризованную зону (1936 год), заключила военный союз с Италией («Ось Берлин - Рим») и «Антикоминтерновский пакт» c Японией (1936 год). В 1937 году Нейрат вступил в Национал-социалистическую немецкую рабочую партию, в том же году ему было присвоено звание группенфюрера СС. 04.02.1938 года Нейрат передал пост министра иностранных дел И. фон Риббентропу, заняв должность министра без портфеля и члена имперского совета обороны.
После аннексии Германией Чехии в марте 1939 года назначен имперским наместником «протектората Богемия и Моравия», в задачи которого входило подавление политической жизни на территории «протектората» и проведение в жизнь расовых Нюрнбергских законов 1935 года. В 1941 году в связи с недостаточной решительностью в выполнении поставленных перед ним задач «отозван в отпуск» и в августе 1943 года окончательно отстранён от занимаемой должности. К 70-летию получил от А. Гитлера «дотацию» в размере 250 тыс. марок. В начале мая 1945 года арестован французскими оккупационными властями и передан в распоряжение Нюрнбергского международного военного трибунала в качестве одного из главных нацистских военных преступников. Был признан виновным по всем пунктам предъявленных обвинений и приговорён к 15 годам лишения свободы. В ноябре 1954 года по состоянию здоровья досрочно освобождён. Последние месяцы жизни провёл в своём родовом имении.