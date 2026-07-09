Нейпьидо́

Нейпьидо́ — столица Мьянмы (с ноября 2005), центр столичной союзной территории, расположена в центральной части страны. Численность населения города — 307 тыс. человек, союзной территории — около 1,2 млн человек (2019). Строился с 2003, к концу 2009 завершился перенос из Янгона основных правительственных учреждений. Состоит из правительственной (здания в неоклассическом стиле с элементами традиционной бирманской архитектуры), международной (посольства и представительство ООН), военной (закрытой для гражданских лиц) и жилой зон (1200 типовых 4‑этажных много­квартирных домов, около 50 особняков для высших чиновников), зоны отелей (более 700, возведены в связи проведением Игр Юго-­Восточной Азии 2013 и саммита АСЕАН 2014). А. А. Майзлиш .