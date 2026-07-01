НЕЙПЬИДО
НЕЙПЬИДО - официальная столица Мьянмы, центр столичной союзной территории (общая площадь около 7 тыс. км2; включает 8 административных районов, в т. ч. исторически сложившиеся небольшие города и посёлки - Пьинмана, Леве, Такоун и др.).
Население 925 тыс. человек (2009 год, в границах столичной союзной территории), 3-й по числу жителей город страны после Янгона и Мандалая. Расположен в центральной части Мьянмы, на юге административной области Мандалай, в 330 км к северу от Янгона и в 3,2 км к западу от Пьинманы. Узел автомобильных дорог; в 2009 году в 7 км к западу от центра Нейпьидо сооружена новая автомагистраль Янгон - Мандалай. Железнодорожная станция (с 05.07.2009 года; ранее использовалась железнодорожная станция Пьинманы). Аэропорт (2002 год; в 16 км к юго-востоку от центра Нейпьидо; с декабря 2011 года международный, рассчитан на приём около 10 млн. пассажиров в год).
Перенос столицы Мьянмы из Янгона в географический центр страны (рассматривался с 2001 года) обусловлен военно-стратегическими соображениями: стремлением обезопасить столицу от вооруженного нападения извне, предотвратить возможную смену режима, повысить эффективность управления национальными окраинами. В 2003 году в долине левого притока реки Ситаун, к западу от Пьинманы (место выбрано в соответствии с рекомендациями астрологов), началось сооружение нового города; 06.11.2005 года состоялся официальный перенос столицы. 27.03.2006 года объявлены новый статус и название города. К декабрю 2009 года в Нейпьидо переведено большинство государственных учреждений Мьянмы (в Янгоне остались офисы государственных министерств).
Нейпьидо - один из наиболее благоустроенных городов Мьянмы с развитой социальной инфраструктурой, современными автострадами, площадями и скверами, единственный в стране обеспечен круглосуточным энергоснабжением и бесплатным вещанием на 10 ТВ-каналах (в Янгоне их только 4). Отличается масштабностью, цельностью планировки, своеобразием архитектуры. В структуре Нейпьидо выделяются несколько крупных функциональных зон: правительственная (включает президентский дворец, парламентский комплекс, здания мэрии, министерств и др.); международная (здания посольств иностранных государств и миссий ООН); военная (в восточной части Нейпьидо; закрыта для гражданских посещений) и жилая.
Большинство административных и общественных сооружений возведены в помпезном неоклассическом стиле с элементами традиционного мьянманского зодчества (например, парламентский комплекс, состоящий из 31 здания, которые украшены многоярусными башенками-пьятта, колонными портиками, мозаикой, монументальными росписями). Внушительные корпуса министерств образуют большие, далеко отстоящие друг от друга кварталы. Жилая зона для служащих застроена типовыми 4-этажными многоквартирными домами, окрашенными преимущественно в розовый и голубой цвета. Жилые кварталы для высших правительственных чиновников состоят из односемейных особняков и коттеджей. Гостиницы представляют собой здания типа загородных вилл, в их оформлении также использован типично мьянманский архитектурно-скульптурный декор.
В военной зоне на центральной площади, где проходят военные парады, в 2007 году установлены монументальные бронзовые статуи (высота 10 м) известных королей Мьянмы - Аноратхи, Байиннауна и Алаунпхаи, наиболее прославившихся укреплением государства в период Средневековья. В восточной части Нейпьидо - комплекс буддийской ступы Уппатасанти («Защита мира»), построенной в 2006-2011 годах по образцу знаменитой ступы Шведагон в Янгоне. Это грандиозное, целиком позолоченное сооружение (высота около 99 м) имеет типичную для нижнемьянманских ступ структуру: многоступенчатое основание, колокол и шпилевидную часть с зонтом. Внутри ступы - большой зал для буддийских реликвий, с 4 сторон его центрального столба установлены скульптуры будд из жадеита. Вокруг ступы возведены столбы со скульптурами животных - символами 8 планет и дней недели. В комплекс входят также декорированные сложной деревянной резьбой храмовые павильоны (тэзауны), монастырские постройки, здания религиозного музея, библиотеки, архива и др.
В 2007-2009 годах в Нейпьидо построены Музей драгоценных камней и планетарий. Среди парков, зон отдыха и развлечений - «Сады озера Нгалай» (2008 год; с искусственным водохранилищем и аквапарком), «Парк фонтанов» (2009 год; площадь 40 га), «Мьянма в миниатюре» (2010 год; с комплексом копий известных архитектурных памятников страны), «Национальный ботанический парк трав» (2008 год; с плантациями лекарственных растений), зоопарк (2008 год; район водохранилища Езин; крупнейший в Мьянме, площадь 247 га; около 420 видов животных), «Сафари-парк» (2011 год), поля для игры в гольф.
Основа городской экономики - сфера услуг, структуру которой определяют главным образом политико-административные функции столицы страны. Развиты торговля, развлекательные услуги (крупный торгово-развлекательный центр «Junction Centre» и др.), гостиничный бизнес. В предместьях Нейпьидо создано 8 специальных животноводческих зон для обеспечения города продовольствием (с 2006 года; площадь каждой около 400 га).