НЕЙПЬИДО

НЕЙПЬИДО - официальная столица Мьянмы , центр столичной союзной территории (об­щая пло­щадь около 7 тыс. км2; вклю­ча­ет 8 административных рай­онов, в т. ч. ис­то­ри­че­ски сло­жив­шие­ся не­боль­шие го­ро­да и по­сёл­ки - Пьин­ма­на, Ле­ве, Та­ко­ун и др.).

Население 925 тыс. человек (2009 год, в гра­ни­цах сто­лич­ной со­юз­ной тер­ри­то­рии), 3-й по чис­лу жи­те­лей го­род стра­ны по­сле Ян­го­на и Ман­да­лая. Рас­по­ло­жен в центральной час­ти Мьян­мы, на юге административной области Ман­да­лай, в 330 км к се­ве­ру от Ян­го­на и в 3,2 км к за­па­ду от Пьин­ма­ны. Узел ав­то­мо­биль­ных до­рог; в 2009 году в 7 км к за­па­ду от цен­тра Нейпьидо со­ору­же­на но­вая ав­то­ма­ги­ст­раль Ян­гон - Ман­да­лай. Железнодорожная стан­ция (с 05.07.2009 года; ра­нее ис­поль­зо­ва­лась железнодорожная станция Пьин­ма­ны). Аэ­ро­порт (2002 год; в 16 км к юго-вос­то­ку от цен­тра Нейпьидо; с декабря 2011 года ме­ж­ду­на­род­ный, рас­счи­тан на при­ём около 10 млн. пас­са­жи­ров в год).

Пе­ре­нос сто­ли­цы Мьян­мы из Ян­го­на в гео­гра­фический центр стра­ны (рас­смат­ри­вал­ся с 2001 года) обу­слов­лен во­енно-стра­те­гическими со­об­ра­же­ния­ми: стрем­ле­ни­ем обезо­па­сить сто­ли­цу от воо­руженного на­па­де­ния из­вне, пре­дот­вра­тить воз­мож­ную сме­ну ре­жи­ма, по­вы­сить эф­фек­тив­ность управ­ле­ния национальными ок­раи­на­ми. В 2003 году в до­ли­не ле­во­го при­то­ка реки Си­та­ун, к за­па­ду от Пьин­ма­ны (ме­сто вы­бра­но в со­от­вет­ст­вии с ре­ко­мен­да­ция­ми ас­т­ро­ло­гов), на­ча­лось со­ору­же­ние но­во­го го­ро­да; 06.11.2005 года со­сто­ял­ся официальный пе­ре­нос сто­ли­цы. 27.03.2006 года объ­яв­ле­ны но­вый ста­тус и на­зва­ние го­ро­да. К декабрю 2009 года в Нейпьидо пе­ре­ве­де­но боль­шин­ст­во государственных уч­ре­ж­де­ний Мьян­мы (в Ян­го­не ос­та­лись офи­сы государственных ми­ни­стерств).

Нейпьидо - один из наи­бо­лее бла­го­ус­т­ро­ен­ных го­ро­дов Мьян­мы с раз­ви­той со­ци­аль­ной ин­фра­струк­ту­рой, современными ав­то­стра­да­ми, пло­ща­дя­ми и скве­ра­ми, един­ст­вен­ный в стра­не обес­пе­чен круг­ло­су­точ­ным энер­го­снаб­же­ни­ем и бес­плат­ным ве­ща­ни­ем на 10 ТВ-ка­на­лах (в Ян­го­не их толь­ко 4). Отли­ча­ет­ся мас­штаб­но­стью, цель­но­стью пла­ни­ров­ки, свое­об­ра­зи­ем ар­хи­тек­ту­ры. В струк­ту­ре Нейпьидо вы­де­ля­ют­ся несколько круп­ных функ­цио­наль­ных зон: пра­ви­тель­ст­вен­ная (вклю­ча­ет пре­зи­дент­ский дво­рец, пар­ла­мент­ский ком­плекс, зда­ния мэ­рии, ми­ни­стерств и др.); ме­ж­ду­на­род­ная (зда­ния по­сольств иностранных го­су­дарств и мис­сий ООН ); во­ен­ная (в восточной час­ти Нейпьидо; за­кры­та для гражданских по­се­ще­ний) и жи­лая.

Боль­шин­ст­во административных и об­щественных со­ору­же­ний воз­ве­де­ны в пом­пез­ном не­оклас­сическом сти­ле с эле­мен­та­ми тра­диционного мьян­ман­ско­го зод­че­ства (например, пар­ла­мент­ский ком­плекс, со­стоя­щий из 31 зда­ния, ко­то­рые ук­ра­ше­ны мно­го­ярус­ны­ми ба­шен­ка­ми-пьят­та, ко­лон­ны­ми пор­ти­ка­ми, мо­заи­кой, мо­ну­мен­таль­ны­ми рос­пи­ся­ми). Вну­ши­тель­ные кор­пу­са ми­ни­стерств об­ра­зу­ют боль­шие, да­ле­ко от­стоя­щие друг от дру­га квар­та­лы. Жи­лая зо­на для слу­жа­щих за­строе­на ти­по­вы­ми 4-этаж­ны­ми мно­гоквар­тир­ны­ми до­ма­ми, ок­ра­шен­ны­ми пре­имущественно в ро­зо­вый и го­лу­бой цве­та. Жи­лые квар­та­лы для выс­ших пра­ви­тельственных чи­нов­ни­ков со­сто­ят из од­но­се­мей­ных особ­ня­ков и кот­тед­жей. Гос­ти­ни­цы пред­став­ля­ют со­бой зда­ния ти­па за­го­род­ных вилл, в их оформ­ле­нии так­же ис­поль­зо­ван ти­пич­но мьян­ман­ский ар­хи­тек­тур­но-скульп­тур­ный де­кор.

В во­енной зо­не на центральной пло­ща­ди, где про­хо­дят во­енные па­ра­ды, в 2007 году ус­танов­ле­ны мо­ну­мен­таль­ные брон­зо­вые ста­туи (высота 10 м) из­вест­ных ко­ро­лей Мьян­мы - Ано­рат­хи, Бай­ин­нау­на и Ала­ун­пхаи, наи­бо­лее про­сла­вив­ших­ся ук­ре­п­ле­ни­ем го­су­дар­ст­ва в пе­ри­од Сред­не­веко­вья . В восточной час­ти Нейпьидо - ком­плекс буд­дий­ской сту­пы Уп­па­та­сан­ти («За­щи­та ми­ра»), по­стро­ен­ной в 2006-2011 годах по об­раз­цу зна­ме­ни­той сту­пы Шве­да­гон в Ян­го­не. Это гран­ди­оз­ное, це­ли­ком по­зо­ло­чен­ное со­ору­же­ние (высота около 99 м) име­ет ти­пич­ную для ниж­не­мьян­ман­ских ступ струк­ту­ру: мно­го­сту­пен­ча­тое ос­но­ва­ние, ко­ло­кол и шпи­ле­вид­ную часть с зон­том. Внут­ри сту­пы - боль­шой зал для буд­дий­ских ре­ли­к­вий, с 4 сто­рон его центрального стол­ба ус­та­нов­ле­ны скульп­ту­ры будд из жа­деи­та. Во­круг сту­пы воз­ве­де­ны стол­бы со скульп­ту­ра­ми жи­вот­ных - сим­во­ла­ми 8 пла­нет и дней не­де­ли. В ком­плекс вхо­дят так­же де­ко­ри­ро­ван­ные слож­ной де­ревянной резь­бой хра­мо­вые па­виль­о­ны (тэ­зау­ны), мо­на­стыр­ские по­строй­ки, зда­ния ре­лигиозного му­зея, библиотеки, ар­хи­ва и др.

В 2007-2009 годах в Нейпьидо по­строе­ны Му­зей дра­го­цен­ных кам­ней и пла­не­та­рий. Сре­ди пар­ков, зон от­ды­ха и раз­вле­че­ний - «Са­ды озе­ра Нга­лай» (2008 год; с ис­кусственным во­до­хра­ни­ли­щем и ак­ва­пар­ком), «Парк фон­та­нов» (2009 год; площадь 40 га), «Мьян­ма в ми­ниа­тю­ре» (2010 год; с ком­плек­сом ко­пий из­вест­ных ар­хитектурных па­мят­ни­ков стра­ны), «На­цио­наль­ный бо­та­нический парк трав» (2008 год; с план­та­ция­ми ле­кар­ст­вен­ных рас­те­ний), зоо­парк (2008 год; рай­он во­до­хра­ни­ли­ща Езин; круп­ней­ший в Мьян­ме, площадь 247 га; около 420 ви­дов жи­вот­ных), «Са­фа­ри-парк» (2011 год), по­ля для иг­ры в гольф.

Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки - сфе­ра ус­луг, струк­ту­ру ко­то­рой оп­ре­де­ля­ют главным образом по­ли­ти­ко-административные функ­ции сто­ли­цы стра­ны. Раз­ви­ты тор­гов­ля, раз­вле­ка­тель­ные ус­лу­ги (круп­ный тор­го­во-раз­вле­ка­тель­ный центр «Junction Centre» и др.), гос­ти­нич­ный биз­нес. В пред­ме­сть­ях Нейпьидо соз­да­но 8 специальных жи­вот­но­водческих зон для обес­пе­че­ния го­ро­да про­до­воль­ст­ви­ем (с 2006 года; пло­щадь ка­ж­дой около 400 га).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)