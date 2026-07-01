НЕЙМЕГЕН
НЕЙМЕГЕН - город в центральной части Нидерландов, в провинции Гелдерланд.
Население 159,5 тысяч человек (2012 год, с пригородами около 240 тысяч человек). Расположен главным образом на левом берегу реки Ваал (один из рукавов дельты Рейна), в 5 км от границы с Германией. Крупный транспортный узел. Через Неймеген проходят железнодорожные и автомобильные магистрали, соединяющие его на западе с городами конурбации Ранстад, на севере с городами Арнем, Апелдорн, Зволле, на востоке с городами Нижнерейнско-Рурской агломерации (Германия), на юге и юго-западе с Хертогенбосом, Венло, Маастрихтом. Порт на реке Ваал и Маас-Ваал-канале.
Один из древнейших городов Нидерландов. Предположительно в I веке до н. э. на месте Неймегена располагалось одно из поселений батавов, с конца I века до н. э. - римский военный лагерь Хуннерберг (castrum Hunnerberg), крепость Копс (castellum Kops) и гражданское поселение Батаводурум (vicus Batavodurum). После подавления восстания батавов 69-70 годов н. э. на месте прежнего Хуннерберга основан новый военный лагерь. В начале II века он получил наименование Ульпиа Новиомагус Батаворум (Ulpia Noviomagus Batavorum; в честь императора Траяна из рода Ульпиев), от которого произошло современное название города. С конца V века в составе Франкского государства. Во второй половине VIII - начале IX веков одна из резиденций Карла I Великого (посещал её в 777, 804, 814 годах). С середины IX века в составе Лотарингии. В 880/881 году захвачен норманнами. С середины X века в составе Священной Римской империи. В X-XI векаъ развивался как центр торговли по реке Ваал, место имперских празднеств и сеймов.
В 1047 году разрушен войсками Готфрида III Бородатого (в 1044-1046 годах герцог Верхней Лотарингии), восставшего против Генриха III. В 1155 году заново отстроен Фридрихом I Барбароссой. В 1230 году получил городские привилегии. В 1247 году в счёт неуплаченных долгов был передан германским королём Вильгельмом II (1247-1256 годы) графу Гелдерна Оттону II Тонкому (1229-1271 годы). В XIII-XIV веках крупный торгово-ремесленный центр, в 1402 году вступил в Ганзу. С 1543 года в составе владений Габсбургов. С началом Нидерландской революции XVI века в составе Утрехтской унии. В 1585 году взят испанскими войсками, в 1591 году отвоёван войсками Морица Нассауского.
Во время Голландской войны 1672-1678 годов захвачен французской армией, место подписания Нимвегенских мирных договоров 1678-1679 годов. До 1794 года столица провинции Гелдерланд Республики Соединённых провинций. В 1794 году вновь взят французскими войсками, включён в Батавскую республику. С 1815 года в составе Нидерландского королевства. С 1870-х годов переживал период активного роста. В 1879 году построен железнодорожный мост, в 1936 году открыт автомобильный мост через реку Ваал. В 1940 году захвачен германскими войсками. 22.02.1944 года сильно пострадал в результате массированной бомбардировки англо-американской авиации, в сентябре 1944 года освобождён войсками западных союзников. В 1950-1960-х годах развивался как центр образования и науки. За левые политические взгляды населения получил прозвище «Гавана на Ваале».
Старый город (между железнодорожным и автомобильным мостами через реку Ваал) с частично сохранившейся нерегулярной планировкой ограничен полукольцом бульваров, устроенных в 1877-1884 годах на месте средневековых укреплений (сохранилась башня Кроненбюргерторен, 1425 год). В его восточной части расположен парк Валкхоф (Соколиное подворье) на месте одноименного дворца император Карла I (777 год, разрушен норманнами, реконструирован в 1155 году, окончательно разрушен в 1796-1798 годах), от ансамбля которого сохранились: 16-угольная капелла Святителя Николая (освящена в 799 году; октагональное ядро и северо-западная часть - конец VIII века; капелла перестроена около 1030 года, реконструирована в 1155 году, надстроена в XIV веке), позднероманская апсида капеллы Святого Мартина (XII век, древнеримские колонны) и сторожевая башня (XVII век).
На центральной рыночной площади - ренессансное здание городской Палаты мер и весов (1612-1613 годы), бронзовая статуя Марикен из Неймегена (символ города), ансамбль 4 домов XVI-XVII веков (в т. ч. здание бывших суконных рядов Керкбог, 1542-1545 годы, фронтон - 1605-1606 годы), за которым возвышается готическая церковь Святого Стефана (неф - 1254-1273 годы; расширена и перестроена в зальную около 1400 года; хор с обходом - 1423-1456 годы, архитектор Г. Схайрт; трансепт первой половины XVI века; реставрирована в 1953-1969 годах; в интерьере - скамьи XVI-XVIII веков, орган XVIII века), фланкированная квадратной в плане башней (1272 год) с октагональным завершением (1604-1605 годы, архитектор П. Г. Верспек; карийон XVIII века).
В Старом городе также сохранились: фрагменты древнеримских городских стен, фундаменты амфитеатра (II век); здания Коммандери-ван-Синт-Ян (XV век), бывшей Латинской школы (1544-1545 годы), Ратуши (1554-1555 годы, перестроена в XVII веке, реставрирована в 1953 году; на фасаде - статуи императоров, благоприятствовавших развитию Неймегена, скульптор А. Термоте), Дом каноников (Канюнникенхёйзен). В 1880 году организована новая круглая площадь Кейзер-Карелплейн с отходящими от неё радиальными улицами. На площадь ориентированы неороманская церковь Святого Иосифа (1908-1909 годы, архитектор Б. Клаасе) и концертный зал «Веренигинг» (1914-1915 годы). В 1930-е годы возведены автомобильный мост через реку Ваал (1931-1936 годы), бензоколонка «Ауто Палас» (1936 год, архитекторы Б. Мерман, Й. ван дер Пейл).
После Второй мировой войны построены: кампус Католического университета на юге города (1949-1950-е годы), католическая церковь доминиканцев (1951 год), жилой комплекс рядом с парком Кроненбюргер (1952-1955 годы, архитекторы Г. Й. Сарлемейн, А. Эверс), железнодорожная станция (1954 год), здание Нидерландского банка (1954 год, архитектор Х. Т. Звирс), ансамбль бумажной фабрики «Гелдерланд» (1957 год, архитектор Й. ван Хасселт), церковь Святого Петра Канизия (1960 год), городской театр (1955-1961 годы, архитекторы Б. Бейвут, Г. Холт). Офисное здание «52-й градус» (2006 год, архитекторы Ф. Хаубен, Ф. Венстра). Памятник «Квак» в стиле ар деко (1926 год, архитектор В. Бейлард).
Важный центр образования и науки. Институт психолингвистики Общества по содействию науке имени Макса Планка (один из ведущих в Европе). Университет Святого Радбода, единственный в стране Католический университет (1923 год; современное название с 2004 года).
Музеи: природы, Национальный музей «Велорама» (1981 год; экспонируются более 250 моделей велосипедов), историко-краеведческий «Валкхоф» [1998 год, здание построено по проекту архитектора Б. ван Беркела; коллекция древнеримских и франкских древностей; триптих из семьи святого Петра Канизия (уроженца города, 1526 год), современное искусство], Освобождения (посвящён событиям Второй мировой войны).
Футбольная команда НЕК (создана в 1900 году) выступает на «Гоффертстадионе» (12,5 тыс. мест); 4 раза играла в финалах Кубка Нидерландов. Среди др. клубов в городе наиболее популярны старейший в стране крикетный клуб (основан в 1888 году) и «Неймеген Девилс» (хоккей с шайбой). Ежегодно (с 1909 года) в середине июля в окрестностях города стартует Международный 4-дневный марафон по ходьбе (около 40 тыс. участников).
Дополнительная литература:
Seveke J. Nimwegen. Bilder aus dem Leben der Kaiserstadt der Niederlande. Nimwegen; Utrecht, 1955;
Gorissen F. Nimwegen. Kleve, 1956;
Territorium und Residenz am Niederrhein / Hrsg. K. Flink, W. Janssen. Kleve, 1993;
Weve J.J. De Valkhofburcht te Nijmegen. Nijmegen, 1994.