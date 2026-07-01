НЕЙМЕГЕН

НЕЙМЕГЕН - город в центральной части Нидерландов , в провинции Гел­дер­ланд.

Население 159,5 тысяч человек (2012 год, с при­го­ро­да­ми около 240 тысяч человек). Рас­по­ло­жен главным образом на ле­вом бе­ре­гу реки Ва­ал (один из ру­ка­вов дель­ты Рей­на), в 5 км от гра­ни­цы с Гер­ма­ни­ей. Круп­ный транс­порт­ный узел. Че­рез Неймеген про­хо­дят железнодорожные и ав­то­мо­биль­ные ма­ги­ст­ра­ли, со­еди­няю­щие его на запа­де с го­ро­да­ми ко­нур­ба­ции Ран­стад, на се­ве­ре с го­ро­да­ми Ар­нем, Апел­дорн, Звол­ле, на вос­то­ке с го­ро­да­ми Ниж­не­рейн­ско-Рур­ской аг­ло­ме­ра­ции (Гер­ма­ния), на юге и юго-за­па­де с Хер­то­ген­бо­сом, Вен­ло, Маа­ст­рих­том. Порт на реке Ва­ал и Ма­ас-Ва­ал-ка­на­ле.

Один из древ­ней­ших го­ро­дов Ни­дер­лан­дов. Пред­по­ло­жи­тель­но в I веке до н. э. на мес­те Неймегена рас­по­ла­га­лось од­но из по­се­ле­ний ба­та­вов, с конца I века до н. э. - римский во­енный ла­герь Хун­нер­берг (castrum Hun­nerberg), кре­пость Копс (castellum Kops) и гражданское по­се­ле­ние Ба­та­во­ду­рум (vicus Batavodurum). По­сле по­дав­ле­ния вос­ста­ния ба­та­вов 69-70 годов н. э. на мес­те преж­не­го Хун­нер­бер­га ос­но­ван но­вый во­енный ла­герь. В начале II века он по­лу­чил на­име­но­ва­ние Уль­пиа Но­вио­ма­гус Ба­та­во­рум (Ulpia Novio­magus Batavo­rum; в честь императора Трая­на из ро­да Уль­пи­ев), от ко­то­ро­го про­изош­ло современное название го­ро­да. С конца V века в со­ста­ве Франк­ско­го го­су­дар­ст­ва. Во второй половине VIII - начале IX веков од­на из ре­зи­ден­ций Кар­ла I Ве­ли­ко­го (по­се­щал её в 777, 804, 814 годах). С середины IX века в со­ста­ве Ло­та­рин­гии. В 880/881 году за­хва­чен нор­ман­на­ми. С середины X века в со­ста­ве Свя­щен­ной Римской им­пе­рии. В X-XI векаъ раз­ви­вал­ся как центр тор­гов­ли по реке Ва­ал, ме­сто им­пер­ских празд­неств и сей­мов.

В 1047 году раз­ру­шен вой­ска­ми Гот­фри­да III Бо­ро­да­то­го (в 1044-1046 годах гер­цог Верх­ней Ло­та­рин­гии), вос­став­ше­го про­тив Ген­ри­ха III. В 1155 году за­но­во от­стро­ен Фрид­ри­хом I Бар­ба­рос­сой . В 1230 году по­лу­чил городские при­ви­ле­гии. В 1247 году в счёт не­уп­ла­чен­ных дол­гов был пе­ре­дан германским ко­ро­лём Виль­гель­мом II (1247-1256 годы) гра­фу Гел­дер­на От­то­ну II Тон­ко­му (1229-1271 годы). В XIII-XIV веках круп­ный тор­го­во-ре­мес­лен­ный центр, в 1402 году всту­пил в Ган­зу. С 1543 года в со­ста­ве вла­де­ний Габс­бур­гов. С на­ча­лом Ни­дер­ланд­ской ре­во­лю­ции XVI века в со­ста­ве Ут­рехт­ской унии. В 1585 году взят испанскими вой­ска­ми, в 1591 году от­воё­ван вой­ска­ми Мо­ри­ца Нас­сау­ско­го.

Во вре­мя Гол­ланд­ской вой­ны 1672-1678 годов за­хва­чен французской ар­ми­ей, ме­сто под­пи­са­ния Ним­ве­ген­ских мир­ных до­го­во­ров 1678-1679 годов. До 1794 года сто­ли­ца провинции Гел­дер­ланд Рес­пуб­ли­ки Со­еди­нён­ных про­вин­ций. В 1794 году вновь взят французскими вой­ска­ми, вклю­чён в Ба­тав­скую рес­пуб­ли­ку. С 1815 года в со­ста­ве Ни­дерландского ко­ро­лев­ст­ва. С 1870-х годов пе­ре­жи­вал пе­ри­од ак­тив­ного рос­та. В 1879 году по­стро­ен железнодорожный мост, в 1936 году от­крыт ав­то­мо­биль­ный мост че­рез реку Ва­ал. В 1940 году за­хва­чен германскими вой­ска­ми. 22.02.1944 года силь­но по­стра­дал в ре­зуль­та­те мас­си­ро­ван­ной бом­бар­ди­ров­ки анг­ло-американской авиа­ции, в сентябре 1944 года ос­во­бо­ж­дён вой­ска­ми западных со­юз­ни­ков. В 1950-1960-х годах раз­ви­вал­ся как центр об­ра­зова­ния и нау­ки. За ле­вые по­ли­тические взгля­ды на­се­ле­ния по­лу­чил про­зви­ще «Га­ва­на на Ваа­ле».

Ста­рый го­род (ме­ж­ду железнодорожным и ав­то­мо­биль­ным мос­та­ми че­рез реку Ва­ал) с час­тич­но со­хра­нив­шей­ся не­ре­гу­ляр­ной пла­ни­ров­кой ог­ра­ни­чен по­лу­коль­цом буль­ва­ров, уст­ро­ен­ных в 1877-1884 годах на мес­те средневековых ук­ре­п­ле­ний (со­хра­ни­лась баш­ня Кро­нен­бюр­гер­то­рен, 1425 год). В его восточной час­ти рас­по­ло­жен парк Валк­хоф (Со­ко­ли­ное под­во­рье) на мес­те од­но­именного двор­ца император Кар­ла I (777 год, раз­ру­шен нор­ман­на­ми, ре­кон­ст­руи­ро­ван в 1155 году, окон­ча­тель­но раз­ру­шен в 1796-1798 годах), от ан­самб­ля ко­то­ро­го со­хра­ни­лись: 16-уголь­ная ка­пел­ла Святителя Ни­ко­лая (ос­вя­ще­на в 799 году; ок­та­го­наль­ное яд­ро и северо-западная часть - конец VIII века; ка­пел­ла пе­ре­строе­на около 1030 года, ре­кон­струи­ро­ва­на в 1155 году, над­строе­на в XIV веке), позд­не­ро­ман­ская ап­си­да ка­пел­лы Святого Мар­ти­на (XII век, древнеримские ко­лон­ны) и сто­ро­же­вая баш­ня (XVII век).

На центральной ры­ноч­ной пло­ща­ди - ре­нес­санс­ное зда­ние городской Па­ла­ты мер и ве­сов (1612-1613 годы), брон­зо­вая ста­туя Ма­ри­кен из Ней­ме­ге­на (сим­вол го­ро­да), ан­самбль 4 до­мов XVI-XVII веков (в т. ч. зда­ние бывших су­кон­ных ря­дов Керк­бог, 1542-1545 годы, фрон­тон - 1605-1606 годы), за ко­то­рым воз­вы­ша­ет­ся го­тическая церковь Святого Сте­фа­на (неф - 1254-1273 годы; рас­ши­ре­на и пе­ре­строе­на в заль­ную около 1400 года; хор с об­хо­дом - 1423-1456 годы, архитектор Г. Схайрт; тран­септ первой половины XVI века; рес­тав­ри­ро­ва­на в 1953-1969 годах; в ин­терь­е­ре - ска­мьи XVI-XVIII веков, ор­ган XVIII века), флан­ки­ро­ван­ная квад­рат­ной в пла­не баш­ней (1272 год) с ок­та­го­наль­ным за­вер­ше­ни­ем (1604-1605 годы, архитектор П. Г. Вер­спек; ка­рий­он XVIII века).

В Ста­ром го­ро­де так­же со­хра­ни­лись: фраг­мен­ты древнеримских городских стен, фун­да­мен­ты ам­фи­те­ат­ра (II век); зда­ния Ком­ман­де­ри-ван-Синт-Ян (XV век), бывшей Ла­тин­ской шко­лы (1544-1545 годы), Ра­ту­ши (1554-1555 годы, пе­ре­строе­на в XVII веке, рес­тав­ри­ро­ва­на в 1953 году; на фа­са­де - ста­туи им­пе­ра­то­ров, бла­го­при­ят­ст­во­вав­ших раз­ви­тию Неймегена, скульп­тор А. Тер­мо­те), Дом ка­но­ни­ков (Ка­нюн­ни­кен­хёй­зен). В 1880 году ор­га­ни­зо­ва­на но­вая круг­лая площадь Кей­зер-Ка­рел­плейн с от­хо­дя­щи­ми от неё ра­ди­аль­ны­ми ули­ца­ми. На пло­щадь ори­ен­ти­ро­ва­ны нео­ро­ман­ская церковь Святого Ио­си­фа (1908-1909 годы, архитектор Б. Клаа­се) и кон­церт­ный зал «Ве­ре­нигинг» (1914-1915 годы). В 1930-е годы воз­ве­де­ны ав­то­мо­биль­ный мост че­рез реку Ва­ал (1931-1936 годы), бен­зо­ко­лон­ка «Ау­то Па­лас» (1936 год, ар­хи­тек­то­ры Б. Мер­ман, Й. ван дер Пейл).

По­сле Второй ми­ро­вой вой­ны по­строе­ны: кам­пус Ка­то­лического университета на юге го­ро­да (1949-1950-е годы), ка­то­лическая цер­ковь до­ми­ни­кан­цев (1951 год), жи­лой ком­плекс ря­дом с пар­ком Кро­нен­бюр­гер (1952-1955 годы, ар­хи­тек­то­ры Г. Й. Сар­ле­мейн, А. Эверс), железнодорожная стан­ция (1954 год), зда­ние Ни­дерландского бан­ка (1954 год, архитектор Х. Т. Звирс), ан­самбль бу­маж­ной фаб­ри­ки «Гел­дер­ланд» (1957 год, архитектор Й. ван Хас­селт), церковь Святого Пет­ра Ка­ни­зия (1960 год), городской те­атр (1955-1961 годы, ар­хи­тек­то­ры Б. Бей­вут, Г. Холт). Офис­ное зда­ние «52-й гра­дус» (2006 год, ар­хи­тек­торы Ф. Хау­бен, Ф. Вен­ст­ра). Па­мят­ник «Квак» в сти­ле ар де­ко (1926 год, архитектор В. Бей­лард).

Важ­ный центр об­ра­зо­ва­ния и нау­ки . Институт пси­хо­лин­гви­сти­ки Общества по со­дей­ст­вию нау­ке имени Мак­са План­ка (один из ве­ду­щих в Ев­ро­пе). Университет Святого Рад­бо­да, един­ст­вен­ный в стра­не Ка­то­лический университет (1923 год; современное название с 2004 года).

Му­зеи: при­ро­ды, Национальный му­зей «Ве­ло­ра­ма» (1981 год; экс­по­ни­ру­ют­ся бо­лее 250 мо­де­лей ве­ло­си­пе­дов), ис­то­ри­ко-крае­ведческий «Валк­хоф» [1998 год, зда­ние по­строе­но по про­ек­ту архитектора Б. ван Бер­ке­ла; кол­лек­ция древнеримских и франк­ских древ­но­стей; три­птих из се­мьи святого Пет­ра Ка­ни­зия (уро­жен­ца города, 1526 год), современное искусство], Ос­во­бо­ж­де­ния (по­свя­щён со­бы­ти­ям Второй ми­ро­вой вой­ны).

Фут­боль­ная ко­ман­да НЕК (соз­да­на в 1900 году) вы­сту­па­ет на «Гоф­фер­т­ста­дио­не» (12,5 тыс. мест); 4 раза иг­ра­ла в фи­на­лах Куб­ка Ни­дер­лан­дов. Сре­ди др. клу­бов в городе наи­бо­лее по­пу­ляр­ны ста­рей­ший в стра­не кри­кет­ный клуб (ос­но­ван в 1888 году) и «Ней­ме­ген Де­вилс» (хок­кей с шай­бой). Еже­год­но (с 1909 года) в се­ре­ди­не ию­ля в ок­ре­ст­но­стях города стар­ту­ет Меж­ду­народный 4-днев­ный ма­ра­фон по ходь­бе (около 40 тыс. уча­ст­ни­ков).

Дополнительная литература:

Seveke J. Nimwegen. Bilder aus dem Le­ben der Kaiserstadt der Niederlande. Nimwe­gen; Utrecht, 1955;

Gorissen F. Nim­we­gen. Kleve, 1956;

Territorium und Residenz am Niederrhein / Hrsg. K. Flink, W. Janssen. Kle­ve, 1993;

Weve J.J. De Valkhofburcht te Nijme­gen. Nijmegen, 1994.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)