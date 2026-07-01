НЕЙМАЙР МЕЛЬХИОР

НЕЙМАЙР (Ноймайр) МЕЛЬХИОР - австрийский палеонтолог и геолог.

Окон­чил университет в Мюн­хе­не (1867 год). В 1868-1872 годах ра­бо­тал гео­ло­гом в Гео­ло­гической служ­бе Ав­ст­рии, с 1873 года профессор университета в Ве­не. Про­во­дил ис­сле­до­ва­ния в Кар­па­тах, Аль­пах, на Бал­кан­ском полуострове и в Ма­лой Азии. Ре­шал про­бле­мы па­лео­нто­ло­гии и гео­ло­гии на ос­но­ве дар­ви­низ­ма. Изу­чая брю­хо­но­гих (гас­тро­под) и пла­стин­ча­то­жа­бер­ных (дву­створ­ча­тых) мол­лю­сков в замк­ну­тых бас­сей­нах нео­ге­на, при­шёл к вы­во­ду, что мол­лю­ски по­сте­пен­но из­ме­ня­лись вслед­ст­вие дли­тель­но­го оп­рес­не­ния во­ды. Ав­тор тру­дов по го­ло­во­но­гим мол­лю­скам (це­фа­ло­по­дам), а так­же па­лео­гео­гра­фии юр­ско­го и ме­ло­во­го пе­рио­дов. Ис­сле­до­вав кол­лек­цию ис­ко­пае­мых ор­га­низ­мов, при­слан­ную из Ря­зан­ской губернии, раз­ра­бо­тал пер­вую об­щую схе­му стра­ти­гра­фии русской юры и со­пос­та­вил её с за­пад­но­ев­ро­пей­ской.