НЕЙМАЙР МЕЛЬХИОР
НЕЙМАЙР (Ноймайр) МЕЛЬХИОР - австрийский палеонтолог и геолог.
Окончил университет в Мюнхене (1867 год). В 1868-1872 годах работал геологом в Геологической службе Австрии, с 1873 года профессор университета в Вене. Проводил исследования в Карпатах, Альпах, на Балканском полуострове и в Малой Азии. Решал проблемы палеонтологии и геологии на основе дарвинизма. Изучая брюхоногих (гастропод) и пластинчатожаберных (двустворчатых) моллюсков в замкнутых бассейнах неогена, пришёл к выводу, что моллюски постепенно изменялись вследствие длительного опреснения воды. Автор трудов по головоногим моллюскам (цефалоподам), а также палеогеографии юрского и мелового периодов. Исследовав коллекцию ископаемых организмов, присланную из Рязанской губернии, разработал первую общую схему стратиграфии русской юры и сопоставил её с западноевропейской.