НЕЙМАН ЮРИЙ

НЕЙМАН ЮРИЙ - американский математик и статистик.

На­учные ис­сле­до­ва­ния на­чал в Харь­ков­ском университете под руководством С. Н. Берн­штей­на. По окон­ча­нии Харь­ков­ско­го университета (1917 год) пре­по­да­вал там же. В 1921 году пе­ре­ехал в Поль­шу и ра­бо­тал в сельскохозяйственном институте города Быд­гощ, с декабря 1922 года в Государственном ме­тео­ро­ло­гическом институте в Вар­ша­ве. Учё­ную сте­пень по­лу­чил (1924 год) в Вар­шав­ском университете.

В 1925 году ра­бо­тал в Лон­до­не с К. Пир­со­ном, в 1926-1927 годах в Па­ри­же, где учил­ся у Э. Бо­ре­ля, А. Ле­бе­га и Ж. Ада­ма­ра. По­сле воз­вра­ще­ния в Поль­шу пре­по­да­вал в университетах Вар­ша­вы и Кра­ко­ва. В 1928 году соз­дал Био­мет­рическую ла­бо­ра­то­рию при Институте экс­пе­риментальной био­ло­гии имени М. Ненц­ко­го в Вар­ша­ве. В 1934-1938 годах в Уни­вер­си­тет­ском кол­лед­же Лон­до­на, с 1938 года профессор Ка­ли­фор­ний­ско­го университета в Берк­ли. Основные тру­ды по ма­те­ма­тической ста­ти­сти­ке (в ча­ст­но­сти, по тео­рии ста­ти­стических вы­во­дов) и тео­рии ве­ро­ят­но­стей. Ввёл по­ня­тие до­ве­рительного ин­тер­ва­ла (1937 год), совместно с английским ма­те­ма­ти­ком Э. Пир­со­ном ус­та­но­вил Ней­ма­на - Пир­со­на лем­му.