НЕЙМАН ЮРИЙ
НЕЙМАН ЮРИЙ - американский математик и статистик.
Научные исследования начал в Харьковском университете под руководством С. Н. Бернштейна. По окончании Харьковского университета (1917 год) преподавал там же. В 1921 году переехал в Польшу и работал в сельскохозяйственном институте города Быдгощ, с декабря 1922 года в Государственном метеорологическом институте в Варшаве. Учёную степень получил (1924 год) в Варшавском университете.
В 1925 году работал в Лондоне с К. Пирсоном, в 1926-1927 годах в Париже, где учился у Э. Бореля, А. Лебега и Ж. Адамара. После возвращения в Польшу преподавал в университетах Варшавы и Кракова. В 1928 году создал Биометрическую лабораторию при Институте экспериментальной биологии имени М. Ненцкого в Варшаве. В 1934-1938 годах в Университетском колледже Лондона, с 1938 года профессор Калифорнийского университета в Беркли. Основные труды по математической статистике (в частности, по теории статистических выводов) и теории вероятностей. Ввёл понятие доверительного интервала (1937 год), совместно с английским математиком Э. Пирсоном установил Неймана - Пирсона лемму.