НЕЙМАН ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ
НЕЙМАН ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ - российский океанолог, член-корреспондент РАН (1990 год).
По окончании в 1956 году арктического факультета Ленинградского высшего инженерно-морского училища имени адмирала С. О. Макарова направлен на работу в Москву. В 1956-1987 годах в Институте океанологии АН СССР (с 1970 года старший научный сотрудник, с 1981 года заведующий отделом). В 1987-1998 годах заместитель академика-секретаря Отделения океанологии, физики атмосферы и географии РАН; с 1998 года советник РАН.
Основные труды посвящены изучению пространственно-временно́й изменчивости крупномасштабной циркуляции вод Мирового океана. Занимался исследованием физического механизма тепломассообмена между Антарктидой и прилегающими акваториями Мирового океана; определением географического положения фронтальных зон Южного океана, структуры и изменчивости циркуляции вод Индийского океана.
Организатор и руководитель морских экспедиций. Один из участников открытия и исследования течения Тареева в Индийском океане, Антило-Гвианского противотечения в Атлантическом океане. В 1992-2000 годах председатель Национального океанографического комитета РФ. Государственная премия СССР (1970 год). Золотая медаль имени С. О. Макарова РАН (1993 год).