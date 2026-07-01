НЕЙМАН ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ

НЕЙМАН ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ - российский океанолог, член-корреспондент РАН (1990 год).

По окон­ча­нии в 1956 году арк­тического факультета Ле­нинградского выс­ше­го инженерно-морского училища имени ад­ми­ра­ла С. О. Ма­ка­ро­ва на­прав­лен на ра­бо­ту в Мо­ск­ву. В 1956-1987 годах в Институте океа­но­ло­гии АН СССР (с 1970 года стар­ший на­учный со­труд­ник, с 1981 года заведующий от­де­лом). В 1987-1998 годах заместитель ака­де­ми­ка-сек­ре­та­ря От­де­ле­ния океа­но­ло­гии, фи­зи­ки ат­мо­сфе­ры и гео­гра­фии РАН; с 1998 года со­вет­ник РАН.

Основные тру­ды по­свя­ще­ны изу­че­нию про­стран­ст­вен­но-вре­мен­но́й из­мен­чи­во­сти круп­но­мас­штаб­ной цир­ку­ля­ции вод Ми­ро­во­го океана. За­ни­мал­ся ис­сле­до­ва­ни­ем фи­зического ме­ха­низ­ма те­п­ло­мас­со­об­ме­на ме­ж­ду Ан­тарк­ти­дой и при­ле­гаю­щи­ми ак­ва­то­рия­ми Ми­ро­во­го океана; оп­ре­де­ле­ни­ем гео­гра­фического по­ло­же­ния фрон­таль­ных зон Юж­но­го океана, струк­ту­ры и из­мен­чи­во­сти цир­ку­ля­ции вод Ин­дий­ско­го океана.

Ор­га­ни­за­тор и ру­ко­во­ди­тель морских экс­пе­ди­ций. Один из уча­ст­ни­ков от­кры­тия и ис­сле­до­ва­ния те­че­ния Та­рее­ва в Ин­дий­ском океане, Ан­ти­ло-Гви­ан­ско­го про­ти­во­те­че­ния в Ат­лан­ти­че­ском океане. В 1992-2000 годах председатель Национального океа­но­гра­фического комитета РФ. Государственная премия СССР (1970 год). Зо­ло­тая ме­даль имени С. О. Ма­ка­ро­ва РАН (1993 год).