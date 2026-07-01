НЕЙМАН СТАНИСЛАВ КОСТКА

НЕЙМАН СТАНИСЛАВ КОСТКА - чешский поэт, народный деятель искусств Чехословакии (1945 год).

Ро­дил­ся в се­мье ад­во­ка­та. Учил­ся в Тор­го­вой ака­де­мии; ра­бо­тал в га­зе­те. За уча­стие в ан­ти­ав­ст­рий­ском мо­ло­дёж­ном дви­же­нии при­го­во­рён к тю­рем­но­му за­клю­че­нию (1893-1894 годы). К конце 1890-х годов сбли­зил­ся с пред­ста­ви­те­ля­ми анар­хиз­ма, из­да­вал журнал «Nov ́y kult» (1897-1905 годы). Уча­ст­ник Первой ми­ро­вой вой­ны ; слу­жил са­ни­та­ром в Ал­ба­нии. В по­сле­во­ен­ные го­ды ор­га­ни­зо­вал Со­юз ком­му­ни­стических групп [с 1921 года в со­ста­ве Ком­му­ни­стической пар­тии Че­хо­сло­ва­кии (КПЧ) ]; в 1922-1924 годах ре­дак­тор журнала «Proletkult». В 1929 году вме­сте с др. пи­са­те­ля­ми под­пи­сал «Ма­ни­фест се­ми», на­прав­лен­ный про­тив ста­ли­ни­ст­ско­го кур­са КПЧ; ис­клю­чён из пар­тии, но ос­тал­ся на по­зи­ци­ях мар­ксиз­ма.

Де­бю­ти­ро­вал по­этическим сборником «Ne­mesis, bono­rum custos» (1895 год). Ув­ле­че­ние Неймана сим­во­лиз­мом на­шло от­ра­же­ние в сборниках «Я - апо­стол но­вой жиз­ни» («Jsem apoštol no­vého žití», 1896 год), «Апо­ст­ро­фы гор­дые и стра­ст­ные» («Apost­ro­fy hrdé a vášnivé», 1896 год), «Сла­ва са­та­ны сре­ди нас» («Sa­tanova sláva mezi námi», 1897 год), для ко­то­рых ха­рак­тер­ны апо­ло­гия сво­бод­но­го и силь­но­го че­ло­ве­ка, культ солн­ца и са­та­ны как во­пло­ще­ния бун­та. Те­ма со­ци­аль­но­го про­тес­та до­ми­ни­ру­ет в сборнике «Сон о тол­пе от­ча­яв­ших­ся и дру­гие сти­хо­тво­ре­ния» («Sen o zástupu zou­fajících a jinе́ bа́sně», 1903 год), пат­рио­тическая те­ма - в сборнике «Чеш­ские пес­ни» (« ̌Cesk ́e zp ́evy», 1910 год).

Боль­шой ус­пех име­ла пей­заж­ная ли­ри­ка Неймана - сборник «Кни­га ле­сов, хол­мов и вод» («Kniha lesů, vod a strá­ní», 1914 год). В по­этическом сборнике «Но­вые пес­ни» («Nové zpěvy», 1918 год) и сборнике ста­тей «Да здрав­ст­ву­ет жизнь!» («At’ žije život!», 1920 год) в ду­хе фу­ту­риз­ма вос­пе­вал ин­ду­ст­ри­аль­ный мир; в сборнике «Крас­ные пес­ни» («Rudé zpé­vy», 1923 год) - ре­во­люционные со­бы­тия в СССР. Об­ли­че­ние ка­пи­та­лиз­ма и фа­шиз­ма - в цен­тре сборников «Серд­це и ту­чи» («Srdce a mračna», 1935 год) и «Со­на­та зем­ных го­ри­зон­тов» («So­nata horizontálního živo­ta», 1937 год). Не бу­ду­чи зна­ко­мым с со­вет­ски­ми реа­лия­ми, Нейман в кни­ге очер­ков «Ан­ти-Жид, или Оп­ти­мизм без суе­ве­рий и ил­лю­зий» («An­ti-Gide neboli Optimis­mus bez pov ̌er a ilu­zí », 1937 год) осу­дил книгу А. Жи­да «Воз­вра­ще­ние из СССР» (1936 год) за «ин­тел­лек­ту­аль­щи­ну». Сре­ди др. со­чи­не­ний: вос­по­ми­на­ния, пу­те­вые за­мет­ки, ро­ман «Зо­ло­тое об­ла­ко» («Zlat ́y oblak», 1932 год).