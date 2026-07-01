НЕЙМАН СТАНИСЛАВ КОСТКА
НЕЙМАН СТАНИСЛАВ КОСТКА - чешский поэт, народный деятель искусств Чехословакии (1945 год).
Родился в семье адвоката. Учился в Торговой академии; работал в газете. За участие в антиавстрийском молодёжном движении приговорён к тюремному заключению (1893-1894 годы). К конце 1890-х годов сблизился с представителями анархизма, издавал журнал «Nov ́y kult» (1897-1905 годы). Участник Первой мировой войны; служил санитаром в Албании. В послевоенные годы организовал Союз коммунистических групп [с 1921 года в составе Коммунистической партии Чехословакии (КПЧ)]; в 1922-1924 годах редактор журнала «Proletkult». В 1929 году вместе с др. писателями подписал «Манифест семи», направленный против сталинистского курса КПЧ; исключён из партии, но остался на позициях марксизма.
Дебютировал поэтическим сборником «Nemesis, bonorum custos» (1895 год). Увлечение Неймана символизмом нашло отражение в сборниках «Я - апостол новой жизни» («Jsem apoštol nového žití», 1896 год), «Апострофы гордые и страстные» («Apostrofy hrdé a vášnivé», 1896 год), «Слава сатаны среди нас» («Satanova sláva mezi námi», 1897 год), для которых характерны апология свободного и сильного человека, культ солнца и сатаны как воплощения бунта. Тема социального протеста доминирует в сборнике «Сон о толпе отчаявшихся и другие стихотворения» («Sen o zástupu zoufajících a jinе́ bа́sně», 1903 год), патриотическая тема - в сборнике «Чешские песни» (« ̌Cesk ́e zp ́evy», 1910 год).
Большой успех имела пейзажная лирика Неймана - сборник «Книга лесов, холмов и вод» («Kniha lesů, vod a strání», 1914 год). В поэтическом сборнике «Новые песни» («Nové zpěvy», 1918 год) и сборнике статей «Да здравствует жизнь!» («At’ žije život!», 1920 год) в духе футуризма воспевал индустриальный мир; в сборнике «Красные песни» («Rudé zpévy», 1923 год) - революционные события в СССР. Обличение капитализма и фашизма - в центре сборников «Сердце и тучи» («Srdce a mračna», 1935 год) и «Соната земных горизонтов» («Sonata horizontálního života», 1937 год). Не будучи знакомым с советскими реалиями, Нейман в книге очерков «Анти-Жид, или Оптимизм без суеверий и иллюзий» («Anti-Gide neboli Optimismus bez pov ̌er a iluzí », 1937 год) осудил книгу А. Жида «Возвращение из СССР» (1936 год) за «интеллектуальщину». Среди др. сочинений: воспоминания, путевые заметки, роман «Золотое облако» («Zlat ́y oblak», 1932 год).