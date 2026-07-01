НЕЙМАН ЛЕОНИД РОБЕРТОВИЧ
НЕЙМАН ЛЕОНИД РОБЕРТОВИЧ - российский учёный в области электротехники и энергетики, академик АН СССР (1970 год).
По окончании в 1930 году Ленинградского политехнического института преподавал там же (с 1940 года профессор). В 1931-1935 годах руководил группой сильных токов в Ленинградском электрофизическом институте, в 1946-1960 годах работал в Энергетическом институте АН СССР.
Основные труды посвящены изучению явлений в нелинейных электрических цепях, исследованию электромагнитных процессов в энергосистемах (в т. ч. в системах с мощными преобразователями), передаче электроэнергии постоянным и переменным током. Инициатор выполнения прикладных работ по сверхпроводимости.
Нейман - автор популярных учебников «Теоретические основы электротехники» [совместно с П. Л. Калантаровым (5-е издание, ч. 1-3, 1959 год) и с К. С. Демирчяном (2-е издание, т. 1-2, 1975 год)]. Награждён орденом Ленина (1972 год).