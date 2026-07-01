НЕЙМАН ЛЕОНИД РОБЕРТОВИЧ

НЕЙМАН ЛЕОНИД РОБЕРТОВИЧ - российский учё­ный в об­лас­ти элек­тро­тех­ни­ки и энер­ге­ти­ки, академик АН СССР (1970 год).

По окон­ча­нии в 1930 году Ле­нинградского по­ли­тех­нического института пре­по­да­вал там же (с 1940 года профессор). В 1931-1935 годах ру­ко­во­дил груп­пой силь­ных то­ков в Ле­нинградском элек­тро­фи­зическом институте, в 1946-1960 годах ра­бо­тал в Энер­ге­тическом институте АН СССР.

Основные тру­ды посвя­ще­ны изу­че­нию яв­ле­ний в не­ли­ней­ных элек­трических це­пях, ис­сле­до­ва­нию элек­тро­маг­нит­ных про­цес­сов в энер­го­сис­те­мах (в т. ч. в сис­те­мах с мощ­ны­ми пре­об­ра­зо­ва­те­ля­ми), пе­ре­да­че элек­тро­энер­гии по­сто­ян­ным и пе­ре­мен­ным то­ком. Ини­циа­тор вы­пол­не­ния при­клад­ных ра­бот по сверх­про­во­ди­мо­сти.

Нейман - ав­тор по­пу­ляр­ных учеб­ни­ков «Тео­ре­ти­че­ские ос­но­вы элек­тро­тех­ни­ки» [совместно с П. Л. Ка­лан­та­ро­вым (5-е издание, ч. 1-3, 1959 год) и с К. С. Де­мир­чя­ном (2-е издание, т. 1-2, 1975 год)]. На­гра­ж­дён ор­де­ном Ле­ни­на (1972 год).