НЕЙМАН КАРЛ КАРЛОВИЧ

Ранние годы и начало карьеры

Точная дата рождения Карла Карловича неизвестна, исследователи останавливаются на 1830-х гг. Его отец был рижским бургомистром.

Получил хорошее образование. Обучался в Дерптском университете на физико-математическом факультете.

После университета стал сотрудником Пулковской обсерватории. Получил назначение в Пекинскую обсерваторию на должность руководителя. Однако по дороге в Китай встретил в Красноярске земляков, оставшись здесь на некоторое время. В 1862 г. Н. принял решение отправиться в Иркутск. Здесь он устроился аптекарем. Вскоре Н. удалось получить должность преподавателя математических наук Иркутской прогимназии. В дальнейшем Н. исполнял должность инспектора этой гимназии.

Увлекся наукой, что привлекло внимание Сибирского отделения Императорского русского географического общества.

Наука и исследования

С 1868 г. – член Сибирского отделения ИРГО, участник нескольких сибирских экспедиций.

В 1868 г. была организована Чукотская экспедиция во главе с Г.Л. Майделем, в состав которой вошел и Н., которому было поручено проведение астрономических, магнитных, метеорологических наблюдений. По пути к Верхоянску Н. уже вел наблюдения. 16 января Н. с отрядом прибыл в Средне-Колымск. Здесь отряд и зазимовал. В марте экспедиция продолжила свой путь, дойдя до Нижне-Колымска, затем – до Анюйской крепостцы и Амраургина. Н. и Г.Л. Майдель действовали разными отрядами, каждый возглавлял свой.

В апреле отряд вышел к устью р. Анадырь, достигнув его к середине августа. Спустя месяц экспедиция повернула назад в Нижне-Колымск. По пути домой Н. предпринял попытку пройти через Анадырский хребет. 27 ноября Н. вышел к впадению р. Эломбала в Малый Анюй, по которой двинулся к Анюйской крепостце. 2 декабря отряд добрался до Нижне-Колымска, пройдя за 24 дня 1200 верст.

5 февраля 1869 г. Н. предпринял попытку добраться до Медвежьих о-вов. Группа отправилась вниз по р. Колыма до ее устья, но ее планы спутала погода. Отряд дошел до Каменного острова, после чего повернул в Нижне-Колымск.

13 апреля вновь попытались выйти к Медвежьим о-вам. 14 апреля Н. вышел к Малому Чукочью, затем – к устью р. Агафоновка и увидел о-в Крестовый. 18 апреля на нартах Н. добрался до острова, где провел исследования по определению точного географического положения острова, магнитные наблюдения и собрал геологические образцы. После осмотра острова Н. отправился на другие острова, добрался до материка в районе мыса Большого Баранового камня и повернул назад. 29 апреля отряд был в Нижне-Колымске.

По пути к Средне-Колымску Н. с отрядом преодолел хребты Момский и Черского. С Г.Л. Майделем Н. воссоединился в Якутске.

Дальнейшие экспедиции

Н. проводил исследования в окрестностях Байкала, искал залежи лазоревого камня. Подготовил геогностическую карту. В 1871 г. побывал в Тункинском крае. На следующий год путешествие повторилось.

С 1873 г. – правитель дел Восточно-Сибирского отдела Географического общества. В 1875 г. отбыл из Иркутска во Владивосток. Побывал у Анадырской губы, в бухтах Св. Креста и Провидения, в заливе Св. Лаврентия, у Командорских о-вов и Петропавловского порта, 10 октября вернувшись во Владивосток. Дальнейший путь Н. лежал в Шанхай, Тян-Цзин, Пекин, посетив которые, он через Монголию возвратился в Иркутск.

Все поездки Н. записывал и публиковал отчеты.

Семья

У Н. была невеста в Дерпте. Пара сыграла свадьбу спустя двадцать лет после отъезда Н. в Китай.