НЕЙМАН КАРЛ ГОТФРИД

НЕЙМАН КАРЛ ГОТФРИД - немецкий математик.

Окон­чил университет в Кё­нигс­бер­ге (1856 год). В 1858-1863 годах ра­бо­тал в университете в Гал­ле, в 1863-1865 годах профессор Ба­зель­ско­го, в 1865-1868 годах Тю­бин­ген­ско­го, в 1868-1911 годах Лейп­циг­ско­го университета.

Основные тру­ды по диф­фе­рен­ци­аль­ным урав­не­ни­ям и ал­геб­ра­ическим функ­ци­ям. В тео­рии диф­фе­рен­ци­аль­ных урав­не­ний с ча­ст­ны­ми про­из­вод­ны­ми Нейману при­над­ле­жат ра­бо­ты, от­но­ся­щие­ся к тео­рии по­тен­циа­ла, где им пред­ло­жен ме­тод (ме­тод Ней­ма­на) ре­ше­ния за­да­чи Ди­рих­ле для слу­чая вы­пук­лых кон­ту­ров на плос­ко­сти и вы­пук­лых по­верх­но­стей в про­стран­ст­ве.

Ис­сле­до­вал (1877 год) т. н. вто­рую крае­вую за­да­чу (за­да­чу Ней­ма­на). За­ни­мал­ся так­же про­бле­ма­ми гид­ро­ди­на­ми­ки, тер­мо­ди­на­ми­ки и элек­тро­ди­на­ми­ки. Совместно с немецким ма­те­ма­ти­ком А. Клеб­шем ос­но­вал (1869 год) журнал «Mathe­ma­tische Annalen».