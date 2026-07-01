НЕЙМАН КАРЛ ГОТФРИД
НЕЙМАН КАРЛ ГОТФРИД - немецкий математик.
Окончил университет в Кёнигсберге (1856 год). В 1858-1863 годах работал в университете в Галле, в 1863-1865 годах профессор Базельского, в 1865-1868 годах Тюбингенского, в 1868-1911 годах Лейпцигского университета.
Основные труды по дифференциальным уравнениям и алгебраическим функциям. В теории дифференциальных уравнений с частными производными Нейману принадлежат работы, относящиеся к теории потенциала, где им предложен метод (метод Неймана) решения задачи Дирихле для случая выпуклых контуров на плоскости и выпуклых поверхностей в пространстве.
Исследовал (1877 год) т. н. вторую краевую задачу (задачу Неймана). Занимался также проблемами гидродинамики, термодинамики и электродинамики. Совместно с немецким математиком А. Клебшем основал (1869 год) журнал «Mathematische Annalen».